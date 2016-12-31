Комментарий ИА REGNUM

Мы постоянно публикуем материалы на тему одного из крупнейших научных открытий рубежа веков — доказательства трансмутации радиоактивных и стабильных изотопов в биологических системах (см. «Россия — лидер научной революции. А почему шёпотом?» и «Алхимия на этапе промышленного внедрения») и создания теории, позволяющей разобраться в многочисленных феноменах, которые сегодня многие физики считают правильно называть низкопороговыми (или безпороговыми) ядерными процессами (НПЯП), к которым относятся низкоэнергетические ядерные реакциями (LENR) и холодный синтез. Мировым лидером в области НПЯП неожиданно для всех оказалась небольшая российско-украинская группа исследователей, сложившаяся еще в советское время. Ведущая роль в этом коллективе принадлежит физику-экспериментатору из МГУ Алле Александровне Корниловой и физику-теоретику из Киевского университета Владимиру Ивановичу Высоцкому.

Честь и хвала «Росатому», взявшему на себя ответственность за углубленную проверку возможностей уникальной прорывной технологии на фоне затянувшегося молчания научного сообщества. Конечно, нам хотелось бы, чтобы внедрение состоялось уже завтра, чтобы российские АЭС как можно быстрее оказались на мировом рынке вне конкуренции, так как в перспективе обозначилась возможность решения основных экологических проблем, связанных с утилизацией жидких радиоактивных отходов, чтобы приоритет решения проблемы радиоактивных отходов, как сдерживающего фактора развития атомный энергетики, принадлежал России.

Но особо хотелось бы обратить внимание, что утилизация жидких радиоактивных отходов — лишь одно из самых очевидных прикладных направлений, развиваемых группой Корниловой-Высоцкого. Все планы и стратегия научно-технического развития страны должны быть скорректированы из-за неправильного выбора приоритетов, среди которых нет главного — создание новых отраслей промышленности на основе технологий низкопороговых ядерных процессов, в исследовании которых Россия пока остается безоговорочным лидером.

«Результаты экспериментов по воздействию биологических структур на элементный (изотопный) состав жидких растворов»

Выступление директора Научно-технологического отделения по обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами Высокотехнологического НИИ неорганических материалов (ВНИИНМ им. А.А. Бочвара) Владимира Александровича Кащеева на заседании Всероссийского физического семинара «Холодный ядерный синтез и шаровая молния» в Российском Университете Дружбы Народов (РУДН) 24 ноября 2016 года

Я первый раз участвую в вашем семинаре, поэтому он для меня не очень привычный по тематике, поскольку наш институт относится к структуре «Росатома», и нас интересуют более практические и технологические вопросы, нежели вопросы глубокой науки, которые обсуждаются на вашем семинаре. Но тем не менее, ознакомившись с результатами работ Аллы Александровны Корниловой, я лично очень заинтересовался достигнутыми результатами, поскольку они прямо касаются проблемы переработки радиоактивных отходов (РАО), которой мы занимаемся. И если то явление, о котором Алла Александровна заявляет (биологическая трансмутация радиоактивных изотопов в стабильные химические элементы — Прим. ред.), существует, то это может быть серьезным прорывом в решении проблем обращения с радиоактивными отходами.

Прошу прощения, я сегодня воспользуюсь презентацией доклада, который я делал в июне этого года на научном семинаре у Евгения Олеговича Адамова, научного руководителя НИКИЭТ имени Н.А.Доллежаля, после того как в нашем институте были получены результаты по проверке существования феномена биологической трансмутации.

Познакомившись со следующими публикациями Аллы Александровны Корниловой:

В.И.Высоцкий, А.А.Корнилова. «Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах».М.: Мир, 2003. — 304 с. (http://www.second-physics.ru/lib/books/vysotskii_transmutation.pdf); В.И.Высоцкий, А.А.Корнилова, А.Б.Таширев. «Моделирование и экспериментальное наблюдение утилизации (дезактивации) долгоживущих радиоактивных изотопов». Интеграл, №5 (31), 2006, с. 11−19; В.И.Высоцкий, А.А.Корнилова. «Трансмутация радионуклидов в биологических системах — реанимация фантазии алхимии или лабораторная реальность?». РЭНСИТ, т.6, № 1, 2014, с. 99−108. (http://cyberleninka.ru/article/n/transmutatsiya-radionuklidov-v-biologicheskih-sistemah-reanimatsiya-fantazii-alhimii-ili-laboratornaya-realnost)

я понял, что-то, чем она занимается, не только очень интересно, но и что эксперименты по биологической трансмутации довольно просты и их можно попытаться воспроизвести.

Короче говоря, было решено в нашем институте провести эксперименты и проверить процесс биологической трансмутации. Ведь все мы понимаем, что у ученых друг к другу есть всегда некоторое понятное недоверие, так как ученые нацелены на результат и часто склонны выдавать желаемое за действительное.

Поскольку эксперимент делался на свой страх и риск, решили не делать первый эксперимент с радиоактивным цезием, и мы его провели на стабильном цезии-133. В августе прошлого года такой эксперимент был организован в нашем институте. Мы получили растворы с биоструктурой из МГУ от Аллы Александровны, добавили в них стабильный цезий. Условия эксперимента нам задали разработчики, авторы этого метода.

ЭКСПЕРИМЕНТ № 1 (август 2015 г.) «Преобразование стабильного цезия-133 в стабильный барий-134»

В эксперименте использовался водный раствор нитрата цезия с концентрацией стабильного изотопа цезия (Cs-133) 0,2 г/л.

Исходный раствор, содержащий нитрат цезия CsNO 3 , был разделен на несколько частей объемом 500 мл, помещен в пластиковые бутыли, в которые было внесено 200 мл биоструктуры — анаэробной синтрофной ассоциации. Суммарный объем каждого раствора, подготовленного для экспериментов, составлял 700 мл.

Условия проведения эксперимента:

температура проведения экспериментов от 30 до 45ºС обеспечивалась путем размещения испытуемых растворов в термостатируемом шкафу;

отбор проб осуществлялся из верхней, средней и нижней части бутылей;

в процессе эксперимента проводилось добавление глюкозы (в качестве питательной среды для биоструктры);

в процессе эксперимента проводилась корректировка pH растворов с помощью гидрокарбоната натрия NaHCО 3 и гидрофосфата натрия Na 2 HPО 4 с концентрацией 80 и 70 г/л соответственно;

периодичность отбора проб составляла 48, 96, 144 и 192 часа от начала эксперимента.

Методы аналитического контроля

Анализ содержания ионов цезия проводился методом эмиссионной спектроскопии пламени на атомно-абсорбционном спектрофотометре nov АА 350 фирмы Analytikjena (Германия). Содержание ионов бария определялось на оптическом-эмиссионном ICP спектрометре с индуктивно-связаной плазмой Prodigy.

На Рис. 1 приведены результаты эксперимента.

Рис. 1. Изменение концентрации стабильного цезия-133 (синяя линия) и бария-134 (оранжевая линия) в растворе с микробной ассоциацией

Синяя кривая — это убыль цезия в растворе, которую мы зафиксировали, оранжевая кривая отражает присутствие бария. Можно видеть как синяя кривая немного странно изогнута, объяснить этот изгиб я не могу и не пытался, потому что изначально не ставилась задача — объяснять механизмы этих процессов. Но тем не менее такую кривую мы зафиксировали и поверьте, что погрешность эксперимента не позволила мне ее сгладить, как бы я не хотел, чтобы она была более представительной и красивой — ну, вот такой горб получился. Но аналогичный горб у нас получился и на барии. Сразу скажу, что баланс по убыли цезия и увеличению концентрации бария мы не свели. Это я отношу на ошибки в калибровке этого эксперимента, поскольку эксперимент мы организовывали довольно скоротечно, чтобы просто посмотреть эффект.

Выводы

Ну и выводы, которые можно зафиксировать и которые я могу гарантировать.

1. Обнаружена тенденция снижения концентрации иона цезия в исследуемых растворах. Я не буду утверждать, что цезий упал в два раза, то есть оценка может плавать порядка 10−15%, но тенденция к снижению цезия зафиксирована очевидно в течении 200 часов.

2. В ёмкостях обнаружили барий, которого раньше не было и которому неоткуда было взяться. Можно осторожно сделать вывод о некоторой пропорциональности между убыванием цезия и нарастанием бария.

3. Основное количество образовавшихся ионов бария локализовано в находящихся в бутылях осадках. При этом прослеживается тенденция возрастания концентрации ионов бария со временем.

После этого появилась некоторая уверенность (эйфория) и я уже вышел на руководство института и, получил его поддержку для проведения эксперимента с радиоактивным цезием. Скажу сразу, что эксперимент с радиоактивным цезием-137 мы сначала проводили в декабре 2015 года, и этот эксперимент не дал ничего: мы продержали биоструктуру в течении 3 недель, анализировали банки с биоструктурой и никаких изменений радиоактивности не обнаружили. Эйфории сильно поубавилось. Научные работники меня поймут — неудачный эксперимент приносит много отрицательных эмоций (от «копания в себе» и поиска причин ошибок до сожаления об изначально напрасно потраченном времени). Все это пришлось пережить, да еще и с докладом руководству института.

Потом причинам неудач нашлось объяснение (кстати, неудачи в науке почти всегда объяснимы, хотя подобные даже объясненные неудачи всегда ставят под сомнение существование эффекта) — биологическая активность использованной анаэробной синтрофной ассоциации подчиняется сезонным ритмам, зимой она засыпает и перестает делиться даже в присутствии достаточного питания и высокой температуры. Для использования микробной ассоциации зимой требуется ее заготовить в период наивысшей биологической активности и сохранить в высушенном состоянии.

Тем не менее в марте мы решили повторить этот эксперимент.

ЭКСПЕРИМЕНТ № 2 (март-апрель 2016 г.) «Преобразование радиоактивного цезия-137 в стабильный барий»

Были аналогичным образом подготовлено несколько бутылей, которые мы привезли из МГУ. Мы у себя добавили в них радиоактивный цезий-137, активность на уровне 10-4 беккерелей на литр, что по классификации соответствует радиоактивным отходам низкого уровня активности. Ну и провели приблизительно такой же анализ. Отличие от эксперимента со стабильным цезием было только одно — была использована другая биоструктура, а именно аэробная. Поэтому для поддержания жизнедеятельности биоструктуры осуществлялся непрерывный барботаж в бутылях.

Осуществлялся контроль наличия радиоактивного цезия в отходящих газах. Уноса цезия в газовую фазу зафиксировано не было, что позволят отсечь самые дилетантские предположения о качестве эксперимента (но оставляет в силе все другие разумные гипотезы о неучтенных каналах уноса активного цезия, которые я готов обсуждать).

Условия проведения эксперимента

температура раствора 25±3°С обеспечивалась путем размещения обогревателей в вытяжном шкафу;

для поддержание жизнедеятельности биоструктуры через исследуемый раствор постоянно пропускался поток воздуха;

в процессе эксперимента проводилось добавление глюкозы (в качестве питательной среды для биоструктры);

в процессе эксперимента проводилась корректировка значений pH, использовались растворы NaHC03 и Na2HP04 с концентрацией 80 и 70 г/л соответственно;

-измерения активности каждой бутыли проводились с интервалом в 6−7 дней.

перед измерением объем раствора в каждой бутылке доводился до 750 мл с помощью добавления водопроводной воды.

Метод аналитического контроля

Радиоспектроскопические измерения выполнялись на приборе Inspetor 100 фирмы CANBERRA с блоком детектирования IPROS-2 и сцинтилляционным детектором Nal диаметром 50 мм. При измерениях концентрации 137Cs использовалась энергетическая линия 661,65 кэВ.

На Рис. 2 показаны результаты снижения радиоактивности цезия-137, усредненные по нескольким бутылям.

Рис. 2. Снижение радиоактивности цезия-137 в растворе в присутствии аэробной синтрофной микробной ассоциации

За 30 суток этого эксперимента активность цезия упала в среднем на 25% (в некоторых бутылях на 30%, в некоторых — на 20%). Причем наиболее интенсивный спад наблюдался в течении первых двух недель, потом процесс замирал. Как интерпретировали это авторы метода, биоструктура погибала полностью примерно через две недели и просто переставала работать.

Выводы

Какие же выводы из этого эксперимента можно сделать?

1. Радиоактивность раствора действительно падает в течение первых двух недель (пока биоструктура способна развиваться, делиться и расти, так как, в соответствии с представлениями авторов метода, биологическая трансмутация изотопов осуществляется именно в растущих биоструктурах — Прим. ред.)

2. В растворах после выключения барботажа довольно быстро (характерное время — 1 минута) образовывался коллоидный осадок, сформированный биоструктурой, в котором содержалась большая часть цезия. Это означает, что цезий достаточно эффективно сорбируется биоструктурой.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. В проведенных экспериментах обнаружено уменьшение со временем количества цезия (стабильного и радиоактивного) в жидких растворах в присутствии специально введенной биологической структуры.

2. В эксперименте со стабильным цезием обнаружено образование бария в растворе, количество образовавшегося бария можно считать пропорциональным количеству исчезнувшего цезия.

Этот эффект не следует интерпретировать, как некое влияние на радиоактивные изотопы. Из результатов экспериментов следует, что имеет место именно трансформация вещества (стабильность трансформируемого изотопа не играет ключевой роли).

Коллеги по научному сообществу — физики, химики, биологи, все, кому интересно — призываю вас задавать вопросы относительно представленной информации. Желательно в доброжелательной форме, на хамские вопросы из принципа отвечать не буду.

С результатами этих и ранее проведенных группой Корниловой экспериментов Алла Александровна ознакомила руководство «Росатома» — Вячеслава Александровича Першукова, который возглавляет Дирекцию по научно-техническому комплексу, через который реализуются все инновационные проекты госкорпорации. Насколько я знаю, в данный момент от него поступило указание о дополнительной проверке полученных результатов.

Безусловно, «Росатом» в этих результатах заинтересован и осуществляет более детальную проверку для того, чтобы, если они подтвердятся, попытаться их использовать в своей работе.