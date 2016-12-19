



Иван Шилов ИА REGNUM Дэвид Фридман и Дональд Трамп

Дэвид Фридман — человек, которого Дональд Трамп выбрал на пост посла США в Израиле, является угрозой миру на Ближнем Востоке и безопасности граждан США из-за своих радикальных позиций, пишет Ричард Коэн в статье для Washington Post.

Так, Фридман назвал президента Барака Обаму антисемитом, и это не простая клевета, а абсурд, признак больной психики, а также, добавляет автор, расизма. Фридман также заявил, что бывшая помощница по предвыборной кампании Клинтон Хума Абедин имеет связи с организацией «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Фридман на протяжении многих месяцев говорил, что он является выбором Трампа на пост посла США в Израиле. При этом весь его дипломатический опыт ограничивается представлением Трампа по делам о банкротстве республиканца.

Со стороны Трампа назначение Фридмана является двойным оскорблением. Во-первых, для либеральной еврейской общины США, которая выступает против расширения поселений ни западном берегу реки Иордан, поддерживает двухгосударственное решение и мало что имеет общего с религиозной и националистической группой, проводящей заселение.

Во-вторых, для арабского мира, где оно играет более важную роль. Фридман не только поддерживает расширение поселений и, похоже, выступает против создания Государства Палестина на западном берегу Иордана, но и хочет перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Однако аннексия Израилем Иерусалима, осуществленная после войны 1967 года, так и не была признана на международном уровне. США всегда придерживались позиции, что перенос посольства может быть осуществлен только в рамках всестороннего соглашения, достижение которого не предвидится даже в обозримом будущем.

Перенос посольства США в Иерусалим арабский мир воспримет как пощечину, которую ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует для своих целей. Стоит также ожидать очередного взрыва насилия, в том числе очередной интифады. Пока неясно, говорит ли Фридман от себя или за будущую администрацию Трампа, однако он был партнером Трампа на протяжении долгого времени, поэтому логично будет предположить, что их с избранным президентом позиции сходятся.

Читай также: Трамп подтвердил, что перенесет посольство США из Тель-Авива в Иерусалим

Фридман также назвал нацистскими коллаборационистами — так называемыми капо — организацию J Street, выступающую за двухгосударственное решение и против расширения поселений. Такие шаги являются анафемой для праворадикальных граждан Израиля и их сторонников в США. Они однако составляют меньшинство среди еврейского населения как США, так и Израиля.

Назвав J Street тем, кто «хуже, чем капо», Дэвид Фридман не просто оскорбил их, он закрыл дверь для любой умеренности, делегитимизировав политику США и желание обычных американских евреев. Фридман едва ли дипломат, он фанатик с грязным ртом.

Номинацию Фридмана необходимо отклонить, поскольку он является угрозой миру на Ближнем Востоке, а также для жизней граждан США, умеренности и разумной дискуссии. Если же Сенат одобрит его кандидатуру, он, по сути, одобрит приравнивание либеральных и умеренных евреев к тем, кто помогал нацистам.