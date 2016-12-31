«Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?» Такая однозначная интерпретация замысловатой русской поговорки напрашивается после реакции Посла РФ в Республике Беларусь (Александр Суриков) на репрессии Минска в отношении белорусских авторов ИА REGNUM и других российских СМИ, а также одобрения позиции посла официальным представителем МИД РФ (Мария Захарова).

Tvc.ru Мария Захарова

Сторонникам Русского мира, белорусским гражданам Юрию Павловцу, Дмитрию Алимкину и Сергею Шиптенко предъявлено обвинение по ст. 130 УК РБ — разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. По мнению официального Минска, признаки этого видны в их статьях, критикующих сторонников белорусского майдана и заигрывание властей с националистами-русофобами и Западом в ущерб отношениям с Россией.

ИА REGNUM назвало предъявленные своим авторам обвинения «недобросовестными и надуманными» и отметило, что «редакция считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции».

Те, кто в Эстонии борется с государственной русофобией, превратившей местный патриотизм в легализованный национализм, и интересуются происходящим в Белоруссии, не могут не согласиться с таким диагнозом. Более того, они готовы высказаться еще жестче, учитывая свой опыт борьбы с этим вредным (по большому счету, для обеих сторон) Злом, на «съедение» которого РФ отдала все более отдаляющихся от России последовательно и терпеливо вестернизируемых российских соотечественников в СНГ и Прибалтике.

Таки свои станут чужими

Один анонимный автор так объяснил в Сети смысл поговорки «Бей своих, чтобы чужие боялись»: «Скорее всего, это демонстрация своего всесилия, и своей непревзойденности. Для упреждения посягательств со стороны «чужих», а за одно и для поддержания своего авторитета среди «своих». Плохой совет… так и свои могут стать чужими!» Последние слова должны настораживать Кремль, ибо это видно по взбесившейся от русофобии Украине. Что касается «предупреждения посягательств со стороны «чужих», то Москва, которая стала «верить слезам» частенько потворствует этим посягательствам. И потому поговорка в измененном виде стала заголовком этой статьи.

Но даже при этом изумление и шок вызывает высокомерное и неуважительное к ИА REGNUM, к некоторым другим российским СМИ, резкое заявление-окрик официального представителя МИД РФ, не без оснований любимой народом Марии Захаровой. Она одобрила антирегнумовскую позицию российского посла в Минске. Все это досадно, ибо она убедительно и весьма остро и ярко осуждает сегодня вражеские выпады Запада и их СМИ в адрес России. Но видать, войдя в привычный раж, она посчитала, что такая тональность позволительна и в отношении своих СМИ. Хотя они искренне озабочены происходящим на западном порубежье России, втягиванием Минска в белорусский майдан.

У такой неразборчивости могут быть такие объяснения. Либо авторы ИА REGNUM и само агентство перегибают палку, лгут, или пусть невольно, но оскорбляют в своей озабоченности Беларусь и белорусов, а то и сознательно вбивают клин в российско-белорусские отношения. Тогда позицию МИД можно было бы понять. Либо сама российская дипломатия недооценивает происходящее в Белоруссии, дилетантски уповая сразу после распада СССР, как и в случае с Украиной, на неразрывные узы и дружбу двух народов. Чем всё это кончилось, знают даже дети. Либо это — реакция официального представителя МИД РФ на выступления авторов ИА REGNUM, время от времени позволяющих себе критиковать российское внешнеполитическое ведомство, в том числе за его политику в отношении российских соотечественников за рубежом. Естественно, на эту критику МИД РФ не отвечал, зато появилась возможность отвести душу — лягнуть СМИ-раздражитель, прикрываясь справедливым принципом недопустимости вбивать клин в союзнические отношения.

Совет: подайте на себя в суд

Стоит сразу отметить некорректность Марии Захаровой, обвинившей ИА REGNUM в употреблении таких недопустимых характеристик Беларуси, как «недонарод» или «недогосударство». Но агентство опровергло это — такого в отношении Минска и белорусов просто никогда не писали, не говорили! Захарова пожаловалась на то, что, как пишет РИА Новости, ее цитату привели не полностью. Правда же в том, что в письме главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова употреблен этот термин, но он упоминает его как обвинение, необоснованно приписываемое агентству. Реакция ИА REGNUM на такую «аргументацию» была ожидаема — решение подать в суд. Конечно, для имеющей прямое отношение к журналистике Марии Захаровой такая фривольность недопустима. А если черт и попутал, надо было извиниться.

Вместо этого на портале МИД РФ она дает чудовищный совет-абракадабру: «Может быть, М. А. Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о «соучастии в преступлении», и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством».

Это больше похоже на истерику избалованного похвалами успешного человека, неожиданно вляпавшегося в некрасивую историю. В этом лишний раз убеждаешься от слов Захаровой о позиции инфоагентства — «трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию». Но эти слова характеризуют как раз позицию самой Захаровой!

Это вызвано и тем, что россиянам трудно разъяснять перипетии всложных взаимоотношениях России и руководителя Беларуси Александра Лукашенко. Не хочется омрачать дружбу двух стран «мелочами». Частенько МИД РФ дипломатично микширует как справедливые упреки Минска в адрес Кремля, так и элементарный шантаж Кремля. Понять можно: Россия и Беларусь, пусть порой и формально, но образуют общее Союзное государство. Все так. Но Мария Захарова не может не знать, что у СМИ — свои задачи: информировать, рассказывать правду, приводить самые разные мнения, даже неприятные.

То есть имеем дело с двумя проблемами: первая — свобода слова и СМИ, свобода мнений и их распространения и вторая — справедливость критики происходящего в стане союзника белорусскими авторами ИА REGNUM и других СМИ РФ.

Чтобы другим неповадно было

Начать с первого. По данным «Интерфакса» заместитель министра связи и массовой коммуникации РФ Алексей Волин призвал власти Белоруссии не давить на журналистов из-за отдельных критических публикаций, так как в России действует «свобода слова, и государство не может указывать кому, что и о ком писать. При том, что российское руководство критикуется даже куда чаще, чем белорусское». Но это ведомство не в ответе за отношения между странами. Впрочем, последнее, пусть косвенно, но свидетельствует об объективности оценки ситуации.

И Россия, и Белоруссия признают свободу самих СМИ, ограждение их от государственного диктата, свободу слова и мнений, их распространения, а также доступ людей к информации. Разумеется, если эта информация достоверная и нет ограничений закона на эту свободу. Вопрос: нарушил ли ИА REGNUM эти условия своими публикациями о Белоруссии? Таких утверждений или доказательств нет, их никто не предъявляет. Есть лишь мнения, интерпретация фактов, достоверность которых не опровергается. То есть, когда тот же министр информацииБеларуси Лилия Ананич заявляет, что участились случаи деструктивных статей, причем «наибольшую активность в публикации такого рода материалов проявляет ИА REGNUM , подавая в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре. При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Беларуси на Запад», «антироссийской политике белорусской власти» и так далее», то она фактически констатирует достоверность информации и просто-напросто не согласна с их оценкой авторами агентства. И что же тут такого криминального, наконец, зачем нужно было арестовывать корреспондентов? До такого не всегда даже в Прибалтике не доходит. И в этом видится слабость позиции официального Минска, действия которого в этом случае приходится расценивать не только, как политическая репрессия и способ заставить замолчать остальные СМИ и журналистов, но и запрет свободы слова и СМИ.

От мягкой русофобии к жёсткой

Вторая проблема. Что стоит за такой позицией Минска и к чему она может привести? Для начала стоит вспомнить, как все начиналось на Украине, да и в той же Эстонии. Сначала это — незаметная и безобидная поддержка властями всяческого подчеркивания культурной элитой национальных особенностей, чуть позже — потворствование той же власти «мягкой"русофобии (или неспособности противостоять выпущенному из бутылки джинну национальной исключительности). Наконец, власти (отчасти вынужденно) и элиты (с энтузиазмом) втюхивают в сознание действительно переживающего пьянящий национальный подъем общества неизбежность и естественность переплетения национального патриотизма уже с «жёсткой» русофобией. В каком такой подъём больше, как на Украине, в каком — меньше, как в Белоруссии. Это приводит в условиях отсутствия опыта становления собственной государственности к тому, что первую скрипку начинает играть русофобия, как компенсация от трудностей и провалов в строительстве нового, национального государства. Это всё завершается уже при содействии внешних сил «оранжевыми» революциями (госпереворотами, майданами). В Киеве ее назвали Революцией совести и достоинства, в Эстонии — Поющей революцией. В итоге прежде дружественные народы и страны превращаются в откровенных врагов.

Первые шаги такой схемы видны и в Белоруссии. Подтверждений тому тьма фактов, что на самом деле и раздражает самонадеянный Минск. Там никто еще не опроверг хоть одного из того, о чем не один год пишет ИА REGNUM. Да, явных признаков белорусского майдана еще нет. Но вода камень точит. Этого не хочет видеть и Москва. Впечатление такое, что легкомысленность и наивность российской дипломатии приводит к нежеланию или неспособности делать выводы из горьких уроков «развода» с Прибалтикой, другими странами СНГ, особенно с Украиной.

Тут Москва два десятилетия не только сквозь пальцы смотрела на переплетение интересов олигархического капитала обеих стран, но и тотальную (под флагом десоветизации) государственную русофобию, переросшую в силу этого из бандеровщины в госнационализм и обыкновенный украинский нацизм. Дело дошло до того, что Россия не только закрыла глаза на массовые притеснения русских политиков и журналистов (аресты и посадки сторонников Русского мира даже в правление Януковича), которые активно боролись за сохранение русского языка и прежних связей с Россией, против русофобии и бандеризации общественной жизни и государственной машины. Только после майдана, да и то не сразу, Москва пришла в себя.

Наступают на те же грабли

Или министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не так давно не признал, что в отношениях с Украиной Россия допустила фатальные ошибки и промахи. А кто-нибудь за это ответил?

Естественно, никто. Зато стали искать оправдания в Истории.

Такое некритичное отношение Москвы к своим провалам в отношениях с Украиной обещает повториться ив случае с Белоруссией. И проявившаяся в конфликте МИД РФ и ИА REGNUM позиция российской дипломатии в отношении тех, кто убежденно выступает против заигрывания властей Белоруссии с прозападной русофобской и пронацистской частью белорусской оппозиции подтверждает, что Москва наступает на старые грабли.

Конечно, происходящее в Белоруссии — ее внутреннее дело. Но это же не означает, что Россия должна не то, что безмолвствовать, тем более одобрять уже не только в зародышевом состоянии крепнущее наступление белорусских русофобов-националистов?! А это, как видно по Украине, угрожает национальной безопасности России. Вопрос: кто больше ее патриот и Русского мира — российский МИД или брошенные за решетку белорусы — авторы ИА REGNUM?

Есть еще один подводный камень, на который Москва, российские политологи и журналисты практически не уделяют внимания. Впрочем, как и сами национальные элиты молодых государств. Это можно обобщить и назвать комплексом национальной неполноценности. Это не только из-за крохотных размеров таких стран, это — следствие запоздалого становления нации и государства.

Пример. Возмущение Марии Захаровой по поводу (не употребленных в отношении Белоруссии) слов «недогосударство» и «недонарод» на первый взгляд действительно обоснованно. Это так же обидно, как если бы русских называли ленивыми. Но, если обратиться к политическим наукам, то многое, что неприятно слуху представителя любой национальности, на самом деле имеет место. Так, восстановление четверть века назад независимости эстонского государства сопровождалось порой запредельным обожествлением родного языка как гаранта сохранения нации. При этом доставалось русскому языку, который, якобы, засоряет эстонский. При этом филологи знают, что, эстонский язык, как и многие языки мира, считаются молодыми, то есть находящимися в стадии становления. Когда об этом в Эстонии говорят русские жители, то это вызывает у эстонца обиду или неприятие, что никак не способствует межнациональному взаимопониманию. Но запрещать говорить и писать о таких явлениях, если они не оскорбительны, то это от лукавого.

Каждому овощу свой срок

То же самое — со становлением эстонского государства перерастанием народности в народ, а потом ив гражданскую нацию. Этот процесс в Эстонии также можно считать не завершенным, если принять за окончательную цель, скажем сегодняшнюю зрелость государственности и политической нации в Великобритании и Франции.

Именно отсутствие опыта государственности и терпимости к национальным меньшинствам, умения ладить с соседями в сегодняшних государствах Восточной Европы и странах СНГ объясняют (но это нельзя оправдывать, коль те стали членами ООН или Евросоюза) многие их вульгарные политические решения и действия, их «юношеское» поведение в международной и внутренней жизни. Это, в частности, неизбежная при запоздалом взрослении страны имитация вожделенной веками независимости и отсюда неизбежное желание жить не столько по справедливости, сколько угождать сильному, служить ему. Но признаваться в этом неловко. А ведь все это в свое время проходили и нынешние государства-гранды, имеющие многовековую историю.

В этом смысле, в той же Белоруссии, где классические признаки формирования нации более чем скромные, подсознательно или сознательно спекулируют на праве нации на самоопределение. Ведь многие народности и народы так и не стали нациями, не создали своих государств. Это как в природе — есть виды, а есть подвиды. И с этим надо смириться, молодое государство должно развиваться и функционировать не на базе завышенных национальных амбиций и иллюзий, а реальных возможностей и реальных, предоставленных Историей условий своего взросления.

Сегодняшняя Украина — убедительный (феерический и трагический одновременно) пример того, когда сказанное игнорируется. Никогда не имевшие самостоятельного государства украинцы столкнулись с его возникновением, образно говоря, в одночасье, а не долгими десятилетиями или столетиями, как у более развитых государств. Причем сразу надо соответствовать уровню развитых стран. Это худо-бедно, при минимальных издержках, можно сделать при помощи опытных государств-друзей. Да вот беда — национализм и гордыня мешают.

Можно сказать, что украинская независимость ворвалась в этот мир, как брызги шампанского из лихо откупоренной бутылки. Отсюда и турбулентность процесса с безумными завихрениями всего, что связано со становлением государства, возникшего, как черт из табакерки, в котором еще не сформировались гражданское общество и политическая нация.

Зато тут как тут богатые и лоснящиеся «старшие товарищи», хорошо знающие, что такое колониальный грабёж. Хаосу и анархии на Украине во многом содействовал Запад, который нагло, в наши дни уже и открыто использует национальные чувства украинцев в своих корыстных интересах (рынки сбыта), натравливает украинцев на русских и их побратима Россию, ставшую Западу костью в горле.

Комплекс «старшего брата»

Беда ли, вина ли России в том, что в силу своего естественного громадья, а потому неизбежных атавизмов великодержавности, но она видит только «пену» прорвавшегося наружу несозревшего вина национального самоопределения, не утруждая себя пониманием (не оправданием!) объективных причин специфического (порой и очень дурного) позднего взросления молодых наций и государств. Или же наоборот, Россия вовсе не видит эту «пену» до тех пор, пока не вскроется «майданный» нарыв.

И вот парадокс: вместо того, чтобы деликатно помочь стать на ноги взрослеющему в муках государству-подростку, Россия зачастую акцентирует внимание только на вульгарностях и даже извращениях становления государственности, а политики и политологи дружно высмеивают благоглупости, игнорируя чувствительнейшие национальные чувства националистов. Это не значит, что надо оправдывать ту же бандеровщину или героизацию нацизма в Эстонии и Латвии. Все это следует осуждать не только с чувством такта, но и грамотно, как это делают с подростком, который должен ощущать, что его стыдят и наказывают по справедливости. Иначе — «бунт» и конфликт.

Подытоживая, надо признать, что правы сотрудничающие с ИА REGNUM граждане Республики Беларусь, а не российская дипломатия, которая сначала, как на Украине, великодушно либеральничает, а потом, пусть и по справедливости, но встает на дыбы. Вспомним, как Москва беспринципно, ради мнимой демонстрации уважения национальных государств снисходительно позволила им обязывать русских правильно писать топонимические названия на русском языке: Таллинн / Таллин, Балтия / Прибалтика, в Украине / на Украине, Беларусь / Белоруссияи так далее. И это — еще «мелочи», аппетиты у молодых государств, как и желания у подростков в переходном возрасте, безграничны. И надо умело, не задевая их самолюбие, подавлять их неоправданное иждивенчество. Это часто не видно и во взаимоотношениях Белоруссии и Украины, которые нередко поступают прямолинейно, только усугубляя ситуацию.

Вот почему позиция МИД РФ в этой истории досадна и ошибочна. Как раз оно, если смотреть на всё в перспективе, «вбивает клинья между российским и белорусским народами», в чем обвинил ИА REGNUM посол РФ в РБ Александр Суриков, к тому же упрекнувший его корреспондентов в «радикализме», хотя значение этого слова — решительность, а не экстремизм.

Таллин, 30 декабря 2016

P.S.Так видится случившееся из Эстонии, где есть еще одиночки, которые еще не боятся возвысить голос в защиту местного русского и русскоязычного населения, нормализации отношений Эстонии и России, при этом оставаясь для Таллина — нежеланными, для Москвы — ненужными.