Уходящий год для Омской области был весьма насыщенным. Самыми важными событиями, пожалуй, можно назвать юбилей Омска, выборы в Госдуму и Заксобрание, борьбу с плохими дорогами и отмену рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

Оmskportal.ru Дед Мороз и глава Омской области Виктор Назаров на губернаторской елке

Тяжелая дорога к юбилею

В августе текущего года город Омск отпраздновал 300-летие.

«Древняя Омская крепость была заложена в 1716 году при впадении реки Омь в Иртыш — как форпост Российского государства в Западной Сибири. За прошедшие десятилетия и века город вырос в крупный промышленный, культурный, научный и образовательный центр, вписал немало достойных страниц в ратную и трудовую летопись страны», — говорилось в поздравлении президента России Владимира Путина.

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Этому событию предшествовали годы подготовки и крупные финансовые вложения. Однако не все надежды омичей оправдались.

За несколько месяцев до празднования юбилея было реализовано лишь 10% всех проектов, которые были запланированы к юбилею, пишет Александр Жиров в обзоре «Тайги.инфо». «Инвесторы строительства новых гостиниц перестали подавать признаки жизни, проект «Омское метро» был официально закрыт, был объявлен тендер на снос уже возведенных и успевших устареть сооружений международного аэропорта «Федоровка». Мэрия Омска оказалась не в состоянии даже составить грамотный план освоения 2 млрд рублей, которые федеральное правительство через министерство культуры намеревалось направить для создания историко-туристического комплекса «Омская крепость». Разумеется, этих денег в Омске так и не увидели», — отметил обозреватель.

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Однако юбилей все же отпраздновали. И после этого оргкомитет юбилея города заявил, что намерен продолжить свою работу по развитию городской среды. «Мы, разумеется, обязаны довести до логического завершения. Дорожные карты по каждому объекту составлены, графики есть, будем выполнять», — заявил тогда губернатор Омской области Виктор Назаров.

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«Факты сделанного позволят говорить о стойком экономическом эффекте юбилея, — отметил мэр Омска Вячеслав Двораковский. — Свыше 10 миллиардов рублей вложено в инфраструктуру города. Еще более 5 миллиардов рублей составила сумма внебюджетных социальных инициатив. Причем подавляющее большинство этих средств, включая внебюджетные, освоено за последние три года. В городе появились современные транспортные узлы, жилые микрорайоны, детские сады, школы, спортивные площадки, дворцы спорта и дворцы культуры, обновленные парки и скверы. Все эти объекты подтверждают, что произошел существенный сдвиг в решении жизненно важных для города-миллионника проблем».

Омский «красный пояс»

В этом году единый день голосования пришелся на 18 сентября.

В Омской области в этот день выбирали не только депутатов Госдумы, но и местных парламентариев. Думские выборы в регионе выиграли коммунист Олег Смолин (одномандатный округ №140, получил 87 848 голосов избирателей — 44,76%) и два единоросса — Виктор Шрейдер (№139; 57 552 голоса — 30,99%) и Андрей Голушко (№141; 92 684 голоса — 43,10%).

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Причем, по оценкам экспертов, интересная ситуация складывалась именно на округе №140. От «Единой России» там планировалось выдвижение депутата областного Заксобрания, победителя предварительного голосования Степана Бонковского. Однако после съезда в июне единороссы объявили, что принято решение не выдвигать своих кандидатов по 18 одномандатным округам, в их число вошел и 140-ой округ.

«Ситуация по округу, где от КПРФ выдвигается Олег Смолин, на мой взгляд, была решена «наверху» в результате тактических переговоров Кремля и КПРФ. Решили просто оставить округ, показав свою лояльность. А где еще выбирать округ? Ну, конечно, в «красном поясе» — в городе Омске. Это одна из версий», — отметила тогда в интервью ИА REGNUM омский политолог Галина Татаринова.

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Что касается выборов в областное Заксобрание, они также были признаны состоявшимися, а их результаты — действительными. По итогам распределения, областное отделение «Единой России» получило 29 депутатских мандатов в региональном парламенте, КПРФ — семь, «Справделивая Россия» — два, ЛДПР — четыре депутатских мандата.

Интересно, что в областной парламент попали сразу несколько депутатов горсовета нынешнего созыва. Горсовет покинули Игорь Антропенко, Антон Берендеев, Валерий Кокорин, Вячеслав Васильев и Владимир Березовский.

В целом явка на территории региона в единый день голосования 18 сентября 2016 года составила 38,3%. На выборах в Госдуму и Заксобрание в Омской области «Единая Россия» набрала 36% голосов, КПРФ — 25%, ЛДПР — почти 16%, «Справедливая Россия» — около 6% голосов.

Подводя предварительные итоги, глава облизбиркома Алексей Нестеренко «фактически подтвердил информацию о том, что жители города Омска дружно проголосовали за коммунистов», сообщали тогда местные СМИ, в частности Оm1.ru. Нестеренко отметил, что в областном центре только в Ленинском округе «ЕР» выиграла выборы у КПРФ, а в остальных победили коммунисты.

Дорожная катастрофа

В этом году Омск существовал под флагом масштабного ремонта дорог. В кампанию по ремонту были вложены огромные средства и усилия.

Но, пожалуй, стоит начать сначала. Этой весной, после того, как снег начал таять, у омичей возникло множество претензий к состоянию городских дорог. Свое отношение к проблеме они выражали весьма необычными способами. Например, одна из омичек начала самостоятельно латать ямы на дорогах. За это горожане прозвали ее дорожной феей. Омичи в соцсетях действия «феи» в основном одобряли. А вот власти их восторгов не разделили. В частности мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что ямы на дорогах должны заделывать профессионалы, а «любители» могут сделать только хуже.

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В конце марта стало известно, что в муниципальные образования Омской области на ремонт автомобильных дорог направили 650 млн рублей — целевые субсидий из регионального дорожного фонда. Из них 643,3 млн рублей направили Омску.

Но после этого известия общественный резонанс не утих. Более того, он усилился в апреле, после традиционной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Первый вопрос, который задали главе государства, касался катастрофического состояния омских дорог. В свою очередь, омские чиновники пообещали Путину приложить все усилия к тому, чтобы исправить эту ситуацию.

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Вскоре в городе начался долгожданный масштабный ремонт дорог. В конце мая стало известно, что Омская область получила максимальную сумму на ремонт дорог по программе «Платон» — 750 млн рублей. К юбилею города (к августу) в областном центре привели в порядок 21 дорогу.

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В декабре в правительстве региона ИА REGNUM сообщили, что сумма средств дорожного фонда Омской области в 2017 году превысит 6 млрд рублей. По данным омского Минстроя, 1 декабря в министерство транспорта РФ направлена региональная программа «Безопасные и качественные дороги Омской агломерации». Она предусматривает ежегодное финансирование в объеме не менее 2 млрд рублей за счет федерального, областного и местных бюджетов.

В рамках программы за период 2017—2025 гг. планируется отремонтировать 50 городских автодорог, произвести капитальный ремонт 22 городских дорожных объектов, построить и реконструировать 27 автодорог местного значения и обеспечить их линиями наружного освещения, реконструировать несколько региональных и межмуниципальных дорог.

История с рок-оперой

Осенью 2016 года в Омске отменили показ известнейшей рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». И получилось так, что отмена спектакля сопровождалась крупным скандалом.

Все дело в том, что в октябре активисты движения «Семья, любовь, Отечество» объявили на своем официальном сайте о намерении «остановить кощунство» и добиться отмены рок-оперы. «Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» по своему сюжету является непрерывным богохульством и попранием сакральных смыслов; она содержит насмешки над верой и хулу на святые образы, то есть прямое кощунство, и даже само название постановки представляет собой глумление над священными понятиями. Вольная трактовка священных текстов, привнесение в сюжетные линии несовместимого с христианскими идеалами разврата вызывают стойкое отторжение и протест у любого верующего человека, независимо от конфессии», — говорилось в сообщении пресс-службы движения.

Спектакль действительно отменили через некоторое время, и местные СМИ сделали в общем-то логичный вывод, что произошло это именно после протестов православных активистов. Однако вскоре областное министерство культуры сделало заявление, что показ рок-оперы отменили по инициативе прокатчика, руководствовавшегося исключительно «коммерческими интересами».

В начале декабря об отмене рок-оперы в Омске на заседании Общественного совета по культуре при президенте РФ Владимиру Путину рассказал актер Евгений Миронов. В ответ на это заявление облправительство распространило официальный комментарий омского Минкультуры. Из него следовало, что рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» была отменена в Омске в связи с низкой продажей билетов. «Официально заявляю, что никакого запрета на показ спектакля никто не давал», — заявил глава местного Минкульта Виктор Лапухин.

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Своеобразную точку в этом вопросе поставил Владимир Путин. «Люди культурные мне тоже вопрос задавали по поводу запрета оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Не надо фобиями питаться, не надо питаться ложной информацией. В Омске, по-моему, не состоялся этот спектакль? Год до этого — состоялся в Омске, было много народу. А сейчас, когда начали продавать билеты, два месяца продавали, продали 46 билетов, поэтому устроители этого спектакля отказались сами добровольно от того, чтобы его проводить. Вот и всё, никто ничего не запрещал», — сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

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Тут стоит напомнить, что у омичей уже была возможность посмотреть известнейший спектакль. Показ рок-оперы с успехом состоялся в 2015 году в местной филармонии, опять же, несмотря на протесты активистов движения «Семья, любовь, Отечество».

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Мнение экспертов ИА REGNUM

Политолог Инна Ветренко:

«Если говорить об основных событиях, которые касаются именно нашего региона, то это, конечно, 300-летие города Омска. К юбилею очень долго готовились, к нему сложно и с большим трудом шли и в итоге отпраздновали.

Некоторые эксперты считают, что многие ожидания не сбылись, что остался некий «эффект неисполнения» всего того, что от этой даты ожидалось. Я их мнение в определенной степени разделяю. Во-первых, финансирование было урезано, многие объекты просто «выпали» из программы, что-то сделать просто не успели. Например, лишь недавно открыли Вознесенский собор, и только что — цирк. Эти объекты планировали изначально реставрировать к дню рождения нашего города, как и новый корпус Омского государственного университета, который так и остался «недостроем». Не все дороги привели в порядок, а лишь центральные магистрали города.

В общем, недочеты есть, но все-таки нашему любимому городу исполнилось 300 лет, и идейно, духовно эта дата и прошедшие мероприятия сплотили между собой омичей. После празднования начался всплеск планирования будущего Омска, проведение различных форумов, мероприятий, урбочтений с широким участием жителей города и общественных активистов. По моему мнению, это очень хороший заряд для гражданской активности в регионе. Поэтому одно из главных событий — юбилей Омска.

Есть и события федерального и международного масштаба, которые отразились на Омской области. Во-первых, это прошедшие выборы в Государственную думу. Омская область осталась верна своим электоральным предпочтениям. В течение долгого времени регион находится в «красном поясе», там он, в общем-то, и остался. «Единая Россия» здесь выступила гораздо хуже, чем на федеральном уровне. Омская область — один из трех субъектов Федерации, где «ЕР» набрала наименьший результат. Этим многие пытаются объяснить смену руководителя регионального отделения партии, которое произошло 23 декабря. Но лично я эти события не соотношу. Я считаю, что уже просто пришел срок Александру Васильевичу Артемову покинуть этот пост, который он занимал с 2007 года, и сдать полномочия другому человеку. Это абсолютно нормальная ротация.

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Ну и, конечно же, стоит напомнить про «взрыв» на международном уровне, я бы даже конкретизировала, что это «взрыв» экспертный, связанный с выборами в Америке. У нас в регионе было очень мало экспертов-американоведов, политологов и историков, которые ставили на Дональда Трампа. В большинстве своем эксперты оказались заложниками официальной американской социологии, их пропагандистской машины и СМИ, которые убеждали всех, что рейтинги Хиллари Клинтон гораздо выше. В связи с этим победа Трампа стала весьма неожиданным событием. Почти все высказались, что «из двух зол выбрали меньшее, и это хорошо».

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Омский политик, общественный деятель Сергей Кондаков:

«Самым значимым положительным событием года в Омске для меня стало восстановление Воскресенского собора. Это произошло благодаря экс-губернатору Леониду Полежаеву, губернатору Виктору Назарову и депутату Андрею Голушко. Кроме того, в числе важных событий — реконструкция Любинского проспекта при поддержке Газпрома; ремонт здания Омского цирка. И, конечно же, то, что наш город в этом году отпраздновал свое 300-летие. А негативными моментами были развал муниципального транспорта, ряд коррупционных скандалов, низкая активность избирателей на думских выборах».

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Добавим, говоря о коррупционных скандалах, Сергей Кондаков уточнил, что он, прежде всего, имеет в виду расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «Омсктехуглерод», а также причинения имущественного вреда ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск».

По данным следствия, заместитель генерального директора ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Подольный, действуя совместно с предпринимательницей Аленой Бабий, обманным путем ввели в прямую схему поставки газа подконтрольные Бабий номинальные организации ООО «Технический углерод» и ООО «ГазНефтьТрейдинг», не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности. В результате фактически поставляемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» газ в течение 2011−2014 годов реализовывался в ООО «Омсктехуглерод» через эти «фирмы — прокладки» по стоимости, значительно превышающей отпускную цену. Полученные деньги обвиняемые обналичивали через кредитные учреждения и фирмы-однодневки. «Всего обвиняемыми было похищено более 200 миллионов рублей», — сообщили ранее ИА REGNUM в областном СУ СКР. Бабий и Подольному было предъявлено обвинение в совершении мошенничества.