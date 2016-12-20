



В российских СМИ царят удивление и возмущение по поводу отказа американского публициста Герша Кунцмана извиняться за его недавнюю статью, в которой он попытался оправдать убийство нашего посла в Турции Андрея Карлова за счёт его сравнения с убийством в 1938 году в Париже посла нацистской Германии. Напомню, что требования принести извинения были направлены в редакцию газеты New York Daily News нашим МИДом.

Мы с полным основанием следим сегодня за реакцией в мире на это преступление, мы фиксируем позицию государств и отдельных политиков, мы делаем выводы. Но требовать извинений от тех, кто своими словами или делами подтверждает или раскрывает свою причастность к стану врагов нашей страны, — какой в этом смысл? Продемонстрировать, что наши враги являются «врагами всего цивилизованного человечества»? Возможно, это и имело бы смысл, если бы такое «единое цивилизованное человечество» существовало бы. Но его сегодня уже не существует.

В чём заключается суть основного конфликта современного мира? Это давно уже не конфликт между отдельными странами или группами стран. Это конфликт культурно-исторического, или, как сегодня любят говорить, «цивилизационного» свойства. В нём в качестве одной стороны выступают силы глобализации и структуры мирового управления, которые стремятся подавить самобытность народов, их национальное самосознание, навязать им единую тоталитарную систему «демократического» порядка и такой же общий примитивный стандарт потребительского отношения к жизни. Противостоят им те страны, народы, политические силы или отдельные личности, которые пока не потеряли свою историческую память, своё народное начало, свою традицию, свою независимость, кто борется за их сохранение. Или просто на первое место ставит задачи развития своей собственной страны, а не возможность управления другими странами и миром в целом.

Проявления этого конфликта мы наблюдаем сегодня даже у нас в стране — что же говорить о США, где спор между коллективным Трампом и коллективной Клинтон далеко ещё не закончен. Что же говорить о Великобритании, Германии, Франции, Италии…

Террористические структуры — это лишь один из используемых глобализаторами инструментов войны. В этих структурах есть немалое число несчастных, которые воистину не ведают, что творят, и полагают, что террором борются за правильные идеи, за своё народное дело. Но большинство их руководителей прекрасно понимают, что они делают и в чьих интересах.

Герш Кунцман из числа тех, чья работа — искривлять мозги. Искривлять их как самим американцам, так и людям во всём мире. Он вовсе не невменяемый и неспроста работает именно в New York Daily News.

Эта газета, напомню, принадлежит Мортимеру Цукерману, стороннику Хиллари Клинтон и донору фонда Клинтонов. Мы помним, как в бытность Хиллари Клинтон госсекретарём уничтожалась Ливия, и как она в прямом эфире ликовала по поводу зверского убийства Муаммара Каддафи. Помним, кстати говоря, что и в России тогда были деятели, которые вслед за американцами радовались, что ливийский лидер «как зверь, загнан в клетку».

Сама же New York Daily News сегодня в первых рядах тех изданий, кто наиболее грязно и подло искажает происходящее в мире, особенно в Сирии, в Ираке, на Украине. Поэтому вернусь здесь к тому, с чего начал: какой же смысл требовать от подобных деятелей и изданий неких извинений? Явно не больший, чем бросать жемчуг перед свиньями. Они лишь растопчут его ногами (Мф: 7:6). Как это, впрочем, и сделал Кунцман.

В этом смысле гораздо более подходящим стало использование Марией Захаровой в их отношении определения «бесноватые». Вот пусть и отправляются всем своим стадом в пропасть.

Но речь в данном случае идёт, конечно же, не просто о тех, кто в мировом культурно-историческом конфликте стоит на стороне сил тьмы. Они одновременно и наши конкретные политические враги, и в этом смысле требовать от них какой-то цивилизованной реакции значит не больше, чем требовать извинений от нацистов, расстрелявших советского парламентёра в окружённом нашими войсками Сталинграде. Тоже ведь были «представители западной цивилизации», но отправились оттуда, куда положено, а не в безопасное место, как сегодняшние наши враги-террористы и их советники, выезжающие из Алеппо на предоставленных им для удобства автобусах.

Такие как Кунцман любую нашу слабину будут использовать лишь для того, чтобы вновь сделать нам больно, вновь оскорбить нас и опорочить нашу страну, вновь помешать нам найти внешнюю поддержку в деле борьбы с международным терроризмом, вновь порушить взаимопонимание с теми на Западе, кто начинает прислушиваться к аргументам России. Относясь к ним как к тем, кого мы рассчитываем вразумить, мы вводим в заблуждение общественность и в самих США, у нас в стране, и по всему миру.

Поэтому на официальном уровне — никаких проявлений наших искренних чувств. Никаких «мы возмущены», «мы удивлены» и тем более «мы не понимаем». Мы всё понимаем. Гибель товарища — это, конечно же, горе для нас. Но кунцманы и их патроны должны знать, что каждая такая смерть и их на неё реакция будут для нас лишь дополнительным поводом собраться с силами для ещё более напористого продолжения борьбы за выживание России в условиях нарастающей агрессии глобализма.

Каждый из нас по-своему простится с Андреем Карловым. Но главной мыслью этого прощания, думаю, станут слова из нашей старой поминальной песни:

Спите, бойцы,

Слава навеки вам.

Нашу отчизну, край наш родимый

Не покорить врагам!