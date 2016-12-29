



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Это, пожалуй, первый случай в моей жизни, когда я выступлю против взаимности в ответе на решение уходящей американской администрации по 35 российским дипломатам, которым предложено покинуть страну. Мы их там, в Белом доме, действительно, совершенно разбалансировали, и уже одно это должно доставить всем нам удовольствие. Представляю, как они в этом разбалансированном состоянии сейчас портачат в других областях, о которых не сообщается в СМИ! Пусть и дальше портачат, недолго осталось. А наши, кому положено, пусть берут на заметку.

Обама, конечно, как и его компания, этим и другими шагами последнего времени полностью вывели себя за скобки собственной американской политической традиции. Она ведь предполагает, что за определённое время до того, как покинуть Белый дом, президент не должен предпринимать шагов радикального свойства во внутренней и внешней политике. Вот уж нетрадиционалы так нетрадиционалы! Впрочем, его потом за это сами американские политические профессионалы и накажут, уверен в этом.

А нам надо думать об отношениях с будущей администрацией, что, впрочем, как я понимаю, и делается. В данном конкретном случае речь идёт о тесте на выдержку. Её мы и должны показать. Деловые люди выдержанных партнёров особенно ценят.

Так что пусть все разведчики и контрразведчики в американском посольстве в Москве и консульствах в России трудятся спокойно, под обычным контролем. Да и «чистые» дипломаты тоже.

А вот наших пострадавших надо бы поддержать. Скажем, зарплату за полгода вперед выплатить. Честное слово, надо, потому что в данном случае это либо просто злобу на Россию на отдельных её гражданах вымещают, либо выдворяют в знак признания особых заслуг в смысле эффективной работы по обеспечению интересов Родины.

И то, и другое остаётся только принять, можно даже немного погордиться, но всё же очень противно, когда тебя вот так, под праздник, из обжитой квартиры… Детям из школы в середине года срываться… Да и неизвестно, есть ли в Москве, где жить: у некоторых ведь и квартиры сданы… Я уж не говорю, что дел-то недоделанных тоже жалко.

Понимаю, что работа у дипломатов такая, но прошу тех, кто это может сделать: давайте покажем, что мы, русские, не только в трагедиях держимся вместе. К тому же Новый год на носу! Это и будет наш первый асимметричный ответ.

А насчёт адекватного ответа — контрнаказания, так это адресно, потом, когда нам будет удобно. А для них (я имею в виду демократов) — в самый неподходящий момент. Как это сделал Сильвио у Пушкина, только выстрелим не в картину.