Приватизация

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Правительство Украины решило поступить с Одесским припортовым заводом (крупнейшиее химическое предприятие страны, конечный пункт аммиакопровода Тольятти — Одесса, собственный терминал перевалки аммиака) как и собиралось ранее (в случае, если аукцион по его продаже не состоится). А именно: сдать завод в аренду. Портал «Наши Гроші» («Наши деньги») озвучил информацию, полученную через собственные источники в правительстве Украины: с 31 декабря завод будет остановлен и передан в аренду. Кто станет арендатором — не сообщается. Долг предприятия перед «Нафтогазом Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) реструктуризируют; завод будет погашать его в течение двух лет без уплаты процентов.

Долг — самое любопытное во всей этой пляске вокруг предприятия. Дело в том, что за предпоследнюю неделю декабря перед одним только «Нафтогазом» долг ОПЗ увеличился почти вдвое: с 520 млн грн до 1 млрд грн. Возможно, таким образом легализуются старые задолженности, существование которых скрывалось до окончания приватизационного конкурса. А ведь есть ещё долги перед структурами бизнесмена Дмитрия Фирташа, которые, по его словам, составляют ещё более значительную сумму. Компания Ostchem Holding Limited подала иск против ОПЗ о принудительном взыскании задолженности в размере 250 млн долл. Как оказалось, Стокгольмский арбитраж удовлетворил этот иск ещё в октябре 2016 года, однако решение сохранялось в тайне. Вероятно, это и есть основная причина провала второго аукциона по продаже актива. Что, впрочем, не помешало бизнесмену направить второй иск (в этот раз в суд города Южный, где расположен завод) на аналогичную сумму.

Однако в Фонде госимущества себя виноватыми не считают: «[Аукцион по] ОАО «ОПЗ» был подготовлен на высоком профессиональном уровне. Над соглашением работал инвестиционный банк UBS, юридические компании EY, Baker & McKenzie. Была подготовлена «Комната данных», которая включала 10 финансовых и налоговых отчетов, почти 3 тыс. документов объёмом почти 20 тыс. страниц. Проведены переговоры с 27 компаниями, 12 из которых подписали договоры о конфиденциальности, а 4 компании подали предварительные письма о намерениях приобрести ОАО «ОПЗ». Мы также пригласили ЕБРР, IFC к этому соглашению, и они были готовы кредитовать иностранного покупателя завода», — говорится в отчёте Фонда за 2016 год.

Тем временем привлекательность актива продолжает падать не только из-за роста задолженности. 23 декабря «Укрхимтрансаммиак» (компания-оператор украинской части аммиакопровода Тольятти — Одесса) полностью остановила транзит аммиака: «На обращение «Тольяттиазота» в УГП «Укрхимтрансаммиак» об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ», — сообщает пресс-служба российской компании. Ранее российская и украинская стороны вели судебный спор относительно тарифов за прокачку аммиака по трубе. Отказ «Укрхимтрансаммиака», предположительно, может быть связан с решением Высшего административного суда Украины, который согласился с доводами «ТольяттиАзота» и отменил ранее установленную надбавку в размере 8 долл/тонну транзитного аммиака.

Глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина выступила с довольно странным предложением: направлять средства от приватизации госпредприятий на финансирование Пенсионного фонда. Следует пояснить. Из-за того, что лишь 38,5% трудоспособных украинцев совершают отчисления в Пенсионный фонд Украины, он находится в глубоком и хроническом дефиците. По словам координатора гражданской платформы «Новая страна» Тараса Козака в эфире радио «Голос Столицы», этот дефицит доходит до 150 млрд грн в год. Дефицит покрывается из бюджета. Поэтому даже если правительство будет выполнять программу приватизации на 100% (а не на 5%, как в этом году), это закроет лишь около 10% дефицита.

Также известно, что ФГИ отложит аукционы по приватизации шести облэнерго Украины. Но в этом случае причина уважительная: в правительстве хотят сперва дождаться принятия новой редакции закона об энергорынке.

Министр агрополитики Украины Тарас Кутовой в интервью изданию «Экономическая правда» анонсирует интерес международного бизнеса к украинским спиртзаводам: «У меня вчера была встреча — канадцы хотят заходить в этот процесс, кувейтцы тоже хотят. С американцами говорили насчет биоэтанола. Они говорят: «Нам пищевой спирт вообще не нужен. Нам нужны классные, качественные площадки под биоэтанольную историю. У вас много кукурузы, мы будем строить заводы. Мы понимаем, как это делать и куда это продавать. На это есть спрос». Что касается отечественного бизнеса, то, по словам аналитиков, которых цитирует министр, есть до 24 заводов, которые интересны украинским водочникам и за которые те намерены бороться.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время последнего в этом году заседания правительства поставил перед коллегами амбициозную задачу: «До 2020 года мы должны с вами сделать качественную земельную реформу в интересах украинских граждан и украинского государства. Правительство должно стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки». Любопытно, что всего два месяца назад парламентская коалиция приняла прямо противоположное решение, продлив мораторий на рынок с/х земли до 1 января 2018 года, и президент этот мораторий утвердил.

Валюта

Паника, вызванная национализацией «Приватбанка», за последнюю неделю 2016 года немного улеглась. А вот курсы валют по-прежнему зашкаливают. По состоянию на 28 декабря официальный курс доллара прибавил ещё 0,28 грн (26,65 грн./долл.) за неделю. Евро также вырос — на 0,4 грн (до 27,83 грн./евро). Российский рубль решил не отставать от коллег и тоже прибавил в цене: +0,01 грн (до 0,438 грн./руб). Гривну не спасает даже предновогодняя неделя, в которую компании и население обычно сбрасывают валюту, готовясь к праздникам. В НБУ призывают не паниковать и объясняют всплеск спроса и недостаток предложения возмещением НДС, приходящимся на конец года, а также католическим Рождеством, из-за чего экспортёры не смогли вовремя завести валюту в страну.

Межбанковский курс перешёл психологическую планку в 27 грн/долл — 26,95−27,1 грн./долл. (+0,5−0,6 грн.). На чёрном рынке доллар вырос ещё на прошлой неделе, потом сильно колебался и в результате закрепился в диапазоне 27,5−27,6 грн/долл. Теперь неофициальный курс если и растёт, то ненамного, зато почти каждый день.

Экономист Александр Охрименко строит свой прогноз курса гривны, исходя из бюджетных показателей: «Расчёт на то, что доходы в бюджет вырастут за счет увеличения сборов по налогам, — это расчёт на колоссальное давление на бизнес и работающих людей. Доход НДС может вырасти только в двух случаях — если сделать девальвацию или прекратить возмещение НДС. Что касается налога на доходы физлиц — его обеспечит эмиссия, печатание гривен. Судя по всему, контроля за эмиссией со стороны МВФ не будет, значит, эмиссию можно делать любую. Нет никаких факторов, означающих, что доходы населения могут значительно вырасти, поэтому просто заработает печатный станок», — объяснил он журналисту издания «Страна.ua».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прогнозирует нечто подобное: «Я уверен, что не удастся удержать инфляцию. Если правительству удастся до конца следующего года удержать курс в параметрах 40 гривен за доллар, то можно сказать, что ситуацию удержали под контролем. Думаю, ситуация может быть и намного хуже», — заявил он на пресс-конференции в начале этой недели.

МВФ

«Действительно, после утверждения бюджета-2017 мы приблизились к получению следующего транша. Надо еще Кабинету министров принять некоторые решения, это мы сделаем. Я надеюсь, что мы будем готовы к заседанию совета директоров МВФ где-то на конец января… Мы обсуждаем сейчас с МВФ изменения в меморандум, после того как мы закончим этот процесс, будет понятно, что еще мы будем вкладывать в условия для получения следующего транша», — заявил министр финансов Александр Данилюк во время брифинга. Заявление показывает, что Минфин Украины пребывает в привычном для себя состоянии: ожидании кредита. С ним согласен первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, отметивший, что Украина выполнила все текущие требования МВФ. Глава НБУ Валерия Гонтарева также ожидает транш в январе.

Представитель Международного валютного фонда Пол Томсен подтверждает, что в МВФ в принципе довольны успехами Украины. Правда, его аргументация вызывает удивление. Так, Томсен отмечает, что «…повышение цены на газ и энергию до экономически обоснованного уровня… позволило стабилизировать ситуацию в стране и возобновить рост экономики». Ситуацию оно скорее дестабилизировало.

А вот народный депутат Украины и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович тоже привычно против этого кредита возражает: «Транши МВФ нам не просто не нужны, а они нам во вред, потому что наши дети и внуки будут отдавать эти долги. Какая проблема у МВФ дать нам шанс? Мы сделали все, что надо: приняли бюджет убиения страны, дали команду, чтобы Карпаты в вырубленном виде ехали в Европу, уничтожили очередные банки. Какая проблема дать нам, как в прошлый раз, транш?«

»Наличие траншей МВФ в 2017 году принципиально для Украины не только с точки зрения поддержки курса гривны, а в большей мере для возможности обслуживать внешние долги», — объяснил цель кредитования партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман корреспонденту портала UBR. По его мнению, Украина нуждается в 9−10 млрд долл. Эта оценка значительно превосходит уровень внешних заимствований, заложенный правительством в бюджете-2017 (3−3,2 млрд долл). «1 млрд — евробонды под гарантии США. 1,2 млрд — кредит от ЕС на админреформу, обещанный ещё по договору от 2002 года, 600 млн из которых — за отмену моратория на экспорт леса-кругляка. И ещё 1 млрд — транш МВФ», — подсчитывает будущие кредиты экономист Юрий Гаврилечко в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

Бензин

Согласно мониторингу портала minfin.com.ua, на 28 декабря средняя стоимость топлива на заправках Украины снова ставит рекорд: А-95 с прошлой недели подорожал на 0,44 грн (23,58 грн./л). А-92 его даже опережает, прибавив 0,47 грн (22,85 грн./л). Однако на первом месте всё же дизтопливо — 21,15 грн./л, т. е. на 0,49 грн выше цен, актуальных на начало 20-х чисел декабря. Стоит отметить, что сейчас сети АЗС корректируют ценники на просевший курс гривны, а ведь ещё предстоит компенсировать унификацию акциза на дизтопливо (разные по качеству виды ДТ теперь облагаются налогом по единой ставке). Скажем, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, ссылаясь на акциз, на прошлой неделе анонсировал подорожание дизтоплива на гривну. Т. е. вполне вероятно, что в ближайшее время цены на дизель «улетят» за 22 грн/л.

Государственная фискальная служба Украины продолжает блокировать работу сети АЗС «БРСМ-Нафта». Об этом порталу oilnews.com.ua сообщил директор департамента стратегического маркетинга сети компании Александр Мельничук: «Закрыто около 95 АЗС. Повсюду расставлены представители полиции, Нацгвардии и ГФС». Напомним, налоговики устроили масштабные обыски в офисах и на АЗС БРСМ ещё в начале декабря, и с тех пор нормальная деятельность компании парализована.

Чем выше цены, тем ниже продажи. По данным Госстата Украины, в ноябре 2016 года через сети АЗС было реализовано 126,6 тыс. тонн бензина, что на 15,7% меньше, чем годом ранее. Продажи дизтоплива упали ещё сильнее — на 18% (95,6 тыс. тонн).

Впрочем, бывший президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов» Леонид Косянчук считает, что в будущем году теневой сектор должен сократиться из-за изменения принципа налогообложения розничной торговли топливом: «Цена у добросовестных участников рынка, которые платили налоги, не поменяется, а может и упадет, поскольку мы входим в мертвый сезон — спрос уменьшается. А у «разливал» не будет оснований заниматься демпингом. То есть будут выравниваться конкурентные условия на рынке», — заявил он в комментарии изданию «Сегодня». «Разливалами» эксперт называет мелкие сети или даже одиночные заправки, которые за счёт экономии на уплате акциза на розничную торговлю нефтепродуктами могли удерживать цены примерно на 1−1,2 грн ниже рынка. Кроме того, как правило, такие реализаторы торгуют контрабандным или нелегально произведённым с нарушением техстандартов топливом, что даёт возможность работать с маржой, недоступной АЗС, работающим в правовом поле. Также эксперты единодушно советуют желающим понимать колебания рынка нефтепродуктов следить не за стоимостью нефти, а за курсом валют и налогообложением. Замдиректора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев предлагает удобную формулу для расчёта: +1 грн к курсу доллара = +0,6 грн к ценам на стелах АЗС. Рябцев также считает, что отмена акциза на розничную торговлю топливом (с одновременным повышением базового акциза на ту же величину) значительно сократит теневой рынок топлива, о чём он рассказал в эфире радио «Голос Столицы».

Разное

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии корреспонденту «Голос.UA» обрисовал невесёлую картину инвестиционной привлекательности Украины. «Учитывая непрогнозируемость экономической ситуации в нашей стране и непрогнозируемость экономической политики нашего правительства, сегодня наблюдается как массовое явление то, что бизнесмены закрывают бизнес в Украине и открывают в соседних государствах. Особенно в Польше». Ещё один предновогодний тренд — массовое снятие с налогового учёта т.н. «спящих» ФЛП (физическое лицо-предприниматель). В связи с изменениями в Налоговом кодексе даже не декларирующие прибыль ФЛП должны будут платить единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц (около 320 долл в год по текущему курсу).

Продолжается и деиндустриализация страны. В Харькове пустили под нож одно из некогда градообразующих предприятий — Харьковский тракторный завод, ХТЗ, известный в частности тем, что именно на мощностях этого завода были собраны первые Т-34. «Уже начали резать чугунолитейный и сталелитейный цеха. С чугунолитейного цеха формы вывозят. Насколько мне известно, везут их в Смелу, в Черкасскую область. Нам никто ничего не объясняет, конечно. Режут весь день. Просто уничтожают все, превращая в металлолом. Сказали, что следующий — цех, где делали оборонку. Там вообще станки, техника… У всех шок», — рассказал корреспонденту информагентства УНН один из работников завода.

Несмотря на такие действия, министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост промышленного производства в стране по итогам 2016 года на уровне 2,2%. В ведомстве отметили, что в первом квартале 2017 года ожидается сохранение тенденции умеренного роста промпроизводства, обусловленной «достаточно высоким уровнем внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, а также внешнего спроса вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры на отдельных мировых товарных рынках».

По мнению аналитиков министерства, основными рисками для украинской промышленности остаются «возможное обострение военного конфликта на востоке страны и осложнения с транспортным сообщением, расширение торговых ограничений со стороны стран ЕС и СНГ, снижение цен на мировых товарных рынках, расширение торговых и транспортных ограничений со стороны РФ, а также возобновление негативных ожиданий экономических агентов на фоне сохранения проблем банковской системы».

В третьем квартале 2016 года реальный ВВП Украины вырос сильнее, чем ожидалось, — на 2% против прогнозных 1,6%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). Рост ВВП в третьем квартале, по данным НБУ, произошел в первую очередь благодаря увеличению валового накопления основного капитала, который ускорился до 25%, превысив ожидания НБУ.

НБУ также допускает, что рост украинской экономики превзойдет прогнозы и в четвертом квартале 2016 года. «Уточненные данные по ВВП за третий квартал и существующие данные по базовым отраслям экономики за октябрь — ноябрь свидетельствуют, что с высокой вероятностью экономический рост в 2016 году несколько превысит оценки НБУ», — отмечает Нацбанк. В четвертом квартале, по прогнозам регулятора, основным драйвером экономики станет сельское хозяйство, прежде всего благодаря существенному превышению объемов сбора поздних культур, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, НБУ рассчитывает на увеличение промышленной активности.

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