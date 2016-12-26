



Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Каноническая Украинская православная церковь

Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на социологическую компанию «Юкрейниан социолоджи сервис» при Институте социологии НАН Украины утверждает, что 39% опрошенных украинцев являются прихожанами канонической УПЦ. К прихожанами т.н. Киевского патриархата себя отнесли 25% опрошенных, ещё 21% верующих на Украине — греко-католики. 7 из 10 участников исследования назвали себя верующими. Социологи отмечают, что за последние годы у украинцев значительно повысился уровень конфессиональной самоидентификации. Если прежде только половина опрошенных могла точно сказать, к какой конфессии себя относит, то сегодня определившихся уже 67%. Наиболее вероятная причина этого — гражданское противостояние. В Донбассе оно протекает в обострённой фазе, а на остальной территории проявляется в более строгом самоопределении. Конфессиональная принадлежность — одна из его форм.

Эти данные стали ответом на явно сфабрикованные результаты похожего исследования Центра Разумкова, который проводил в ноябре опрос похожей тематики. В версии социологов этой социологической конторы 39,5% украинцев являются прихожанами т.н. Киевского патриархата, 23,1% — УПЦ и ещё 25% — просто православными.

Каноническая УПЦ приняла ключевое участие в освобождении из плена в Донбассе украинского военного Тараса Колодия. Для освещения события был проведен специальный брифинг с участием предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, освобожденного военнопленного и первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко. Сам же предстоятель отметил важное участие в этом деле Святейшего Патриарха Кирилла, «который отреагировал на просьбу освободить украинского военного и всячески способствовал этому».

«Церковь всегда пытается помочь человеку, который находится в беде. Это наш священный долг и мы с готовностью делали все, чтобы Тарас был на свободе… Мы поздравляем, Тарас, тебя с новой страницей твоей жизни. Она будет красивой, ты подлечишься определенное время, и снова вернешься к полноценной жизни, и будет Бог с тобой», — заявил Онуфрий. Напоследок он отметил, что Украинская Православная Церковь и в дальнейшем будет пытаться делать все возможное, чтобы помогать в освобождении украинских военных — «наш президент просил нас об этом».

«Он очень переживает о том, чтобы наши плененные были освобождены. Мы имели с ним разговор о том, что будем всеми средствами и теми возможностями, которые есть, как верующие люди, с радостью помогать. В этом вопросе у нас есть полное понимание и опыт плодотворного сотрудничества», — проинформировал глава УПЦ.

Захваты и грабёж храмов

«Вмешательство государства в дела церкви не поддерживает само население — у нас никогда не было «державной» церкви, нам необходим плюрализм мнений и церквей Впрочем, люди выступают и против любых других ограничений», — такой вывод делает Ukrainiаn Sociology Service, завотделом социально-политических процессов НАН Украины Александр Вишняк в комментарии изданию «Вести-Украина. По словам социолога, 3 из 5 украинцев не одобряют давление на церковь в каких бы формах оно ни выражалось, в том числе в захватах храмов одной конфессии и передаче их представителям другой. Однако это в социологическом поле, а жизнь вносит свои коррективы.

Методика захватов эволюционирует и иногда принимает вид чего-то среднего между погромом и субботником. Так, в Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив обратился к общине города с призывом помочь вернуть в коммунальную собственность здание бывшего детсада, которое ещё 25 лет назад передали церковной общине (сейчас там Спасо-Преображенский храм УПЦ). Прихожане местной церковной общины в ответ написали городскому голове открытое письмо, в котором обвинили его в нарушении права на свободу вероисповедания и разжигании межконфессиональной розни: «Вы, манипулируя должностным положением, призываете горожан к агрессии против Украинской Православной Церкви, дискриминируете и открыто пропагандируете преследование по религиозным признакам… Вы осознаете, что собственными руками не будете снимать кресты, купол, выносить престол, однако хотите сделать это руками общины города и перенести на них ответственность за осквернение святого места, святотатство и надругательство над святынями».

Обычно захваты храмов более характерны для западной Украины. Однако постепенно тенденция распространяется в центр и на восток страны. Так в Кропивницком (бывш. Кировоград) секретарь ОО «Боевое братство» Олег Кукуленко поставил ультиматум местной власти. Либо выделение участка для строительства храма т.н. Киевского патриархата, либо «Боевое братство» попросту отобьет один из храмов у канонической УПЦ.

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан в материале, опубликованном на официальном сайте УПЦ в очередной раз вернулся к событиям 5-летней давности. Смысл ворошить прошлое есть. Сегодняшние попытки раскольников захватывать храмы поодиночке — это как раз следствие того, что в то время их союзникам среди иерархов УПЦ не удалось захватить церковь целиком. Ионафан пишет о том, как вокруг секретаря покойного митрополита Владимира формировалась активная группа молодых священников-сторонников автокефалии и создания единой поместной церкви.

«На контролируемых про-автокефальной идеологической командой околоцерковных сайтах стали муссироваться идеи об «отсталости» старой «советской» генерации епископов УПЦ, якобы не способных в новых исторических условиях к примирению с «отделившимися братьями». Явной или скрытой критике, а порой и шельмованию, подвергались носители иных взглядов на «совершенствование» канонического статуса УПЦ

…В русле замены старых кадров некоторые из т.н. «стариков» были отправлены на покой или выдавлены из Украины, других переводили под надуманными и даже сфабрикованными предлогами в епархии «районного» масштаба, а иных неугодных — в отдалённые от столицы области. Кадровая политика (по суждениям независимых наблюдателей) преследовала цель усиления роли небольшой, но активной и «перспективной» про-автокефальной группы клириков в Киевской Митрополии в целях капитуляционного «патриотического объединения» УПЦ с церковно-политическими организациями — УПЦ-КП [т.н. Киевский патриархат — Ред] и УАПЦ».

Остановить это удалось только активным противодействием видных представителей церковной общины Украины, в число которых входит и народный депутат Вадим Новинский. По сути, именно за это его теперь хотят судить (о чём далее).

Грабить начинают не только храмы УПЦ. В Богородчанском районе Ивано-Франковской области ограбили и осквернили храм УГКЦ. Правда, «выручка» злодеев была небольшой — всего 500 грн. пожертвований.

Вопрос депутата Новинского

Как ранее сообщалось, Генпрокуратура Украины продолжает проводить расследование в отношении народного депутата Вадима Новинского. Его, а также Виктора Януковича, Виталия Захарченко (экс-глава МВД) и Валерия Коряка (экс-глава милиции Киева) обвиняют в незаконном лишении свободы архиепископа Александра Драбинко. Последний, в свою очередь, провинился в аналогичном проступке в отношении двух монахинь. Виталий Захарченко осенью этого года публиковал разоблачающие Драбинко материалы, в которых, помимо прочего была фотокопия признания Драбинко.

Сам Вадим Новинский утверждает, что никто архиепископа свободы не лишал. Наоборот, по делу о похищении монахинь вместе с Драбинко проходили подозреваемые, которые (по словам Новинского) стали для Драбинко причиной опасаться за свою жизнь. Поэтому некоторое время к нему была приставлена охрана (её как раз обеспечивал Валерий Коряк по просьбе Новинского).

Как бы там ни было, однако следствие версию Новинского в расчёт не приняло и внесло в Верховную раду представление на лишение его депутатской неприкосновенности (без этого в отношении депутата нельзя было проводить следственные действия). ВР дала своё согласие (228 голосов «за»), несмотря на критику обоснованности представления, высказанную регламентным комитетом парламента. «Если рассмотреть представление с юридической точки зрения, то оно всего-навсего политический детектив, основанный на слухах, предположениях и допущениях. И я благодарен комитету Рады по регламенту, который именно так его и оценил», — прокомментировал Новинский журналистам издания «Страна» результаты голосования, хотя вердикт комитета стал для него единственным утешением. Также депутат заявил, что не собирается, по примеру прочих, скрываться за пределами Украины: «Я никуда не уеду, я никуда не убегу. Я считаю, дело абсолютно сфабрикованное. Верховная рада разрешила Генпрокуратуре и дальше фабриковать дела, осуществлять политическое давление. Украина превращается в полицейское государство. Это исключительно политическое решение. Дело развалится… Посмотрите на выступление руководителей фракций и депутатов — одни голословные обвинения и заявления. Нет ничего связанного с юриспруденцией и законом. Это дает мне право утверждать, что в отношении меня осуществляется политическое давление с экономическим подтекстом, что власть планирует заниматься экономическим рэкетом руками Генеральной прокуратуры». В его словах есть логика: в своё время Юрий Луценко, будучи при президенте Викторе Ющенко главой МВД, осуществлял подобное давление на Бориса Колесникова (председатель Донецкого облсовета, один из близких соратников олигарха Рината Ахметова; в 2005 был арестован, арестовывал его лично Луценко. Провёл под следствием несколько месяцев, освобождён за отсутствием состава преступления, дело развалилось).

Впрочем, снятие неприкосновенности ещё не означает возможность ареста — для этого необходимо получить отдельное согласие парламента, напомнил руководитель парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак журналистам в кулуарах ВР.

Следует отметить, что депутаты вообще не понимали, за что они голосуют. Ещё в конце ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко отказался предоставить регламентному комитету ВР материалы дела в отношении Новинского. Иными словами, генпрокурор попросил депутатов снять неприкосновенность со своего коллеги под «честное слово».

Главный вопрос происходящего: кто заказал «наезд» на Вадима Новинского, и почему именно теперь? Наиболее вероятный вариант — Пётр Порошенко, с которым у Новинского был публичный конфликт в начале 2014 года. Однако сам Новинский утверждает, что отношения между ними нормализовались.

Хотя политолог Руслан Бортник полагает, что фигура Новинского — лишь повод: «Это не «дело Новинского», это «дело» Украинской Православной Церкви. Власть избрала курс на построение подконтрольной религиозной организации. Ей, власти, все равно, как эта организация будет называться. Главное, чтобы она была в полном подчинении. Давление извне ничего, кроме захвата нескольких десятков храмов, не дало. Поэтому было принято решение оказывать давление непосредственно на руководство Церкви. Власть боится возбуждать дела в отношении иерархов напрямую (боится реакции международной общественности), поэтому был избран Новинский, как один из ключевых меценатов Церкви. Вместе с тем он является «мостком» к руководству УПЦ. Дело очень политизированное, со слабой доказательной базой. Если так подходить, то в Парламенте не останется ни одного неподсудного депутата. Это все — шантаж руководства Украинской Православной Церкви», — прокомментировал ситуацию эксперт для Союза православных журналистов.

Раскольники

Филарет (Денисенко), называющий себя патриархом т.н. Киевского патриархата, решил не останавливаться на утверждении, что, сидя под обстрелами украинской армии и «добровольческих батальонов», жители Донбасса искупают тем самым «грех голосования на референдуме за федерализацию» (у него и перечень грехов свой собственный). На днях Филарет продолжил описывать свою альтернативную реальность. В этот раз слушатели могли узнать, что истинный виновник войны на Донбассе — УПЦ: «Она зависима от Московского Патриархата, предстоятель УПЦ МП является постоянным членом их Синода. Несмотря на статус независимой и самостоятельной в Украине, все же патриархом этой церкви является Московский патриарх. На Донбассе и в Крыму подавляющее большинство приходов принадлежит МП. Они воспитали паству в духе единства с Русской Церковью. Поэтому они и Киевский Патриархат называли раскольниками, а те, кто подчиняется Московскому Патриархату, те — в единстве. В таком духе они воспитывали свою паству. Поэтому на этой почве и возник сепаратизм», — об этом раскольник заявил в интервью порталу online.ua.

Греко-католики

Глава УГКЦ Святослав оказался среди подписантов открытого письма Петру Порошенко, в котором его авторы призывают президента немедленно начать создание системы антикоррупционных судов: «Этим судам следует рассматривать антикоррупционные дела по существу, давать согласие на проведение соответствующих следственных действий по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)», — цитирует издание «Зеркало недели» тезисы письма.

В курьёзный, хотя и печальный инцидент вляпались священники церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы (УГКЦ) во Львове. Рядом с церковью загорелся автомобиль, погасить его с помощью огнетушителей не удалось и прохожие бросились в храм за водой. «Прислужник не позволил взять даже каплю воды. Он в прямом смысле слова лег на эти бочки! Ребята просили его, говорили, что купят эту воду, но его ответ просто убил наповал: «Эта вода уже почти святая», — описала ситуацию львовянка Юлия Газда на страничке общественной организации ВАРТА-1.

Впрочем удивительнее даже не поведение прислужника, а комментарий пресс-секретаря Львовской архиепархии УГКЦ Павла Дроздяка: «Когда человеческой жизни угрожала опасность, то уже не возникает вопроса святая вода или нет — человека надо спасать. Но ситуация, о которой вы мне рассказали, совсем иная и какая-то абсурдная. Человек, служитель храма, с благоговением отнесся к этой воде, и это неудивительно», — заявил он журналистам «КП в Украине», которые попросили его объяснить случившееся.

Священники УГКЦ собрались построить в Марийском духовном центре (Тернопольская обл.) копию Гроба Господня. С этой целью они посетили Иерусалим, где понаблюдали процесс реставрационных работ, проводимых в настоящее время в оригинале святыни.

Политическая поддержка греко-католиков во власти становится всё более весомой. В декабре украинские СМИ сообщили о том, что в парламент внесён законопроект с предложением сделать выходным днём 25 декабря (католическое Рождество). Следует отметить, что глава УГКЦ Святослав является убеждённым лоббистом не просто установления ещё одного выходного дня, а переноса празднования Рождества по всей Украине на 25 декабря, о чём неоднократно заявлял.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также призывает граждан праздновать Рождество Христово 25 декабря «вместе со всей Европой, вместе со всем цивилизованным миром». Он добавил, что называть этот праздничный день «католическим» — совсем некорректно, «потому что, кроме католиков, Рождество 25 декабря отмечают еще и протестантские церкви, а также много православных церквей по всему миру». «Весь цивилизованный мир празднует Рождество по Григорианскому календарю, по которому и мы живем. Юлианский календарь, в котором несоответствие более чем в 14 суток между астрономическим и календарным временем зимнего солнцестояния, уже «немножко», на каких-то 2000 лет, устарел», — сказал секретарь СНБО в специальном обращении.

Курьёзы

Львов, в котором отказываются тушить святой водой машины, удивляет ещё и инновационным подходом к молитвам. Местный депутат Игорь Зинкевич разместил на своей странице в Facebook фото платёжного терминала, через который можно заказать и оплатить молитву (за здравие, за возвращение живым, за победу над врагом). Ранее похожие «примочки» уже появлялись в Европе. Скажем, в церквях Андалусии (Испания) можно заказать виртуальную свечу. Впрочем и для Украины это не новинка: сервис molitvy.com появился ещё в 2014 году и позволяет пользователям не только заказывать требы, но и выбрать нужную конфессию (доступны УПЦ, УАПЦ, т.н. Киевский патриархат). Так что платёжный терминал с молитвами забавляет скорее их набором — молиться о победе над врагом (с обозначением инициалов врага) — такого сервиса пока ещё никто не предлагал.

Известные пранкеры Вован и Лексус в свободное от налаживания дипотношений Украины с президентами Киргизии и США время пообщались с главой т.н. Киевского патриархата Филаретом (от лица городского головы Киева Виталия Кличко). «Кличко» обратился с просьбой к руководителю раскольников — попросил дать «добро» на проведение церемонии открытия Евровидения на территории Софийского собора. Тот согласился, но поставил одно условие: «Восьмой корпус в Михайловском монастыре… там находится автокефальная церковь [УАПЦ — Ред]… она там занимает небольшой… мы хотели бы её оттуда выселить. Этот Михайловский монастырь — академия наша духовная. Так вот там часть этого здания занимает автокефальная церковь, мы хотели бы, чтобы им не продлевали договора, а передали это помещение нам».

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