В Польше разгорается дискуссия на тему, какой должна быть ее информационная международная политика. Поводом послужили сообщения о намерении польского правительства реформировать телеканал на белорусском языке БелСат (TV Biełsat), созданный в апреле 2007 года. По словам генерального директора канала Агнешки Ромашевской-Гузы, она получила информацию о сокращении финансирования на 2/3, с 17 до 5 миллионов злотых, и переводе вещания на русский язык. «Такое урезание означает для нас смерть», — заявила Ромашевская-Гузы.

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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в свою очередь в интервью проправительственному порталу wPolityce. pl пояснил, что проблема не просто в БелСат, речь идет о принципиальной реформе польского вещания за границей, которое планируют сконцентрировать в рамках телеканала TVP Polonia. Министр отметил, что эффективность БелСат «вызывает серьезные сомнения», он не является СМИ, «столь привлекательным, каким должен быть». Ващиковский озвучил план создания новой современной телеслужбы, сочетающей в себе и развлекательные программы, и информационные, рассчитанные на «поляков, польскоязычных и тех, кто хочет выучить польский язык». Глава дипломатического ведомства подчеркнул: «Мы хотим, чтобы этот телеканал был также принят и в Белоруссии. Того же ждут поляки, которые живут в этой стране». Кроме того, по его словам, есть готовность белорусской стороны включить TVP Polonia в местную систему вещания.

Критика предполагаемой реформы прозвучала как в самой Польше, так и за ее пределами. С протестом против закрытия БелСат выступила белорусская оппозиция. Свое заявление сделал Совет Белорусского национального конгресса. В нем говорится о «серьезной обеспокоенности озвученными планами польского правительства сократить финансирование» телеканала и «перевести его на русский язык». Белорусская оппозиция поблагодарила польскую сторону за работу БелСат, деятельность которого «в деле укрепления демократических ценностей, белорусской национальной идентичности и противостояния идеологии русского мира тяжело переоценить». Поэтому «в сложившихся обстоятельствах лишать белорусскую общественность одного из крупнейших источников альтернативной информации, отступая перед кремлевской пропагандой, опасно не только для Белоруссии», но и всего нашего региона. В поддержку БелСат, уточняет польский канал TVN24, выступили писатель Светлана Алексиевич, бывший глава парламента Станислав Шушкевич, бывшие кандидаты в президенты Владимир Некляев и Александр Милинкевич, глава Союза поляков в Белоруссии (непризнанного Минском) Анжелика Борис.

О «ценностях» говорят не только в Белоруссии, но и в самой Польше, причем, что интересно, не замыкаясь лишь в противопоставлении «демократии» и «авторитаризма». Краковский католический портал Polonia Christiana переводит разговор в сферу реализации «польской цивилизаторской миссии на Востоке». По мнению издания, польское телевидение в малой степени обращается к «исторической политике», так, период Великого княжества Литовского описывается в нарративе, который не признает влияния латинской цивилизации и Католической церкви в землях исторической Литвы. Журналисты «не замечают» новых явлений, появляющиеся в белорусском обществе, массового увлечения эпохой Великого княжества Литовского и феномена отождествления сегодняшних белорусов с «историческими литовцами». Практически ничего не говорится о жизни католической общины в Белоруссии. Но религиозный (как и исторический) аспект Минск в последнее время начинает продвигать самостоятельно. Белорусские власти активизировали двусторонний диалог с Ватиканом и с местной католической общиной. Другое дело, что геополитика Святого престола сама сильно завязана на систему ценностей, что продемонстрировал недавний демарш главы Конференции католических епископов Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который, как сообщает Radio Vaticana, «крайне негативно» оценил намерения министерства здравоохранения запретить медицинским сотрудникам демонстрировать свою религиозную принадлежность и носить религиозные знаки и символы. Это первое.

Второе. Оппозиционная варшавская Gazeta Wyborcza делает акцент на внутренней составляющей, обвиняя правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) в том, что власть хочет создать польский эквивалент Russia Today, телеканал, который «будет распространять на Востоке и на Западе столь же искаженный образ реальности, какой TVP Info распространяет в Польше». Издание предупреждает, что с началом работы такого телеканала до его зрителей во всем мире будет активно доводиться информация о «провокациях оппозиции», «политических авантюристах» и попытках «дестабилизировать ситуацию», а также сюжеты на тему, как «американцы якобы препятствуют доступу поляков к единственной разумным программам TVP». За последним стоит реакция польской оппозиции на волнения в Варшаве, которые начались 16 декабря в Сейме и вокруг Сейма. Организаторы выступлений против правящей партии, обвинявшие власть в «авторитаризме» и «наступлении на демократию», рассчитывали на подрыв ее репутации. Однако вышло все иначе. Социологическая кампания Millward Brown опубликовала на днях результаты опроса, проведенного 21−22 декабря, который показал, что поддержка «Права и Справедливости» выросла до 35%. «Результат PiS является для меня неожиданностью, — признался в интервью TVN24 Михал Вуйчик из оппозиционной «Гражданской платформы». — Я ожидал, что партия Ярослава Качиньского будет иметь значительно худшие результаты».

В Польше телеканал Russia Today до сих пор квалифицировался как важный элемент «московской пропаганды». Если предположения Gazeta Wyborcza верны, то Варшава сегодня решает взять российский опыт на вооружение. Вопрос в том, что правящая партия собирается в Польше и за ее пределами донести городу и миру. Всего месяц назад по инициативе депутата от PiS Анны Фотыги в Европейском парламенте была принята резолюция под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В ней Россию назвали «информационной угрозой» для Евросоюза, страной, пытающейся представить себя «единственным защитником традиционных христианских ценностей». Но апелляцию к аналогичным ценностям «Право и Справедливость» использовало на протяжении этого года и внутри страны, объясняя христианской идентичностью поляков нежелание по требованию брюссельских чиновников принять беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, а также продвигая идею восстановления Польшей свой суверенности, ухода от протекторатной опеки Брюсселя. Готова ли Варшава начать сейчас транслировать такие сигналы не только внутри, но и вовне, в самом ЕС и на восточном направлении, отказавшись от прежних мессианских демократических лозунгов? Это станет понятно по редакционной политике польских телеканалов после их реформирования, первым из которых, видимо, окажется БелСат.