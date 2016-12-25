Почему в панике стараются помешать расследованию убийства российского дипломата и пытаются замутить воду? В то время как факты ясны, как день.

Kremlin.ru Церемония прощания с послом России в Турции, героем России Андреем Карловым

Во-первых, убийца — служащий полиции Мевлют Мерт Алтынташ — работал в Отделе полиции специального назначения Анкары и совершил убийство, находясь официально на посту.

Во-вторых, он приступил к службе в 2014 году, то есть в период, когда неоднократно проводились проверки безопасности и выискивались «партийные рекомендации». В период после 15 июля, когда даже при малейшем подозрении увольнялись работники, он находился при исполнении. Значит, у него был надежный тыл…

В-третьих, нет ни малейшей связи адреса, где он проживал, с квартирой представителя издания Today’s Zaman в Анкаре Абдуллаха Бозкурта, как это было отражено в клевещущей информации. Оказалось, что на протяжении двух лет службы в Анкаре он проживал в одной квартире со своими полицейскими товарищами…

В-четвертых, полицейский-убийца, вопреки утверждениям не был подозреваемым в неофициальной сдаче экзамена по отбору государственных служащих (KPSS), не был слушателем подготовительных курсов «Корфез», никогда не обучался в колледже в Кушадасы, принадлежавшем движению «Хизмет». Колледж, выплачивавший ему стипендию, не имеет никакого отношения к движению «Хизмет».

В таком случае, кто проводит подобную спланированную черную пропаганду? Кто штампует ложные факты? Кто руководит психологическими операциями? К чему эта паника и усилие обмануть весь мир?

По-видимому, полицейский-убийца, имевший «партийную рекомендацию», находился в контакте с радикальными религиозными группировками либо симпатизировал им… Все знаки указывают на ответвление «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Аль-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — группировку, вытесненную Россией из Алеппо и понесшую серьезные потери. «Аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в отличие от ИГ (организации, запрещенные в России), воспринимается в Сирии, как «местная» группировка.

Такие группировки, как «Аль-Каида» и ИГ ((организации, запрещенные на территории России) известны идеологической и очень жесткой манерой трактовки религии, а также антидемократическими и антисекуляристскими высказываниями. Эрдоган также в прошлом часто становился темой для обсуждения за свои антидемократические и антисекуляристские высказывания. За последние годы в Турции по причине подобного менталитета эрдогановского режима серьезно укрепились тенденции радикализации.

Несмотря на то, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была признана турецкими судами террористической группировкой, на государственном уровне, и в первую очередь у самого Эрдогана существует понимание, не принимающее эту данность… Тогда как наряду с наличием множества дел, связанных с группировкой «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по которым продолжается судебный процесс, до сих пор отсутствует судебное решение относительно признания «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой. Причина этого кроется в отношении Эрдогана. Даже если на словах Турция создает видимость борьбы с терроризмом, на сегодняшний день отсутствует полное отражение этого на практике.

Вместе с этим, правительство ПСР (Партии справедливости и развития) во главе с Эрдоганом построило всю свою политику вокруг свержения правительства Асада, для чего использовало всевозможные пути, что проявилось особенно после периода эскалации в Сирии. Таким образом, для этих целей оно использовало множество методов, среди которых была помощь оружием ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Фронту Нусры («Аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и другим террористическим группировкам, связанным с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В особенности, начиная с января 2014 года, когда в городах Адана и Хатай были рассекречены и остановлены трейлеры с оружием, направлявшиеся для ИГ (организация, запрещенная на территории России), а также после обысков офисов Фонда гуманитарной помощи (İHH) в рамках проведенной в городе Ван операции, выяснилось, что правительство оказывало поддержку сирийским террористам.

Данные операции, представленные как попытка переворота, были направлены на отстранение от должности уполномоченных служащих полиции и жандармов в ходе следствия, а также сокрытие от общественности достоверных фактов и забитых оружием трейлеров, принадлежавших Службе национальной разведки (MİT), и сокрытие поддержки, оказываемой радикальным группировкам, в особенности «Аль-Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Кроме того, в ноябре 2015 года главный редактор газеты «Джумхурийет» Джан Дюндар и его коллега Эрдем Гюль были арестованы и приговорены к 5 годам лишения свободы за публикацию фотографий, разоблачивших поставку оружия. После того, как были обнаружены доказательства связи правительства с местными группировками «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), полиция приостановила все операции, направленные против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и радикалы, избежавшие какого бы то ни было судебного преследования, в такой среде получили базу и распространились бесконтрольные структуры, активно использующие насилие. Иностранные джихадисты прибывают в Турцию, и спокойно пересекая границу, направляются воевать в Сирию и Ирак.

Эрдоган вскормил сирийские радикальные элементы, в особенности монстра ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С ростом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сирия и Ирак после Афганистана стали новым центром и освобожденным районом для группировок, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турция же, несмотря на соседство с этим террористическим центром, не делает ничего от себя зависящее.

На подобный исход развития ситуации оказывают существенное влияние чиновники и советники, которые за последние два года заметно продвинулись по карьерной лестнице с поддержки правительства. Эти лица с радикальными взглядами в рамках охоты на якобы существующих Feto/PDY заполнили освободившиеся места своими сторонниками. Таким образом, это послужило причиной возникновения беззащитного перед ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и неэффективного государственного менталитета.

К примеру, советник Эрдогана Мустафа Варанк в разговоре с начальником секретариата Турецких авиалиний Мехметом Каракашем обсуждали тонны материала, направляемые в Нигерию (из разговоров становится понятным, что речь шла об оружии и арсенале), Каракаш говорит: «Не знаю, кого убивают эти материалы — мусульман или христиан», на что Варанк отмечает, что «переговорит с Хаканом (Фиданом)».

Несмотря на то, что время от времени сторонники ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публикуют видеозаписи, нацеленные на Эрдогана, эту ситуацию следует расценивать как подтасовку. Хотя на этих видеозаписях Эрдогана представляют в качестве врага, однако главной целью является маскировка тайных взаимоотношений. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не совершало никаких терактов, нацеленных на Эрдогана или ПСР.

До 2016 года Эрдоган называл ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой только ради собственной выгоды, чтобы не вызвать публичной реакции на международной арене. Одним из самых опасных последствий того, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не была обозначена как террористическая группировка, стала подготовка и подогрев людей — на уровне восприятия — к радикальному исламу. Хоть это и не озвучивается вслух, в понимании ПСР ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является не террористической группировкой, а представляется группой, сопротивляющейся Асаду.

В последнее время отмечается, что Эрдоган оказывает непосредственную поддержку группировкам «Фронт Нусры» и «Ахрар аш-Шам» (организации, запрещенные в России), о чем свидетельствует переброска боевиков этих группировок из Алеппо к Турции, осуществленная за последние дни.

С этой точки зрения, монстр радикализма, взращенный на болоте Сирии и Ирака, достиг такой мощи, что стал способен во многих точках мира, в особенности в Европе, одновременно совершать теракты. Примечательно, что 19 декабря 2016 года в часы, когда было совершено убийство российского посла в Анкаре, в Берлине и Цюрихе были совершены подобные теракты.

Тот факт, что стрелявший в российского посла служащий полиции Мевлют Мерт Алтынташ в момент совершения убийства выкрикивал слова «не забывайте про Алеппо и Сирию» и гимн «Стой на пути Аллаха», указывает на наличие у него террористического менталитета.