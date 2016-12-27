



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Соединенные Штаты в январе 2017 начнут самую масштабную судебную реформу за последние десятилетия — неформальную, без доктринальных решений — но от этого только более значимую.

Потому что это будет не институциональная реформа, а кадровая.

Когда Дональд Трамп вступит в должность в следующем месяце, он получит уникальную возможность — заполнить более сотни вакансий в федеральных судах США.

Сегодня новых владельцев ждут в общей сложности 103 вакантных мантии федеральных судей — и это в дополнение к ключевой, полностью меняющей расклад сил вакансии судьи Верховного суда, возникшей после смерти легендарного судьи Антонио Скалиа.

Трехзначная цифра беспрецедентна для Америки. Она почти в два раза больше, чем получил в наследство от Джорджа Буша президент США Барак Обама, когда сменил его в Овальном кабинете — тогда, в 2008-м, у Обамы была возможность назначить только 54 судьи.

Консервативная элита уже потирает руки в надежде, что личные назначенцы Трампа будут отстаивать их идеалы в судебных решениях по целому ряду ключевых вопросов — прежде всего, таких, как контроль над огнестрельным оружием и случаи нелегальной иммиграции, аборты, а также ограничения голосования для неграждан.

Судебная практика в США построена таким образом, что оставляет федеральному судье широкие полномочия в принятии решения — значительно более широкие, чем это принято, например, в европейском судопроизводстве или в России.

При этом федеральный судья даже низовой инстанции — фигура действительно общенационального горизонта.

Нередки случаи, когда решения судьи маленького провинциального городка на Среднем Западе по какому-то конкретному эпизоду с иностранным участием вынуждали Госдеп менять внешнюю политику США в целых регионах, а министерство торговли — политику в отношении индустриальных гигантов.

В этой ситуации от личности судьи, его системы ценностей принимаемое решение зависит ключевым образом.

Разумеется, сотня судей — назначенцев Трампа — не будет получать инструкции из Белого дома, — хотя уже сейчас оппоненты Трампа пробрасывают такие обвинения, тестируя общественную реакцию. Более того, заметная их часть не будет разделять политических взглядов Трампа и даже не будет симпатизировать ему лично.

Но Трампу это и не нужно. Ему нужно, чтобы новые судьи разделяли его ценности, — а их Трамп на протяжении почти двухлетней избирательной кампании сумел изложить довольно внятно. А дальше сработает именно эта единая система взглядов на то, что такое хорошо, и что такое плохо.

Такой запас нераспечатанных судебных мантий сформировался неслучайно.

Уже два года демократы бьются в истерике, обвиняя Капитолийский холм в том, что конгрессмены и сенаторы, взяв под республиканский контроль в 2015-м обе палаты, замыливают утверждения новых судебных назначений в ожидании «своего» президента.

И вот он пришел. Возможно, не совсем тот, кого хотел бы республиканский истеблишмент — но, скорее, «не тот» в еще более традиционалистскую сторону, который не побоится обвинений в неполиткорректности своих назначений.

В результате в общей сложности число утвержденных кандидатов по предложению президента Обамы в течение последних двух лет составило всего 22 судьи. Это самый низкий показатель за семьдесят лет — с президентства Гарри Трумэна.

Только на последнем, финальном этапе «завешенными» оказались 25 кандидатов — и теперь уже они вряд ли получат вожделенную мантию.

Патрик Лихи, сенатор-демократ с 42-летним стажем, один из лидеров борцов с саботажем в назначении судей, называет в своих интервью и публикациях происходящее «самым возмутительным актом обструкции и безответственности», который он видел на протяжении всей своей долгой карьеры.

Указаны и конкретные фигуры, организовавшие саботаж — демократы тычут пальцами в Митча Макконнелла, лидера республиканского большинства в Сенате, и председателя сенатского юридического комитета Чарльз Грассли.

В общем-то, ситуацию создали именно демократы, назначая судей именно по признакам квот политкорректности, а вовсе не по деловым качествам.

На протяжении первых семи лет, когда Барак Обама был президентом, а республиканцы не контролировали Конгресс и Сенат, прошло 307 судебных назначений. Кого назначали — требует отдельного подробного рассказа, комичного и трагичного (для Америки) одновременно. Так, например, число судей — гомосексуалистов и лесбиянок — выросло за эти семь лет в 11 раз. Вполне возможно, часть из них — действительно хорошие судьи. Но в 11 раз…

Обама также назначил рекордное в истории США количество судей из числа этнических меньшинств и рекордное число судей-женщин.

В результате судебный корпус Америки стал соответствовать не ценностям основной группы населения США, — в целом консервативной и традиционалистской, к чему он призван, — а некоторой витрине Америки, абсолютно искусственной, нигде, кроме голов идеологов «политики ценностей», не существующей. И именно этот состав судей стал судить Америку.

Трамп довольно хорошо знает лично ситуацию в судопроизводстве в США. Его родная старшая сестра, Мэриэнн Трамп Барри, — уже много лет старший судья 3-го округа, в Апелляционный суд США была назначена федеральным судьей президентом Рональдом Рейганом, что многое говорит о ее взглядах.

По мнению аналитиков, близких к команде Трампа, кандидатов ему будут предлагать консервативные мозговые тресты «Хэрритадж фаундейшн» и «Федералист Сошейти», а координировать эту работу станет Дон МакГан, назначенный Трампом на должность адвоката Белого дома (есть в США такой пост; скорее всего, его можно обозначить как «глава юридической службы»). Дон МакГан — человек Бушей. Но и человек Трампа. Это мостик Трампа к традиционалистскому республиканскому истеблишменту и от него — к беспрепятственному прохождению трамповских кандидатов в Сенате и Конгрессе.

Когда губернатор Техаса Джордж Буш баллотировался на пост президента в 1999 году, совсем молодой 31-летний Дон МакГан был тем самым юристом, который подавал его документы в Федеральную избирательную комиссию. Позднее МакГан был назначен Джорджем Бушем членом Федеральной избирательной комиссии, где и проработал с 2008 по 2013-й.

Собирая свою команду, Трамп главным юристом выбрал именно Дона МакГана, — несмотря на явную вражду с истеблишментом и даже на то, что младший брат Джорджа Буша был его прямым соперником в получении республиканской номинации.

Дон МакГан выполнил работу блестяще — атаки по юридическому фронту были одной из главных ставок демократов, и все, без исключения, они были отбиты.

Одним словом, лучшего человека для выстраивания единых интересов в назначении судей между Трампом и республиканскими традиционалистами найти сложно.

Похоже, демократы проморгали еще одну победу Дональда Трампа — теперь уже не против, а вместе с тяжеловесами-республиканцами.

И значимость этой победы для Америки окажется куда длительней президентства Дональда Трампа, даже если их будет два.