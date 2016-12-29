



Грузия

Итоги уходящего года для Грузии подвел почти полвека назад Александр Галич в «Песне о Тбилиси».

Не остывает в кулаке зола,

Все в мёрзлый камень памятью одето,

Все, как удар ножом из-за угла…

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…»

И как ещё далёко до рассвета!

Не ошибемся, если утвердительно назовем Грузию любимым уголком света для множества россиян. Русские поэты вторили грузинским музыкантам, воспевая эту жемчужину Евразии. Евтушенко даже возвестил как-то: «О Грузии забыв неосторожно, поэтом быть в России невозможно…»

Мои наблюдения указывают также на невероятный выплеск талантов среди грузин нового времени во всех сферах искусства и духовного созидания. Многие из наиболее одаренных оказались в Европе, в России и в США вследствие трудностей с самореализацией на Родине.

Вознеся хвалу красоте Грузии и ее талантам, мы затронем осторожно тему ее правителей нового времени. Ушедший год олицетворяет крах грузинской политики предыдущих лет. Все правительства Грузии делали ставку на Евросоюз, а тут «Брекзит» прогремел нежданным громом. А еще однополые браки и гей-парады как коммунистическая «обязаловка» в былые времена. А победа Трампа в США была уже не громом, а землетрясением.

Дело в том, что правящая партия «Грузинская мечта» сделала ставку на Хиллари Клинтон. Информация о сотрудничестве самого влиятельного человека Грузии, Бидзины Иванишвили, с помощником Хиллари Сидни Блюменталем широко обсуждалась в грузинской прессе.

Более того, Иванишвили и его люди в правительстве строили последние два года отношения с США посредством еженедельных встреч с послом США в Тбилиси. Что же касается выстраивания отношений с Вашингтоном непосредственно, то Иванишвили считал это второстепенной задачей и уповал на победу Хиллари. Столица США была последние годы выгодной площадкой для его конкурентов из «национальной» партии, ассоциировавшейся до недавнего времени с Михаилом Саакашвили. Но отныне посол США в Грузии и Госдеп в целом будут играть менее решающую роль. Для решения насущных задач нужна дорога в новый Вашингтон.

Так получилось, что Иванишвили и нынешнее правительство Грузии воспринимаются сегодня советниками Дональда Трампа как люди, финансировавшие Хиллари Клинтон. Даже если слухи о том, что главный хозяин Грузии пожертвовал десять миллионов долларов на поддержку Клинтон, не найдут документального подтверждения, общее впечатление о предпочтениях грузинской политической элиты останется неизменным.

Что же касается Михаила Саакашвили и его наместника в Грузии Гиги Бокерии, то они замыкались в Вашингтоне на группу враждебных Трампу активно русофобски настроенных республиканцев во главе с Маккейном. Иными словами, сделавшая ставку на США грузинская политическая элита оказалась по отношению к Вашингтону незваным гостем, который стесняется позвонить в дверь.

Все это происходит на фоне крушения местной валюты и необходимости выплачивать долги американцам, которые оставил после себя Михаил Саакашвили. Самым главным вопросом истинно сведущих экспертов в Тбилиси является «чем мы можем быть отныне полезны американцам и европейцам»? Очевидно, что антироссийская или проукраинская позиция не будут в почете у администрации Трампа. Даже если их отношения с Москвой не достигнут отметки дружбы, враждовать с Россией по вопросу Украины, Грузии или Молдовы новые хозяева Вашингтона определенно не будут.

Дорога в Москву для Грузии не проторена и по прошествии трёх лет от поражения Саакашвили. Отказ Грузии восстановить дипломатические отношения, покуда Москва не выполнит требования по Абхазии и Южной Осетии, довел состояние взаимоотношений до точки застоя. Россия же не спешит с отменой визового режима, позволявшего консульству в Тбилиси существовать безбедно.

К концу года Грузия оказалась в тупиковой ситуации по всем возможным направлениям. Бег времени оказался не в её пользу. Грузинская элита определенно не поспевает за темпом событий.

Интересно, что даже в эти дни некоторые мыслящие люди в Грузии продолжают рассуждать о России по-детсадовски, наивным тоном обиженных. Речь идет не о трагизме безутешной боли двухсот тысяч беженцев из Сухуми. Речь идет не о конструктивном разборе для обоснования собственных требований и продвижения собственных интересов, а о детских жалобах. Эти люди не поняли еще, что можно относиться к политике Москвы лучше или хуже, но Россия находится в непосредственной географической близости от Грузии. И все насущные проблемы Грузии можно решать только с Россией. Или есть мнение, что Евросоюз с американцами помогут их беженцам вернуться в покинутые дома?

Сотрудничество с Москвой для Грузии — это не только единственный путь к началу решения проблемы беженцев и утерянных территорий, но также вопрос экономического выживания. Только расширение экспорта в Россию может принести Грузии немедленные средства для удержания на грани экономической пропасти. К этому следует прибавить и существенные доходы от российского туризма и, возможно, дополнительные инвестиции российских предпринимателей.

Взамен Грузия может предложить России активное сотрудничество в борьбе с террором и возможное возвращение военных баз, если такой ход не вызовет противодействия со стороны новой американской администрации. Для России также будет праздником возвращение грузинских музыкантов, художников и артистов, любовь к которым неугасаема у россиян.

Мы сознательно не обсуждали подробно возможные решения проблемы беженцев и проблемы грузинских территорий. Очевидно, что для начала следует добиться свободного посещения грузинами своих родных мест, где захоронены их предки и где они родились сами. Препятствование посещению кладбищ не может не вызывать решительного протеста.

Но что можно ответить грузинским политикам, озадаченным в эти дни чувством «лишнего человека» по отношению к американцам? На самом деле, есть пути для укрепления грузинских позиций, если в Тбилиси появятся активные и креативные люди.

Как и в случае с Россией, Грузия может предложить США сотрудничество в вопросе борьбы с терроризмом. Местоположение дает много козырей Грузии, учитывая предполагаемое в грядущем году бегство части террористов из Ирака и Сирии на Кавказ. К этому можно прибавить близость к Ирану, который будет пристально интересовать окружение Трампа, особливо генерала Флинна и генерала Мэттиса.

Более того, Грузия могла бы сыграть важную роль в сближении Вашингтона с Москвой. Представьте себе, как бы Грузия оказалась в выигрыше, если ее парламентарии и министры начали работу в Вашингтоне по отмене санкций против России. Это звучит несколько гротескно, но при серьезном размышлении мы найдем в этом глубинный политический смысл. Дело в том, что Грузия прямо пострадала от экономических санкций против России. Мы видели это по немедленному падению лари. Поток средств из России в Грузию сократился. Поэтому отмена санкций соответствует немедленным интересам Грузии, даже если Москва не сразу ответит взаимностью. Речь идет о беспроигрышном для Грузии шаге.

Кроме того, грузинские лоббисты могли бы привнести новый тон в обсуждение с Вашингтоном решения конфликта на Кавказе. Возвращение беженцев в Абхазию способствовало бы не только экономическому процветанию этого дивного края, но и остановило бы тревожащий процесс радикализации и исламизации, наблюдающийся в Абхазии. Если прибавить к этому решение политических проблем для запуска Кавказской железной дороги, то можно будет говорить об особой позитивной роли Грузии в региональных масштабах.

Остается только надеяться, что грузинские таланты не обойдут новоизбранных политиков. Воистину, страна такого средоточия красоты заслуживает достойных лидеров.