Аналитическая записка, в которой определяются первоочередные задачи новой администрации США в области обороны, не содержит упоминания о России, несмотря на заявления высокопоставленных официальных лиц о том, что Москва является угрозой номер один для США. Вместо этого, основное внимание уделяется борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмене бюджетного лимита, разработке новой стратегии кибербезопасности, а также повышение эффективности, пишут Джон Хадсон, Пол Маклири и Дэн де Льюс в статье для Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Авторы отмечают, что на протяжении многих лет официальные лица Минобороны и спецслужб называли Россию первоочередной угрозой для США благодаря её значительному ядерному арсеналу, продвинутому киберпотенциалу, модернизированным вооруженным силам, а также готовности бросать Вашингтону и его союзникам вызов на Ближнем Востоке, Восточной Европе и других регионах. Так, председатель комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил в 2015 году, что ни одна угроза не носит столь серьезного характера, как Россия.

В свою очередь, в переходной администрации Трампа отказались обсуждать, какое место Россия занимает в оборонных приоритетах избранного президента, однако подчеркнули, что аналитическая записка «не передает всей картины». «Если СМИ считают, что этот список включает в себя все приоритеты избранного президента, они совершают ошибку и вводят себя в заблуждение», — заявила Джессика Дитто, официальный представитель переходной команды Трампа.

В Пентагоне отказались комментировать приоритеты новой администрации, однако добавили, что переходная команда получила всю информацию о вопросах, связанных с Россией.

Авторы напоминают, что с самого начала своей предвыборной кампании Трамп открыто выступал за улучшение отношений с Россией в интересах США, особенно по вопросам борьбы с терроризмом и Сирии. Он выдвинул на пост главы Государственного департамента бывшего исполнительного директора Рекса Тиллерсона, утверждая, что его богатый опыт работы с Россией станет значительным активом в переговорах между двумя странами.

Посыл Трампа заметно улучшил отношения республиканцев к России, как показал проведенный недавно опрос, однако внешнеполитический истеблишмент, в том числе большая часть сотрудников Пентагона, Госдепа и ЦРУ, по-прежнему испытывают скептицизм в отношении России.