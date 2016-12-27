



Александр Горбаруков ИА REGNUM Сами себе не братья и не сёстры

Печерский районный суд Киева отказал защите В. Януковича в проведении видеоконференции в ходе рассмотрения в судебном порядке ходатайства Генеральной прокуратуры о его заочном осуждении по обвинению в государственной измене. Мотивировка такого решения звучит убийственно: «В удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать на основании отсутствия оснований для проведения видеодопроса». Киевские судьи не считают необходимым выслушать человека, обвиняемого в страшном преступлении, его мнение и точка зрения суду для вынесения приговора не нужны. О том, что в таком случае судебное заседание приобретает все признаки политического процесса, заведомо превращаясь в грязное, циничное судилище, в Печерском суде подумать некому. Да и незачем. Для исполнения распоряжения из Администрации президента подобные мысли и переживания только мешают. Киевские судьи и «силовики» не скрывают того, что очень торопятся. В комментарии информагентству УНИАН прокурор Р. Кравченко заявил, что Генпрокуратура через два месяца передаст в суд для рассмотрения по существу материалы уголовного производства против В. Януковича: «На протяжении двух месяцев, нам этого времени достаточно, если мы сегодня получим решение о проведении заочного досудебного осуждения, чтобы передать материалы дела для рассмотрения по существу». В Киеве до смерти испугались недавнего появления В. Януковича в информационном пространстве и спешат засудить его, чтобы исключить возможность повторения его монологов.

Не надо быть семи пядей по лбу, чтобы понять, что В. Янукович появился не просто так, и что его появление в суде — это первый шаг. Продолжение следует. В каком именно виде, под каким именно соусом, когда именно, покажет время. Но то, что следует, это, думается, аксиома. Бывший президент появился, чтобы вернуться. Или, по крайней мере, предпринять попытку вернуться. Вопрос о том, насколько это ему удастся, и удастся ли вообще, открывает широкое поле для дискуссий. В любом случае задача исключения из информационного поля «нового» В. Януковича приобрела для Киева сверхважное значение. На ее решении, похоже, сконцентрированы усилия не только профильных государственных ведомств и структур, начиная с Мининформации и СБУ, но еще и Генпрокуратуры и судов. Работают они, как умеют, топорно. Вот и «не видят оснований».

Киевские страхи в еще большей мере усиливаются вследствие того, что повестка дня, предлагаемая В. Януковичем сегодня, официальному Киеву не подходит ни по каким параметрам. Категорически не подходит! В ее основу положена идея объективного расследования стрельбы и убийств в завершающие дни «майдана». Иначе говоря, именно то, что власть избегала делать в течение всех минувших с тех пор двух с половиной лет. Избегала сознательно, системно, целенаправленно. Такая постановка вопроса таит в себе целый набор явных и скрытых вызовов и угроз, начиная с самого первого требования — взглянуть на события, в результате которых погибли люди, без деления участников на «своих» — «чужих». А ведь это только то, что предлагается в настоящий момент. В случае если сеансы появления В. Януковича станут повторяться, диапазон крайне неприятных для власти тем и вопросов может быть значительно расширен. И, ясное дело, заострен.

Заподозрить нынешнюю власть в целом и Генеральную прокуратуру во главе с Ю. Луценко в частности в том, что они заинтересованы не то что в объективном расследовании массовых расстрелов и убийств на «майдане», а даже в возвращении этой темы в круг общественного обсуждения, невозможно по определению. Не заинтересованы, не раз уже это доказали и даже сформулировали словесно. А вот в том, чтобы любыми способами отвлечь внимание от попыток установления истины, заинтересованы очень сильно. Отказ Печерского суда от проведения новой видеоконференции с участием В. Януковича говорит о том, что страхи Киева сильны, и что работа по сокрытию правды о «майдане» активизирована. Несмотря на это, опасный для режима и лично для П. Порошенко процесс пошел, и В. Янукович своими свидетельскими показаниями в суде, данными в режиме видеоконференции 28 ноября, основательно приложил к этому руку. Особенно в той части, в которой ссылался на независимое расследование событий на «майдане», проведенное два года назад канадским ученым И. Качановским. Его главный вывод, обоснованный огромным количеством тщательно собранного и проанализированного фактического материала, сводится к утверждению, согласно которому пролитую в феврале 2014 года кровь нельзя списывать на «донецкий» режим. Ситуация со стрельбой на поражение куда более сложна и запутанна.

Такой поворот темы в корне меняет для Киева очень многое. Пролитая в решающие дни борьбы за власть кровь дала право, апеллируя к ней, одним топтать других, тех, кто не успел засветиться на «майдане» или около него. Сложилась ситуация, словесную формулу которой предложил один из героев-победителей Ю. Луценко — «раз я стоял на «майдане», то имею моральное право на все». Одно время против такой постановки вопроса возразить было нечего. Теперь ситуация меняется. Моральный императив «майдана» оказался слишком ограниченным для того, чтобы вместить в себя весь замысловатый спектр послереволюционной жизни. Герои «майдана», как ни старались, так и не смогли предложить нации, к которой часть из них так рьяно апеллировала, сколько-нибудь внятную национальную идею. Вместо этого украинцев стали склонять сплотиться вокруг ненависти к русским, что в наших условиях выглядело более чем странно. Несмотря на абсурдность русофобии на Украине, официальная пропаганда продвигает ее в усиленном режиме, апеллируя при этом к тезису, что русские якобы расстреляли «майдан». То ли сами, то ли руками «януковичей», но расстреляли. Кровь «майдана» превратилась в решающий фактор, на основании которого новые — «майданные» — украинцы заявили о своей особенной идентичности: не славянской, а европейской, не имеющей ничего общего с русскими. Ее списали на В. Януковича.

И. Качановский собрал документальные свидетельства, на основании которых показал, что вывод о расстреле протестующих на «майдане» исключительно «Беркутом» и снайперами СБУ по приказу В. Януковича нельзя считать окончательным. Развивая это предположение, ученый сформулировал тезис на Украине, в принципе, известный, но старательно замалчиваемый. Поскольку на «майдане» имело место не только «массовое убийство протестующих», но еще и «массовый расстрел милиции», то следует полагать, что огонь на поражение вели не только правоохранители, но и участники протестов. Мотив для такого поведения у них был, и И. Качановский формулирует его с пугающей откровенностью: «Это массовое убийство было успешной операцией под чужим флагом, которая была организована и проведена представителями руководства «майдана» и скрытых вооруженных групп для того, чтобы выиграть в асимметричном конфликте во время «Евромайдана» и захватить власть в Украине». Далее ученый приходит к принципиально важному выводу: «Вследствие различных доказательств поддержки оппозиции «майдана» правительством США, их участия в отборе правительства «майдана» и политических решениях, а также учитывая опыт в прошлом по поддержке или организации смены режима в других странах, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы проверить, имело ли место участие США в силовом свержении правительства Украины». Пока такое исследование не проведено, для ответа на вопрос о том, кто же все-таки стрелял на «майдане», стоило бы применить прецедентный подход, на который косвенно указывает И. Качановский. Задумавшись, с одной стороны, над тем, кто курировал «майдан», в чьих интересах был осуществлен его заключительный акт, с другой — над тем, каким образом этот «кто-то» решал такого рода задачи в других случаях. Курировал Вашингтон. Это публично признал Б.Обама. «Революция» в Киеве отвечала интересам, прежде всего, Вашингтона. Делали ее по американской модели, типичной для смены неугодных американцам политических режимов. В характерном для американских дипломатических и специальных служб стиле. Выводы, к которым приходит канадский исследователь, убеждают в том, что использование подобной модели на Украине в дни «майдана» было вполне возможно и реально.

Шапка на воре, как правило, рано или поздно загорается. Вот и у киевского режима начались серьезные проблемы с «возгоранием» в районе головы. Насмерть перепуганные чиновники готовы дуть на холодную воду. Что уж тут говорить о В. Януковиче? Его в Киеве испугались, как огня.