Президент России Владимир Путин, быть может, сделал США одолжение, продемонстрировав опасность кибервойны таким способом, что Вашингтон, наконец, отнесется к ней как к угрозе национальной безопасности и примет соответствующие контрмеры, пишет Роберт Дж. Самюэльсон в статье для Washington Post.

markusspiske Хакеры

Несмотря на то, что граждане США хорошо знакомы с риском кибератак, которые чаще всего включают в себя кражу большого объема личных или корпоративных данных, реакция на такие происшествия была довольно спокойной. Кибератаки, отмечает Джефри Эйзенах из Американского института предпринимательства, считаются по большей части чем-то неприятным, но с чем вполне можно жить. И такого рода успокоенность вполне понятна.

Так, до сих пор кибератаки не ставили под удар ни экономику США, ни образ их жизни. В целом хакерские взломы представляют собой новую форму преступности, урон от которой все значительней, но тем не менее он не становится критическим. К тому же большая часть кибератак не достигает своих целей.

До сих пор интернет был новым местом для старых преступлений. Почти девять из десяти взломов включают в себя коммерческий шпионаж. Для отдельных лиц и компаний кибератаки могут носить разрушительный характер, однако они являются не чем иным, как знакомым злом.

Хакерские взломы, за которыми, как предполагается, стоят Путин и российские хакеры, разрушили эту закономерность. Согласно ЦРУ и ФБР, осуществленные им взломы являются спонсируемыми государством актами агрессии, которые уже угрожают образу жизни граждан США. Они подрывают доверие к политическим институтам США. Более того, они являются предостережением для США о том, что безопасность страны находится под угрозой. Настроенные враждебно хакеры могут взять под контроль сети распределения электроэнергии и связи, транспортные системы и многое другое. Возможный урон от такого события невозможно оценить.

Автор указывает, что есть несколько шагов, которые США могут сделать для своей защиты. Во-первых, необходимо перевести ключевую информацию в режим офлайн, иными словами, создать системы, которые будут работать независимо от интернета. Такой шаг не станет окончательным решением, однако осложнит задачу взлома энергетических, транспортных и финансовых систем.

Во-вторых, ввести стандарты безопасности для приборов, входящих в сеть так называемого интернета вещей — сети, соединяющей автомобили и бытовую технику с интернетом. На сегодняшний день ненадежная система безопасности таких устройств означает, что у взломщиков больше точек доступа.

В-третьих, возможно провести необходимые изменения в структуре государственных учреждений. Так, Агентство национальной безопасности обладает потенциалом защиты важных внутриполитических систем, однако ведомству недостает полномочий, согласно докладу Американского института предпринимательства. В свою очередь, Министерство национальной безопасности обладает нужными полномочиями, но не потенциалом, поэтому частичное слияние вполне логично.

Однако страна не будет действовать, пока не поймет всю серьезность угрозы. Граждане США придерживаются двоякого мнения об интернете: с одной стороны, они любят социальные сети и аппараты, с другой — негативно относятся к угрозам их личной информации. Подарок Путина США состоит в том, считает автор, что он заставляет их увидеть противоречие. Президент России убедительно показал, что интернет является могучим инструментом, который может быть использован США.

Таким образом, заключает автор, хотя Конгресс намеревается провести расследование взлома, осуществленного Россией, если оно будет сфокусировано исключительно на России, его ждет провал прежде, чем оно сможет начаться. Проблема не только в «плохом поведении России», она в самой природе интернета. Это необходимо признать, иначе страна будет постоянно становиться жертвой.