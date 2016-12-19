



Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Избранный президент США Дональд Трамп назвал исполнительного директора корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона в качестве своего выдвиженца на пост главы Государственного департамента США. В свете его личных отношений с президентом Владимиром Путиным и другими высокопоставленными официальными лидерами России ведутся активные обсуждения как в международном сообществе, так и в США о том, сможет ли этот шаг привести к потеплению американо-российских отношений. И здесь есть несколько элементов, которым нужно уделить внимание, сообщает Global Times.

Во-первых, это сирийский вопрос. Хотя и США, и Россия стали наносить удары в Сирии во имя борьбы с терроризмом, цели двух стран различны. Так, США поддерживают силы, противостоящие Башару Асаду, тогда как Россия выступает на стороне его правительства. Москва не только предоставила авиаподдержку Дамаску, но и, как отмечает издание, и направила в Сирию опытные боевые части.

Обилие внутренних конфликтов в Сирии дает возможность для расширения влияния террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по всему Ближнему Востоку, поэтому совместное уничтожение боевиков является фундаментом сотрудничества между США и Россией в сирийском вопросе. Однако это не означает, что в двусторонних отношениях наступит потепление.

Несмотря на готовность взаимодействовать, Вашингтон и Москва придерживаются слишком различных взглядов на важные вопросы. Если не будет новых стимулов, одной только антитеррористической операции может оказаться недостаточно для размораживания отношений в краткосрочной перспективе.

Так, Бен Кардин, ведущий демократ в Сенатском комитете по внешним отношениям, выступил в октябре с заявлением, что он не считает улучшение отношений возможным. «Россия очевидно не заинтересована в проведении контртеррористической операции, предоставлении гуманитарной помощи или политическом прогрессе в Сирии», — отметил он. В ответ на выдвижение Трампом Тиллерсона Кардин заявил в интервью CNN, что он с беспокойством относится к отношениям Тиллерсона с Россией, а также хотел бы, чтобы «государственным секретарем был кто-то, кто представляет США».

Если назначение Тиллерсона и является началом новой эры в американо-российских отношениях, по-прежнему нет признаков того, что эта эра приведет с собой их потепление. Некоторые российские эксперты считают, что Тиллерсон использует энергетику в качестве инструмента сдерживания России.

Хотя у Тиллерсона нет опыта работы в области дипломатии, Джон Болтон — вероятный выбор Трампа на пост заместителя главы Государственного департамента — является дипломатом-неоконсерватором с большим опытом международных отношений. При администрации Обамы Болтон часто писал статьи, в которых он критиковал Обаму за слишком мягкую позицию по отношению к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), России и Китаю.

Во-вторых, остается вопрос Украины, по которому, по всей видимости, Трамп изменил свою риторику. Так, по словам президента Украины Петра Порошенко, он провел телефонные переговоры с Трампом «по вопросу российской агрессии и незаконной аннексии Крыма».

Очевидно, что если США не уделят украинскому кризису должного внимания, а пойдут на одностороннее улучшение отношений с Россией, это скажется на отношениях между Вашингтоном и его европейскими союзниками. Это, в свою очередь, окажет влияние на оборонную политику США в Европе. Будучи исполнительным директором крупной компании, Тиллерсон, может, и заботится больше всего об экономических интересах, но если его кандидатура будет утверждена, ему придется поставить на первое место интересы национальной безопасности.

Таким образом, Государственному департаменту, возглавляемому Тиллерсоном, будет сложно разогреть холодные отношения между США и Россией, поэтому стоит ожидать сохранения статус-кво.