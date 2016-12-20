Польша неожиданно для себя оказалась втянутой в нападения террористов, которые вчера, 19 декабря, в предрождественскую неделю совершили атаки в Германии, Турции и Швейцарии. Непосредственно «польский след» засветился в происшествии в Берлине, где грузовик врезался в людей, посещавших рождественскую ярмарку в немецкой столице. По последним сообщениям, погибло 12 человек. Как передавала Заграничная служба Польского радио, фура была с польскими номерами и принадлежала польской фирме, что дало основание вначале подозревать ее. Однако потом выяснилось, что грузовик, скорее всего, был угнан. Владелец фирмы Ариэль Журавский рассказал, что за рулем должен был находится его брат, но он не отвечал на звонки и, как сказал Журавский в интервью польскому телеканалу TVN24, «я боюсь, что с ним случилось что-то очень плохое». Так оно и вышло, под утро 20 декабря немецкая полиция проинформировала, что в кабине фуры был найден мертвый поляк, а настоящий водитель, осуществивший наезд на берлинцев — пакистанец или афганец, въехавший в Германию в феврале 2016 года в качестве беженца.

Иван Шилов ИА REGNUM

Следствию еще предстоит ответить на многие вопросы, но кое-что вызывает особое внимание. «Кошмар сбылся», — пишет ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, связывая покушение в Берлине с событиями в Ницце, когда 14 июля этого года террорист на грузовике точно так же врезался в людей, гуляющих по набережной курортного французского города. При этом издание отмечает, что по итогам службы безопасности Германии выдержали тест на охрану массовых мероприятий, в частности во время проведения Октоберфеста, однако для «рождественских ярмарок, которые проходят по всей стране устанавливаются другие критерии, не везде и всегда можно исключить риск». Но дело, очевидно, не только в разных «критериях» охраны массовых мероприятий: буквально на прошлой неделе 12-летний подросток (выходец из Ирака), которого подозревают в связях с джихадистами, попытался подорвать взрывчатку на рождественской ярмарке в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн. Это уже не просто совпадение, а тенденция.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) особо не скрывает и не скрывало своего отношения к христианским символам в Европе, анонсировав несколько месяцев назад планы устроить террористические нападения во время рождественских праздников, в том числе при помощи грузовиков. Польский католический портал Polonia Christiana, комментируя нападение в Берлине, констатирует, что «почти на 100% мы можем быть уверенными в том, что в ближайшее время — в течение нескольких месяцев, недель, может быть, даже несколько дней — следует ожидать очередного теракта», называя в качестве его организатора и исполнителя исламистов, исповедующих «тоталитарную, чрезвычайно агрессивную идеологию», оправдывающую «завоевание всего христианского мира». К сожалению, считает издание, европейские политики до сих пор «не проснулись», в то время как за океаном президентом выбрали человека, «который прямо заявляет, что он будет бороться с исламистской угрозой». К счастью, Польша является относительно безопасной страной, «не ставшей, как соседняя Германия экспериментальным полем мультикультурализма», Польша остается обществом «однородным с точки зрения национальных, культурных и религиозных» предпочтений, заключает издание.

Однако нападение на рождественскую ярмарку в Берлине показывает, что в этой Европе поляки не могут чувствовать себя в безопасности. Террорист, захвативший польский грузовик и погубивший водителя-поляка, принес его тем самым в жертву, подобно тому, как сатанисты используют святое причастие в своих культах. Все это напоминает предварившую развязывание Второй мировой войны на нашем континенте провокацию в Гляйвице, когда нацистские спецслужбы организовали атаку на германскую радиостанцию, переодевшись в польскую военную форму. Помимо того, сейчас, даже если Польша и может себя чувствовать в безопасности, отказавшись от размещения на своей земле беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, кто гарантирует безопасность полякам, проживающим в Германии? Кто готов пообещать, что их не изберут в качестве объектов новых целенаправленных нападений, учитывая сильную польскую католическую идентичность?

В этой ситуации Варшаве требуется заново переосмыслить вопросы обеспечения безопасности, расставить приоритеты. Очевидно, что должно произойти усиление антитеррористических и контртеррористических мер с учетом угроз на западном направлении. Под эти задачи следует выстраивать и систему создающихся сейчас Войск территориальной обороны. Усиление режима безопасности ждет и государственные учреждения, чтобы они не являлись проходным двором для всех желающих, а также объекты жизненно важной инфраструктуры. Подобное будет сделать непросто, особенно в нынешней политической ситуации в Польше, когда наведение порядка в любой сфере сопровождается подозрениями и публичными обвинениями в адрес властей в «нарушении демократии» и «установлении диктатуры». Но мир изменился, Варшаве не удастся отстояться в стороне, представив себя островом спокойствия и стабильности. Это первое.

Второе. Польше пора серьезно задуматься над тем, какие на самом деле угрозы во внешней политике встают перед ней. Например, когда председатель комиссии Сейма по связям с поляками за рубежом Михал Дворчик, представляющий правящую партию «Право и Справедливость» (PiS), связывает начавшиеся в прошлые выходные внутренние беспорядки в Варшаве, противостояние властей и оппозиции с «частью сценария, который написан в Москве», так как «наивно думать, что Россия, сложа руки, будет смотреть на развертывание войск НАТО в Польше» — это сознательная игра на публику или демонстрация уровня аналитических способностей польских политиков? Ведь прежняя парадигма мышления, попытка выстроить внешнюю политику, в том числе на основе создания искусственного противостояния между Польшей и Россией ввиду размещения на польской земле дополнительного контингента американских солдат и войск НАТО к концу 2017 года, сегодня перестает соответствовать новым реалиям. Решению поддается и более важный раздражитель в польско-российских отношениях, украинский вопрос, связанный с концептуальным желанием Варшавы иметь территориальный буфер между Польшей и Москвой.

Президент США Дональд Трамп по итогам событий 19 декабря заявил: «Невинные мирные жители были убиты на улицах, когда они готовились к рождественским праздникам. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие исламские террористы в рамках своего глобального джихада постоянно убивают христиан в их общинах и местах поклонения. Эти террористы и их региональные и всемирные сети должны быть стерты с лица земли — эту миссию мы выполним вместе со всеми партнерами, любящими свободу». При этом Трамп выразил соболезнование «семье и близким российского посла в Турции Андрея Карлова, который был убит радикальным исламским террористом», добавив, что убийство посла — «это нарушение всех норм цивилизованного миропорядка и должно быть повсеместно осуждено». Американский лидер особо отметил: «Произошли три теракта в Турции, Швейцарии и Германии — и все становится только хуже, цивилизованный мир должен начать мыслить иначе». На чьей стороне собирается в этой ситуации быть Польша и с кем?