Приватизация

В Фонде государственного имущества Украины заявили, что годовой план приватизации удалось выполнить на 4,88%. Как известно, план составляет 17,1 млрд грн., следовательно, ФГИУ отчиталось перед правительством примерно о 834 млн грн. дохода. В принципе, это можно даже назвать успехом, учитывая прошлогодние 150 млн грн. Однако следует помнить, что в прошлом году на конкурс не выставлялись такие примечательные объекты как Одесский припортовый завод (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака). Кроме того, львиная часть этих поступлений получена от конкурсов, прошедших осенью. По состоянию на её начало ФГИУ наторговал всё те же 150 млн, что и год назад, и лихорадочная распродажа вполне может быть квалифицирована, как желание показать хоть какой-то результат и оправдаться за второй провал с продажей ОПЗ, который вряд ли был большой неожиданностью для ФГИУ.

Сам глава Фонда Игорь Билоус, похоже, результаты работы за год провалом не считает: «Мы сделали объекты более привлекательными именно для иностранных инвесторов: подготовка с советниками, допуск иностранных государственных предприятий, возможность предварительного дьюдилидженс, международный арбитраж, опция предоставления депозита в форме банковской гарантии, персональные консультанты для всех потенциальных участников торгов, контакт-центр для ответов на вопрос. Перевели все аукционы по малой приватизации (а это 95% всех объектов) на электронные биржи, внедрили «голландские аукционы» для продажи неликвидов. Также завершили работу над новым законом о приватизации, который упростит и ускорит приватизацию государственного имущества. Кроме того, мы существенно активизировали подготовку и продажу объектов приватизации: за 2016 год подготовлено почти 300 объектов (против 165 в 2015 году), провели около 1 тыс. аукционов (против 403 в 2015 году). За 2016 год ФГИ продал почти 150 объектов (в 2014 — 102, в 2015 — 121»), — рассказал он в интервью РБК-Украина. .

Примечательно, что поступления от сдачи государственной собственности в аренду (939 млн грн.) пока что превышают доходы от её продажи. Возможно, Фонду стоит взять это на заметку и сосредоточиться на сдаче. Это явно получается лучше.

Нацбанк Украины рекомендовал правительству выставить на продажу в 2017 году «Укргазбанк» (национализирован в 2009 году). Это предложение сделано в рамках Стратегии развития госбанков, одобренной в начале 2016 года. Однако теперь, после национализации «Приватбанка», и рекомендация, и стратегия в целом могли устареть. Теперь в принципе непонятно, что государству делать со своими банками — старыми и новым. По хорошему, правительству нужна новая стратегия, которая бы учла новые условия (по сумме активов «Приватбанк» примерно равен «Ощадбанку» и «Укрэксимбанку» — двум крупнейшим госбанкам Украины). Возможно, первый будет объединён с «Приватом», возможно, «Приват» выставят на продажу в течение 2017 года. В любом случае планы приватизации на следующий год необходимо серьезно корректировать.

«Приватбанк» ещё не успели толком национализировать, а председатель ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж уже готов участвовать в его приватизации, не уточняя впрочем, идёт ли речь о желании приобрести в собственность определённый пакет акций или же ЕБРР хочет предоставить Украине консультационную поддержку с тем, чтобы продать новый госбанк как можно эффективнее.

Однако Александр Охрименко как раз не уверен, что «Приватбанк» национализировали затем, чтобы потом продать: «Я не думаю, что будут продавать банк. Президент назначает своего председателя правления — да зачем ему официальная собственность? Он и так им владеет. Теперь Порошенко будет вечно находиться у власти, потому что, имея полный контроль над финансовым рынком и большей частью экономики, зачем ему какие-то конкуренты?» — отметил эксперт во время пресс-конференции.

Судя по всему, в 2017 году следует ожидать попытки приватизации ещё одного заметного украинского актива — Объединённой горно-химической корпорации (включает в себя ряд активов титановой отрасли). В компании завершили процесс корпоратизации, прошли независимый аудит, основные фонды ОГХК оценены в 2 млрд грн. (760 млн долл.). И, как следует из ожиданий менеджмента компании, попытка продажи должна стать не менее драматичной, чем приватизация ОПЗ. «Нам известно, что уже сейчас крупнейшие мировые компании в титановом секторе внимательно следят за работой «ОГХК» и её переходом на международные стандарты управления… мы не исключаем, что найдутся игроки, которые попытаются обвалить стоимость компании и сорвать продажу «ОГХК» и других титановых активов с применением силового сценария», — говорит первый заместитель правления Александр Гладушко через пресс-службу компании.

Валюта

По состоянию на 23 декабря валютный рынок Украины находится в предпаническом состоянии. Причиной этого является национализация «Приватбанка», гладко провести которую не удалось несмотря на все заверения. 20 декабря, на следующий день после возобновления работы, юрлица узнали, что не могут осуществлять платежи ниже остатка на 19.12.2016 (т.е., чтобы сделать проплату, необходимо вначале внести соответствующую сумму в банк, имеющиеся средства временно заморожены). В этой ситуации официальный курс доллара прибавил ещё 0,3 грн. (26,37 грн./долл.) за неделю. Евро наоборот, качнулся вниз на 0,3 грн. (до 27,43 грн./евро). Российский рубль, несмотря на крайне высокую планку, взятую на прошлой неделе, даже немного повысил её — +0,04 грн. (до 0,428 грн./руб). Несомненно это связано с укреплением нефти выше 54 долл./баррель.

Межбанковские курсы также подвержены паническим ожиданиям: 26,45−26,5 грн./долл. (+0,36−0,37 грн.). А вот на чёрном рынке доллар снова вырос: пока продолжает дешеветь: 27,35−26,55 грн./долл. (+0,42−0,57), однако ситуация качается в обе стороны несколько раз в день.

«Валютный рынок Украины спасли деньги гастарбайтеров, — пишет экономист Александр Охрименко — За 9 месяцев 2016 года украинские гастарбайтеры перечислили в Украину 4,5 млрд долл., что на 6% больше, чем в прошлом году. Слава нашим гастарбайтерам! МВФ дал кредит 1 млрд. долл., который нужно ещё и вернуть. А было сколько разговоров, а вот украинцы дали Украине валюты в четыре раза больше и об этом молчат».

Что же касается ожидаемого курса гривны относительно доллара, в связи с национализацией «Приватбанка», то, по словам экономиста, в ближайшие дни он ожидает и 28 грн./долл. и даже выше: Минфин выделил «Приватбанку» 15 млрд грн. на «поддержание штанов» (наполнение банкоматов). И, судя по средней скорости снятия в 2 млрд грн. в день, до начала следующей недели этих денег хватит. Но «…если процесс затянется, то курс будет значительно выше, чем сейчас, может быть и выше 30. В условиях всеобщей паники курс может вообще улететь, как угодно».

После этого пойдёт откат, однако это не означает, что гривна вернётся к прежним значениям, поскольку для оздоровления банка всего планируется выделить не менее 116 млрд грн. Фактически это необеспеченная эмиссия, которая (не вся, но всё же) начнёт постепенно поступать на рынок, в т.ч. валютный: через снятие с карточных счетов, досрочное снятие депозитов.

Редактор программы «Деньги» Александр Дубинский выражается ещё более коротко:

«На мой взгляд, падать система будет в течение 2−3 месяцев. Аккурат к марту-апрелю. А там уже и выборы надо будет проводить… Ключевые советы в этой связи 1. Покупайте доллары 2. Покупайте евро 3. Покупайте любую валюту», — рекомендует он.

Пресс-служба НБУ напоминает, что на Украине в полном объёме продолжают действовать валютные ограничения: «…обязательная продажа поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 65%; 120-дневный срок расчётов по операциям по экспорту и импорту товаров; однодневный срок бронирования гривны для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке; запрет на досрочное погашение кредитов от нерезидентов; покупка наличной валюты физическими лицами на сумму до 12 тыс. грн. в день; лимит на снятие наличных с валютного счета на сумму до 250 тыс. грн. в день и прочее».

Напоминание адресовано в первую очередь экспортёрам. Из-за ситуации с национализацией многие из них придерживают валюту, стараясь дождаться более выгодного курса. В этом есть резон, поскольку импортёры наоборот стремятся закупиться долларом по пока ещё привлекательному курсу. Оба этих процесса создают идеальные условия для падения курса гривны.

МВФ

Пресс-служба МВФ распространила заявление Кристин Лагард, в котором та поприветствовала национализацию «Приватбанка»: «…решение украинских властей национализировать ПриватБанк является важным шагом в ее усилиях обеспечить финансовую стабильность. Это решение было принято с целью гарантировать надежность операций банка, учитывая его системную роль в финансовой системе Украины и учитывая недостаточность усилий в последние месяцы по усилению адекватности его собственного капитала…».

В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, в свою очередь заявили, что накануне национализации Порошенко и Лагард провели телефонный разговор. В частности было достигнуто соглашение о личной встрече в январе 2017 года.

Эксперты Merrill Lynch в опубликованном отчёте предупредили, что в случае, если Украине не удастся в ближайшие месяцы восстановить своё продуктивное сотрудничество с МВФ, это может грозить ей повторной реструктуризацией евробондов. Расходы Украины на обслуживание внешнего долга в 2017 году составят 2,6 млрд долл. Всего же в ближайшие 10 лет Украине придётся вернуть «партнерам» 31 млрд долл., из которых 12 — МВФ и 19 — прочим кредиторам. Однако постепенно снижающиеся поступления от экспорта вызывают у экспертов Merrill Lynch сомнения в том, удастся ли Украине обслуживать этот долг без просрочек.

Глава последней миссии Международного валютного фонда в Киеве Рон ван Руден считает, что экономика Украины отстала от ЕС на целое поколение, о чём он заявил во время своего выступления в Вашингтоне. В нём он также затронул вопрос предоставления Украине следующего транша. Поскольку очередное требование МВФ (национализация «Приватбанка») реализовано, то у МВФ на очереди следующее: урегулирование вопроса по долгу перед РФ (3 млрд долл., полученные Украиной в декабре 2013 года, незадолго до свержения президента Виктора Януковича). Впрочем, оно конечно же не новое, в Фонде всегда помнили об этом долге, однако на время о нём забыли. Теперь пришло время снова к нему вернуться. Конечно, урегулирование — это ещё не возврат, а лишь указание, что Украине стоит закрыть этот вопрос, а не просто отказываться от выплат. Однако всё равно возникает впечатление, что в МВФ просто ищут очередной предлог для того, чтобы не давать Украине очередной кредит. Ведь условия для его получения каждый раз подбираются из числа неисполнимых.

Другой представитель МВФ (Жером Ваше) также говорит о необходимости дальнейшей борьбы с коррупцией, а также большей прозрачности в фискальной сфере. Об этом он заявил во время круглого стола в Киеве.

Израильский блогер и экономический обозреватель Соломон Манн в своём Facebook публикует доступную ему якобы инсайдерскую информацию, которая, по его словам, не только способна поставить крест на сотрудничестве Украины и МВФ, но и в принципе, в случае подтверждения, будет означать едва ли не банкротство Украины: «Получил инсайдерскую информацию, что Минфин готовится к проигрышу Стокгольмского арбитража по поводу схемы «бери или плати», подписанной с Россией в свое время незабвенной госпожой Тимошенко. Украине грозят выплаты в размере порядка 40 миллиардов долларов — два годовых бюджета страны. По слухам, МВФ уже намекнули, что если суд будет проигран, МВФ будет вынужден его признать, и вся помощь Украине… окажется под угрозой».

Бензин

Согласно мониторингу портала minfin.com.ua, на 20 декабря средняя стоимость топлива на заправках Украины немного снизилась: А-95 и А-92 с прошлой недели подешевели на 0,03 грн. к прежней цене (23,14 грн./л и 22,38 грн./л). Дизельное топливо осталось на прежних значениях (20,66 грн./л). По словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, дизтопливо в ближайшее время подскочит в цене ещё примерно на гривню, из-за чего автоперевозчики уже анонсировали повышение расценок на перевозки примерно на 20% с начала следующего года.

Пресс-служба министерства социальной политики распространила заявление о том, что правительство установило денежные компенсации за бензин инвалидам-переселенцам из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей. О сумме компенсации, на которую может рассчитывать инвалид, не сообщается.

В апреле 2017 года на Украине подорожает топливо. Согласно законопроекту № 5132, который депутаты Верховной рады приняли в первом чтении, ставка акциза на бензин увеличится с 171 евро до 213,5 евро за 1000 литров (дизтоплива — с 125 до 139,5 евро). Это даёт удорожание топлива на 1,1 грн. (бензин) и на 0,4 грн. (дизтопливо) при текущем курсе 27,43 грн./евро.

Бюджет

В ночь с 20 на 21 декабря Верховная рада Украины всё-таки приняла закон о бюджете на 2017 год. Первый и самый главный его итог — оно высветило наличный расклад сил в Верховной раде. Расклад, разумеется, не окончательный, однако характеризующий отношение политических лидеров к президенту и его курсу в текущей перспективе. Итак, лишь 2 из 8 фракций и депутатских объединений ВР в полном составе голосовали (не голосовали/отсутствовали) против бюджета: «Оппозиционный блок» и «Батькивщина». От них бюджет не получил ни одного голоса. Ещё одна фракция («Самопомощь») дала 5 голосов «за» из 26. Остальные 5 фракций и групп, за редкими исключениями, голосовали за бюджет.

Их мотивацию раскрыла народный депутат фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая. Депутат указала, что на социально экономическое развитие отдельных территорий отправили 3 млрд грн. (1 млрд после первого чтения). Основная часть этих средств попадёт на мажоритарные округа депутатов коалиции. Во-первых, это непрямая взятка. Во-вторых, в случае внеочередных выборов, эти суммы обеспечат им преимущество перед конкурентами. Метод старый, проверенный, широко применявшийся ранее Партией регионов, с которой нынешняя власть так упорно боролась.

В бюджет заложен рост ВВП на уровне 2%, а также рост доходов бюджета на 20% (до 721,1 млрд грн.). План на поступления от приватизации остаётся на уровне 2016 года — 17,1 млрд грн. Расходы в будущем году увеличатся на 16,5% (до 790 млрд грн.). Почти 191 млрд грн. доходной части бюджета (26,5%!) приходится на заёмные средства. Предельный объём госдолга увеличивается до 1,7 трлн грн., при этом на внешние займы придётся только 86 из 191 млрд грн. Следовательно, 105 млрд отыщут внутри страны (эмиссия).

В бюджет заложили 4 млрд грн. на стипендии студентам (+2 млрд с момента первого чтения). Иными словами, власть умасливает студентов, возможно, с прицелом на внеочередные выборы.

Кому ещё увеличили финансирование? Тут мало что изменилось с прошлого года:

— Нацбезопасность и оборона, +13,8% (130 млрд грн.)

— Минобороны, +15% (64,4 млрд грн.)

— МВД, +12% (46,2 млрд грн.)

— СБУ и СВР — бюджет почти не изменился (6,2+0,95 млрд грн.)

— Существенно выросли бюджеты антикоррупционеров. На НАБУ выделили 0,773 млрд грн. (+58%), на созданные в этом году Агентство по предотвращению коррупции и антикоррупционную прокуратуру — 605 и 105 млн грн. Итого только по этим статьям на силовые министерства и ведомства из бюджета планируется потратить почти 250 млрд грн. — 31,5% расходной части бюджета.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в своём Facebook прогнозирует, что бюджет-2017 приведёт к дальнейшему росту преступности, а также снижению показателя ВВП на душу населения до 1500−1800 долл. (2115 в 2015 году, 4030 в 2013-м).

Экономический эксперт Всеволод Степанюк в комментарии порталу Голос.UA раскритиковал главный финансовый документ страны: «Бюджет на 2017 год антисоциальный, антиконституционный и преступный, так как он нарушает статьи Конституции Украины и базируется на не существующем законодательстве. Ведь в нем заложены деньги от спецконфискации и приватизации. Также бюджет не может считать своей доходной частью будущие кредиты и гранты от других стран. Этого нельзя делать, потому что бюджет может базироваться только на налогах, которые поступают в казну страны. Кредиты и гранты могут финансировать лишь дефицит бюджета, но не сам бюджет».

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии информагентству УНН отметил 2 основных момента: дефицит бюджета (77,5 млрд грн.) можно смело увеличивать примерно на 20−25 млрд, которые правительство не получит от спецконфискаций (отчуждение собственности и средств на счетах представителей властной вертикали Виктора Януковича и его самого) и приватизиции. Первое — слишком длительный процесс, что до приватизации, то доходы этого года позволяют примерно спрогнозировать поступления в следующем.

Второе, на что обращает внимание эксперт — это два крупных сюрприза, возникших перед самым принятием бюджета: повышение минимальной зарплаты до с 1450 до 3200 грн., а также национализация «Приватбанка». Первое сильно ломает сложившийся рынок начисления зарплат, их «белой» и «серой» части. Оба сюрприза — это потенциальные драйверы эмиссии и девальвации гривны.

Разное

Результатом последнего заседания Совета ассоциации Украина-ЕС стало решение о проведении в I квартале будущего года Промышленного диалога. Судя по официальному сообщению о его проведении, одной из тем диалога станет предоставление Украине ряда дополнительных квот и преимуществ, которые выходят за рамки Соглашения об ассоциации: с 2013 года украинский экспорт обвалился почти в 2 раза, ситуацию необходимо как-то исправлять, и теперь это исключительно европейская головная боль.

Немецкая Prettl Kabel Konfektion GMBH открыла на Украине завод по производству электрокабельной продукции (уже второй завод этой компании на Украине), о чём сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Ранее сообщалось, что в топ-10 позиций экспорта Украины в Европу единственной несырьевой продукцией (если не считать таковой прокат и арматуру) была кабельная продукция. Более того, доходы Украины от поставок этого товара в Европу за 11 месяцев 2016 года достигли почти 1 млрд долл. По всей видимости, производство кабеля и проводов станет одной из специализаций Украины в ЕС.

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив рассказал, что Украина в 2017 году может рассчитывать почти на 1 млрд грн. от ЕС: «Подписанные соглашения — по реформе госслужбы, трансграничному сотрудничеству, соглашения с ЕИБ — если посмотреть вместе, то их общая сумма около миллиарда евро», — заявил министр на встрече с журналистами после завершения Совета ассоциации Украина-ЕС.

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