19 декабря в результате покушения, совершенного на него сотрудником турецкой полиции, на выставке картин в Анкаре погиб посол России в Турции Андрей Карлов. По некоторым сообщениям, нападавший Мевлют Мерт Алтинас выкрикнул перед тем, как открыть огонь по дипломату, что Россия заплатит за Алеппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Российско-турецкие отношения — что дальше?

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На данный момент Россия и Турция заявили, что вопиющий акт был нацелен на ослабление отношений между двумя странами, в то время как Государственный департамент США отметил, что готов предоставить помощь Москве и Анкаре.

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Пока неясно, что ждать дальше, однако с учетом непростых отношений между Москвой и Анкарой как сложившихся исторически, так тех, которым можно было стать свидетелем за последний год, существует пять сценариев, которые нужно принимать в расчет, пишут Робби Греймер и Эмили Тамкин в статье для Foreign Policy.

Во-первых, отмечают авторы, существует риск того, что российские хакеры совершат удар по Турции. Россия, по их мнению, имеет склонность к тому, чтобы создавать политическую нестабильность в других странах с помощью выверенных по времени хакерских атак, как это было в случае с США. Правительство Турции уже становилось жертвой таких действий. Так, сайт Wikileaks опубликовал 57 тыс. писем министра энергетики и природных ресурсов Берата Албайрака, зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Если учесть, как считают авторы, что в прошлом российские хакеры уже сотрудничали с Wikileaks для предания огласке украденной переписки, можно сделать вывод, что российские взломщики могут нанести удар по Турции, раскрывая еще больше нелицеприятных секретов о лицах, находящихся в орбите Эрдогана.

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Во-вторых, может произойти похолодание в и без того хрупких отношениях между Турцией и Россией, в результате чего на Турцию вновь будет оказано экономическое давление. Так было в ноябре 2015 года, когда турецкие F-16 сбили российский бомбардировщик над Сирией. В результате акта агрессии Москва ввела эмбарго на большое число турецких товаров, турецкий экспорт в Россию упал на $737 млн. Более того, турецкий газопровод Турецкий поток, который должен был стать частью «стратегического партнерства» двух стран, был заморожен. Экономическая ситуация улучшилась только после извинения со стороны Эрдогана в июне 2016 года.

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В-третьих, убийство посла может быть использовано в качестве предлога для дальнейших репрессий как в Турции, так и в России. Так, Эрдоган после неудавшегося государственного переворота, совершенного против его правительства, а также покушение на жизнь самого главы Турции, отправил под стражу тысячи человек.

В-четвертых, убийство Андрея Карлова может привести к провалу режима прекращения огня в Алеппо, по вопросу о котором Москва и Анкара занимают различные позиции. Несмотря на разногласия, Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня, благодаря которому из города смогли выйти мятежники и мирное население. Убийство посла может привести к провалу перемирия или к возобновлению боев в других частях Сирии.

Наконец, существует угроза, что Россия сыграет курдскую карту. Турция — страна-член НАТО, поэтому крайне маловероятно, что Россия будет рассматривать возможность широкомасштабной войны с Турцией, но Москва может использовать свои исторически сложившиеся связи с недовольными курдами, в том числе поддержать курдских повстанцев. В результате этого в Турции будут чаще происходить теракты.

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