На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоялась 26 декабря в Санкт-Петербурге, вновь был отложен вопрос об утверждении генсека организации. Действующий генсек организации Николай Бордюжа заявил, что вопрос будет рассмотрен на следующей сессии совета ОДКБ в апреле.

«Договорились, что в апреле пройдет очередное заседание совета коллективной безопасности, где полностью будет рассмотрен вопрос о генеральным секретаре. Это было сегодня не рассмотрено в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств-членов организации на этих рабочих встречах не участвовала», — пояснил Бордюжа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, питерские встречи проигнорировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отсутствие «батьки» в Санкт-Петербурге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал так: «Наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии».

На сайте президента Белоруссии однако нет ни слова о причинах бойкота сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также заседания Высшего евразийского экономического совета. Вместо этого, сообщается о поздравлении Александра Лукашенко президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Высоко ценю и дорожу сложившимися между нами доверительными дружескими отношениями, которые еще более упрочились в ходе недавнего плодотворного визита в вашу прекрасную страну», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что обоюдное стремление вывести белорусско-азербайджанское сотрудничество на еще более высокий качественный уровень уже в недалеком будущем принесет ощутимые результаты в интересах братских народов Беларуси и Азербайджана.

Как видно, «результаты в интересах братских народов» не заставили себя долго ждать. Следует отметить, что согласно договоренности лидеров стран-членов ОДКБ, генсек организации будет назначаться на ротационной основе, и Николая Бордюжу, который занимает свой пост с 2003 года, должен сменить представитель Армении.

Кстати руководитель Белоруссии, месяц назад с официальным визитом находился в Азербайджане и заявил, что отработает высшую награду Азербайджана — орден «Гейдара Алиева», которым он был награжден.

В Баку Лукашенко заявил, что Белоруссия и Азербайджан выступают за урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, «прежде всего на основе соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ.

Напомним, что вопрос об утверждении генсека ОДКБ откладывается уже во второй раз. Первый раз — в октябре текущего года на саммите ОДКБ в Ереване вопрос был отложен из-за отсутствия президента другой братской Азербайджану страны — Казахстана. Назарбаев не прибыл в Ереван, по причине болезни. Во всяком случае, пресс-служба казахстанского лидера так объяснила отсутствие президента.

По мнению армянских политологов, демарш Минска и Астаны в вопросе утверждения представителя Армении на пост генсека ОДКБ связан в первую очередь с тем, что против назначения одного из армянских генералов на этот пост высказывал свою озабоченность Азербайджан.

Ясно, что Лукашенко и Назарбаев не могут вечно «прогуливать» саммиты ОДКБ и в конце концов должны ясно выразиться по этому поводу. В этом случае членство Еревана в организации ставится под вопрос. Армянская пресса, после «болезни Назарбаева» не раз отмечала, что Еревану не стоит надеяться на Астану и Минск в качестве партнеров по ОДКБ и ЕАЭС.

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Для Еревана ОДКБ и ЕАЭС являются своеобразным форматом отношений с Москвой, и членство в двух объединениях обусловлено исключительно российским фактором. Однако нежелание российской стороны высказать хотя бы минимальную политическую поддержку своему союзнику в регионе оставляет неприятный осадок.

До весеннего саммита ОДКБ, кроме Белоруссии и Казахстана, России также необходимо четко высказаться по вопросу назначения представителя Армении на пост генсека организации. Если этого не произойдет, на ОДКБ можно будет ставить жирный крест, так как, Азербайджан, который не является членом организации, может влиять на выбор руководителя военного союза больше, чем некоторые его участники.