19 декабря в Анкаре от рук боевика «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб посол России Андрей Карлов. Спустя несколько дней многие из нас упустили из внимания тот факт, что Турция по-прежнему не признает «ан-Нусру» террористической организацией, отвергая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Ведь именно с её адептами в Алеппо боролись Сирийская правительственная армия, ВКС России, КСИР ИРИ и ливанская «Хезболла». Закрыв глаза на такие «мелочи», участники гражданского конфликта в САР запросили мира, позволяя антиправительственным силам перегруппироваться и набрать силу. С полуночи 30 декабря на территории Сирии наступило перемирие, достигнутое при посреднических усилиях России, Турции и Ирана. По словам постоянного представителя РФ при СБ ООН Виталия Чуркина, перемирие в САР «соблюдается адекватно». Однако ещё 29 декабря с.г., то есть за сутки до подписания соглашения по Сирии, мирные переговоры были омрачены диверсией ВС Азербайджана на участке государственной границы, расположенной юго-восточнее села Чинари Тавушской области Армении. 30 и 31 декабря наступление ВС Азербайджана перекинулось уже на границу с Нагорно-Карабахской Республикой (НКР), сопровождаясь перманентными обстрелами прилегающих территорий с помощью минометов и крупнокалиберных пулемётов. Случайно ли?

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Чтобы разобраться в ситуации, обратимся к опыту первой половины 2016 года, когда в начале апреля (спустя месяц после первого февральского перемирия в САР) Азербайджан атаковал Республику Арцах (НКР), чтобы вовлечь в вооруженный конфликт сначала Армению, а затем уже и Россию. Но этот план не сработал. Поэтому теперь решено действовать напрямую — боевые действия сразу перенесены на национальную территорию Армении в попытке втянуть Россию в противостояние на своих южных рубежах. Формируется историческая параллель: как только Москва идёт на перемирие по Сирии с проамериканской коалицией, она тут же получает удар в Закавказье по своим союзникам. Почему?

Во-первых, США и их союзники по НАТО, потерпевшие (пусть и временное, но стратегическое) поражение в Алеппо, стремятся подорвать снабжение российской авиагруппы в САР. Суть в том, что воздушное сообщение между Москвой и Дамаском через Турцию доказало свою ненадежность в ноябре 2015 года, когда с санкции Анкары и брюссельского штаба НАТО в небе над Сирией был сбит бомбардировщик ВКС России. С тех пор ставка была сделала на использование воздушного пространства Грузии и Азербайджана, через которое российские истребители направлялись на иранскую авиабазу Хамадан, где осуществлялась дозаправка для последующего полета в САР через северный Ирак. Подобное военно-транспортное сообщение между Россией и Ираном идёт в противовес с планами Пентагона, который так и не смог (в союзе с Анкарой, Багдадом, Эрбилем и местными шиитами) освободить Мосул от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому в дело вступает Азербайджан, повышая критические ноты в общении с Ираном. «Если Иран нападет на Азербайджан, то сам прекратит свое существование как государство, и на его месте возникнут пять государств», — пригрозил Тегерану депутат Милли Меджлиса (Национального Собрания) Гудрат Гасангулиев, отвечая таким образом на реплику главы Минобороны ИРИ Хоссейна Дехгана относительно азербайджано-израильского военного сотрудничества. Призыв Гасангулиева поддержал и председатель Национального Собрания АР Октай Асадов: «Иран никогда не сможет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана».

Во-вторых, за перепалкой Баку и Тегерана, которая совпала с обострением на азербайджано-карабахской границе, стоит не только Вашингтон, но и Тель-Авив. Мотивация Израиля состоит в создании на территории Азербайджана авиаплацдарма, который будет использоваться на случай войны США с Ираном. Ставка делается на приходящую администрацию Дональда Трампа, где главенство во внешнеполитическом блоке принадлежит правоконсервативному истеблишменту. Используя Баку в качестве «таранной силы», Тель-Авив стремится развести Москву, Тегеран и Вашингтон, одновременно ратуя за диалог Москвы и Анкары, посредником в развитии которого выступил лично премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Расчет следующий: большая война в Закавказье оттягивает силы Российской армии от сирийского фронта, предоставляя американо-турецкой коалиции возможность взять реванш за Алеппо; коммуникации между Москвой и Тегераном автоматически блокируются, оставляя Иран один на один с вашингтонскими ястребами. Так Израиль получает возможность устранить Башара Асада и его правительство, которое при негативном сценарии в Закавказье лишится и российской, и иранской поддержки. Это позволит Тель-Авиву юридически закрыть вопрос с Голанскими высотами, а Вашингтону — окончательно вытеснить Россию с Закавказья и перекрыть сухопутный «Шелковый путь», судьба которого зависит от стабильного ирано-китайского альянса. Не случайно Баку грозит Тегерану распадом иранской государственности.

Посетив с 13 по 15 декабря Азербайджан и Казахстан, премьер-министр Нетаньяху говорил с Ильхамом Алиевым и Нурсултаном Назарбаевым языком американских неоконсерваторов, которые готовы без разбора уничтожать страны Ближнего и Среднего Востока, чтобы не пустить китайские торгово-экономические коммуникации в Евросоюз. «Если в Иране думают, что Израиль — это маленькое и беспомощное государство, то они сильно ошибаются, и я не советую иранскому руководству нагнетать обстановку, иначе они столкнутся с большими неприятностями», — цитирует Нетаньяху британская ВВС. Что дальше? Тель-Авив и Баку стремительно переходят от слов к делу, готовясь к январской инаугурации Трампа: 28 декабря стороны согласовали проект «Услуги соглашения о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль». Что касается Турции, то её ослабление влиятельного шиитского государства устраивает. Тем более что «грязную работу» готовы взять на себя американцы и израильтяне. Поэтому, говоря о перемирии в САР, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выдвинул ливанской «Хезболле» заведомо невыполнимое требование — покинуть Алеппо. Да и с Асадом турки не готовы садиться за стол переговоров в Астане. Тогда зачем России такое «перемирие», когда Турция пытается одновременно девальвировать Сирию и Иран, а её закавказский союзник готовится к большой войне с Арменией и Нагорным Карабахом? Ситуация накалена, времени остаётся всё меньше. Пока ещё можно предотвратить кровопролитие.