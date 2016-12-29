



Израиль

Освещение голосования в СБ ООН по вопросу заселения Израилем территорий, занятых в 1967 году, вскрыло вопиющее незнание ближневосточной действительности. Речь идет не только о невежестве в юридической стороне вопроса, но и о полном незнании фактов. Журналисты и эксперты предстали вопиюще оплошавшими.

Кто не озарил нас ликующими заголовками о том, что Америка впервые не наложила «вето» на антиизраильскую резолюцию в СБ ООН?! Однако даже поверхностное исследование указывает на то, что СБ ООН принял 47 резолюций по арабо-израильскому конфликту за последние 49 лет, которые в основном предлагали неприемлемые для Израиля решения.

Еще в марте 1980 года СБ ООН резко осудил строительство поселений на контролируемых Израилем территориях. Если сегодня инициатором резолюции был Барак Обама, то тогда — Джимми Картер. Как и прежде, последняя резолюция была принята в соответствии с шестой главой Устава ООН под общим названием «мирное разрешение споров», а не в соответствии с седьмой, грозно нареченной «действия в отношении угрозы мира, нарушения мира и актов агрессии». Иными словами, речь идет об очередных рекомендациях, которые Иерусалим поспешил отвергнуть. Кстати, точно так же Россия отвергла рекомендации ассамблеи ООН по вопросу Крыма.

Как известно, в мире существует около двухсот территориальных конфликтов, и арабо-израильский — один из них. К примеру, Армения удерживает захваченный Карабах вопреки воле Азербайджана, Турция удерживает территорию на Кипре вопреки требованиям кипрского правительства, Россия удерживает присоединенный ею Крым вопреки воле Киева, а Англия продолжает контролировать Фолклендские острова вопреки протестам Аргентины. Мы не будем упоминать по деликатности Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье.

С точки зрения политической, вопрос израильских поселений в Восточном Иерусалиме и в Иудее с Самарией (Западный берег) волнует страны ООН больше, чем все остальные конфликты вместе взятые. Частота выскакивания антиизраильских резолюций в ООН могла бы заставить инопланетян подумать, что Израиль располагает самой обширной территорией в мире.

Вопреки усилиям официальной израильской пропаганды замазать реальность розовыми красками, подавляющее большинство стран ООН считает, что Израиль обязан покинуть занятые им в 1967 году территории, чтобы создать на них ИГ Фалястын или просто государство Палестина для арабского населения. Такова политическая воля почти всех стран-членов ООН, включая США, Россию, Англию и Францию. Можно допустить оговорку, что для самих арабских стран «палестинская проблема» утеряла свою остроту, но весь остальной мир настроен вполне однозначно.

Однако политический настрой мирового сообщества не может быть причиной для принуждения Израиля соответственно главе 7 Устава ООН. Если мы обратимся к юридической стороне, то поймем, почему нет до сих пор санкций ООН против еврейского государства.

Дело в том, что понятие незаконной оккупации или просто оккупации подразумевает агрессию по отношению к другой стране и насильственный захват ее территории. Тут придется задаться вопросом: каким образом Израиль взял под контроль Западный берег (Иудею и Самарию) и Восточный Иерусалим.

Придется напомнить, что евреи живут там почти четыре тысячи лет. Они утеряли суверенитет, но продолжали жить на Земле Израиля и порой даже составляли большинство. Сотни веков оккупации Оттоманской империей сменились на тридцать лет британского мандата. Подмандатная Палестина включала в себя и Иорданию (не говоря уже об Иудее и Самарии), и вся она должна была быть передана под еврейское государство согласно декларации британского министра иностранных дел Бальфура (1917) и юридически обязывающему решению Лиги наций (1922).

Англичане со временем изменили собственное отношение к ситуации и отдали большую часть Палестины Иордании. На оставшейся территории было решено создать два государства, еврейское и арабское, согласно резолюции ООН от ноября 1947 года. Однако арабская сторона отвергла резолюцию и начала войну. Таким образом, резолюция ООН не возымела юридической силы и вернула нас к решению Лиги наций от 1922 года.

В ходе войны 1948 года Иордания захватила большую часть территории, которая была выделена ООН под арабское государство, а в 1950 году — противозаконно аннексировала эти земли, включая Восточный Иерусалим. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль нанес первым превентивные удары по Египту и Сирии (арабские страны и СССР называли это тогда агрессией), а вот Иордания сама напала на Израиль, поверив пропаганде президента Египта Насера о том, что арабские войска входят в Тель-Авив. Так Восточный Иерусалим и Западный берег оказались под контролем Израиля. За сорок девять лет там поселилось приблизительно полмиллиона израильтян.

Когда говорят об оккупированных Израилем палестинских территориях, то имеют в виду именно эти земли. Такова политическая позиция многих, но как это можно объяснить юридически? Каким образом Израиль мог оккупировать палестинские земли, если такого государства не было? Израиль мог «оккупировать» турецкие территории, английские или иорданские, но никак не палестинские!

Иными словами, Израиль занял в 1967 году и заселил территории, которые были незаконно оккупированы Иорданией, а до того контролировались англичанами. А сейчас политическая воля международного сообщества — это полная передача Иудеи и Самарии с Восточным Иерусалимом запланированному государству Палестина.

Ни один юрист и ни один эксперт не сможет найти ни малейшей неточности в вышеприведенном раскладе фактов. В отличие от упомянутых примеров территориальных конфликтов, Израиль не отобрал спорные территории у какого-то государства. Иордания находилась там незаконно. Более того, в 1988 году Иордания отказалась от своих прав на эти земли, а позже подписала мир с Израилем. Иными словами, с точки зрения международного права позиции Израиля намного сильнее, чем вышеприведенных стран. Однако политическая воля международного сообщества однозначно не в пользу Иерусалима.

Так что же был за шум в СБ ООН? Скорее — «много шума из ничего». Все случившееся на руку именно Израилю.

В отличие от всех правителей США до него, Дональд Трамп не просто не считает поселения на «территориях» незаконными, но открыто призывает Израиль строить там больше. Избранный президент США уже объявил послом в Израиль адвоката Дейвида Фридмана, который официально занимался общественной и финансовой поддержкой поселений. Демонстративный и вызывающий ход Обамы только подстегнет новую администрацию к скорейшему переводу посольства в Иерусалим и жесткому требованию ко всем американским союзникам положить конец их вмешательству в дела Израиля.

Если бы Обама повел себя так полгода назад, то никто бы не удивился. Вся история касается его манифестации презрения к новоизбранному президенту. Зная отношение Трампа к обсуждаемому вопросу, Обама решил «подложить ему свинью» в последний момент. Легко предположить, что если сегодня Израиль не насчитает в ООН и пяти стран, которые поддерживают его в вопросе Иудеи, Самарии и Иерусалима, то через год их будет несколько десятков.

Есть в этой истории и важный для России аспект. Ее статус позволяет саморучно блокировать любую резолюцию в СБ ООН по вопросам «российских оккупаций». Однако в самом ООН и его комитетах Россия уже не раз становилась жертвой «машины голосования» по важнейшим для неё вопросам, как-то Крым и Новороссия. Российскому МИДу следует учесть, что любые движения в антиизраильском направлении повлекут за собой и антироссийские потуги. Для начала речь пойдет о Крыме, Новороссии, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Затем всплывет тема Курильских островов, Калининграда и Республики Тува.

Так что не стоит рыть Израилю яму… Похоже, что нас услышали еще до публикации этой статьи. Министр иностранных дел Лавров объявил, что не поддержит последнюю противоизраильскую инициативу Джона Керри. Так Лавров сорвал попытку Керри выступить от имени всего «квартета». За что спасибо Сергею Лаврову.