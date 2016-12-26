Католический мир празднует Рождество Христово.

Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 19 — 25 декабря стали: папа Франциск выразил соболезнования в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова; новый русский православный собор в Париже отражает растущую глобальную роль Москвы; верные из Азии и России подпитывают христианское присутствие на Святой земле; защитники международной религиозной свободы надеются на новую администрацию Трампа; в Польше не хватает единства и согласия; белорусские католики выступили против запрета демонстрировать свою религиозную принадлежность и другое.

В полдень 25 декабря папа Римский Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi («Граду и миру»), информирует Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик пожелал «мира жителям истерзанной Сирии, где было пролито слишком много крови. Особенно в Алеппо, ставшем в последние недели ареной наиболее жестоких битв, необходимо безотлагательно обеспечить помощь и утешение изнуренному гражданскому населению, соблюдая гуманитарное право. Пора уже орудиям окончательно умолкнуть, а международному сообществу начать активно действовать, дабы достичь решения путем переговоров и восстановить гражданское сосуществование в стране. Мир жителям возлюбленной Святой земли, избранной и особо отмеченной Богом. Израильтяне и палестинцы да имеют мужество написать новую страницу истории, в которой ненависть и месть да уступят место желанию вместе созидать будущее, отмеченное взаимопониманием и гармонией. Да обретут единство и согласие Ирак, Ливия и Йемен, народы которых страдают от войны и жестоких террористических актов. Мир жителям различных регионов Африки, особенно Нигерии, где фундаменталистский терроризм использует даже детей, вовлекая их в свои преступления, сеющие ужас и смерть. Мир Южному Судану и Демократической Республике Конго, дабы там уладились разногласия. Пусть все люди доброй воли приложат усилия к тому, чтобы встать на путь развития и солидарности, отвергнув логику конфликта и отдав предпочтение культуре диалога. Мир людям, которые по сей день ощущают на себе последствия конфликта в восточной Украине, где безотлагательно требуется проявить общую волю принести утешение населению и исполнить взятые на себя обязательства. Согласия молим для дорогого колумбийского народа, который стремится освоить для себя новый и смелый путь диалога и примирения. Пусть эта смелость вдохновит также возлюбленную Венесуэлу предпринять шаги, необходимые для того, чтобы положить конец нынешнему напряжению и вместе созидать надежное будущее для всего населения. Мир тем, кто в различных точках земли терпят страдания из-за постоянных опасностей и непрекращающейся несправедливости. Пусть Мьянма объединит усилия, чтобы содействовать мирному сосуществованию и при поддержке международного сообщества окажет необходимую защиту и гуманитарную помощь тем, кто имеет в этом серьезную и безотлагательную нужду. Пусть корейский полуостров сумеет преодолеть разделения, довлеющие над ним, в обновленном духе сотрудничества».

Папа Франциск выразил соболезнования в связи с убийством посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. В телеграмме за подписью государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина на имя президента России Владимира Путина говорится: «Его Святейшество папа Франциск опечален новостью о жестоком покушении в Анкаре, в результате которого погиб посол Андрей Карлов. Его Святейшество выражает соболезнования всем, кто оплакивает эту утрату, и особым образом членам семьи посла Карлова. Вверяя его душу Всемогущему Богу, Папа Франциск заверяет Вас и весь народ Российской Федерации в своей молитве и духовной солидарности».

«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?» — задается вопросом Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Издание анализирует обстоятельства покушения на посла России в Турции. Связано ли оно с религией? Несомненно. Когда убийца кричит: «Бог велик!», мы должны принять это к сведению. Но это религиозное чувство определенного типа, что мы все должны понимать. Убийца предположительно испытывал сильные чувства в отношении своих единоверцев в Алеппо; так же, как мы, христиане, чувствуем солидарность с братьями нашими, например, в Пакистане и Египте, хотя, надо сказать, последствия очень разные в этих случаях. Другими словами, это убийство выражает идею, что нападение на мусульман в одном месте есть нападение на них во всем мире, что следует понять русскому правительству, которое любит изображать себя всемирным защитником христиан, чем впервые оно задалось в XIX веке. Убийство посла стало ответом на, попросту говоря, российскую политику на Ближнем Востоке, а бедный мистер Карлов — не первый русский, который умер в результате исламистского терроризма. Давайте не будем забывать о жертвах российского самолета, сбитого на Синае джихадистами еще в 2015 году. Убийство господина Карлова может предупреждать нас о новой глобальной тенденции, в которых предпочтительными жертвами исламистского террора будут больше не американцы, а русские.

Немецкий политик, правозащитник из бывшей Восточной Германии Вера Ленгфельд упрекнула канцлера Ангелу Меркель в том, что она, объявляя о теракте в Берлине, ни слова не сказала о гражданине Польши Лукаше Урбане, который стал первой жертвой нападения и которого в течение нескольких часов в средствах массовой информации подавали, как соучастника террориста, передает Kath.net (Линц, Австрия). Об этом Ленгфельд написала в послании, адресованном семье польского водителя грузовика, захваченного джихадистом. «Я пишу вам потому, что мне стыдно за нашего канцлера, когда она, сделав заявление спустя пятнадцать часов после ужасающего нападения, не упомянула Лукаша Урбана», — говорится в письме правозащитника. Вера Ленгсфельд заверила поляков и семью Лукаша Урбана в том, что «тысячи людей в Германии думают о вас и вашей семье». И выразила надежду, что родные погибшего водителя «найдут утешение в том, что господин Урбан был мужественный человек, который погиб, сражаясь».

Новый русский православный собор в Париже отражает растущую глобальную роль Москвы, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Златоверхий собор Святой Троицы в центре французской столицы стал на Западе одним из самых ярких свидетельств как возвращения глобального посткоммунистического российского присутствия, так и альянса Москвы с Русской православной церковью. До освящения собора верные РПЦ молились в переоборудованном гараже, спрятанном во дворе в парижском «спальном районе». После распада Советского Союза в 1991 году Русская православная церковь вышла из угнетения. Религия помогает заполнить оставленный после краха марксизма идеологический вакуум. При финансовой поддержке олигархов за последние 25 лет построены или восстановлены десятки тысяч церквей в России и более чем 60 странах. Этот глобальный охват является элементом нового российского продвижения по всему миру, параллельно российским посольствам и торговым миссиям, российской культуры. Так, соборный комплекс в Париже будет включать филиал Пушкинского института с целью содействия преподавания русского языка во Франции. Это личный проект Владимира Путина. Впрочем, несмотря на множество примеров тесного сотрудничества, Кремль и Церковь не всегда соглашаются друг с другом, хотя Московский патриархат имеет гораздо больше свободы, чем во время коммунистического периода.

Верные из Азии и России подпитывают христианское присутствие на Святой земле. Об этом в интервью AsiaNews (Рим, Италия) говорит апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла. По его словам, в последнее время наблюдается «значительный рост» паломников, так что в гостиницах и общежитиях в Вифлееме уже не хватает номеров. Рассказывая о паломническом буме приезжающих из Азии и России, монсеньор обращает внимание на «культурные различия» их по сравнению с приезжающими из Европы и Северной Америки. «Китайцы, индонезийцы, — поясняет Пиццабалла, — прибывают, чтобы помолиться, они посвящают большую часть своего времени визитам к святыням, участию в торжествах». Кроме того, они «адаптируются ко всему», они не брезгуют «небольшими гостиницами». Для этих новых паломников «Иерусалим и Святая земля, прежде всего, земля Иисуса», куда они отправляются «почти исключительно по религиозным мотивам».

Защитники международной религиозной свободы приветствовали подписание президентом США Бараком Обамой «закона Франка Вольфа» о свободе вероисповедания, передает National Catholic Register (Айрондэйл, США). «Этот закон очень важен не в последнюю очередь потому, что наш государственный департамент был крайне слаб в области защиты религиозной свободы», — считает Нина Шеа из Института Хадсона. Она отмечает замедленную реакцию Вашингтона на геноцид против религиозных меньшинств со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, надеясь, что для новой администрации бедственное положение христиан станет «сильным приоритетом». Предполагается, что Белый дом сделает защиту религиозных меньшинств ключевым вопросом в двусторонних отношениях с такими странами, как Ирак, Египет, Нигерия и Индия. Председатель комитета Конференции католического епископата США (USCCB) за международный мир и справедливость епископ Оскар Канту в частности надеется, что после освобождения оккупированных джихадистами районов в Ираке государственный департамент будет содействовать христианам, стремящимся вернуться в свои дома, в части имущественных споров, оказав давление на иракское правительство. Со стороны американских конгрессменов ожидается также внесение законопроекта, который обеспечивает предоставление гуманитарной помощи для беженцев-христиан из Ирака и Сирии и наделение статусом приоритетного рассмотрения заявок тех из них, кто пожелает получить убежище в США. Защитники международной религиозной свободы возлагают большие надежды на нового президента Дональда Трампа, рассчитывая, что его администрация проявит более активное участие в разрешении нужд иракских христиан, которым отказывала администрация Обамы.

«В Польше не хватает единства и согласия»: с таким заявлением выступил примас Католической церкви в Польше архиепископ Гнезненский Войцех Полак, выражая обеспокоенность ростом разногласий и разделений в обществе, начиная со столкновений на парламентском и конституционном уровне, сообщает Radio Vaticana. Архиепископ Варшавы-Праги (входящей в Варшавскую митрополию) Хенрик Хозер назвал эти конфликты «презренной борьбой за власть». Кардинал Станислав Дзивиш и архиепископ Познани Станислав Гондецкий, в свою очередь, выразили надежду, что правящая партия «Право и справедливость», возглавляемая Ярославом Качиньским, как и оппозиция, сумеют сделать шаг назад и вернуться к диалогу. Гондецкий сослался на социальную доктрину Католической церкви, согласно которой мир является плодом справедливости и милосердия. Архиепископ Варшавский Станислав Ныч, обращаясь к согражданам с рождественскими поздравлениями, призвал поляков к национальному примирению.

Председатель Конференции католических епископов в Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступает с официальным обращением по поводу проекта документа об этических нормах медицинских сотрудников, в котором прописан запрет демонстрировать свою религиозную принадлежность и носить религиозные знаки и символы. Проект постановления министерства здравоохранения находится на обсуждении, поэтому пока не поздно, нужно внести в него правки, сообщил на пресс-конференции по итогам уходящего года митрополит Минско-Могилевский. «Я оцениваю этот документ крайне негативно, — сказал монсеньор. — Наибольшее беспокойство вызывает то, что хотят официально запретить медицинским сотрудникам носить отметки религиозной принадлежности. Пиво рекламировать можно, водку можно. Я в этом вижу только то, что это новая дискриминация верующих. Это касается не только католиков, но и православных, протестантов и других представителей конфессий и религий». Еще одним проблемным вопросом иерарх назвал компанию борьбы против строительства католического храма в минском микрорайоне Зеленый Луг. Отстаивать свое право на строительство представители Церкви будут, разговаривая с властями города, отметил белорусский иерарх. «Мне непонятен этот протест. Он, возможно, указывает также на духовный образ нашего народа. Да, хорошо костел где-то, а когда здесь рядом, мы уже не хотим. Конечно, Церковь выступает за экологию, мы все за экологию, папа написал энциклику о защите экологии. Но чтобы это защита была настоящей, нужно еще говорить об экологии души, а к этому ведет Церковь. Я вижу, что со стороны тех «зеленых» — это непонимание ситуации, и даже больше — борьба с Церковью».

Новая неделя принесла гражданам Украины обострение на фронте и национализацию одного из крупнейших банков страны, пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). Как говорится, приятного мало. С одной стороны, общество живет, будто войны не было, а с другой — война не перестает пожинать свои жертвы. И жертвы все чаще сталкиваются с черствостью и заинтересованностью общества. Но удивляться нечему. Общество, лишенное элементарных моральных норм, не может быть иным. Не отдельные люди в обществе, а украинское общество в целом лишено моральных норм, регулирующих функционирование западных обществ. Действительно, коммунистическое господство сделало свое, но за 25 лет, прошедших со времени падения коммунистического режима, на Украине моральная ситуация не изменилась к лучшему. Украинская общественность настолько эгоцентрична, зациклена на себе, что все, что находится за его пределами, просто не воспринимает. Поскольку для большинства война где-то далеко, то и ее жертвы не очень интересуют украинскую общественность. А где уж там жертвы Алеппо… Мы удивляемся равнодушию западного общества к украинской проблематике, но не удивляемся безразличию украинского к сирийской. Разве это не странно? Разве не удивительно, что украинских христиан практически вообще не интересует ужасное состояние христиан в мусульманских деспотиях или в Северной Корее, тяжелая ситуация христиан в Китае, Вьетнаме, Кубе и многих других странах? Где же здесь элементарная христианская солидарность?

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.