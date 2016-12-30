Главный итог украинского 2016 года состоит в том, что Россия стала… еще страшнее, чем была годом ранее. Если в 2015-ом Кремль «агрессировал» только против Украины, то в 2016-ом развернул поход почти против всего мира, добравшись даже до могучих Соединенных Штатов. На несчастных «обамычей» русские напустили хакеров. В. Путин, к тому же, лично (!) вмешался в ход президентской избирательной кампании, повернув Миссисипи вспять и не позволив Х. Клинтон на старости лет пользоваться услугами врачей в Белом доме, а ее мужу Биллу стать первой леди Америки. Если подводить итоги уходящего года серьезно, то придется признать, что он выдался, как, пожалуй, никогда тяжелым и мрачным.

Украина

Украина продолжала влачить жалкое существование. Власть безбожно воровала, народ прозябал в режиме выживания. Едва ли не каждый Божий день приносил плохие или еще худшие новости. Раздаваемые представителями власти направо и налево обещания, сулившие даже не некоторое улучшение положения дел, а хотя бы появление лучика тусклого света в конце мрачного «майданного» тоннеля, уже никто не воспринимал всерьез. Личные истории успеха мало у кого из украинцев пополнились в 2016-ом новыми страницами. Для большинства из них он стал годом проблем, тягот, разочарований. Людям пришлось еще туже затягивать пояса, привыкая экономить на самом необходимом. Жить было больно, мерзко, противно. Смотреть детям и внукам в глаза — стыдно. Многим пришлось коротать время, пребывая за чертой не только бедности, но и здравого рассудка, с головой погрузившись в гнетущую атмосферу «майданного» психоза. Многим хотелось бы, вычеркнув уходящий год из биографии, вроде, его не было вовсе, начать отсчет жизненного времени с 1 января нового года с чистого листа.

Почти всю первую половину 2016-го в Украине ждали, когда уйдет с премьерской должности А. Яценюк, всю вторую половину — когда случится то ли «чистый» госпереворот, то ли новый «майдан», который опять приведет к перевороту скрытому. Отставки дождались, переворота или «майдана» — нет. Впрочем, приход в главное кресло Кабмина вместо «кролика» Яценюка «медвежонка» Гройсмана обещанного Порошенко улучшения украинцам не принес. Совсем наоборот, именно при Гройсмане взлетели до заоблачных высот тарифы ЖКХ, сделав из бедных нищими еще несколько миллионов человек. Что же касается протестов по типу «майдана», то они в локальном формате происходили регулярно и перманентно. Самый же главный «майдан» разворачивался в сердцах и душах людей. И, в конце концов, развернулся. При отсутствии национальной идеи украинцев сегодня мог бы объединить незатейливый лозунг: «Порошенко геть!».

В 2016-ом в Украине продолжались системно, систематически ограничиваться и нарушаться права и свободы человека. Включая право на жизнь. Люди гибли и пропадали без вести не только в зоне конфликта в Донбассе, а по всей стране. По странному стечению обстоятельств в большинстве своем жертвы то ли являлись сотрудниками правоохранительных органов, то ли принадлежали к кругу инакомыслящих. Особый цинизм в том, что власть при этом, явно ли, скрыто ли, но кивала на Россию. Дескать, это русские виноваты. А мы что? Мы ничего. Мы не знаем, не ведаем, кто у нас кого убивает. Мы — Европа. У нас демократия.

В социально-экономической сфере Украина в 2016-ом пробила очередное «дно» и продолжила проваливаться еще дальше и глубже. Впрочем, разве только в экономике и в «социалке»? Конечно, нет, не только. «Дно» стало глубже, чем было, и в системе государственного управления, в сфере политики, культуры, духовной жизни, общественной морали и даже в области национальной идентичности. Под видом «реформ», направленных якобы на модернизацию, власть проводила изменения, идеология которых не просто ущербна, а преступна. Речь идет о кардинальном сокращении государственных затрат на все, кроме содержания самой власти, о том, чтобы возложить тяготы финансирования государственных расходов на население, включая его беднейшие слои.

Прискорбные результаты так называемых «реформ», которые якобы проводит власть, наиболее ярко и зримо проявились в системе Министерства внутренних дел. Там дело дошло до того, что организованная преступность получила полную, практически абсолютную свободу действий везде, где ей только заблагорассудится. Параллельно с этим, как никогда прежде, пышным цветом расцвела преступность неорганизованная. Даже по данным официальной ведомственной статистики рост преступности по итогам года составил порядка 350−400%! В довершение ко всему в самом конце года сотрудники Нацгвардии и Государственной службы охраны перестреляли друг друга в селе Княжичи под Киевом, причем, сделали это в ходе проведения спецоперации. После этого трагического инцидента пагубность, если не преступность, того, что делается, что творится в МВД при министре А. Авакове, стала очевидной. Само же ведомство предстало перед глазами изумленной донельзя публики в своем истинном свете: разрушенным до основания, без малейшего шанса на какое-либо «а затем».

Министерство обороны в уходящем году прославилось вознесением славословий в адрес «непобедимых и легендарных» Вооруженных Сил Украины. Кроме самих военных из числа чиновников да начальников, правда, в эту чушь никто не верит. Кроме высокопарных слов об армейской «мощи», МО не делало ничего ни нового, ни неожиданного. Там занимались любимым, хорошо знакомым делом: разворовывали бюджетные деньги, брали «откаты», просто крали. Закрытое акционерное общество «Министерство обороны Украины» в 2016-ом работало на полную мощность. Денно и нощно, без выходных и праздников. В самый канун Нового года на взятке в 350 000 грн. (3% от сметной стоимости ремонта казарм) в Одессе был задержан заместитель начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО. Положение дел в армии чиновников ведомства, начиная с министра и его замов, нисколько не волновало. Пафосные доклады о нем разительно отличались от реальности. 2016-й принес ВСУ очередной печальный «рекорд»: количество не боевых безвозвратных потерь украинских военных впервые в истории превысило показатель потерь боевых. По данным «BBC Украина», полученным в ответ на запрос в Генштаб ВСУ, по итогам уходящего года боевых потерь — 211 человек, не боевых — 256.

Министерство иностранных дел не отставало от полиции и армии. Дипломаты, к счастью, стрельбой друг в друга не занимаются, да и красть им особо неоткуда, разве что, так, по мелочи. Они, зато, наломали дров другого характера. Сагитировали голландцев, чтобы те проголосовали «як треба» на своем референдуме (ха!). Добились введения «безвизового» режима, которым у нас для пущей важности именуется либерализация визового режима с Евросоюзом (ха-ха!). Улучшили репутацию Украины в мире (ха-ха-ха!). Еще сильнее сплотили «проукраинскую» международную коалицию (ха-ха-ха! и ах!). Наконец, на закуску устами посла Украины в Сербии жестко отчитали руководство этой страны за неправильное поведение в ходе голосования на Генассамблее ООН за украинскую резолюцию по Крыму. В ответ на это тут же получили звонкий щелчок по носу от сербского министра иностранных дел И.Дачича. О полном провале всего евроинтеграционного проекта Киева после внесения в «Соглашение об ассоциации ЕС-Украина» унизительных для украинской стороны «голландских» поправок можно не вспоминать. МИД и не вспоминает.

Не приходится испытывать особую гордость за итоги года и всему составу Кабинета Министров. «Орлы» В. Гройсмана, правда, прилежно составили список своих «достижений», не вызвавший в обществе ничего, кроме иронии и снисходительных усмешек. Какие там достижения? Побойтесь Бога! За что ни брались в 2016-ом министерства, министры, их заместители, помощники и, особенно, помощницы все валилось из рук, становилось хуже, чем было, приносило не прибыль, а убытки. Чем, действительно, имеют основания похвастаться наши чиновники, так это, пожалуй, тремя вещами. Количеством снесенных и разрушенных в течение года памятников. Числом переименованных улиц, площадей, населенных пунктов. Объемом нот протеста и различных обращений в адрес Российской Федерации, которых, как с гордостью доложили «под елочку» представители МИД, набралось более двухсот. Достижения, прямо скажем, большие, можно сказать, огромные. Чему удивляться? Как говорится, кто на что учился.

…После отстранения от власти В. Януковича официальный Киев формально сделал главную ставку на так называемую европейскую интеграцию, а фактически — на помощь и поддержку со стороны США. Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что ставка не сыграла ни в одном, ни в другом случае. С окончанием 2016 года подошел к своему бесславному концу весь государственный проект под названием «Украина — это Европа», усугубленный призывом: «Прочь от Москвы!».