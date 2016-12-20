«Кащенко плачет», «просто идиот», «националист», «антикультуралист», «записки сумасшедшего», «просто дурак», «очень мерзко и непрофессионально», «всё он понимает, но делает то, за что ему платят». Такими эпитетами, да ещё с матерной бранью из «культурных» уст, удостоился автор этих строк от части калининградской творческой интеллигенции за публикацию под заголовком «Германский порядок» в Калининградской области наступил: завтра оккупация?» В статье был упорядочен весьма насыщенный календарь культурно-образовательных мероприятий в 2016 году, соорганизованных в области немецкой стороной.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

Автора обозвали дураком, это полбеды. Беда в другом. Ключевые тезисы о том, что

а) растворение калининградского общества в германском культурном коде становится неконтролируемым и близко к точке невозврата;

б) ментальное переформатирование уже сегодня меняет самоидентификацию значительной части калининградской молодёжи,

местной интеллигенцией были восприняты с нескрываемым восхищением. Мол, этим календарём гордиться надо! Горячо согласные с описанной «германизацией» (а это чиновники, журналисты, историки, музейщики, общественники Калининградской области) позиционируют себя живущими не иначе как в «Русской Европе» (истина, что Волга течёт тоже в Европе — это не про них), заявляя, например, что «ничего, кроме унылой пустоты, на этой земле (калининградской) ни совок, ни россия не создала» (орфография сохранена).

Оставим за скобками сходство с приёмами «Ельцин-центра», очернившего «доельцинскую» историю Российской империи и Советского Союза. Есть у этой калининградской публики единство в другом, губительно масштабном.

На мой взгляд, «душеспасительная» кричалка «Калининград — Русская Европа» — это не более чем калька с «Україна цэ Європа». Но манящий слоган о «Русской Европе», отделяющий, как кажется калининградцам, их от страны под названием «Россия», и есть проект отделения Калининграда от России. Это Евромайдан сбоку.

Но зададимся вопросом — мягкая автономизация Калининградской области (а «германизация» составная часть этого процесса) длится уже третий десяток лет, и на протяжении всего этого времени российская власть упорно не замечала ни заигрывания с немецким прошлым, ни «поиски» так называемой калининградской идентичности.

Тем более внезапным кажется «прозрение» федерального центра в 2015—2016 гг., когда Москва сначала зачистила ряд немецких НКО (Немецко-Русский дом, Ганзейское бюро, общество «Зеленоградск — Пиннеберг», Ясно-Полянский союз немецко-русской культуры «Тракенен»), а затем, сменив директора в государственной телерадиокомпании «Калининград», начала беспощадную борьбу с «германизацией» в региональном медиапространстве.

Ясно, что подобная запоздалая реакция, скорее, сродни пальбе из пушек по воробьям (если уж взялись за лечение калининградского общества от «кёнигсбергской парамнезии», то надо начинать с низин — со школ и университетов). Но в этой ситуации, на мой взгляд, крайне важно понять, что подвигло центр «прислать докторов» в Калининград. От ответа на этот вопрос станет ясно, что ждёт калининградцев — пилюльная терапия или хирургическое лечение?

Итак, есть в этой истории ряд событий, при соединении которых возникает логичная причинно-следственная связь. О ней и поговорим.

Предлагаю в рассуждениях отталкиваться от даты 31 января 2016 года. В этот день из-под пера Владимира Путина вышел указ № 34 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 231 «О неотложных мерах по реабилитации российских немцев».

Минувшей зимой в некоторых немецких кругах этот документ вызвал эффект разорвавшейся бомбы. А как иначе, если спустя 24 года Путин взял и исключил из указа своего предшественника Бориса Ельцина фразу о восстановлении государственности российских немцев. Вместо многообещающей фразы о «поэтапном восстановлении государственности российских немцев» теперь в указе значатся слова о «социально-экономическом и этнокультурном развитии российских немцев». Эта была единственная поправка в указе.

Будучи какое-то время «своим» среди российских немцев и проводников «всего немецкого» в Калининграде, автор этих строк наслышан об их голубой мечте — возрождении Автономной Республики Немцев (АРН) в составе Российской Федерации. Из-за этой мечты несколько лет назад всерьёз и надолго раскололась Федеральная национально-культурная автономия российских немцев (ФНКА РН). Главный раскольник, прежний директор ФНКА РН Виктор Баумгертнер активизировал работу по обоснованию образования новой административно-территориальной единицы в составе России во время президентства Дмитрия Медведева.

Сегодня структура Баумгертнера расформирована, новым президентом ФНКА РН является Генрих Мартенс — доверенное лицо Путина. Но это не значит, что реваншисты побеждены. Виктор Баумгертнер руководит учреждённым после раскола Союзом общественных объединений российских немцев, который гнёт свою линию в частности на страницах инфоресурса genosse. su («Товарищ»). Читаем там, к примеру, воззвание председателя Международного конвента российских немцев Генриха Гроута о том, что решение Путина об отказе восстановить немецкую автономию «обернулось циничным обманом не только конкретного репрессированного народа, но и всей мировой общественности». В другом месте указ Путина назван «дискредитирующим Россию».

Вы спросите: а как это всё соотносится с Калининградом? Связь есть и более чем прямая. Дело в том, что, по всей видимости, именно в Калининградской области остались на плаву люди и активы Баумгертнера. Например, президент Немецко-Русского дома (НРД) в Калининграде Виктор Гофман уже в период раскола являлся вице-президентом непризнанного Москвой ФНКА РН, выступавшей за республику. Калининградский Немецко-Русский дом является «независимым» НКО, но независимым, прежде всего, от Федеральной национально-культурной автономии российских немцев нынешнего председателя Генриха Мартенса (в других регионах России подобные «дома» давно подконтрольны ФНКА РН). И визит в Калининград минувшим летом посла Германии в России Рюдигера фон Фрича (к слову, бывшего вице-президента Федеральной разведывательной службы), обеспокоенного судьбой НРД, свидетельствует, скорее, об интересе Берлина к восстановлению государственности немцев в России.

Теперь вновь зададимся вопросом, прозвучавшим в первой части настоящего журналистского расследования: возможно ли — тысячу раз теоретически — создание Автономной Республики Немцев на территории Калининградской области?

Ответ однозначен — если уж и создавать немецкую автономию в России, то, конечно же, в Калининградской области. Что немецкого осталось в Саратовской и Волгоградской областях от бывшей Поволжской республики? Города Маркс и Энгельс? Достаточно вспомнить мощнейший общественный протест саратовцев в начале 1990-х годов против идеи реставрации немецкой республики на Волге. В Калининградской же области всё пропитано уважением к немецкой истории и памяти. Там уважающий себя человек в соцсетях пишет место жительства — Кёнигсберг, а о поездке в Москву говорит: «Ездил в Россию». В общем, всё подготовлено к Wiederherstellung der Republik.

А теперь цифры. По данным переписи 2010 года, всего в России зарегистрировано около 400 тысяч российских немцев. 230 тысяч из них проживают в Сибирском и Уральском федеральных округах. Остальные разбросаны практически по всем регионам. В Калининградской области российских немцев ничтожное количество — 0,87% (или около 7,5 тыс. человек). Но если сравнить с данными 1989 года, то их численность выросла в 6 раз, и эта динамика свидетельствует, что миграция российских немцев является управляемой при возникшем государственном кризисе. И потом, на первых этапах никто не запретит проживать в АРН представителям не титульной нации. Не нацисты, чай.

Вся эта гипотетическая конструкция переплетается с политреалиями 1992 года, когда на съезде немцев СССР прозвучала идея восстановить государственность немцев на территории Российской Федерации. Тогда политические круги уже полтора года как объединённой Германии внесли на съезд проект — создание автономии в Калининградской области.

Идеологи «калининградского варианта» заявляли, что Калининградская область — единственное место в России, где отсутствует коренное население, а значит «исключён повод к межнациональным конфликтам» (самих калининградцев потомки «истинных арийцев» не спросили). На бумаге было даже придумано название геополитического творения нового Франкенштейна — Балтийская Славяно-Германская Республика (БСГР).

…25 лет назад Россия отстояла Калининградскую область. Но, может, случилось и так, что ФРГ, едва не подавившись бесплатной порцией шнельклопсов в виде ГДР, не стала форсировать события, сделав ставку на смену поколения русских, живущих на «потерянных землях».

P.S. Накануне полпред в СЗФО, бывший калининградский губернатор Николай Цуканов высказался в интервью «Комсомолке», что «никакой «германизации» в реальной жизни региона не существует». При этом чиновник почему-то свёл это многогранное явление, поражающее образование и культуру Калининградской области, к реставрации немецких исторических памятников, разбросанных по территории региона. Действительно, нет большей глупости считать, что доведение до ума в туристических целях сохранившегося фортово-кирхового хозяйства — это и есть самая «германизация» (вот уж точно, в огороде бузина, а в Киеве дядька).

К автономизации Калининградская область приблизится тогда, когда начнётся строительство канувших в Лету символов германского господства. Прежде всего, Королевского замка Кёнигсберг. Доводы же Цуканова о том, что в орденском замке «трижды с почестями принимали Петра Великого», на мой взгляд, из той же серии, что и «свастика была древнеславянским символом».