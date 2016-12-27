Как показал опрос общественного мнения, проведенный недавно Институтом им. Чарльза Коха и Центром национальных интересов, избранному президенту США Дональду Трампу удалось ухватить неприятие общественности США внешней политики обеих партий, что и стало, по всей видимости, причиной его победы на выборах, пишет Роберт У. Мэрри в статье для American Conservative,

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Так, на вопрос о том, укрепила ли или, наоборот,. ослабила внешняя политика США безопасность граждан США, 52% опрошенных заявили, что она привела к меньшей защищенности страны. И только 12% чувствует себя более защищенным. Приблизительно так же респонденты ответили на вопрос о том, смогла ли внешняя политика двух предыдущих администраций сделать мир более безопасным или нет.

Данный опрос демонстрирует, что большое число граждан США связывает то катастрофическое состояние, в котором мир оказался на сегодняшний день, с действиями лидеров собственной страны. Респонденты, например, очень негативно отозвались о тех операциях по «смене режима», которые имели место при Обаме и Буше-младшем, прежде всего, в Ираке, Ливии и на Украине. Целых 45% опрошенных отметили, что прекращение этих операций может повысить защищенность США, тогда как только 20% считают, что смена режимов может укрепить безопасность США.

Более того, 49% считают, что дипломатия важнее военных действий для укрепления национальной безопасности, при этом только 26% считает наоборот. Такое же отношение прослеживается прежде всего в американо-российских отношениях. Так, на вопрос о том, должна ли Россия считаться противником или потенциальным партнером США, 38% респондентов заявили, что Россия является одновременно и противником, и потенциальным партнером, тогда как, по мнению 17% процентов, Москва — потенциальный партнер, а для 33% — исключительно противник США.

На основе социологического опроса, можно сделать вывод, что общественное мнение шло вразрез с тем, что предлагали кандидаты от основных партий, тогда как Трамп, заявивший о готовности попробовать улучшить отношения с Россией, ухватился за то, что хотели его избиратели.

В свою очередь, на вопрос о том, нужно ли сокращать или, наоборот, расширять военное присутствие США в мире, 45% респондентов высказались за сокращение. С ними не согласился 31%. В вопросе же о продвижении демократии за рубежом 40% граждан США заявили о том, что таких действий должно быть меньше. За активное продвижение демократии высказался 31%.

В целом опрос показал, что граждане США выступают против активного участия своих военных за рубежом. Целых 55% опрошенных против отправки войск в Сирию в сравнении с 23%, которые за. Против же расширения военного присутствия США на Ближнем Востоке выступают 35%, и 22% — против.

В то же самое время опрос свидетельствует о том, что граждане США не хотят, чтобы их страна отходила от глобальных дел в изоляционизм. Так, 40% опрошенных выступили за повышение военных расходов. С ними несогласны 32%, которые выступают за сохранение нынешних объемов финансирования вооруженных сил, и 17% респондентов, которые считают необходимыми сокращения.

Опрос также показал, что граждане США относятся к КНР с определенной опаской. Так, 93% на вопрос о том, должен ли Китай считаться союзником США, ответило отрицательно. При этом 89% также заявили, что врагом его также считать не нужно. Около 42% участников опроса предпочти термин «соперник».

В общем, опрос стал демонстрацией того, что граждане США хотят, чтобы их правительство проявляло больше сдержанности в вопросах внешней политики, чем было в течение срока последних двух администраций. Они также хотят улучшения отношений с Россией или, по меньшей мере, попыток к этому. Американцы также с осторожностью относятся к тому, что Китай, возможно, является экспансионистской державой, однако не хотят спешить с умозаключениями относительно его конечных целей.

Общественность США также выступает против смены режимов в общем, и против проведения военных операций на Ближнем Востоке в частности. Для граждан США важное место играет дипломатия, но они хотят иметь сильные вооруженные силы, способные ответить на любые вызовы. Они также выступают за военные альянсы, но не хотят, чтобы такие союзы носили односторонний характер. При этом значительное меньшинство опасается, что такие альянсы станут причиной втягивания США в войны, никак не связанные с национальными интересами США.

Таким образом, внешняя политика, за которой стоят эти настроения, в значительной мере отличается от того, что США сделали после терактов 11 сентября. С этим связан тот разрыв между тем, как американская общественность смотрит на внешнюю политику, и мнением тех, кто её формулирует. Благодаря тому, что Трамп избирался на внешнеполитической платформе, близкой американскому обществу, ему и удалось, по всей видимости, одержать верх над своими соперниками.