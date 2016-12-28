Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за неделю с 19 декабря по 25 декабря сократились на 406 млн куб. м — до 12,254 млрд кубометров. Наполненность подземных хранилищ (ПХГ) — порядка 39,5%. Таким образом, с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона Украина «сожгла» примерно 2,5 млрд кубометров газа. По данным «Укртрансгаза», отбор из хранилищ за 1−25 декабря составил 1,307 млрд кубометров, в среднем — 52,28 млн куб. м/сутки.

На сайте министерства энергетики Украины был опубликован проект энергостратегии Украины на период до 2035 года. Документ, в частности, предполагает дальнейшее снижение потребления газа Украиной — вплоть до 28−30 млрд кубометров за год. Вероятно, этот показатель учитывает, помимо прочего, также нормально работающие украинские предприятия по производству удобрений (активные потребители природного газа), поскольку показателя, намеченного на 2025 год, Украина достигла уже сегодня. За январь — ноябрь 2016 года Украина потребила 25,5 млрд кубометров газа, т. е. по итогам 12 месяцев выйдет как раз на 29−29,5 млрд кубометров.

Председатель правления компании «Укргаздобыча» Олег Прохоренко уточняет, что уже в 2020 году Украина выйдет на нулевые показатели импорта. Об этом он заявил в эфире телеканала «Громадське.TV». Также он пообещал, что в этом случае изменится формула ценообразования для украинских потребителей — будет отсчитывать не от импортной, а от экспортной цены, что приведёт к снижению стоимости газа на внутреннем рынке для всех категорий потребителей. Экспортёром газа Украина, по мнению министра энергетики Игоря Насалика, станет начиная с 2021 года.

У издания «Зеркало недели» вышел любопытный материал. Коллектив из трёх авторов написал статью, больше половины которой посвящено доказательству в общем-то очевидного факта: газ, который Украина получает по реверсной схеме из Европы, — на самом деле российский (в материале назван транзитным). Для ряда адекватных украинских экспертов, в т.ч. комментирующих для ИА REGNUM, это давно не новость, более того, они неоднократно об этом говорили. Однако на Украине хватало верящих в то, что реверсный газ никакого отношения к «Газпрому» не имеет. Впрочем, материал небесполезен: журналисты абсолютно доказали тождество реверсного газа российскому. Еще один важный вывод из экспертного исследования — в случае остановки транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему, у страны могут возникнуть серьезные проблемы с газовыми поставками из Европы по реверсу. Потому, утверждается в материале, в свете угроз российской стороны прекратить транзит газа по украинской ГТС с января 2019 г. для Украины важно создать условия для увеличения объемов физических поставок газа по другим направлениям.

Директор ООО «Харьковрегионгаз» Андрей Сиденко в интервью порталу oilnews.com.ua пожаловался на падение сбыта балонного газа (потребители — жители сельской местности в негазифицированных населенных пунктах). По сравнению с 2014 годов оно упало на 30%. Среди причин чиновник называет подорожание, а также проблемы с поставками в 2014—2015 годах, из-за чего многие перешли на альтернативное топливо.

Пресс-служба «Нафтогаза Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) опубликовала размер задолженности потребителей перед компанией. На 20 декабря предприятия теплокоммунэнерго, ТЭЦ и промышленные потребители задолжали компании 28,2 млрд грн (чуть более 1 миллиарда долл). Это превышает величину прибыли, которую компания ожидает получить по итогам 2016 года. Любопытно, что примерно 10% (2,7 млрд грн) «Нафтогазу» задолжала столица Украины, а точнее компания «Киевэнерго».

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион анонсировал строительство ветки газопровода Аскания-Нова — Геническ, которое планируется завершить к концу 2017 года. Таким образом, Украина намерена побороть зависимость Генического района от поставок газа с территории Крыма, которые уже несколько лет ставят её в двусмысленное положение. Напомним, дело в том, что ещё в СССР газообеспечение этого региона было спроектировано таким образом, что «зимний» запас газа хранился на территории Крыма.

Депутат Верховной рады Александр Онищенко (фракция «Воля народа), уже некоторое время находящийся за пределами Украины, обвинил депутата Игоря Кононенко («Блок Петра Порошенко», один из ближайших соратников президента) в том, что тот требовал «откаты» за поставку природного газа на госпредприятия. Об этом он заявил в ходе интернет-конференции для прессы: «Сегодня не так много предприятий, которые платежеспособны. Поэтому коммерческие структуры, которые хотят реализовать объемы газа, у них тоже борьба за потребителя. И условия поставок на государственные предприятия и получения денег (с них), которыми руководит непосредственно депутат Кононенко, условия таковы: что тебе платят по цене НКРЭКУ [Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг — Ред.], может, немного ниже, но за это ты должен отдавать с каждой 1 тыс. куб. газа 2 000 гривен отката. Это обычная схема, которую они создали и практикуют». Онищенко добавил, что его структуры также вынуждены были платить эту дань. Следует отметить, что Кононенко — не рядовой депутат. Официально он занимает пост замглавы фракции, однако его влияние в политической системе Украины определяется тем, что он является доверенным лицом президента Украины Петра Порошенко.

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 25 декабря составляли 1,7 млн тонн, т. е. в период 15−25 декабря упали на 180 тыс. тонн. При этом 877 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на антрацит, 823 тыс. тонн — на угли газовых марок. Станции пока берегут антрацит, его запасы превысили количество углей газовой группы.

В энергосистеме Украины работают 38 блоков ТЭС общей мощностью 6755 МВт (примерно 48% от общей мощности украинской тепловой генерации). В предновогодний период на Украину вернулась тёплая (для зимы) погода, что немедленно сказалось на нагрузке ТЭС, сократившейся по сравнению с серединой месяца почти на 1500 МВт. С другой стороны, запасы угля всё равно продолжают уменьшаться.

6 энергоблоков и 1 корпус энергогенерирующей компании «Центрэнерго» (суммарная мощность 1845 МВт) находились вне резерва из-за отсутствия запасов угля антрацитовой группы. В ремонтах находилось 2 энергоблока и 2 корпуса ТЭС (ДТЭК Энерго и «Центрэнерго») суммарной мощностью 776 МВт.

«Этот вопрос [почему, несмотря на внушительные запасы антрацита, «Центрэнерго» не запускает блоки в работу — Ред.] я задаю «Центрэнерго» каждый день. Они отвечают: «Мы накапливаем запасы». Считаю это саботажем», — так охарактеризовал министр Игорь Насалик затянувшийся простой государственной тепловой генерации. Возможно, на позицию компании влияют частные производители (ДТЭК): простой «Центрэнерго» даёт им возможность по полной загружать свои мощности (электростанции ДТЭК в декабре увеличили производство электроэнергии на 25% в сравнении с декабрём 2015 года). К тому же команда накапливать запасы от Минэнерго действительно была.

Буквально на следующий день министр опроверг это заявление (якобы его слова исказили журналисты) и сказал, что претензий к «Центрэнерго» не имеет и саботажем их действия не считает. Однако вопрос всё же остаётся: запасы антрацита не так чтобы велики, но они есть — 877 тыс. тонн, а «Центрэнерго» в простое уже несколько месяцев. Можно предположить, что в министерстве берегут антрацит уже не в силу его дефицитности, а затем, чтобы меньше приходилось его покупать у республик Донбасса. Напомним, согласно данным СМИ, которые затем подтвердил в интервью «24 каналу» Владимир Кистион, Украина закупает у ДНР и ЛНР около 9 млн тонн угля марки «А» в год.

За январь — ноябрь 2016 года Украина увеличила экспорт электроэнергии на 5,4% (+180 млн кВт•ч) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 3,503 млрд кВт•ч. Об этом заявили в министерстве энергетики.

Потребление и производство электроэнергии на Украине за эти месяцы, наоборот снизилось на 1,6% и 2,8% (134,31 млрд кВт•ч и 139,098 млрд кВт•ч соответственно). Разницу между производством и суммой потребления и экспорта составляют технологические потери в энергосетях (2,163 млрд кВт•ч).

Уголь

Игорь Насалик на пресс-конференции прокомментировал зависимость Украины от поставок угля с неконтролируемых территорий. По его словам, министерством поставлена задача снижать эту зависимость ежегодно на 30%. Для этого в 2017 году 2 энергоблока Змиевской ТЭС в Харьковской области будут переведены на угли газовой группы, что позволит снизить закупку антрацита на 1,5−2 млн тонн в год.

Почти одновременно с этим прозвучало заявление т.н. «добровольческих батальонов» «Айдар» и «Донбасс». Константин Гришин, известный также как Семён Семенченко (до избрания депутатом ВР руководил действиями боевиков «Донбасса») написал в своём Facebook о том, что батальоны возобновляют блокаду республик. Второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский на пресс-конференции уточнил, что блокада будет касаться в первую очередь поставок угля, леса, металла, алкоголя и табака с неконтролируемых Украиной территорий. Вряд ли это простое совпадение.

Кроме того, министр отметил, что НКРЭКУ начиная с 2017 года увеличила расчётную стоимость (закладывается в тариф на электроэнергию) угля на 25%: с 1390 грн до 1736 грн/тонна. Это означает возмещение стоимости электроэнергии тепловым электростанциям от ГП «Энергорынок» (занимается энергобалансом и расчётами между производителями и облэнерго, распределяющими энергию конечным потребителям).

Впрочем, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что даже такого повышения недостаточно: «Нужно срочно сбалансировать цену на уголь. Цена должна быть справедливая, мировая, как минимум на уровне 100 долларов за тонну. Если мы хотим сохранить отрасль, то нужно обеспечить генерацию углем собственной добычи. На мировом рынке цена на «чёрное золото» непрестанно растёт, а у нас долгое время уголь — на отметке 1350 грн за тонну. Тем временем за границей цена энергетического угля колеблется в пределах 90−130 долларов за тонну», — заявил он во время пресс-конференции в Киеве.

Однако в Минэнерго по этому поводу придерживаются иного мнения. По крайней мере в уже упомянутой Энергетической стратегии Украины предусматривается не увеличение закупочной стоимости угля украинских госшахт, а постепенная ликвидация отрасли и переход на импортное топливо.

В ноябре украинские угледобывающие предприятия выдали на-гора 2,7 млн тонн угля (+12,4% к ноябрю 2015 года). Добыча за 11 месяцев составила 26,9 млн тонн (+4,8% к аналогичному периоду 2015 года). Такие данные предоставляет Госстат Украины.

Нефть

НКРЭКУ приняла решение снизит тариф на транспортировку нефти по внутриукраинским нефтепроводам. Об этом известно со слов первого заместителя генерального директора «Укртранснафты» (компания-оператор магистральных нефтепроводов) Андрея Пасишника. Пасишник заявил прессе, что ожидает в 2017 году увеличения внутренней транспортировки до 2,7 млн тонн, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель этого года (около 1,283 млн тонн).

И это не единственная приятная новость для Игоря Коломойского, владеющего единственным работающим НПЗ Украины. Кроме снижения издержек на транспортировку нефти на Кременчугский НПЗ, олигарх получил под ёлочку снижение ренты на добычу нефти. Теперь она составляет, в зависимости от глубины скважины, 29% и 14% (до и свыше 5 тыс. метров). Прежние ставки — 45% и 21%.

Впрочем, в 2017 году на Украине может заработать ещё один НПЗ — Карпатнефтехим, принадлежащий компании «Лукойл». О таких планах сообщил Игорь Насалик на пресс-конференции: «Они пять лет не запускали завод из-за того, что это было нерентабельно. С одной стороны, им не выплачивали дополнительный НДС. С другой стороны, акциз поставили такой, что им экономически выгоднее было стоять, чем работать. На сегодняшний день мы посмотрели, что у них есть 12% рентабельности, поэтому они запускаются».

Отопительный сезон

Хозяйственный суд Одесской области признал банкротом Одесскую ТЭЦ, начав процесс её ликвидации. Долги компании на 382 млн грн превышают стоимость её активов. Фонд госимущества Украины планировал выставить ТЭЦ на продажу, однако не нашёл инвесторов, которых бы заинтересовал проблемный актив.

В бюджете-2017 правительство предусмотрело 47 млрд грн на жилищные субсидии. Министр социальной политики Андрей Рева, комментирующий документ для прессы, уточнил, что нормы субсидий до конца отопительного сезона (30 апреля) пересматриваться не будут. Также в министерстве уверены, что предусмотренной на субсидии суммы хватит с запасом даже в том случае, если вырастет количество домохозяйств — получателей субсидии (по состоянию на декабрь — 6,7 млн). «Средний размер субсидии у нас сейчас составляет 1600 грн на домохозяйство, а средний размер платежа от совокупного дохода домохозяйства на жилищно-коммунальные услуги составляет около 9%», — уточнил министр для информагентства «Укринформ». Т.о., ежемесячные расходы государства на субсидии должны составлять примерно 10−11 млрд грн. Однако министр финансов Александр Данилюк обещает уменьшить эту сумму в следующем году. По его словам, государство будет тщательнее отслеживать доходы получателей помощи, а сама методика верификации доходов будет изменена.

Ещё один способ экономии на субсидиях — повышение минимальной зарплаты до 3200 грн., которое вступает в силу с 1 января 2017 года. По словам источника в правительстве, на которого ссылается газета «Сегодня», таким образом будет сэкономлено 5 млрд грн, т. е. свыше 10% отпущенных на субсидии средств.

Впрочем, в правительстве своя математика, а у народа — своя. Согласно результатам исследования, проведённого компанией Research & Branding Group, 36% опрошенных уверены в том, что им не хватит денег на оплату коммунальных услуг. Ещё 47% не уверены, но надеются, что смогут их оплачивать. Полностью уверены в своей платежеспособности лишь 7% опрошенных.

По данным главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергея Савчука, по программе «теплых кредитов» (кредиты на проведение работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности) украинские банки выдали 2,7 млрд грн. Об этом он рассказал на пресс-конференции: «Больше всего по программе «теплых кредитов» реализовало население Львовской области — 260 млн грн за период работы программы [с 2014 года — Ред.]. Киевская область — 235 млн грн, Сумская — 224 млн грн. Есть регионы, которые хуже сработали: Запорожская область — 80 млн грн, Херсонская — 62 млн грн, Николаевская — лишь 44 млн грн». Программа предусматривает частичную компенсацию государством кредита (20% для физлиц и до 40% для организаций совладельцев многоквартирных домов).

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