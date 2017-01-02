«Новогодний подарок» в виде теракта в Стамбуле взбудоражил общественное мнение Турции. Основные телеканалы весь день 1 января посвятили обсуждению проблемы терроризма, который стал захлестывать страну. Такие удары не только психологически и политически травмируют, но и вынуждают искать ответы на вопросы. Но многие из ответов лежат на поверхности. Так, турецкие эксперты обратили внимание на то, что президент России Владимир Путин чуть ли не первым из мировых лидеров отреагировал на теракт, направив своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями. «Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника, — отмечается в послании. — Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии». При этом Путин подтвердил приверженность Москвы борьбе с международным терроризмом в партнерстве с Турцией. На этот тезис в Анкаре обращают особое внимание, поскольку, как писала ранее турецкая газета Hürriyet, когда Россия и Турция стали работать над обеспечением прекращения огня в Сирии на фоне осады Алеппо, когда не только политики двух стран, но и военные ведомства и спецслужбы решили активно взаимодействовать, две столицы «имели разные взгляды на урегулирование сирийской проблемы», а под совместной борьбой против терроризма подразумевали только «борьбу против терроризма в Сирии», но не на территории Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Однако когда 19 декабря 2016 года в результате покушения был убит посол России в Анкаре Андрей Карлов, на следующий день в Москве министры иностранных дел России, Ирана и Турции провели встречу о будущем Сирии и заявили о принятом решении выступить гарантами соглашения о прекращении огня между режимом и силами оппозиции. Также было заявлено, что Анкара и Москва создали совместную следственную группу для расследования обстоятельств убийства российского посла. В тот момент Hürriyet сообщила о том, что «было скрыто от СМИ». А именно, о еще двух загадочных смертях: «Сотрудник МИД России Петр Польщиков был обнаружен мертвым в своем доме» (по сведениям ИА REGNUM, он покончил жизнь самоубийством), а в Бельгии «было обнаружено тело главного аудитора НАТО Ива Шанделона с простреленной головой». Издание уточняло, что Шанделон занимался расследованием в отношении компаний, обеспечивающих финансирование терроризма и отмывание денег, считая что «эти загадочные смерти связаны между собой, а выбор момента для этих убийств повышает вероятность того, что они были сигналом в адрес России с символическими смыслом».

Придают символический смысл теракту в Стамбуле в новогоднюю ночь и турецкие эксперты, рассматривая в качестве адресата уже Турцию. Обозначается тенденция, при которой последние террористические атаки подаются — в первую очередь — как следствие турецко-российского сближения, причем, не только на сирийском направлении. В этот контекст вписывается и тезис о том, что, по мнению турецких экспертов, «союзники Анкары по НАТО, прежде всего, Вашингтон и Брюссель встречают ее альянс с Москвой то с замешательством, то со злостью». Они опасаются, что «президент Эрдоган отдалятся от Европы и европейско-атлантических структур в сторону Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического сообщества». Но «Анкара поймала с Москвой такую волну, какую она не смогла поймать с Западом, при анализе причин этого события Западу нужно искать вину в себе». В то же время, считает британская газета Telegraph, «на Ближнем Востоке не бывает ничего простого, а сирийская гражданская война включает в себя еще десяток отдельных конфликтов, помимо борьбы с ИГИЛ» (структура, запрещенная в России).

Для Анкары это в большей степени материализация курдской проблемы. Издание Türkiye одну из причин турецко-российского альянса усматривает в том, что якобы «незадолго до уничтожения российского самолета в ноябре 2015 года российский лидер Путин предупредил турецких официальных лиц о том, что Америка намерена создать коридор в Северной Сирии, от Кобани до Африна, и передать этот коридор Отрядам народной самообороны (YPG) — Рабочей партии Курдистана». В тот момент, когда «Турция собиралась начать действия, направленные на то, чтобы помешать YPG перейти на запад Евфрата, мы сбили российский самолет или кто-то сделал это нашими руками». Потом Москва в отличие от Запада «обозначила жесткую и четкую реакцию в ответ на попытку переворота 15 июля 2016 года». После этого Анкара стала разбираться в деталях кризиса, решила «вернуть турецко-российские отношения на уровень до самолетного кризиса и даже поднять их на еще более высокий уровень», хотя, по мнению Türkiye, «это не сбило волну терактов». Поэтому некоторые турецкие эксперты обозначают еще один трек, указывая на курдские радикальные организации, которые «либо сами, либо их руками внешние силы работают на дестабилизацию ситуации в Турции».

Еще некоторое время назад политика Анкары по курдскому вопросу была призвана интегрировать курдов в неоосманский проект, но по мере того, как именно на курдов решили делать ставку США в военном сдерживании ИГИЛ (структура, запрещенная в России), это стало тревожить Анкару. Поэтому сейчас Эрдоган пытается разгромить курдский проект. Он обвинил возглавляемую американцами международную коалицию в поддержке боевиков ИГИЛ (структура, запрещенная в России) и партии «Демократический союз» (PYD), политической силе сирийских курдов, а также боевого крыла этой организации, Сил народной самообороны. Президент Эрдоган заявил и о том, что НАТО оказывает поддержку террористическим организациям в Сирии, вместо того, чтобы поддержать Анкару в операции «Щит Евфрат». И в то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не против участия делегации из Вашингтона на мирных переговорах по сирийскому урегулированию, запланированных на конец января в Астане.

Конечно, западные партнеры Турции выразили ей соболезнование и поддержку в связи с терактом в Стамбуле. Но их тональность строится по формуле «осуждаем — обеспокоены», но не только теракты, но и изменения режима в стране, которые сопровождаются политическими одобрительными сигналами Анкары в сторону Москвы. В этой связи некоторые турецкие эксперты предполагают, что такой «крутой вираж» может инициировать «нестандартные» действия ее западных партнеров. МИД Великобритании уже предупредил своих граждан о возможных новых терактах в Турции «на объектах авиационной отрасли». Такая адресность настораживает. Неужели страну ждет еще одна террористическая атака? Или президента Эрдогана пытаются «загнать в угол» в составленной схеме альянса с Россией и Ираном, чтобы сорвать таким образом наметившийся процесс по сирийскому урегулированию? В всяком случае, сейчас нет никаких сомнений в том, что неоконсерваторы Запада и ястребы-либералы пытаются разрушить чужие им геополитические схемы, сыграть на нюансах турецкой внешней политики, предприняв контратакующие действия. Предстоящие несколько дней, похоже, будут иметь важное значение не только для Сирии, но и всего Ближнего Востока.