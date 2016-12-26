Почти каждая новая администрация США подвергается испытанию почти сразу после прихода в Белый дом, для Дональда Трампа таким испытанием может стать вторжение России на территорию Украины, пишет Дов С. Закхейм в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что «в рамках такого вторжения регулярные войска России открыто поддержат повстанцев в попытке расширить их контроль над всей восточной частью страны». Поводом для такого шага Москвы может стать действительная или кажущаяся «антироссийская провокация» со стороны Киева, пишет издание.

В результате этого союзники США по НАТО будут потрясены до основания и потребуют, чтобы Вашингтон возглавил ответную реакцию на не что иное, как явную агрессию России.

На такой шаг, подчеркивает автор, Москва может пойти, считая, что в Белом доме находится президент, по-дружески настроенный по отношению к России. Так, Дональд Трамп, очевидным образом, настроен на еще одну «перезагрузку» с Россией, надеясь добиться большего, чем бывшая первая леди Клинтон, успеха. За время своей предвыборной кампании он ни разу не выступил с критикой Путина за его действия в Крыму и на Украине, а также выразил уверенность, что Москва и Вашингтон смогут урегулировать разногласия по поводу Сирии.

Таким образом, администрация Трампа окажется перед значительной дилеммой. С одной стороны, Украина не является страной — членом НАТО, как и не является она партнером Вашингтона в каком-либо смысле этого слова. И действительно, будет преувеличением утверждать, что выживание Украины как независимого государства входит в число важнейших интересов США.

Поскольку любая значительная реакция Вашингтона на действия Москвы поставит крест на перспективах достижения взаимопонимания с Путиным по Сирии или любому другому важному вопросу, будет высказано мнение в пользу того, чтобы США не вмешивались и не создавали повод для конфронтации с Москвой из-за чего-то, что происходит в непосредственной близости от России. Сторонники такой позиции могут напомнить о решении Дуайта Эйзенхауэра не вмешиваться, когда Советский Союз подавил восстание в Венгрии 1956 года, или решении Линдона Джонсона не вмешиваться в события в Чехословакии.

С другой стороны, в НАТО сейчас входит большое число центрально‑ и восточноевропейских стран, в том числе Венгрия и Чешская Республика, которые будут в ужасе от перспективы российского вторжения. Поэтому союзники НАТО потребуют настойчивой и срочной реакции со стороны США, которая, вероятнее всего, будет заключаться в поставках оборонных и наступательных вооружений украинской армии.

Стоит ожидать также, что многие в Конгрессе — как из Демократической, так и из Республиканской партий — станут настаивать на том, что крупные передачи оружия Киеву должны сопровождаться отправкой довольно значительного контингента военных инструкторов как из США, так и из ЕС.

Более того, Трамп станет объектом яростных нападок СМИ не только в США, но и во всем мире. Если он проявит колебания и просто выступит с заявлением, осуждающим Москву, его моментально обвинят в той же самой пассивности и слабости, в которой обвинили Барака Обаму с его «красной чертой» по Сирии.

Одно очевидно, заключает автор, в том, что касается Дональда Трампа. Если он посчитает, что другие могут подумать о нем как о слабом лидере, он пойдет на любые жесткие меры. Поэтому при описанном выше развитии событий ему придется выбирать между желанием сотрудничать с Россией и его решительным стремлением выглядеть сильным лидером.