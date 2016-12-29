Ни одна позиция избранного президента Дональда Трампа не вызывает столь сильную негативную реакцию у законодателей-республиканцев, как его желание улучшить отношения с Россией. Лидеры Республиканской партии постоянно утверждают, что их кандидат на выборах 2012 года Митт Ромни был прав, называя Россию «без сомнения, геополитическим врагом номер один» для США. Быть может, в страшных кошмарах неоконсерваторов это и так, однако не в том, что касается национальных интересов США, пишет Даг Бэндоу в статье для National Interest.

Противостояние СССР и США

Автор отмечает, что Владимира Путина нельзя называть «хорошим малым», он также, без всяких сомнений, не сторонник либеральных ценностей. Но то же самое можно сказать и о представителях саудовской монархии, лидерах стран центральной Азии, президентах Египта и Турции, а также большом числе других правительств, с которыми Вашингтон поддерживает отношения, невзирая на царящую в этих странах жесткость. Поэтому вопиющее пренебрежение правами человека не делает из страны угрозу для США.

Так, сегодня Россия не ведет идеологическую борьбу с США. Каким бы циничным ни было коммунистическое руководство СССР, Советский Союз представлял для них идеологическую и моральную угрозу, поскольку многие люди по всему миру, в том числе в США, находили коммунизм привлекательным. Российский осколок империи зла Рональда Рейгана не может считаться философским наследником СССР. У Москвы нет альтернативной идеологии, которая была бы привлекательна людям по всему миру. Лишь незначительная часть граждан России находит интерес в «авторитарном национализме» Александра Дугина, но оно ни в коем случае не образует международное движение. «Марксистский путинизм» также не пользуется особой популярностью. Россия, может, и смогла арендовать некоторых активистов, политиков и партии в Европе, но их приход к власти, и политический крах является плодом их собственных действий.

При этом хотя Владимир Путин и считает развал СССР геополитической трагедией, он изначально не проявлял никакого негативного отношения к США. Он пришел к власти не под возгласы о том, что США — Великий Сатана. Без сомнения, считает автор, уже тогда он был «российским националистом», но его взгляды ожесточились значительно в ответ на поведение Вашингтона.

В США не могут понять, что остальной мир не считает их мотивы чистыми. Так, с точки зрения России, совсем не дружественными актами были игнорирование интересов Москвы на Балканах, действия в Сербии, расширение НАТО к границам России, включение в альянс бывших членов Варшавского договора, приглашение Украины и Грузии в члены НАТО и многое другое.

Более того, военные операции по смене режима стали обычным делом для США, поэтому не только в Кремле стали с подозрением относиться к намерениям Запада. Антиамериканизм, направленный, по меньшей мере, в сторону правительства США, существует и в общественности, и в элитах. Поэтому будет преувеличением сказать, что падение Путина сделает российское правительство сговорчивым.

Как бы тепло Путин ни относился к СССР, нет оснований полагать также, что он пытается его восстановить. И он точно не Сталин. После 17 лет у власти его геополитические заслуги ограничиваются Крымом — давней частью России, а также влиянием на Донбассе, в Южной Осетии и Абхазии — о которых уже все забыли. Это едва ли новая империя. Он также не продемонстрировал никакого интереса в том, чтобы расширять свое правление за пределы России. Он, по всей видимости, понимает, что попытка поглотить другие народы, которые будут выступать против правления Москвы, приведет к катастрофе.

Россия также не представляет глобальную военную угрозу, которую представлял Советский Союз. И хотя страна и представляет угрозу для более слабых соседей, по всем признакам она не видит никакого интереса в том, чтобы начинать войну с Европой. Несмотря на то, что Россия, по мнению автора, и повела себя плохо в отношении Украины и Грузии, это не представляет угрозы для США или даже ЕС. Даже если Вашингтон и не одобряет поведение России, это не означает, что Москва является врагом США. Белому дому не стоит позволять своим гуманитарным симпатиям диктовать свою оборонную политику. Что можно сказать и о Сирии, разворачивающаяся трагедия в которой имеет для США еще меньше значения.

В свою очередь, Россия может быть очень полезна для США. Так, Вашингтон обратился за помощью к России по вопросу Ирана и Северной Кореи. Исламский терроризм вызывает беспокойство обеих стран. Москва также предоставила логистическую поддержку во время операций в Афганистане. Если бы не санкции, США смогли бы поучаствовать с выгодой для себя в модернизации нефтедобывающей отрасли России.

Совершив предполагаемую кибератаку на демократов, Москва сделала гражданам США одолжение и раскрыла порочную практику их официальных лиц. Они, в свою очередь, не имеют никакого морального права удивляться действиям Москвы, поскольку сами неоднократно вмешивались в избирательный процесс других стран. Невинным Вашингтон также не назовешь, поскольку появились сообщения о применении вируса Stuxnet для того, чтобы действовать против Ирана, а также о прослушке телефона канцлера Германии Ангелы Меркель.

Митт Ромни ошибался в 2012 году, ошибается он и сегодня. Ведущие кандидаты от Республиканской партии, по сути, обезумели, когда призывали Обаму пригрозить тем, что он собьёт российский самолет в Сирии. Санкции же против России поддерживать глупо, если нет даже возможности достичь какого-либо результата.

Политике Вашингтона по отношению к России нужна реальная перезагрузка. США должны занять жесткую, но прагматическую позицию, признав, что столкновение интересов не всегда делает страны врагами, а официальным лицам страны следует перестать искать новых противников.