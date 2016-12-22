Митинги бывших сотрудников милиции, отстаивающих свое право на пенсию, было в фокусе украинской региональной прессы на неделе с 15 по 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но вначале о пошлости, от которой не удержался обозреватель портала «Сіверщина» (Чернигов). В его статье о гибели посла России в Турции Андрея Карлова говорится, в частности: «Напомню, что российского посла убил с криком террорист «За Алеппо!». За разбомбленный российскими войсками сирийский город Алеппо, где погибли сотни или тысячи детей, женщин, стариков, то есть мирного населения. Погибли, еще раз напомню, от русского оружия. Первые сравнения, которые приходит в голову всем обозревателям — убийство сербским националистом Гаврилой Принципом австрийского эрцгерцога в Сараево, столице Боснии. С этого выстрела, как полагают, началась Первая мировая война. Однако это сравнение, как это часто с аналогиями и бывает, очень хромает. Ведь, похоже, убийство российского посла — это реакция турецкого общества на шизофреническую ситуацию, когда в стране полно сирийских беженцев из-за войны диктатора Асада со своим народом. Того Асада, которому помогает другой диктатор — российский президент Владимир Путин. После попытки переворота (или имитации?) тысячи офицеров и государственных служащих Турции арестованы, уволены. В то же время президент Эрдоган то мирится с Путиным, то воюет, сбивая российский самолет. Обществу трудно понять такую странную логику. Выстрел турецкого террориста в российского посла — это знак, что во всем мире к русским будут относиться, если не враждебно, то, по крайней мере, с настороженностью. Владимир Путин вновь, как и его предшественники — цари и генсеки, сделал российских граждан заложниками своей политики. А что до сравнений, то лучше выстрел в Анкаре сравнивать с выстрелом украинского националиста Мыколы Лемика, который убил российского, то есть советского консула во Львове в знак протеста против голодомора, устроенного коммунистами украинской нации. Более похоже».

В Мелитополе бывшие правоохранители собрались у памятника защищать свои права, пишет «Индустриалка» (Запорожье). Ветераны МВД, а также представители других силовых ведомств и воины-афганцы, присоединились к Всеукраинской акции протеста. Уже около года отставники добиваются справедливости в вопросе перерасчета пенсий. Из последних «мероприятий», о проведении которых напомнили организаторы пикета, прошедшего в Мелитополе, ноябрьский протест ветеранов МВД в Полтаве, декабрьский пикет у министерства внутренних дел в Киеве и встреча с первыми лицами ведомства. «Пока все остается без движения, — отметил подполковник милиции в запасе Виктор Павленко. — Хотя на днях министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о создании рабочей группы, которая должна до 20 января решить, как приравнять должности и звания бывших милиционеров к полицейским. И якобы они обратились в Пенсионный фонд, министерство социальной политики, чтобы выяснить, как пересчитывать нам пенсии. Уже год разбираются и все никак не могут определиться. А последний перерасчет нам, ветеранам проводился в 2004 году, потом была то индексация, то надбавки там какие-то, а когда в 2008 году оклады были увеличены в три раза, у меня лично пенсия уменьшилась на 215 гривен». Поддержали бывших правоохранителей и афганцы, которые тоже вышли на акцию. Высказав свое недовольство действиями правительства, ветераны МВД, других силовых ведомств и афганцы, подписали петицию, в которой изложены требования учесть при рассмотрении государственного бюджета на 2017 год дополнительные средства для обеспечения социальной защиты представителей данной категории и провести для них перерасчет пенсии; внести изменения в Закон Украины «О национальной полиции» в части установления льгот за пользование жильем и жилищно-коммунальные услуги; решить вопрос правопреемства между МВД Украины и Нацполицией Украины; а также отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

«BukNews» (Черновцы): 20 декабря бывшие работники милиции Черновцов, которые находятся на пенсии, повторно собрались на митинг, на этот раз — на Центральной площади города. Они снова требуют, чтобы пенсии им начисляли как работникам национальной полиции. Григорий, майор УМВД на пенсии, рассказал, что за 20 лет выслуги сейчас он получает 1500 гривен пенсии, а его коллега-прапорщик — 1300 гривен. «С 1 января будет минимально 3200 гривен пенсия, а нам пенсии никто не поднимает», — говорит протестующий.

«Волинські Новини» (Луцк): несколько сотен ветеранов-пенсионеров МВД в День милиции пришли под областную государственную администрацию с требованиями перечислить им пенсии. Представитель митингующих Игорь Богонос — пенсионер МВД — рассказывает, что нынешняя акция уже четвертая. До того дважды ветераны МВД ездили в Киев, один раз перекрывали дороги. В Киеве представители депутатов получили письмо-петицию, вроде бы, оно поступило и к министру внутренних дел Авакову. «Создана рабочая группа, которая должна на днях рассматривать наш вопрос. Народ настроен стоять до конца», — пояснил Богонос. На Волыни более 4 тысяч пенсионеров — бывшие работники органов внутренних дел. Они рассказывают, что почти половина из них получает пенсию в размере менее 2 тысяч гривен, есть такие работники, у которых нет и 1000 гривен пенсии. Последний перерасчет им сделали более 3 лет назад. А с тех пор выросли цены, повысились тарифы. Наконец, к ветеранам МВД вышел волынский губернатор Владимир Гунчик, который пообещал еще раз заручиться поддержкой нардепов. После этого все присутствующие громко ему похлопали, исполнили вместе гимн и разошлись. А вот за дверью, внутри здания администрации дежурили работники Нацгвардии при полной экипировке, готовясь, очевидно, к непредсказуемым событиям.

Политолог Андрей Золотарев прокомментировал порталу «Днепр Вечерний» (Днепропетровск) ситуацию по национализации «Приватбанка»: «Это логическое продолжение дешевой олигархической политики, которая предполагает национализацию убытков и приватизацию прибыли. Бенефициары банка выжали его досуха, а докапитализировать его будут за счет средств налогоплательщиков, для чего внесут соответствующие поправки в госбюдлжет-2017. Каждый украинец заплатит 4−5 тысяч гривен налогов за патриотизм Игоря Валерьевича. Последствия — ухудшение макроэкономических показателей, инфляция и падение курса гривны. Что будет дальше? Судя по всему, договоренность достигнута: Коломойский останется с деньгами и к нему не будет претензий со стороны правоохранителей за $5,5 млрд, которые ушли из банка».

Вкладчиков «Приватбанка», скорее всего, спасут — хотя, возможно, не всех и не на 100%, но сделано это будет за счет всех остальных граждан, считает «Таймер» (Одесса). Вместе с тем, следует понимать: национализация столь крупного актива — совершенно беспрецедентный для Украины случай, буквально не имеющий аналогов в новейшей истории. Причем в стране нет не то что правоприменительной практики для подобных операций, но и законодательства, которое делало бы подобные операции возможным. А потому не подлежит никакому сомнению тот факт, что национализация происходит при полном согласии бывших собственников банка — и в первую очередь, скандального днепропетровского олигарха Игоря Коломойского. Уникальное место, которое занимает «Приватбанк» в украинской экономике, обусловливает использование экстраординарных мер для того, чтобы удержать его на плаву. Только первый транш рефинансирования, которое предоставит государство тонущему «Привату», составит 15 миллиардов гривен, а всего на начальном этапе на спасение «Приватбанка» планируют выделить 43 миллиарда. Общая же сумма государственных средств, которые потребуется «залить» в опустевшую казну учреждения, по различным оценкам может достичь 150 миллиардов гривен — примерно по 4 тысяч гривен на каждого гражданина страны. И это само по себе станет весьма серьезным ударом для отечественной экономики.

Черкасский комбинат «Финвал 2006» просит Порошенко восстановить экономические связи с Россией, передает «Провінція» (Черкассы). В обращении отмечается, что разрыв связей с РФ и СНГ негативно влияет на экономическую составляющую предприятия: падает выручка и вскоре завод может закрыться, а люди останутся без работы. Кроме того, по словам сотрудников, после начала экономической конфронтации между Украиной и Россией были утрачены рынки сбыта не только российские, но и других стран СНГ. Квоты, предоставляемые Европейским союзом, оказались мизерными и не смогли компенсировать предприятию потерю крупных рынков. «На начальном этапе это обозначало остановку программы модернизации, сейчас же предприятие вынуждено сокращать производство, штаты, что очень болезненно отображается на наших сотрудниках», — заявили работники. Ранее с требованиями возобновить экономические связи с Россией потребовал крупный украинский аграрный холдинг «Робуста-Агро», который находится в Херсонской области. Всего же с аналогичными требованиями обратились к президенту 12 предприятий из 8 регионов страны.

На Кировоградщине полицейские разоблачили крупнейшую за последние десять лет группу «черных» заготовителей древесины, сообщают «Новини Кіровоградщини» (Кировоград). Четверо злоумышленников арендовали ряд складских помещений, в которых организовали пилораму и склады по хранению уже распиленных досок и стволов «кругляка». Во время проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли незаконно порубленной древесины на сумму более чем полмиллиона гривен и около $3 тысяч, полученных с незаконной продажи. Преступные «схемы» предусматривали не только централизованную заготовку, но и переработку и реализацию древесины практически в промышленных масштабах. По предварительной информации, злоумышленники незаконно реализовывали древесину не только на территории Кировоградщины, но и во многих областях Украины.

Депутаты Ровненского областного совета подготовили обращения к центральным органам власти с просьбой не отменять мораторий на экспорт древесины, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Один проект принадлежит «радикалке» Оксане Лозовой, другой — представителю Блока Петра Порошенко, Виктору Охремчуку. Однако во фракции БПП нет единодушия по этому вопросу. В частности четверо депутатов-руководителей лесхозов, не согласны с мнением коллег, что запрет вывоза ровненского леса является хорошей идеей.

Украинские суды еще ни разу не выносили обвинительные приговоры и не признавали госизмену офицеров, оставшихся в Крыму и перешедших на службу в Вооруженные силы России, констатирует «Реал» (Винница). Отечественное законодательство с недавних пор позволяет осуждать заочно. Что мешает судьям — отсутствие прецедентов, слабая доказательная база военной прокуратуры, коллективный саботаж или страх за то, что если ситуация изменится, за решение придется отвечать? Расследованием дел подозреваемых в государственной измене и дезертирстве бывших украинских военнослужащих, весной 2014-го ратовавших за «русский мир», в военной прокуратуре Винницкого гарнизона начали заниматься давно и активно. Материалы по первому делу в горсуд передали еще в декабре 2015 года. «В течение 2016-го мы подготовили и направили на рассмотрение коллегии судей материалы по 33 бывшим военнослужащим, которые на данный момент проходят службу в военизированных формированиях на территории аннексированного Крыма и России. В свое время они передали имущество Украины оккупантам, снова приняли присягу. Некоторые из них ранее имели доступ или работали с секретной аппаратурой», — рассказывает военный прокурор гарнизона Владимир Клепиковский. Он уточняет, что две трети фигурантов этих дел были старшими офицерами и руководили подразделениями, начиная от роты. Пожалуй, наиболее любопытным может показаться случай с Николаем Гавришем. Будучи подполковником он командовал воинской частью А 1387 в Джанкое. При появлении «зеленых человечков» Гавриш принялся агитировать личный состав за «русский мир» и любезно сдал россиянам все, что мог. Но в суде дело Гавриша не слушалось. Около 8 месяцев его «назначали» к рассмотрению, потом несколько раз в зале не удавалось собрать коллегию судей, а иногда назначенный государством адвокат обвиняемого отсутствовал. Ситуация с осуждением крымских офицеров стандартна. Подобные дела, кроме Винницы, ведут в Киеве и Чернигове. Обвинительных приговоров пока нигде не выносили.

В Умани неизвестные оставили свиную голову у могилы цадика Нахмана, а вход в могильный комплекс забрызгали красной краской, рассказывает «Провінція» (Черкассы). Акт вандализма в синагоге совершили двое неизвестных, которые около 2 ночи подъехали к святыне на черном джипе и зашли внутрь с пакетом, — говорит Андрей Заславский исполнительный директор благотворительного фонда «Раби Нахмана». — Этих людей охранник видел раньше, за несколько часов до акта вандализма они приезжали в синагогу, даже просили у охранника прикурить, поэтому их очередной визит не вызвал никакого подозрения. Скорее всего, эту акцию кто-то проплатил, ведь люди не закрывали лица. Учитывая, что город у нас маленький, большинство знает друг друга, то, видимо, были иногородние, которым заплатили деньги, чтобы они это сделали. Возможно, для того, чтобы раздуть национальный скандал или какие-то сепаратистские настроения».

Посол Азербайджана Азер Худиев посетил Житомир с рабочим визитом, пишет «Житомир.info» (Житомир). Он встретился с руководством области, а также посетил культурный центр азербайджанцев, где поблагодарил за последовательную работу председателя правления «Конгресса солидарности азербайджанцев Украины» Ильгара Мамедова. Посол рассказал, что делегация прибыла, чтобы наладить сотрудничество в регионе. «Это наш первый визит в Житомир. Он носит экономический характер для развития регионального сотрудничества», — сообщил Худиев. Гости, которые пришли на праздник, благодарили представителей Азербайджана за моральную и материальную поддержку, которая особенно ценна для Украины во время российской «агрессии». Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Равшан Тагиев в очередной раз заверил, что азербайджанцы и в дальнейшем будут поддерживать Украину, которая стала домом для многих из них. По его словам, «полумиллионная диаспора азербайджанцев сегодня, как никогда, придерживается позиции, что Украина должна восстановить свою целостность, мы не признаем ни аннексии Крыма, ни оккупации Донбасса, мы хотим, чтобы был мир. Азербайджанцы живут во всех странах мира, я призываю их объединиться ради мира и согласия. Азербайджанцев Украины призываю сделать все максимально, чтобы на Украине наступил мир и порядок. Слава Азербайджану, слава Украине!».

Над Вислой замаячила перспектива затяжного политического кризиса, полагает «Zaxid.net» (Львов), комментируя начавшиеся 16 декабря волнения в Варшаве, конфликт между правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) и оппозицией. Философию государственного управления партией PiS трудно обозначить в традиционных политологических терминах, отмечает издание, называя ее в итоге «конфликтократией». Она началась фактически сразу после перехвата рычагов управления в 2015 году и продолжается. «Битва за историю», «битва за суд», «битва за женские трусы» (речь идет о полном запрете абортов), «битва за мертвых» (эксгумации) — и вот открылся новый фронт общественного конфликта, «битва против журналистов в парламенте». Руководство PiS поставило цель: построить новую «настоящую» Польшу. Для этого нужно разрушить старую («следствие коммунистического заговора»). Поэтому сопротивление старой системы и ее среды гарантировано, так говорят идеологи правящей партии. Политический процесс в Польше все больше напоминает самые лучшие постсоветские практики. Обязательные решения, которые политически «неправильные», не публикуются. Проекты, которые «правильные», голосуются руками. Массовые акции против действий власти перекрываются акциями в поддержку легитимной власти. Основу нынешних протестов составляет леволиберальный креативный класс, который любит пить кофе на «пляцу Збавицеля» (популярное место среди варшавских хипстеров и «белых воротничков»). Однако тактическая слабость оппозиционных сил сейчас еще не значит, что они обречены. Теоретически успех возможен. Но нужно понимать, что значит успех. Перевыборы не выход, за них выступают лишь те оппозиционные силы, которые хотят использовать низкую популярность «Гражданской платформы» и перетянуть к себе их избирателей, а также внепарламентские оппозиционные партии. Оптимальным вариантом для парламентской и уличной оппозиции было бы конструирование крепкого нового механизма сдержек и противовесов нынешней власти. Поскольку институциональный механизм противовесов уже не работает (все ветви власти, включая судебную и медийную, в одной руке), оппозиция должна позаботиться об альтернативном механизме. Быстрые и точечные уличные демонстрации, которые произошли в пятницу, вполне пригодны. Скоординированная деятельность политиков и общественного сектора в парламенте и на улице — единственное, что может сдержать правящую партию.

«Новий день» (Херсон) публикует впечатления журналиста, посетившего республики Средней Азии. Первым делом в отношении Казахстана он сообщает, что перенос столицы из Алма-Аты в Астану был связан с тем, что «основной причиной этого решения стало желание властей уберечь страну от возможной агрессии России и укрепить свои позиции на севере: в этом регионе Казахстана из-за длительной антиказахской политики коммунистов заселенном преимущественно русскими, всегда были довольно сильными сепаратистские настроения». Близость России и постсоветская действительность в Казахстане постоянно напоминают о себе, пишет автор, «с этим сталкиваешься на каждом шагу: местные общаются преимущественно на русском, при расчете банковской картой в магазинах часто требуют предъявить паспорт, без этого же документа невозможно приобрести SIM-карту для мобильной связи. Я уже молчу о неприветливых казахстанских пограничниках, полицейских-взяточниках и очень запутанных правилах с регистрацией в стране для приезжих». Несмотря на то, что в Казахстане зарплаты и пенсии выше, чем на Украине, на уровень жизни рядовых граждан это не влияет. Выжить на обычную пенсию невозможно, дорого все. Еще одной страной, которой посетил журналист, оказалась Киргизия. Ее особенностью является то, что «бросалось в глаза после Узбекистана и Казахстана: свободолюбие местных жителей. Все, с кем мне удалось пообщаться, спокойно рассказывали о том, что их беспокоит, не боялись критиковать власть». Во многом Киргизия поминает Грузию. К примеру, и там, и здесь довольно приветливые полицейские: очень резкий контраст по сравнению с Узбекистаном и Казахстаном! Сами же люди рассказывают о других бедах: огромные поборы в школах и детсадах, далеко не идеальными являются чиновники. Однако в отличие от других стран Средней Азии обо всех этих проблемах в Киргизии говорят открыто: здесь работают мощные журналисты-расследователи, есть качественные медиа, да и сами киргизы все активнее ездят за границу, видят, чем живет мир, и становятся более требовательными.