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Вскоре после завершения японо-российского саммита правительство Японии заявило, что придерживается позиции, согласно которой мирный договор с Россией должен быть подписан после решения проблемы принадлежности четырех южных Курильских островов, которые Токио считает своими «исконными территориями». Такая формулировка содержится в письменном ответе, направленном на днях в ответ на запрос депутата от Демократической партии Японии Хироюки Ониси. Позиция правительства заключается в том, чтобы «подписать мирный договор после решения проблемы принадлежности четырех северных островов, являющихся исконными территориями нашей страны», — говорится в ответе представляющему ведущую оппозиционную партию парламентарию.

Это означает, что кабинет министров и лично премьер-министр Синдзо Абэ будут по-прежнему считать входящие по Конституции в состав РФ южные Курильские острова «незаконно оккупированными» и требовать их «возвращения». Именно с таких позиций они соглашаются вести консультации о возможности «совместного хозяйственного освоения» этих территорий, не скрывая намерения использовать такое «освоение» как способ утверждения на островах, подготовки российского центрального и местного руководства и населения к согласию на переход их к Японии.

Для тех, кто в этом сомневается, напомним события недавнего прошлого. Именно такие цели ставил фактически руководивший в начале нынешнего века оказанием «гуманитарной помощи» жителям южных Курил занимавший руководящие посты в правительстве и правящей ЛДП депутат японского парламента Мунэо Судзуки. Исследовавший деятельность этого оказавшегося нечистым на руку политикана видный отечественный японовед профессор Игорь Латышев писал: «Раскрыли японские средства массовой информации и те политические замыслы, которые заодно с Судзуки пыталась реализовать в своей практической деятельности на российском направлении названная выше группа японских дипломатов. Суть их замыслов, по сообщению газеты «Майнити Симбун», сводилась к тому, чтобы путем бесплатной, то бишь «гуманитарной помощи» жителям южных Курильских островов, испытывавшим, как и жители ряда других регионов России, бытовые невзгоды, порожденные бездарной экономической политикой ельцинистов, рассеять их (курильчан) недоверие к Японии и создать таким образом «благоприятную почву» для роста среди них настроений в пользу удовлетворения японских территориальных требований к России и установления японского контроля над островами. Кто-то из названных японских дипломатов в беседе с корреспондентом той же газеты «Майнити» высказался по этому поводу так: «Если нынешние жители островов проникнутся добрыми чувствами к японцам, то это приведет к появлению у них желания жить вместе с японцами, что создаст благоприятную почву для возвращения этих островов Японии» («Майнити Симбун», 17 июня 2002 г.)…

О неустойчивой, податливой позиции руководителей российского МИДа в отношении японских «инициатив» Судзуки и его единомышленников — японских дипломатов достаточно ясно свидетельствовала и пассивная реакция российской дипломатии на активное внедрение японцев в хозяйственную жизнь южных Курил под флагом «гуманитарной помощи» их жителям. Стратегия Судзуки и его сообщников сводилась к тому, чтобы, используя неустойчивость политических взглядов и ротозейство российских дипломатов, наращивать экономическое присутствие Японии на южных Курилах, временно откладывая по тактическим соображениям на второй план притязания Японии на безотлагательный административный контроль над всеми четырьмя спорными островами».

Тогда, по расчетам японских политиков, неблагоприятная социально-экономическая ситуация на Курильских островах, забвение интересов населяющих их людей рано или поздно должны были привести к согласию местного населения «возвратить» Курилы Японии. Подобные мысли вкладывались в умы как курильчан, так и представителей центральной российской власти. Так, например, в переведенной на русский язык и отпечатанной в ППО «Известия» Управления делами Президента РФ (?!) в 2000 г. специально для обработки политиков и руководящего состава властных структур РФ японской книге ученых правонационалистической ориентации «Вехи на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией» утверждалось: «Эти острова никаких прибылей России не дают. Наоборот, большинство из 14 тыс. жителей островов претерпевают жизненные невзгоды. Вследствие того, что правительство России не в состоянии оказывать в достаточной степени основному населению эффективную помощь, оно поддерживает свое существование, находясь в значительной мере в зависимости от гуманитарной помощи со стороны Японии».

Отсидев тюремный срок за взяточничество, исключенный из ЛДП, Мунэо Судзуки не успокоился и продолжает пытаться внедрить свои «хитроумные схемы» овладения Курильскими островами путем «хозяйственного освоения» теперь через нынешнего премьер-министра Синдзо Абэ, который, если верить японской и российской прессе, сделал его чуть ли не личным советником по России. А ведь о неприглядной деятельности этого «непотопляемого» политикана должны хорошо знать не только в Токио, но и в Москве.