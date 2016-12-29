



Греция

Тем, кто внимательно следит за социально-политическими и экономическими процессами на европейском Юге, хорошо известно, что именно Греция в большей мере, чем другие страны южноевропейской зоны, пострадала от последствий глобального финансово-экономического кризиса. Это привело к серьёзной мутации политического соотношения сил в греческом обществе; и главной жертвой этого процесса стало социал-демократическое движение.

Вплоть до второго десятилетия XXI столетия созданное более 40 лет назад Андреасом Папандреу Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) являлось наряду с консервативной «Новой демократией» (НД) одной из двух системообразующих основ национальной политики. За входящую в Социалистический Интернационал партию, регулярно сменявшую «новых демократов» у власти, голосовало значительное число греков из самых разных социальных групп.

Последний раз социалисты побеждали осенью 2009 г., когда за ПАСОК отдали голоса 43,9% избирателей, что принесло движению 160 из 300 парламентских мандатов. Естественно, сразу после парламентских выборов в Греции было создано однопартийное социалистическое правительство во главе с сыном Андреаса — Георгиосом Папандреу, являвшемуся с 2004 г. лидером ПАСОК и возглавлявшему с 2006 г. Социнтерн.

Безусловно, системный кризис в Греции, не был «заслугой» одних лишь социал-реформистов; в известной мере, он был предопределён политикой предыдущего правоцентристского правительства. Вместе с тем, именно в период деятельности кабинета Г. Папандреу (2009−2011 гг.) греческая экономика и социальная система испытали наибольший дискомфорт, а политика властей носила наиболее ярко выраженный антинародный характер.

В ответ на заметное падение ВВП, резкий рост дефицита общественного бюджета и безработицы, правительство ПАСОК взяло курс на самую «жёсткую» экономию общественных расходов, повышение налогов, сокращение общественного сектора. Власти осуществляли такую, в действительности неолиберальную политику во имя следования «маастрихтским критериям», а также с целью убедить внешних кредиторов в необходимости оказания экстренной и массированной помощи Греции. Но если в этом Афины кредиторов убедили (и в итоге в 2010 г. было подписано соглашение с международными инстанциями о предоставлении Греции срочной финансовой поддержки в 110 млрд евро), то вот поддержки собственных избирателей социалисты лишились.

Судя по опросам общественного мнения, проводившимся в 2011 г., 92% респондентов были недовольны работой социалистического правительства, только 5% заявляли о своём доверии ПАСОК, три четверти избирателей давали в целом негативную оценку деятельности исполнительной власти, а 77% считали, что лично Г. Папандреу несёт ответственность за утяжеление кризиса. Рейтинг партии буквально за считанные месяцы обвалился, многие партактивисты и депутаты-диссиденты покинули ПАСОК, во фракции правящей партии в парламенте осталось лишь 152 человека.

Под давлением Брюсселя Г. Папандреу отказался от идеи референдума об отношении населения к финансовым требованиям международных кредиторов, а в ноябре 2011 г. и вовсе ушёл в отставку, открыв дорогу вначале для технократического правительства, а затем для возвращения во власть правых при поддержке — в качестве младшего партнёра — ПАСОК.

Однако, упадка социалистического движения уже было не избежать. На законодательных выборах в 2012 г. ПАСОК получило всего лишь 13,2% голосов, на последних выборах в 2015 г. — в коалиции с партией «Демократические левые» — только 6,3%, что принесло Всегреческому социалистическому движению 16 мандатов. Ни в одной из других стран ЕС падение левоцентризма не было столь чудовищным по своим последствиям, чем это произошло в последние годы в Греции.

Как отмечает преподающий в Лондоне греческий политолог Статис Кувелакис, «в течение очень короткого отрезка времени от ПАСОК отвернулись почти все — рабочие и служащие, работники общественного сектора и значительная часть пенсионеров, студенчество…» Данную мысль разделяет французской левый специалист в области политической философии Филипп Марльер: «Нигде в европейских странах политическое и идеологическое банкротство социал-демократии не носило столь подчёркнутый характер, как это было в случае Греции, где ПАСОК проделало очень быстрый путь в сторону политической маргинализации».

Любопытно, что аналогичный путь, уже на персональном уровне, проделал и Г. Папандреу. В январе 2015 г. он, вместе со своими единомышленниками, покинул родную партию, создав собственное Движение демократических социалистов. Но оно не сумело преодолеть и трёхпроцентного барьера, в результате чего «социал-демократ номер один» планеты оказался вне национального парламента. Вдобавок сложилась комическая, невиданная в истории международного социалистического движения ситуация, когда глава Социнерна не принадлежит на национальном уровне партии-члену этого международного объединения!

Конечно, львиная доля избирателей ПАСОК в последние годы «дезертировала» от этой партии в сторону СИРИЗА (Коалиции радикальных лет), возглавляемой действующим с января 2015 г. премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Но даже если, к примеру, греческие коммунисты видят в партии А. Ципраса «движение социал-демократического толка» (и, по правде сказать, реальная правительственная деятельность отчасти подтверждает данный тезис), всё-таки на уровне ЕС СИРИЗА входит вместе с разными лево-социалистическими и умеренно-коммунистическими партиями в Партию европейских левых и, таким образом, де-юре она не относится к европейскому социалистическому движению.

Однако последние опросы общественного мнения в Греции неизменно показывают, что на лидирующие позиции вновь вернулись консерваторы. А это означает, что ближайшее будущее для всех греческих левых не будет ни спокойным, ни безоблачным.