Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на этой неделе посетит Ирак для обсуждения борьбы с терроризмом. Ожидается, что в ходе визита будет также обсуждаться вопрос восстановления двусторонних отношений. По словам вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша, в ходе визита Йылдырым посетит города Багдад и Эрбиль, добавляя, что «новые мирные перспективы в Ираке уже совсем близко».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Чтобы оценивать важность приведенных заявлений необходимо отметить ряд важных обстоятельств. Главное из них — появление альянса Россия-Турция-Иран на сирийском направлении, после чего был обозначен выход на политико-дипломатическое урегулирование сирийского кризиса. Этот альянс остается пока хрупким, и на пути реализации поставленных им задач есть и еще будет выстраиваться еще немало барьерных препятствий. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает контролировать значительные территории Ирака и Сирии, что объективно не только объединяет проблемы этих двух стран, но о создает потенциальные предпосылки для переноса сирийского мирного процесса и на Ирак. Турция ранее выстраивала параллельные отношения с Багдадом и Эрбилем, игнорируя интересы первого. В результате, как пишет турецкая газета Hürriyet, «в кризисе между Анкарой и Багдадом США оказались на стороне Багдада, а Эрбиль свернул с прежнего курса и стал рекомендовать Анкаре договариваться с центральным правительством». Когда в Ираке стала проводиться операция по освобождению Мосула, которая на первом этапе активно поддерживалась возглавляемой США международной коалицией, «началась региональная схватка между Анкарой, Багдадом, Эрбилем, Тегераном и Вашингтоном», в которой «Турция была сброшена со счетов».

Дело в том, что Анкара, заявляя о своих исторических правах на Мосул, предполагала участие в битве за него созданных ею подразделений «Страж Ниневии», в которую входят группы суннитских арабских боевиков. В Анкаре серьезно обсуждали сценарий, согласно которому планировалось Мосул разделить на несколько частей до предоставления ему автономного статуса. «До операции в Мосуле Турция заявила, что у нее есть планы «А», «В», «С». Планом «А» было участие в операции, — подчеркивало одно из турецких изданий. — Но когда она началась, Турции не оказалось ни на поле боя, ни за столом переговоров. После этого она пожелала претворить в жизнь план «В». В соответствии с планом «В» она должна была войти в Мосул через администрацию Эрбиля. После слов Барзани «договаривайтесь с Багдадом», этот план тоже провалился. Остался план «С»: мобилизовать суннитские арабские племена. До операции в Мосуле 400 лидеров суннитских племен со всего Ирака провели пресс-конференцию в Эрбиле, выразив поддержку Турции». Однако премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил, что «в Мосул войдут только иракская армия и полиция».

Первый парадокс в том, что если в Сирии США настаивают на отставке поддерживаемого Ираном алавитского режима Башара Асада, то в Ираке они на стороне правящих шиитов, что создает для Турции сложное «иранское уравнение». Второй парадокс: если на сирийском направлении Турция участвует в процессе политического урегулирования, то на иракском треке пока Багдад, шиитская милиция и даже часть суннитских племен не желают ее видеть за столом переговоров. Правда, ситуация может измениться, если Тегеран предпримет попытку оторвать Анкару от Эр-Рияда, разыгрывая в своих интересах «карту» Иракского Курдистана и ретрансляции потенциальных возможностей альянса Россия — Иран — Турция в сторону Багдада.

Йылдырым — относительно новый глава правительства Турции и ему приходится расчищать внешнеполитическое наследие, оставленное его предшественником идеологом неоосмаизма Ахметом Давутоглу. Как пишет турецкое издание Star gazete, «Турция оказалась в фарватере политики США на Ближнем Востоке, которая привела Ирак на грань распада, Сирию завела в гражданскую войну и подводит Турцию к хаосу». ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) «словно раковая опухоль, обуяла не только Ирак, Сирию, но и проникла в Турцию». При этом Вашингтон стал «наступать на пятки таких своих давних друзей, как Турция и Саудовская Аравия», и предложил им самим выстраивать шкалу будущего практически всего региона. Турции говорят: «Оставайся другом, я буду сотрудничать с теми, кто содействует разделу страны». И третий парадокс: Анкара, несмотря ни на что, стала «революционно» сближаться с Москвой, что создает для нее шанс закрепиться на Ближнем Востоке в роли значимого игрока. Полагаем, что в такой ситуации Ирак не заинтересован в конфронтации с Турцией и визит Йылдырыма в Багдад, как и недавний в Москву, даст позитивные результаты. Наступает момент, когда, как пишет турецкая газета Güneş, «Турция, которая потратила уйму времени на маневр «сотрудничества с американским сатаной», должна обрубить все концы».