Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за неделю с 9 декабря по 19 декабря сократились на 422 млн куб. м, — до 12,66 млрд кубометров. Наполненность подземных хранилищ (ПХГ) — порядка 40,9%. Таким образом, с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона, Украина «сожгла» примерно 2,1 млрд кубометров газа. По данным «Укртрансгаза, 17 декабря отбор из хранилищ за 1−17 декабря составил 901,21 млн кубометров, в среднем — 53,01 млн куб. м /сутки. Для сравнения — в ноябре среднесуточный отбор составил 30,31 млн кубометров.

«Если российские коллеги не примут стандартные условия контракта (не подпишут специальное дополнительное соглашение — Ред.), то до конца зимы мы, скорее всего, не будем у них покупать газ… Будем ожидать результатов Стокгольмского арбитража», — такое мнение высказал глава компании «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) Андрей Коболев на пресс-конференции. Такая позиция компании объясняется тем, что компания оспаривает в Стокгольмском арбитраже контракт, заключённый Юлией Тимошенко в 2009 году. Покупка газа без заключения допсоглашения означала бы, что в «Нафтогазе» соглашаются с условиями контракта, а сам процесс теряет смысл.

В компании поспешили обрадовать промышленных потребителей природного газа. С 1 января его минимальная стоимость будет снижена с 7,78 тыс. грн. за тыс. кубометров до 7,551 тыс. грн. за тыс. кубометров (максимальная — с 8,577 тыс. грн. за тыс. кубометров до 8,374 тыс. грн. за тыс. кубометров). Однако директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский указывает, что радоваться преждевременно: «[Газ наоборот должен стоить дороже] Минимум ещё на тысячу гривен. Минимум, потому что цена в Европе растёт, а гривна девальвирует. Таким образом, ни о каком снижении стоимости энергоресурса и речи быть не может, поскольку, следуя договоренности с МВФ, правительство, напротив, должно повышать цену, вслед за европейцами», — отметил он в комментарии для портала Голос.UA.

Исполняющий обязанности председателя Госслужбы геологии и недр Украины Николай Бояркин заявил журналисту «Укринформ» об успешной геологоразведке на северо-западном шельфе Чёрного моря. «40 млрд кубометров — это самые минимальные цифры, которые можно было назвать, ведь только на двух обследованных участках упомянутой площади в 7 тысяч кв. км уже найдено около 35 млрд кубометров газа. Ещё остается обследовать шесть участков, на которых запасы также весьма значительные». Много это или мало? Во времена, когда украинская металлургия и химпром работали с нормальной загрузкой, годовое потребление доходило до 55 млрд кубометров, из которых до 35 млрд приходилось на промышленность. Т. е. обнаруженные залежи при прежнем потреблении не покрывали бы даже годового потребления Украины.

В правительстве Польши, в отличие от Украины, не стали ограничиваться одним лишь возмущением по поводу решения Еврокомиссии разрешить Газпрому увеличить поставки в Европу по газопроводу OPAL. «По мнению Польши, такая ситуация угрожает безопасности поставок газа в ЕС, в частности в регионе Центральной Европы. Это создает серьезные риски для безопасности поставок газа для Польши через зависимость от одного источника поставок из России», — заявил официальный представитель МИД Польши Йоанн Вайда для Gazeta Prawna. Правительство Польши оспаривает это решение в Европейском суде. Реакция Украины, по словам заместителя директора научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева порталу Голос.UA, не идёт ни в какое сравнение: «МИД выступил, но как-то слабо, замминистра иностранных дел какую-то ноту отослал. Это «фе» не было чётко артикулировано, как требуется в нотах — со ссылкой на конкретную статью документа, с требованием не допускать подобного в будущем».

Хотя именно Украине, казалось бы, следует протестовать в первую очередь, ведь от транзита напрямую зависит стоимость газотранспортной системы. О том, сколько стоит этот актив, спорят не первый год. Последняя оценка Андрея Коболева, высказанная недавно в эфире «24 канала» — 30 млрд долл. Однако в случае прекращения транзита эта сумма снизится в 5 раз, признал чиновник.

Есть и иные причины: «У нас значительно снизился импорт газа, и в следующем году, по нашим расчетам, это может быть первый год, когда у нас доходы от транзита газа могут превышать затраты на импорт газа», — такое мнение высказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время заседания представителей Высшего экспертного совета при Совете НБУ.

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 15 декабря составляли 1,88 млн тонн, т. е. сократились за последнюю неделю на 94 тыс. тонн. При этом 924 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на дефицитный антрацит, 957 тыс. тонн — на угли газовых марок.

В энергосистеме Украины работают 42 блока и 2 корпуса ТЭС общей мощностью 8257 МВт (примерно 55% от общей мощности украинской тепловой генерации). Таким образом, нагрузка на тепловую генерацию в период 6−16 декабря выросла ещё больше — разница составляет почти 634 МВт. Этим и объясняется, что даже продолжающиеся поставки угля не покрывают потребление ТЭС, не говоря уж о накоплении запасов.

7 энергоблоков и 1 корпус энергогенерирующей компании «Центрэнерго» находились вне резерва из-за отсутствия запасов угля антрацитовой группы. В ремонтах находилось 4 корпуса ТЭС.

С началом отопительного сезона «Укрэнерго» установила и отслеживает граничные нормы потребления электроэнергии. По состоянию на 15 декабря 9 областей Украины (Винницкая, Запорожская, Донецкая, Николаевская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Житомирская) и город Киев допустили превышение этих норм более чем на 10%. В среднем же по Украине превышение составило 7,7% (1476 МВт).

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг обещает немыслимое — снизить оптовую стоимость электроэнергии в 2017 году. С 1 января снижение составит 10%, до 1341,57 грн. за МВт•ч (сегодня — 1490 грн. за МВт•ч) и с 1 апреля еще на 5,8% — до 1263,76 грн. за МВт•ч. Таким образом это не только повлечёт уменьшение тарифа для конечных потребителей, но и отменит ранее запланированное повышение тарифа до 1,99 грн. за за кВт•ч (сегодня — 1,29 грн.). Игорь Насалик в эфире телеканала «112 Украина» подтверждает эту информацию.

Впрочем, такое решение принимается не в интересах бытовых потребителей, а в интересах бизнеса. «…наш тариф для бизнеса выше, чем в РФ, выше, чем в Казахстане, и выше даже, чем в некоторых европейских странах», — напоминает энергетический эксперт Андрей Герус в эфире радио «Голос Столицы». Скорее всего, население продолжит платить за киловатт те же самые 1,29 грн. или немногим меньше. Однако снижение оптовой цены приведёт к тому, что население начнёт полностью покрывать своими платежами сумму тарифа, чем снимет с бизнеса необходимость дотировать бытовых потребителей.

Более ценным для бытовых потребителей станет принятие законопроекта №5532, находящийся сейчас на рассмотрении в Верховной раде. Документ предусматривает мораторий на отключение электроэнергии должникам в зимний период, к тому же период просроченных платежей должен превысить 3 месяца.

Руководитель проектов и программ «Укрэнерго» Андрей Немировский во время круглого стола, посвящённого обсуждению нового закона об электроэнергетике предупредил о том, что уже с 2017 года следует готовиться к интеграции украинского энергорынка в европейский. «…в начале следующего года мы ожидаем конкретный пошаговый план реализации этой интеграции. Он разрабатывается пятью системными операторами: это Румыния, Венгрия, Польша, Словакия, Швейцария и мы. Этот план предусматривает интеграцию украинской и молдавской энергосистемы в ENTSO-E. Это значит, что нашей генерации так или иначе, в какой-то мере на 20%, 30%, до 50%, придется конкурировать ценой. По новой модели рынка, при открытии границ и синхронизации работы рынков любой украинский завод может теоретически купить электроэнергию в Словакии». Таким образом, снижение оптовой цены мегаватта направлено ещё и на то, чтобы не уступать конкурентные преимущества европейским производителям электроэнергии.

Пресс-служба «Укрэнерго» очень кстати назвала стоимость модернизации электросетей Украины: «Мы на годы, если не десятилетия, отстаем от наших европейских партнеров, как по уровню осведомленности и технологий, так и по уровню «железа». Оно устаревшее и трещит по швам. В целом мы оцениваем объем инвестиций на комплексную модернизацию примерно в 1,5 миллиарда евро в течение ближайших пяти лет. В последнем проекте инвестиционной программы «Укрэнерго», поданной в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 1,94 миллиарда гривен». А ведь этому устаревшему «железу» каким-то образом придётся работать в интеграции с европейским энергорынком.

Уголь

В ноябре текущего года частная энергетическая компания ДТЭК поставила 1,7 млн тонн угля на принадлежащие ей ТЭС, что на 26% больше, чем в ноябре прошлого года. Однако даже это, как уже отмечалось, не может обеспечить накопления запасов до запланированного уровня — темпы накопления угля на государственных ТЭС падают быстрее, чем ДТЭКу удаётся их компенсировать.

«Я считаю, что на сегодняшний день мы уже готовы к тому, чтобы отказаться от закупок угля на оккупированных территориях. Сегодня стабилизировался энергетический баланс страны, сегодня есть предпосылки и возможности использовать уголь, который добывается на территории Украины, в том числе, в Западной Украине», — об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявил заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко. Серому кардиналу президентской фракции явно не дают покоя лавры главы Минэнерго Игоря Насалика. Министр также полгода рассказывал СМИ о том, что Украина больше не закупает уголь на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей. А потом оказалось, что годовой объём покупки составляет 9 млн тонн. В качестве замены Кононенко предложил ЮАР и КНР, т. е. снова схему «порты-развозка железной дорогой», которая сегодня функционирует лишь сверхнапряжением «Укрзализици» в ущерб прочим потребителям грузовых перевозок. Что же касается западноукраинского угля, то, как несложно заметить из отчётов «Укрэнерго», баланс удаётся сохранять только потому, что блоки «Центрэнерго» (работают на углях антрацитовой группы) стабильно находятся в резерве. Иначе Минэнерго вряд ли удалось бы запасти нынешние 924 тыс. тонн.

Далее, чистая математика. Экспорт из ЮАР и КНР? Значит каждый месяц украинские порты должны выгружать по 750 тыс. тонн угля (9 млн/12 месяцев). Тогда как в реальности для них потолок — 400−500 тыс. тонн. «Объективно, даже если отбросить эмоциональный или политический фактор, нам действительно нечем просто заменить эти девять миллионов тонн угля в Украине. Если мы отказываемся от этих поставок с Донбасса, мы эти девять миллионов тонн должны взять в ЮАР, но максимум мы можем взять примерно до двух миллионов тонн, а остальные семь миллионов мы тогда будем импортировать из России напрямую», — подтверждает Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире радио «Голос Столицы»

Нефть

Украинская биржа с 19 декабря начинает торговлю нефтяными фьючерсами, об этом сообщает пресс-служба биржи.

«Укртранснафта» (оператор магистральных нефтепроводов Украины), ожидает в 2017 году снижения прокачки нефти до 10 млн/тонн в год, В текущем году компания планирует, что этот показатель достигнет 13,8 млн тонн.

Директор департамента аудита Государственной финансовой службы Наталья Рубан в пресс-релизе сообщила о том, что по результатам проверки рынка ГФС начислила 42 нефтетрейдерам 3,1 млрд грн. налогов и штрафов. «Основным нарушением является неправомерное отражение в декларации по акцизному налогу реализации через АЗС подакцизных товаров как продажи для коммерческого использования», — отметила чиновник. По всей видимости, представитель ГФС имеет в виду акциз на розничную продажу топлива. Ранее мы сообщали, что в правительстве признали идею неудачной и убирают этот налог, повышая обычный топливный акциз на соответствующую величину.

Отопительный сезон

В будущие годы украинцам следует готовиться к не слишком теплым батареям. Такой вывод можно сделать из заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, распространённого его пресс-службой: «Наша задача — втрое меньше потреблять [газа, — Ред.] на квадратный метр в зданиях. Это путь в 5−10 лет для Украины».

После скандалов в октябре-ноябре 2016 года по поводу счетов за отопление в правительстве приняли решение изменить формулу расчёта стоимости отопления для домов, не оборудованных счётчиками тепла. Так, по словам коммерческого директора «Киевэнерго» Евгения Бушмы, оплата за 1 кв.м. отапливаемой площади за ноябрь снижена до 23 грн., т. е. на 50% от тарифов на начало отопительного сезона. Аналогичные заявления можно услышать от сотрудников теплокоммунэнерго в других регионах Украины. Это стало возможным после того, как в качестве отправной точки стали брать не среднемесячную температуру, а расходы на отопление в аналогичных домах, оборудованных счётчиками. Однако это не означает, что такой тариф сохранится до конца отопительного сезона. Перерасчёт коснется только потреблённого тепла в октябре-декабре. А вот уже с января 2017 года НКРЭКУ установила новые тарифы на газ для всех украинских ТЭЦ (охватывают большую часть потребителей центрального отопления Украины). Теперь 1 тыс. кубометров будет обходиться ТКЭ 7545 грн., т. е. примерно на 500 грн. дороже (как раз об этом говорил выше Валентин Землянский — стоимость газа для украинцев растёт вслед за европейским рынком). Разумеется, это подорожание отразится на конечных потребителях.

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