В целом уходящий год для Тувы можно охарактеризовать строчкой из Виктора Цоя: «Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти». Никаких значимых для большинства людей событий не произошло. Тем не менее чисто политологически я бы кое-что выделил.

Gov.tuva.ru Военная техника 55-й отдельной мотострелковой горной бригады прибывает в Кызыл

Начну с цитаты. Отмечу, что говорит один из «элитных» людей, то есть человек при деньгах, успешный, с «хорошей родословной».

— Борис, если в ближайшее время тебя будут спрашивать про Туву, скажи, что здесь все плохо. Это показывают даже те уголовные дела или расследования, которые сейчас против окружения нашего главы идут. Понятно, что его лично не посадят. Но… «Крыша» в лице министра обороны Сергея Шойгу у него уже исчезла.

Человек этот умный, знает все расклады. Но я позволю себе с ним не согласиться и расскажу о событиях, которые именно мне показались важными, даже если самих событий этих никто в республике и не заметил.

Первое — назначение вдовы Собчака Людмилы Нарусовой сенатором. Ее же с позором выгнали в свое время! И вот опять она в Совете Федерации представляет Туву.

Второе — Центральному парку города Кызыла тихонько вернули имя Героя Советского Союза Николая Гастелло. Дело тут вот в чем: в 1990-е происходили разные реорганизации, и парк официально назвали просто «Национальным парком». Имя Гастелло исчезло не только с таблички на входе, но и из официальных документов. Я ситуацию изучал, участники тех событий говорят, что это произошло случайно.

Потом пришла в Туву новая власть. Несколько лет прошло, но «ошибка оставалась». Я тогда работал директором телеканала СТС-КызылТелесеть, и к нам периодически поступали обращения от граждан: верните парку имя героя! Это был год 70-летия победы. Мы об этом делали сюжеты, выпускали ролики: к 70-летию вернут ли имя? Потом мне позвонила высокопоставленная чиновница (не буду называть ее имя):

— Это имя никогда не вернется, потому что уже есть название: Национальный парк. Вы можете хоть что делать. Бесполезно.

А вот сейчас во всех материалах проправительственных СМИ этот парк так и называют: имени Гастелло. Вот эта «бандеровская дрянь» была сломлена, и я считаю это событием.

Третье — выборы главы республики, депутатов… Не смогли нормально провести выборы. Не буду обвинять в фальсификациях. Тем более что те, кто победили — они бы и без фальсификаций победили, наверное. Но полученные результаты ни о чем не говорят, увы. Не было зарегистрировано никаких серьезных кандидатур, даже на уровне соревнования «Путин — Жириновский».

Четвертое. В Туве, в Кызыле, начала работать новая воинская часть. Здорово, что граница России с Монголией надежно прикрыта. Однако есть и вопросы… Мне говорили, что контрактников в эту часть нанимали по результатам собеседования, где главным параметром было «знание истории Тувы, владение тувинской культурой». Это вместо проверки боеспособности людей?

А можно так: проверить боеспособность, а потом сделать занятия по истории и культуре Тувы для тех, кто соответствует требованиям российской армии? Иначе получается, что Шойгу для себя сделал собственную свою армию в размере тысячи человек (набранные в Туве).

Пятое. Нарусова стала сенатором. И это при том, что Шойгу — жестко против нее. Значит, как говорят бандиты, «крыша прохудилась». Шойгу уже не может влиять на тувинские политические процессы, как «царь». Это очень плохой сигнал для действующего главы республики Шолбана Кара-оола. Но он человек умный, найдет и другую «крышу». Об его уме свидетельствуют нынешние назначения на самые высшие посты людей из прежней, враждебной ему команды первого тувинского президента Шериг-оола Ооржака.

Что дальше будет, в следующем году? Для людей почти ничего не изменится (жить станет труднее процентов на десять). Шолбан Валерьевич может уйти «вверх», на федеральную должность (вероятность 30%). Если он уйдет, то тотально зачистят всех некомпетентных приближенных, это будет для Тувы как землетрясение. Пострадает около 10 тыс. человек: родственники и друзья родственников.