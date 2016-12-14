Больше всего вреда новой внешней политике избранного президента Дональда Трампа наносит не Россия, которая якобы «слила» переписку демократов на WikiLeaks, а сами республиканцы-противники Трампа, которым нужно продолжать конфронтацию с Россией, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Противники избранного президента США Дональда Трампа никогда не откажутся от мифа о том, чтобы президент России Владимир Путин отдал приказ о взломе переписки главы предвыборного штаба бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, а также Национального комитета Демократической партии (НКДП), чтобы гарантировать провал Клинтон и победу Трампу. Их вложения в этот миф слишком значительны.

Для Клинтон и её предвыборного штаба это единственный способ объяснить, как она проиграла выборы, в которых, как в ноябре считал даже Трамп, она должна была одержать верх. Для центральных СМИ — это попытка делегитимизировать Трампа.

В свою очередь, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер считает взлом Россией переписки демократов возможностью бросить тень на новую администрацию еще до того, как она придет в Белый дом. Но по-настоящему в этом мифе заинтересованы самые отъявленные ястребы, нацелившиеся на более крупную добычу. Они пытаются демонизировать Путина, представить его в качестве того, кто подрывает устои демократии. Они утверждают, что он скомпрометировал президентские выборы в США для достижения победы «полезного идиота», которого Клинтон назвала «марионеткой» Путина.

Если партии войны удастся превратить этот миф в реальность, им удастся поставить крест на любых попытках Трампа достичь сближения с Россией, о котором он говорил. Если им удастся очернить Трампа, назвав его «президентом Путина», а самого Путина выставить неумолимым врагом США, тогда русофобы смогут вновь вернуться в дело.

И партия войны даже не скрывает своих целей. Так, сенатор Джон Маккейн призвал создать комиссию, в которую войдут избранные члены Конгресса, для расследования участия России во взломе. Целью этого расследования, по словам коллеги Маккейна сенатора Линдси Грэма, будет «положить на стол президенту Трампу пакет удушающих санкций против России».

«Они должны заплатить», — написал Грэм в своем микроблоге в Twitter.

«Удушающие санкции» могут положить конец сложившейся практике сосуществования Москвы и Вашингтона, поставить крест на любых перспективах заключения соглашения с Россией, еще до того, как Трамп сможет провести хоть какие-нибудь переговоры. Партия войны хочет подорвать любую разрядку с Россией еще до её начала.

Одной из причин, по которой Трамп одержал верх на выборах, стало его обещание прекратить участие США в затратных, кровопролитных и бесконечных войнах на Ближнем Востоке, в которые США затащили сторонники Буша-младшего и президент Барак Обама. Он также предложил достигнуть нового взаимопонимания с Россией и Владимиром Путиным.

Но для некоторых в Вашингтоне поношение России является условным рефлексом, выработанным во время холодной войны, у других же, таких как представители СМИ и сотрудников так называемых аналитических центров, русофобия течет в крови.

Так, хотя Джулиан Ассандж и заявил, что WikiLeaks не получали никаких электронных писем из России, эту связь необходимо расследовать. Взломала ли Россия сервер НКДП и почтовый ящик Джона Подесты? Пытался ли Путин напрямую предоставить организации информацию для подрыва демократии или поражения Клинтон? Сама бывшая первая леди США утверждает, что так президент России мстит ей за демонстрации 2011 года.

Но если такое расследование и будет проведено, тогда его результаты нужно представить общественности. Директор ЦРУ и его помощники должны будут под присягой подтвердить, что им известно не только о роли России в сливе материалов на WikiLeaks, но и то, кто именно в их ведомстве стоял за сливом информации в Washington Post, целью которого было бросить тень на Трампа. Агенты и оперативники ЦРУ также должны будут пройти через детектор лжи, чтобы понять, кто сливает данные в антитрамповские СМИ.

Прежде чем проводить какое-либо расследование Конгресса, избранный президент Трамп должен вызвать своего нового директора ЦРУ Майка Помпео и потребовать от него найти и уволить всех сотрудников, которые передают секретные материалы для дискредитации его президентской кампании.

Путин все-таки не гражданин США, а вот вредители в ЦРУ как раз ими являются. Пойдут ли СМИ на расследование утечек? Маловероятно, поскольку они являются выгодополучателями таких утечек и соучастниками тех, кто им эту информацию передает.

В свою очередь, высокопоставленные официальные лица в ЦРУ и президент Национального фонда демократии (НФД) Карл Джершман должны дать показания под присягой о том, стояли ли они за акциями протеста в ходе выборов в России в 2011 году, а также стояли ли ЦРУ и НФД за цветными революциями, с помощью которых свергались пророссийские правительства в ближнем зарубежье России.

И если Россия вмешивалась в выборы в США, не является ли это отплатой за смену режимов в приграничных с Россией странах? Какую роль ЦРУ, НФД и Джон Маккейн, которого видели на площади независимости в Киеве, играли в свержении демократически избранного правительства Украины в 2014 году?

Трамп пообещал вести более разумную внешнюю политику, при которой не будет больше войн там, где не затронуты жизненно важные интересы США, или отправки американских военнослужащих для помощи союзникам-нахлебникам.

Может оказаться, заключает автор, что настоящие вредители новой внешней политики США находятся не в Москве, а в Вашингтоне. Настоящая опасность заключается в том, что палки в колеса новой внешней политике Трампа будут вставлять как раз противники Трампа среди республиканцев.