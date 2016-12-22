



Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Во внешнеполитической среде многие согласны, что канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, является последним лидером стран Запада, стоящим на защите глобального либерального порядка. Она единственная надежда свободного мира, судьба которого зависит от выборов осени 2017 года. Но надежды эти безосновательны, они построены на неверном понимании ее правления за последние 11 лет, которые ошибочно считаются успехом. Вместо Меркель сторонникам либерального миропорядка стоит поддержать альтернативную коалицию, не включающую в себя ни нынешнего канцлера ФРГ, ни её христианских демократов.

Так называемая «красно-красно-зеленая» коалиция, включающая в себя Социал-демократическую партию, партию «Левые» и «Зеленых», является наилучшим способом продвижения немецкой демократии, рекалибровки ЕС, а также будущего всего либерального миропорядка, пишет Маттиас Маттийс в статье для Foreign Policy.

Автор отмечает, что с глобального финансового кризиса 2008 года лидерство Меркель постоянно подвергалось давлению по четырем направлениям — долговой кризис еврозоны, «военный конфликт» между Россией и Украиной, кризис Шенгенской зоны и беженцами и миграцией внутри ЕС, опасные авторитарные тенденции в Венгрии и Польше. При решении всех четырех кризисов Меркель не смогла добиться нужных результатов.

Во-первых, во время кризиса евро из-за того, что Берлин настаивал на жесткой фискальной политике и структурных реформах ноша приспособления к кризису было переложена на страны-должники, что привело к катастрофическим последствиям для единства монетарного союза. В отличие от США, Германия выступала исключительно за жесткую экономию, запрещая в течение первых трех лет кризиса Европейскому центральному банку использовать средства для успокоения рынков. В результате такого подхода произошло падение уровня жизни, рост безработицы и евроскептицизма по всей южной периферии ЕС. Будущее же общей валюты по-прежнему находится под сомнением.

Во-вторых, в «военном конфликте» между Россией и Украиной Германия положилась полностью на НАТО и экономические санкции, создав ненадежную коалицию, чье достоинство скорее находится в области морали, нежели в области практического применения. Хотя воюющие стороны и смогли добиться хрупкого мира, введенные против Москвы санкции не поспособствовали возвращению Киеву контроля над востоком страны и Крымом.

Сейчас же Меркель придется столкнуться с Трампом, который открыто дал понять, что хочет сближения с Россией. И с выходом Соединенного Королевства из ЕС единственная надежда на единую внешнюю политику в отношении России будет возвращение к Ostpolitik — политики изменения через взаимодействие с Москвой.

В-третьих, первоначальная политика Меркель открытых дверей по отношению к сирийским беженцам обернулась впоследствии миграционным соглашением с Турцией о прекращении потока беженцев в обмен на финансовую помощь, обещания безвизового режима для граждан Турции. Это соглашение закрыло путь беженцам только через Балканы, но никак не сказалось на проблеме наплыва мигрантов из Африки через Средиземное море в Италию.

В-четвертых, ни ЕС, ни Берлин не смогли остановить скатывание Венгрии и Польши в авторитаризм. Дело даже не в том, что ФРГ не смогла остановить это, как отмечают эксперты, партия Меркель сыграла важную роль в консолидации власти Виктора Орбана.

Таким образом, то, как за последние десятилетия решались все эти четыре кризиса, говорит о необходимости свежего руководства в Берлине. И альтернативой Меркель может стать «красно-красно-зеленая» коалиция, которая одна может дать надежду на выживание ЕС.