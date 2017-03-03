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Images Money Флаг и доллар

Мир сегодня находится в границах продолжающегося системного кризиса финансового империализма, в зыбучих песках «идеальной бури» доллара. Этот кризис, разразившийся в 2008-м, никуда не делся и не завершился, что бы там про это ни рассказывали официозные экономисты. Это ложь, что якобы США поняли, как будет устроен следующий техно-промышленный уклад, и у них есть ответы на все вопросы. Этот миф распространяют клинтонойды в России. Они же либерал-экономисты.

Великая американская нация — самая прагматичная в мире. Если бы американцы имели в руках золотой ключик к будущему, они бы не отдали власть Трампу под любым предлогом. Пообещали бы накормить хлебами «деревенщину» из центральных штатов, проголосовавшую за Трампа, в отличие от жителей Западного и Восточного побережья, стойких либертарианцев, гомосексуалистов и клинтонойдов всех мастей. Трамп начинает большую переделку американского способа производства. Удастся она или нет — другой вопрос. Но совершенно очевидно, что на смену американскому финансовому экспансионизму приходит индустриально-инфраструктурный затворнический (на какое-то время!) национализм. И первый его шаг — стремление закрыться на огромном острове «блаженных» в Северной Америке и сложить новый способ производства. Этот способ производства будет связан с созданием геоинфраструктур следующего поколения, обеспечивающих контроль за континентами и планетой.

Одновременно с созданием таких инфраструктур в США, будет создан мировой рынок новых инфраструктурных решений. Мировой рынок инфраструктурных решений потребует новых финансовых инвестиций, долгосрочных вложений в инфраструктуру и систем их страхования. Новые инфраструктурные решения — это и есть контроль над планетой и континентами техно-экономическими, а не военными средствами. Да, это новый шаг США к мировому господству.

Американцы спокойно идут на разрушение извращённой системы разделения труда. В эту извращенную систему разделения труда, которая почему-то называется мировой рынок, всеми силами стремятся встроить нас российские клинтонойды. Правда, они уже стали перестраиваться в очередной раз и менять кожу — становиться из клинтонойдов трампистами.

Американцы же спокойно рушат весь набор цепочек. В конфликте с Китаем безжалостно будут уничтожены потребительские сети, сети поставщиков комплектующих. Американцам самим надо участвовать в полном цикле производства. Это повлечёт разрушение информационно-знаниевых сетей. Чтобы производить целые группы наукоёмких составляющих из Японии и Южной Кореи, придётся самим создавать массу артикулов продукции. Для этого надо будет развивать огромные области прикладного знания. Это повлечёт резкую вспышку и развитие фундаментальной и прикладной науки в Китае. После этого зашевелится, возможно, фундаментальная наука и в России, поскольку из-за океана будут приходит противоречивые сведения о том, что начинается трансформация физических принципов и эффектов. Резко подскочит спрос на закрытую информацию архивов советской науки.

Начнётся переход на новые принципы энергетики — водородную энергетику. Заявленное Трампом резкое увеличение добычи сланцевой нефти, сланцевого газа, нефти из трудноизвлекаемых пластов не является самоцелью. Цель — переход на синтез-газ и водородную энергетику. Стоимость нефти будет полностью отцеплена от стоимости топлива для автомобилей. Будет окончательно разрушен и уничтожен петродоллар — извращённое брачное партнёрство США и саудитов (о чём давно мечтал Джереми Рывкин). Это всё вызовет разрушение финансовых сетей и их перекомпоновку.

Короче, извращённый мир якобы сложившегося нового разделения труда, который Россия пыталась угадать последние пять лет за счёт форсайтов, будет рушиться со страшной силой. Широко прокламируемая системная инженерия окажется бессистемной, поскольку у неё отсутствует верхний этаж, замыкание денег, власти (и гражданской, и военной) и инфраструктурных технологий, в том числе друг на друга.

Мы возвращаемся на новом витке в страшный мир гоббсиазма. К многополярному, не стянутому в интегративное целое, миру с войной всех против всех со стороны своекорыстных групп и этноконфессиональных общностей, полуразрушенных и выдернутых из мирного странового целого. Об этом, кстати, говорит и Рейнхольд Нибур. Америка финансового империализма, навязывая ценности электоральной демократии и индивидуализма свобод, порождала кровавое месиво враждующих групп, рвущихся к власти и уничтожающих законную государственность. Теперь Америка потихоньку будет извлекать свои электроды, вставленные в тело ряда стран, и уходить. Монополярный мир глобализации будет свёртываться, порождая новый тип хаоса. Теперь уже «хаос оставленных территорий».

Попытка России занять место свёртывающей свою монополярную власть Америки предполагает, что наша страна приходит туда не для самоутверждения произвольных решений с позиций силы. Россия приходит, утверждая ценности справедливости. В частности, она не осуществляет зачистку многоэтнических, многоконфессиональных государств на моноэтнические и моноконфессиональные группы, уничтожая добрососедское исторически сложившееся общежитие. Но для этого у России должен быть этот проект, рассматриваемый с точки зрения ценностей справедливости.

Но есть ещё второе обстоятельство. Отказываясь от монополярной власти, Америка формирует за собой «хаос оставленных территорий», где не стал ещё складываться новый миропорядок. И этот хаос оставленных территорий обрушится на Россию, которая пока не предлагает концепт нового миропорядка и не имеет сил взять это хаос под контроль.

«Хаос оставленных территорий» — это хаос архаики с убийством послов в спину, каннибализмом, торговлей органами, который через миграцию проникает через защитные мембраны в мир золотого миллиарда. Россия в один присест не сможет справиться с глобальным басмачеством на оставленных территориях. Ей в один момент надо стать и утверждающей ценности справедливости в мире, и сильной. Но сделать это за один присест практически невозможно. Необходим долгоиграющий проект в виде программы развития страны с реальным конкретным воздействием на внешний мир. Слабое экономическое врастание в рынки ничего не даст.

Фактически с философской точки зрения мы находится в окружении и интегративном действии всё тех же самых философских систем, которые сформировали программу современности. Модерн с большой буквы. И Россия является продолжателем проекта Модерн. И цивилизационная идентичность России — это идентичность модерна. С одной стороны, перед нами развёртывается гоббсовский проект войны всех против всех и необходимостью создать на основе однополярной власти США мировое правительство, что и пыталась довершить Клинтон и её группы. С другой стороны, есть декартовский проект развития самосознания и трансляции религиозных духовных ценностей по индивидуальным трассам. С третьей стороны, есть лейбницианский проект интеграции знаний и расширения границ познания, а также проектов, реализуемых правительствами разных стран. С четвёртой стороны, есть локковский проект самоорганизации индивида, формирования частной собственности. И, наконец, есть проект спинозистский с разделением религии откровения и философско-интеллектуальной работы, коллективистским прорывом к новому способу производства.

Данные философии являются своеобразными силовыми линиями, позволяющими разобраться с состоянием проекта Модерн. В эти силовые линии вписана и немецкая классическая философия, марксизм и постмарксизм, и невозможный без Модерна его бледная теневая копия проект постмодернизма. Новая интеграция силовых линий этих основных философских групп должна произойти вокруг представления о человеке, его новых формах и способах жизни, о повышении уровня сознания у человека и человечества, а также участии человека в новых продуктивных способах производства. Россия может предложить подобный проект для Евразийского континента. Основа этого проекта — продолжающаяся современность, преобразующая само понятие современности.

Основная задача программы развития состоит в том, чтобы поставить наиболее острые цивилизационные и управленческие проблемы. Постановка этих проблем и проектирование их решения превращает страну в мировой цивилизационный центр. И только подобного типа проблемы имеют значение и смысл. То есть это проблемы мирового горизонта действия, а не какие-то доморощенно специфические русские сложности или вопросы, которые намечаются для того, чтобы их не только не решать, но и не обдумывать. Постановка проблемы полностью отличается от пиара и от политтехнологического шоу для будораженья публики.

Мир вполз в десятки лет застоя и деградации. Это касается США и ЕС. Если взрывным образом из этого кризиса не вырываться, то такие технологически отсталые страны, как РФ, вползли насовсем. Слом фронта технологического продвижения не только унизит, но и абсолютно разрушит условия третьего-четвёртого мира. Это технологическое продвижение должно быть инфраструктурным. Речь идёт о создании новых инфраструктур.

С этой точки зрения программа нового президента Соединённых Штатов, нацеленная на инфраструктурную революцию, с одной стороны, даёт передышку в беспрецедентном идеологическом давлении на Россию. Но с другой стороны, это шанс действия, который может быть упущен. После того как США сформируют пакет технологий инфраструктурного развития на территории США, они сформируют мировой рынок новых инфраструктурных решений. Инфраструктурные технологии следующего поколения — это тотальное управление планетой в диапазоне геоклиматические воздействия — манипулирование сознанием.

Проблемы — это всегда выход в незнаемое, означают проведение границы, за которой неизвестность. Решение проблем — это получение нового знания, которого нет у других. В случае инфраструктурных решений — это знание о новых формах жизни на планете и в космосе, знание о новых системах жизнеобеспечения.

Очень важен стратегический вектор. Стратегический вектор для России сегодня, конечно, не постиндустриализм, и даже не неоиндустриализм сам по себе, а новая инфраструктурная революция как заказ и на неоиндустриализм и частично-цифровую экономику. И главное, на новый антропный обществизм, новую общественную идеологию развития общества в целом, отдельных профессиональных групп, личности.

Антропный обществизм — это методология развития общества, во главе которого поставлен процесс развития человека — антропология. Можно сказать, что мир, и особенно российское общество, ждут именно этой общественной идеологии.

«Как жить будем?» — спрашивают люди разных рас, разных вероисповеданий во всех частях земного шара. И их немой вопрос опять обращен к России. Будущее человека напрямую связано с будущим общества. Что толку, если ты приобретешь техно-инфраструктурное господство над всей планетой или накормишь хлебами весь мир, а душу свою погубишь? — беззвучно кричит в мозгу Христос. Поэтому надо и мир освободить от голода, создать возможность созидательного труда для миллиардов, и через Преображение пройти.

Основная проблема антропного обществизма, который лежит в основе создания общества Razvitie, состоит в том, чтобы резко повысить мощность инфраструктур и производств (не себестоимость единицы продукции снизить, это вторично). Но избыток этой мощности, новое общественное богатство и, главное, его капитализацию затем нужно правильно распределить между группами, которые обеспечили этот прорыв, обществом в целом, за воспроизводство которого отвечает государство, конкретно институтами, которые обеспечили действие прорывной группы.

Нам нужна идеология утверждения справедливости на планете и прорывная программа развития инфраструктур. И это не две части целого, но единая целостная программа.