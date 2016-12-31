В России много грибников, и каждому из них на грибной охоте встречался такой экземпляр: с виду большой, крепкий, с толстой ножкой. А срежешь — все тело лесного богатыря изъедено червями, внутри одна труха.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Нечто похожее, несмотря на несопоставимость масштабов, может произойти и с нашим государством. По внешнему контуру наблюдается укрепление суверенитета: растет военная мощь, в последнее время проводится достаточно независимая международная политика, усилена охрана границ. Но внутри идут, мягко говоря, разнонаправленные процессы. И под хоровое скандирование патриотических лозунгов (у нас же теперь все патриоты!) тело государства разъедается. Сейчас этот процесс вступает в новую, очень опасную стадию, в результате чего от тела может остаться только оболочка. А она, набитая трухой, тоже долго не простоит.

«Ночной сторож»

Поясним, что мы имеем в виду. С 1 января 2015 года в России узаконена приватизация сферы государственных социальных услуг. Закон «О социальном обслуживании» официально разрешил привлекать в эту сферу коммерческие и некоммерческие организации. Говорят даже о том, что государство вовсе должно уйти от социальных обязанностей. Дескать, это уменьшит нагрузку на бюджет, и так расходов невпроворот. Фактически государству предлагают играть в социальной сфере роль «ночного сторожа», который лишь устанавливает некие правила и следит за их соблюдением. После развала СССР сходная либеральная доктрина какое-то время господствовала в российской экономике и чуть не довела ее до полного краха со всеми вытекающими последствиями для суверенитета.

Теперь сторонников laisser-faire (принципа невмешательства) несколько потеснили, но они, похоже, решили взять реванш, зайдя с тыла. Многие десятилетия социальная сфера в нашей стране была прерогативой государства, которое и разрабатывало социальную политику, и отвечало за ее претворение в жизнь. Поэтому демонтаж государственной системы и перевод ее на бизнес-рельсы осуществлялся с помощью таких организаций, как Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса, признанный в 2015 году «нежелательной организацией» на территории нашей страны) и Агенство США по международному развитию (USAID) — центральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. USAID в России тоже запретили, но за 20 лет своего беспрепятственного присутствия это весьма солидное учреждение, действовавшее, естественно, отнюдь не в наших интересах, на многое успело повлиять. Например, на принятие Земельного Кодекса, разрешившего продажу земли иностранцам, на разработку проекта Конституции РФ, в которой, очевидно, не без помощи иностранных советников закреплен запрет на государственную идеологию и утвержден приоритет международного права над российским законодательством. Интересовалось Агентство и детьми-сиротами. Весьма информативна в этом плане Программа USAID «Помощь детям-сиротам в России», рассчитанная на 1999−2002 гг. В те годы у нас еще и слыхом не слыхивали о ювенальной системе, а базу для нее заботливые американские наставники уже создавали. Целью программы провозглашались «профилактика сиротства и развитие семейного воспитания сирот». Соответственно, и деньги направлялись главным образом (цитируем) на «программы по созданию и развитию новых альтернативных форм помощи сиротам», как-то: приемные семьи, временные приемные семьи, патронатное воспитание, семейные детские дома и т.п. Показательно, что традиционная форма, то есть полноценное усыновление детей российскими семьями, в этом перечне находится на самом последнем месте, поскольку вовсе не упомянуть нельзя, а задача совсем другая: перекроить все на новый лад.

Все нам прописали западные партнеры: и приюты для детей, пострадавших от жестокого обращения и насилия, и центры репродуктивного здоровья подростков и планирования рождаемости, и службы экстренной психологической помощи по телефону для детей и подростков (так называемые «телефоны доверия»), и программы по интеграции детей с особыми нуждами в общество (так называемая «инклюзия», уничтожающая уникальные наработки отечественной дефектологии и педагогики и навязывающая вместо этого обучение детей с инвалидностью, в том числе — с повреждениями психики и интеллекта, вместе со здоровыми, что вредит образованию как здоровых, так и больных).

Общий бюджет программы USAID «Помощь детям-сиротам в России» составил $4,2 млн — в конце 90-х на фоне катастрофического обнищания наших сограждан прямо-таки космическую сумму! Деньги эти направлялись на финансирование НКО, которые на языке спецслужб называются «агентами влияния» и «агентами изменения». Цель вполне четко обозначена в самом документе: «Вся деятельность в рамках Программы «Помощь детям-сиротам в России» направлена на поддержку мероприятий, которые будут способствовать достижению стратегических задач USAID в России…« (выделено нами — И.М., Т.Ш.).

Теперь, по прошествии почти двух десятилетий, нет нужды доказывать, что такие друзья, как Соросовский фонд и USAID, преследовали не вполне дружественные цели. И даже настолько недружественные, что их попросили убраться из нашей страны. Но дело их живет и побеждает.

Услуги частные, а карман государственный

Чем же пагубен уход государства из социальной сферы, на который нацеливали наших чиновников и законодателей вышеперечисленные (а также многие другие) иностранные организации? Обратимся к примеру Норвегии, где разгосударствление «социалки» произошло несколько раньше. Там органы опеки, детские дома и социально-реабилитационные центры тоже были государственными, но затем начался процесс активной приватизации. Появились частные компании по оказанию услуг семье и детям. Среди этих услуг — контроль за семьей, выявление неблагополучия, социальный патронат семьи, психологическая помощь, социально-реабилитационные услуги, услуги медиации, отобрание ребенка по причине возможного риска насилия, помещение ребенка в частный детский дом, подбор замещающей семьи, устройство в нее. За свои услуги частные компании получают деньги от государства по установленным тарифам.

Сходная система утверждается сейчас и в России. Федеральный Закон N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предполагает обширное участие НКО и индивидуальных предпринимателей в оказании социальных услуг. Выглядит это все благостно и общественно полезно, но если вспомнить, кто стоял у истоков освобождения государства от социальных забот, вполне логично заподозрить подвох. И даже не один. Поделимся своими соображениями.

Энтузиасты частного сектора

Пока, слава Богу, НКО у нас не наделены полномочиями вторгаться в семью, изымать детей и пристраивать их в «надежные руки». Но в Норвегии и в других скандинавских странах совсем недавно это тоже было прерогативой государства. Поэтому надо зорко следить за тем, чтобы государство не передало в частные руки силовые и карательные функции. Причем не только в семейной сфере. А то некоторые энтузиасты частного сектора уже предлагают создать частные тюрьмы. Предоставим слово члену Общественного Совета федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), доктору юридических наук, профессору, заместителю председателя Общественной палаты Владимиру Грибу. Отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды», он заявил, что необходимо «переложить ношу (содержание тюрем) на плечи бизнесменов, которым выделять необходимые суммы на содержание зданий ФСИНа. Пусть строят частные тюрьмы, создают комфортные условия для содержания и работы заключенных». «Частные тюрьмы есть в США, Великобритании, Бельгии, Эстонии, — развивает свою идею профессор Гриб, — там бизнес зарабатывает на создании рабочих мест и расширении платных услуг». И вот уже в стенах Государственной Думы депутатом И.К.Сухаревым готовится законопроект о частных тюрьмах.

До сих пор, правда, передача тюрем бизнесменам не встретила горячей поддержки со стороны государства. Не торопится оно и принимать закон о ЧВК (частных военных компаниях), видимо, не без оснований опасаясь появления параллельных силовых и военизированных структур. Это и в относительно спокойные времена чревато разными неожиданностями, а уж сейчас, на фоне многочисленных переворотов и «оранжевых революций», просто самоубийственно.

«Кому война, а кому мать родна»

Идея разгрузить государство, подключив к социальному обслуживанию НКО и проч., приемлема в том случае, если интересы государства и частников совпадают. К примеру, помощь одиноким престарелым людям в покупке продуктов или уборке квартиры не вызывает никаких возражений. И человеку в общем-то все равно, кто ему эту помощь оказывает: государственный служащий или частник. Главное, чтобы квартиру не вымогал (ссоря с этой целью стариков со взрослыми детьми — таких случаев немало!), добросовестно выполнял свои обязанности и вел себя вежливо. А вот с сиротами дело уже обстоит иначе. Если защиту прав детей перевести на рыночные рельсы, то интересы государства и частников могут стать диаметрально противоположными. Государство заинтересовано в том, чтобы сирот было как можно меньше, а частнику, получающему так называемое «подушевое финансирование», выгодно обратное. Доход растет пропорционально количеству обслуженных сирот, поэтому на Западе, где дети стали товаром, число изъятий из семьи увеличивается с каждым годом. Та же картина с преступниками. Государство стремится снизить их количество, частники — увеличить. Что нужно сделать для увеличения числа сирот? Нетрудно догадаться: как можно больше детей отбирать у родителей, чем ювенальная юстиция и занимается.

Поэтому участие НКО в помощи старикам, инвалидам и прочим нуждающимся, может, и надо поощрять, следя, конечно, за тем, чтобы не было злоупотреблений. Да и в помощи семьям нет ничего плохого, если только эта помощь не сопрягается, как сейчас, с тем, что семью поставят на контроль как неблагополучную и впоследствии, придравшись к чему-нибудь, отнимут детей.

А ведь принятый в 2013 году закон «О социальном обслуживании» уже допускает раннее вмешательство не только государства, но и общественности (НКО) в дела семьи в выявительном, а не заявительном порядке в целях профилактики, когда граждане еще ничего плохого не совершили. Если эта линия продолжится, то НКО смогут открывать ногой дверь в любую семью, устраивать проверки, — словом, беспрепятственно попирать основные демократические права и свободы граждан.

«Россия без сирот», АMWAY и другие

Нетрудно догадаться и о том, как допуском НКО в сферу социального обслуживания воспользуются секты. Сейчас их доступ к людям хоть как-то ограничен. В детские учреждения сектантов с проповедями не пускают, а когда они ходят по домам, хозяева имеют полное право не открывать им дверь. Секты, конечно, все равно проявляют очень большую активность. Неопротестанты-харизматы организовали при поддержке США кампанию «Мир без сирот», направленную, на уничтожение детдомов по всему миру и передачу детей в «христианские» (читай: сектантские) семьи. По признанию руководителя «Алянса «Россия без сирот» неопротестанта Ивана Иклюшина, в Санкт-Петербурге до 80% усыновителей (не родственников) — это сектанты протестантского толка (по выражению Иклюшина, «христиане в основной массе евангельские»).

Очень много сект, не афиширующих свою религиозную составляющую, занимаются подростками и молодежью, прикрываясь антинаркотической, антиалкогольной и прочей полезной деятельностью. Даже так называемые коммерческие культы порой не ограничиваются реализацией своей продукции, а тоже стремятся оказывать серьезное влияние на жизнь в нашей стране. Так, например, американская сетевая компания American Way of Life, «Американский образ жизни», сокращенно AMWAY, не только распространяла моющие и чистящие средства, но и сотрудничала с «Фондом помощи детям в трудной ситуации» (рук. М. Гордеева), участвуя в продвижении западных технологий в области защиты прав детей в РФ (см. материал Ю. Массино «Об ответственном и безответственном родительстве и коммерческой секте AMWAY»).

А в октябре 2013 года компания AMWAY открыла благотворительный фонд «В ответе за будущее», рассчитывая присоединиться к реформированию системы защиты русского детства по западным образцам.

Правда, в последнее время пошли разговоры о том, что на пути сект нужно поставить законодательный заслон. Но пока суд да дело, эти шустрые волонтеры успеют оказать нашему народу много социальных услуг…

Прибыльное дело. Но не для государства

Через AMWAY плавно перейдем к транснациональным корпорациям. А то, может быть, кто-то уже в недоумении, почему мы начали статью с разговоров про суверенитет, а потом о нем как будто бы забыли. Нет, не забыли, просто всему свой черед. В тех странах, которые раньше нас допустили частников в социальную сферу, этот рынок быстро захватили крупные транснациональные корпорации. Самые крупные монополисты на норвежском рынке услуг по защите детей (от родителей) — это инвестиционный фонд Argan Capital, созданный банком Bank of America, и группа компаний Валленберга из Швеции.

Одна из центральных газет Норвегии Aftenposten пишет:

«Защита детей в Норвегии превратилась в миллиардный бизнес… Все, начиная от британского инвестиционного фонда из Лондона до богачей из шведской семьи Валленбергов поняли, что защита прав детей способна принести миллиардные прибыли. Именно за этими миллиардами и пришли в Норвегию в последние годы крупнейшие транснациональные финансовые корпорации».

Считать, что у нас будет по-другому, по меньшей мере недальновидно.

По словам автора статьи «Ювенальная юстиция как бизнес транснациональных корпораций», «представители Департамента социальной защиты Москвы на своих многочисленных пресс-конференциях, посвященных якобы «защите семьи», почему-то молчат, что ведущими семинаров Департамента являются представители иностранного бизнеса на детях — например, финская ювенальная корпорация «Мерикратос-Групп». Там работают «Эксперты метода эволюции родительства», «продавцы услуг по защите прав детей». Активно сотрудничает московский Департамент и с крупнейшим американским агентством по услугам в сфере детства Kidsave International. Не составляет большого труда привести множество примеров тесного взаимодействия наших чиновников с иностранными представительствами международного бизнеса на детях, но важнее ответить на вопрос, который может у кого-то возникнуть: а что уж такого страшного в привлечении крупного международного бизнеса в сферу социальных услуг?

Начать хотя бы с того, что поскольку оплачиваться эти услуги должны из госбюджета, мы будем тратить его на обогащение иностранных корпораций. Такую экономическую политику никак не назовешь патриотичной.

Но еще страшнее другое. В утвержденном правительством Перечне так называемых «общественно полезных услуг», которые смогут оказывать НКО, значатся следующие: «Услуги детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в семье и вне семьи, услуги по социальному сопровождению семьи с ребенком для профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, психолого-педагогического консультирования детей и родителей, услуги по медико-психолого-педагогическому обследованию детей в случае возникновения трудностей в освоении школьной программы, услуги по социальной реабилитации детей». Совершенно понятно, что эти «услуги» позволяют осуществлять массированный сбор конфиденциальной информации о жизни российских семей. В этой базе данных могут оказаться и люди, работающие на секретных предприятиях, и силовики, и военные, и государственные деятели. Наверное, не надо долго доказывать, что владение информацией личного характера откроет для наших «западных партнеров» широкие возможности влиять на таких важных персон и что это влияние вряд ли будет в интересах России.

Российские социально — ориентированные»

Принятые в июне 2016 года поправки в «Закон о некоммерческих организациях» достаточно четко оговаривают, что именно следует понимать под политической деятельностью (цитируем с сокращениями):

«Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается участвующей в политической деятельности … если независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она осуществляет деятельность в сфере государственного строительства, защиты основ конституционного строя Российской Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности РФ, обеспечения законности правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и национального развития Российской Федерации, развития политической системы деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия. Указанная деятельность осуществляется в следующие формах: участие в … проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений … публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов, распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, формирование общественно-политических взглядов и убеждений … вовлечение граждан в указанную деятельность, финансирование указанной деятельности».

Однако по каким-то загадочным (и не очень) причинам социально-ориентированные НКО упорно выводятся из-под этих критериев. В законе даже специально оговорено, что

«к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность».

А уж когда возникла угроза причисления кого-то из социально-ориентированных НКО к «иностранным агентам», это вызвало нешуточное волнение, протесты, хождение по властным кабинетам. Волнение возникло не на пустом месте, поскольку безбедное существование многих таких организаций как раз и было обусловлено этим негласным статусом. Да иначе и быть не могло! USAID и прочие «друзья» без наших отечественных пособников ничего бы в России не смогли реформировать. Так, НКО «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» с представительством во всех российских регионах является, по признанию USAID, их «партнером».

Прокурорская проверка подтвердила факт западного финансирования. Помимо USAID, фонд сотрудничает с ЮНИСЕФ, международной организацией, которую тоже вежливо попросили убраться из России, с Министерством юстиции США, с Институтом социальных услуг США и другими столь же дружественными России организациями. Фонд активно внедряет западные стандарты по защите прав детей.

Целых 26 стандартов услуг разработано! Тут и профилактика социального сиротства, и выявление детей, нуждающихся в защите государства, и административные регламенты по выявлению признаков нарушения прав и законных интересов ребенка, и организация социального сопровождения семьи, и стандарты оказания экстренной психологической помощи службой детского «телефона доверия», и оценка степени риска жестокого обращения с ребенком, и множество других ювенальных технологий. Короче, главный партнер USAID потрудился на славу. Семьям, которым ювенальные службы устроили веселую жизнь, есть, кого поблагодарить. (Подробнее о происходящем можно ознакомиться в статье Анны Кисличенко «Вторгаться в семьи смогут все желающие»).

Весьма плодотворно на ниве антисемейной политики поработала и Российская Ассоциация планирования семьи (РАПС), несколько лет назад для маскировки сменившая вывеску и называющаяся теперь Российской Ассоциацией «Народонаселение и развитие» (РАНиР). Настолько плодотворно, что Минюст присвоил им почетное звание иностранных агентов и определил цель их деятельности как «воздействие на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики».

Ну, что ж, где два, там и три. Приведем и третий пример (хотя с легкостью могли бы привести тридцать три). Очень по душе социально-ориентированным НКО и проблема СПИДа. После того, как Екатеринбург потряс всех известием, что в городе эпидемия СПИДа, а мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что заражен каждый пятидесятый житель, питерское информагентство «Катюша» провело частное расследование и вскрыло интересные факты. Оказывается, по распоряжению того же Ройзмана борьба со СПИДом в Екатеринбурге была отдана на откуп НКО «Эра здоровья» (тоже, кстати, внесенной сейчас в реестр иностранных агентов). Основной социальной группой, которую проверяли на ВИЧ (не утруждая себя специальными иммунологическими анализами, без которых невозможно достоверно диагносцировать ВИЧ-инфекцию), были студенты. И работали с ними не только вирусологи, но и психологи. Зачем?

«Как только кровь показывала потенциальную возможность нахождения у молодых людей ВИЧ, — пишет РИА «Катюша», — в дело вступали «профи», которые объясняли, что ничего страшного не произошло, все замечательно и великолепно, просто теперь ты «особенный», и «особенные» должны держаться вместе, дабы выжить в этом «жутком мире». Другим, нетолерантным языком это называется вербовкой. Учитывая состояние «пациента», шанс, что вместо полноценного исследования он пойдет за «спасителями», достаточно велик, и вот — сеть борцов за права Сороса в России готова… Помимо тестирования и пропаганды педерастии, «Эра здоровья» занималась увеличением «клиентской базы»: раздачей наркоманам шприцов и презервативов молодежи».

Вот вам еще один яркий пример расхождения интересов государства, которому важно, чтобы больных было как можно меньше, и НКО, которому выгодно, чтобы обслуживаемых клиентов было как можно больше.

Показало расследование «Катюши» и то, что екатеринбургская «Эра здоровья» тесно связана с питерским «гей-сообществом». И не только с ним. «Мы были поражены, — пишут авторы статьи, — насколько широко разбросана в нашей стране сеть подобных «Эре здоровья» организаций, которая уже сегодня имеет своих представителей практически во всех регионах страны». Сеть эта обширна: от Федерации ЛГБТ-спорта России — до государственных медицинских учреждений по борьбе со СПИДом и наркоманией. «И в каждой из этих организаций, от широко известных «Врачей без границ» до региональной «Эры здоровья» за спиной стоят одни и те же люди».

Естественно, напрашивается мысль, что все это создавалось не само собой и не вдруг, а что мы имеем дело с продуманным проектом.

«Этот проект предусматривал три основных направления: подготовку адвокатов и экспертов внутри России, которые должны были «развивать» гражданское общество по тому пути, каким его видят в США, поддержку на «глобальном уровне» активистов из России, пропагандирующих «критическое мышление» (что подразумевает не только критику действий властей, но вообще негативное отношение к русским, Церкви и другим общественным ценностям), а также поддержку секс-меньшинств (чтобы сделать активность извращенцев четкой и видимой политической тенденцией)», — еще в августе 2016 года писал политолог Леонид Савин, основываясь на вскрытой хакерами почте Сороса, призывавшего к свержению Путина.

Не знаем, как вам, а нам кажется совершенно очевидным, что давать в такой ситуации НКО практически неограниченный доступ к семьям равносильно добровольной капитуляции. Какое уж тут укрепление суверенитета?! Скорее всего, Президента вводят в заблуждение подобно тому, как было летом 2016 года с «законом о шлепках». Путин распорядился декриминализовать незначительные преступления, в том числе побои, не повлекшие за собой вреда для здоровья, а услужливые по отношению к Западу законотворцы извратили его замысел, вставив поправку, по которой чужой человек может безнаказанно вас и ваших детей побить, а «близкие лица», то есть родственники получат за это срок до двух лет. Но Президенту дружно рапортовали, что все сделано, как он хотел. Вот и сейчас, наверное, ему рисуют умилительные картины: дескать, работники НКО будут менять памперсы больным старикам, обихаживать сирот… И если не вникать в то, что скрывается за дымовой завесой «социально-ориентированного» гуманизма, можно только вздохнуть с облегчением: пусть лучше гражданское общество заботится о «малых сих», чем бузит на Майдане.

Но и про Майдан не так давно казалось, что он не страшен: «они-же-дети» побузят и успокоятся…