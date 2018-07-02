Региональные украинские издания, чью работу ИА REGNUM обозревал в течение уходящего года, по большей части были сосредоточены на делах своих местностей. И это понятно, ведь им не надо производить впечатление на соседние области или страны. Однако отношение к иностранному в этих СМИ иногда проскальзывало. Вот каким оно было в этом году и каким, предположим, оно будет в году следующем.

Иван Шилов ИА REGNUM

На первом месте предсказуемо была Россия. Заголовки всего лишь одной газеты, «Сіверщина» (Чернигов), всего лишь за одну неделю, с 22 по 28 декабря: «Украинцы требуют защитить российского историка»; «Цейтнот Кремля или Почему нынешний российский режим спешит расшатать политическую ситуацию в Украине»; «Сирийская месть: русский самолет упал в Черное море»; «Жители украинских этнических территорий выходят на протест. 20 декабря 2016 активистами города Воронеж был проведен антивоенный пикет»; «Хроники российско-украинской войны: итоги боев на Светлодарской дуге»; «Шансон» наконец получил штраф за пропаганду России». Нельзя сказать, что такой редакционной политики придерживаются все остальные украинские региональные издания, они размазывают антироссийскую риторику более тонким слоем. Но он есть. Нас уже практически ничего не объединяет — ни на уровне героев, ни на уровне знаковых дат и событий. Даже такой праздник как 9 мая для украинских регионов становится днем раздора и раскола. Вот, например, что об этом писала газета «Провінція» (Черкассы): «Торжества по случаю 71-й годовщины победы над нацизмом в Черкассах запомнились отнюдь не традиционным набором из шествий, возложения цветов и военных песен. По многим каналам прошло видео драки матерящихся молодых людей со стариками, принесшими на Соборную площадь красный флаг. Дело в том, что, согласно закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете их символики», принятому в 2015 году, использование флага СССР в ходе публичных мероприятий недопустимо. Этого могли не знать дедушки с юбилейными медалями на кителе, потолкавшиеся со «свободовской» молодежью. Почему же глупейшая толкотня в центре Черкасс 9 мая ныне на многих каналах ТВ, и не только на Украине? Потому что исполнители поленились внести правки в сценарий, обкатанный на 9 мая в предыдущие годы. Потому что рядом с бодрыми 70-летними дедушками оказался отличающийся обостренной адекватностью лидер местной «Свободы» Юрик Ботнар. Потому что последние несколько лет на Украине есть запрос на энергичный, а не склонный к рефлексии молодняк в стиле «Смерть врагам!». Этим юношам тяжело объяснить, что нет идеалов, ради которых стоит бить стариков».

Ярче всего антироссийская риторика светила в Центральной и Восточной Украине. Западная Украина раньше прошла путем «декоммунизации» и «дерусификации», у нее другой внешний оппонент — Польша и польское влияние. Во многом украинскую идентичность сегодня конструирует гражданская война на Донбассе, добровольцы и кадровые военнослужащие, участвующие в «АТО». Так называемая «русскоязычная Украина» тут в первых рядах. Будь это набор в состав карателей — и здесь «Запорожская область оказалась в лидерах по количеству контрактников, сообщает «Индустриалка» (Запорожье)». Будь это церковная сфера — и здесь «власти Житомира планируют внести петицию о строительстве храма «Памяти погибших в «АТО» на рассмотрение сессии городского совета, информирует «Житомир.info» (Житомир)». Причем конфессиональная принадлежность или этническая ничего не гарантируют. Ведь это «Московский патриархат готовит бойцов «АТО», сообщает «Реал» (Винница)». Ведь это «исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс не согласился с выступлением президента Израиля, информирует «BukNews» (Черновцы)», осудившим бандеровцев, так как, по словам Зисельса, «нельзя одевать стереотипные ярлыки на ОУН и УПА (организации, деятельность которых запрещена в РФ), которые боролись, в первую очередь, за независимость Украины». Будь это граница с Крымом — и здесь «Херсонщина является единственной областью Украины, которая способна за короткое время поставить в строй более четырех тысяч бойцов территориальной обороны и взять под охрану важные объекты инфраструктуры, сообщают «Херсонцы» (Херсон)». Добавим также, что никого не должно смущать раздражение херсонцев имевшей место блокадой полуострова — они негодовали на собственные неудобства от действий добровольцев, но когда Россия дважды в этом году подавала газ страдающим от его отсутствия жителем Геническа, Россия в ответ дважды получала в ответ плевки и оскорбления вместо благодарности. Будь это воспитание детей — и здесь «десантник 95 бригады, участник «АТО» Александр Морозов создал комикс об украинских «киборгах» и игрушки супер-героев, пишет «Перший житомирський інформаційний» (Житомир)». А когда «черкасский комбинат «Финвал 2006» просит Порошенко восстановить экономические связи с Россией, передает «Провінція» (Черкассы)» вместе с еще 12 предприятиями из 8 регионов страны — имейте в виду, эти деньги пойдут на войну.

Современная Украина — это та, о которой социолог Виктория Середа говорит порталу «Zaxid.net». Для украинцев важна русская идентичность. Но восприятие себя русским на Украине иное — проводится достаточно четкая граница между собой и русскими в России. Исследования показывают, что речь может идти о формировании украинской нации — для людей значительно важнее такие позиции, как «чувствовать украинцем», «уважать украинские традиции и институты». Нет и разделения на Восток и Запад. Политический и этнический национализм присутствует во всех регионах. При этом, когда Западная Украина протестует против «русификации», понимает она под этим другое. «Волинь» (Луцк): «Получается так, что мы уклонились от Путина, чтобы … русифицироваться самостоятельно. Больше этому способствует телевидение. Не хотели видеть российских певцов-шовинистов? И не надо. Наши родные украинские на различных «Огоньках» перепели российские и советские песни не хуже соседей! Говорят, что, наконец, после частичного запрета российских сериалов начали массово снимать украинские. Но украинскими их можно назвать только потому, что сделаны в Киеве, больше там нет ничего украинского — ни языка, ни стилистики, ни духа, включая «Последнего солдата». Наши художники будто участвуют в соревновании, кто лучше скопирует русское. А что должны означать слова президента о том, что в зоне «АТО» воюет 60% русскоязычных? Намек на то, что должны оставить все как есть? Хорошо, но обеспечьте тогда хотя бы 40% украиноязычного продукта на радио и телевидении, которые выходят в эфир из столицы».

Но этой Западной Украине не меньше России чужда и Польша. Фильм «Волынь», нелюбовь поляков к символам бандеровцев. А еще польские власти виноваты в том, что «28 октября на Украине отмечают день освобождения от фашистов, для многих жителей Западной Украины «освобождение» стало настоящей трагедией, сообщает «Zaxid.net» (Львов). После него начались принудительные депортации, а так называемый обмен населением происходил с особой жестокостью… Принудительным переселением советские коммунисты захотели уничтожить поддержку УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». В Закарпатье враги другие, там «конфликт украинских и венгерских националистов, предупредили «Новини Закарпаття». 4 июня — очередная годовщина Трианонского мирного договора 1920 года, поэтому накануне на Верецком перевале праворадикальная партия Венгрии «Йоббик» организует митинг под названием «Возвращение домой. Венгры на Верецком перевале». Случайно или нет, но именно 4 июня запланирован приезд в Закарпатье председателя Государственного собрания Венгрии Ласло Кевера. Понятно, что такая активность венгерских националистов не останется без внимания их украинских «коллег», более чем вероятно можно ожидать возникновения между ними конфликта. Годовщина Трианонского мирного договора 1920 года, по которому Подкарпатская Русь ушла Чехословакии, будет использована обеими праворадикальными организациями для самопиара». Сквозь призму отношения к России видит украинская региональная пресса весь мир. Поэтому «глава Одесской областной организации «Свободы» Павел Кириленко обвинил папу Римского Франциска в том, что тот — «против Украины», передает «Таймер» (Одесса)», поскольку «в начале мая понтифик «удивил украинцев очередным экстраординарным поступком», прикрепив к одежде георгиевскую ленту во время аудиенции в Ватикане». Поэтому в британском референдуме главное то, что «Киев в лице Лондона может потерять в ЕС сильного адвоката, который занимал четкую антироссийскую позицию… Похоже, Украине в условиях кризиса в Евросоюзе надо браться за создание блока стран, входивших в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского, а впоследствии — Речи Посполитой, рассуждает «Волинь» (Луцк). Поэтому для автора портала «Новий день» (Херсон), посетившего Среднюю Азию, «близость России и постсоветская действительность в Казахстане постоянно напоминают о себе, с этим сталкиваешься на каждом шагу: местные общаются преимущественно на русском, при расчете банковской картой в магазинах часто требуют предъявить паспорт, без этого же документа невозможно приобрести SIM-карту для мобильной связи. Я уже молчу о неприветливых казахстанских пограничниках, полицейских-взяточниках и очень запутанных правилах с регистрацией в стране для приезжих». При этом одной из редчайших стран, о которых украинские региональные издания писали преимущественно с симпатией, оказывается Белоруссия, ведь «подружитесь с белорусами — и будут деньги», сообщает «Сіверщина» (Чернигов).

Может ли такая Украина измениться? Ответим на это цитатой газеты «Вечірні Черкаси» (Черкассы): «Надежды Лаврова — очередная фикция. После избрания нового премьер-министра Украины и кабинета министров глава МИД России выразил надежды, что новое правительство поможет с относительно быстрым урегулированием ситуации на востоке Украины путем выполнения Минских соглашений. Лавров пытается убедить мировое сообщество, что Россия, более чем любая другая страна, заинтересована в мирном урегулировании военного конфликта на Донбассе. Наряду с этим, страна-агрессор продолжает завозить на Донбасс оружие, боевиков и своих военных, поддерживая террористические организации «ДНР» и «ЛНР». Лживые заявления кремлевских мужей уже давно стали визитной карточкой Москвы. Весь мир устал от популизма, агрессии и равнодушия Кремля к чужому горю. Сегодня необходимо усилить и расширить санкции против РФ, дать, наконец, понять ее вождям, что они уже давно переступили черту и должны понести достойное наказание. Им никто не простит гибели тысяч людей, разрушенные судьбы, уничтоженные города и села. Только совместными и решительными действиями можно победить врага. Ни Европа, ни Америка не должны стоять в стороне. Крах «путинской империи» неизбежен, однако необходимо продолжать бороться за каждую жизнь и каждый сантиметр родной земли. Украина обязательно победит, а ее герои навеки войдут в историю нашей жизни».