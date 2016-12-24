



Александр Горбаруков ИА REGNUM Подарки тоже станут политически не корректными

Американцам уже несколько лет рекомендовано 25 декабря не поздравлять друг друга с Рождеством. Во всяком случае, публично. «Политкорректный» и очень «мультикультурный» уходящий президент в канун этого события рассылал открытки с пожеланиями «счастливого праздничного времени и чудесного Нового года».

Барак Обама — сродни персонажу книги про злого зеленого монстра Гринча, который ненавидел Рождество и всячески портил его жителям соседнего города. Есть и отличия: Гринч, в конце концов, прозрел, после чего горожане приняли его, как родного. Барак Обама слабины не дал, разве что не рискнул назвать елку, устанавливаемую перед Белым домом, «праздничной», сохранил ей название «национальной рождественской».

Хиллари Клинтон по сей день пытается втолковать американцам, что Дональд Трамп победил благодаря «русским хакерам» вообще и усилиям Владимира Путина в частности. Сын новоизбранного президента Эрик Трамп объяснил причину успеха отца его желанием осчастливить сограждан. «Каждый день он открывает газеты и узнает, что лидеры страны дают сотни миллиардов долларов Ирану, — рассказывал он в августе нынешнего года о своем любимом папе. — Или же читает, как в новых школах учеников лишили возможности приносить клятву верности флагу, а некоторые мэры запретили устанавливать флаг на пожарных машинах». Но это — патриотическая присказка, сказка — она всегда впереди. «Или же он видит, что ель, установленная перед Белым домом, переименована в «праздничное дерево» вместо «рождественского», — перешел Эрик Трамп к существу дела. — Так много причин, которые вынудили моего отца выдвинуть свою кандидатуру, потому что его волнует все то, о чем я сказал». Журналисты, естественно, попрекнули отпрыска Дональда Трампа за передергивание фактов насчет названия елки. При этом многие признали: «политкорректный» запрет на пожелание «Веселого Рождества» и его замена на «Счастливые праздники» все больше раздражает американцев.

В октябре 2015 года Дональд Трамп торжественно пообещал: «Если я стану президентом, мы будем желать «Веселого Рождества» в каждом магазине. Можете оставить себе «Счастливые праздники» при входе». Ну да, вся загвоздка — в торговле. Никто не мешает вам поздравлять своих знакомых с Рождеством, но вот работники лавчонок и супермаркетов должны адресовать покупателям «бесполые» праздничные поздравления.

Поэтому уже второй год подряд, в преддверии Рождества, «Ассоциация американских семей» и «Совет свободы» педантично составляют и публикуют список под названием «Хорошие и греховные». В него входят магазины, где на слово «Рождество» наложено табу и те, которые открыто его празднуют. Все — более чем серьезно, поясняют инициаторы «рейтинга»: «В нашей стране существуют светские силы, ненавидящие Рождество. Они стремятся уничтожить все, что напоминает американцам о христианстве. Вот почему так важно напоминать властям и бизнесменам о сохранении слова Ррождество». Впрочем, ассоциации и совету не удалось прийти к единому мнению, а потому в категориях «плохих» и «хороших» магазинов часто встречаются одни и те же имена. Зато по части «Спортивных товаров Дика» оба устроителя «рейтинга» пришли к согласию, и второй год призывают покупателей всеми дозволенным способами убеждать владельца этой компании использовать слово «Рождество» в торговых залах.

Процесс борьбы с «греховным» предпринимателями идет ни шатко, ни валко. Среди участников социологического опроса 49 процентов согласились, что продавцы должны использовать пожелание счастливых праздников. На шесть процентов меньше предпочли традиционное некогда «Веселое Рождество». При этом около 90 процентов американцев намерены праздновать именно Рождество.

Собственно, сама проблема — чисто коммерческого свойства, ведь только на покупку живых елок жители страны в прошлом году потратили 1,32 миллиарда долларов. Стоимость приобретенных ими подарков точному учету не поддается. Значит, «политкорректность» владельца магазина и продавца — дело крайне прибыльное. Иначе, уверены владельцы компаний, приветствием «Веселого Рождества!» можно отпугнуть американцев других конфессий. Тех самых, которые также отмечают свои праздники в декабре: иудеев, мусульман и буддистов. Есть еще «афроамериканцы» с их «Кванзой» 26 декабря, «японоамериканцы» с загадочной «Омисокой», язычники с «Сатурналиями», зороастрийцы с «Шаб-е Ялдой». Для полноты и без того пестрой картины добавлю «пастафарианцев»: людей, убеждающих, будто мир был создан «Летающим макаронным монстром», а потому носящих на головах либо дуршлаг, либо его стилизованное подобие. При этом владельцам магазинов все же пришлось пойти на вынужденные послабления: желать счастливого Рождества разрешено сотрудникам магазина, которых вырядили в костюм Санта-Клауса для общения с покупателями…

Пока Дональд Трамп не выполнил своего обещания и не вывел Рождество из подполья, в Соединенных Штатах распространяют доступные даже для среднего ума советы: если знаете, что посетитель или телефонный абонент празднует Рождество, поздравьте его аналогичным образом; если он отмечает «Хануку» или «Кванзу», ответьте ему тем же. И только, когда вам ничего неизвестно о религиозной принадлежности человека, желайте ему «счастливых праздников». Если пойти дальше, то самым «мультикультурным» решением будет рекомендация собеседнику «пойти на гей-парад».

Неисключено, что к следующему декабрю Дональд Трамп насчет повсеместного внедрения поздравления с Рождеством передумает. Новоизбранный президент — бывший бизнесмен, понимающий, какой убыток могут понести «неполиткорректные» торговцы. Бывший бизнесмен, ставший президентом, также должен уметь прогнозировать развитие событий. А сделать это легко уже сегодня.

Днями австралиец из города Перт от всей души поздравил мусульманку с Рождеством. Она ему ответила насчет «веселых праздников», после чего, собственно, «веселье» и началось по полной программе. Обиженный мужчина врезал мусульманке пивной бутылкой и высказал ей все, что о ней думает — не ограничивая свой лексикон «политкорректными» выражениями. Больше пустых пивных бутылок у него под рукой не оказалось, зато нашлись камни и палки, которые он принялся метать в обидчицу.

Так что грядущий декабрь в Америке обязательно будет именно веселым и очень прибыльным. Видимо, самые большие деньги сделают бизнесмены из прихода «Церкви атеизма», успешно процветающей в стране. Или — сборщики пустых пивных бутылок, которые будут продавать их всем американцам, желающим поздравить друг друга с праздниками.

«Пастафарианцы» с металлическими дуршлагами на головах не пострадают.