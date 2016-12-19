Вот и отгремела салютами праздничная неделя в Казахстане. 25-летний рубеж независимости пройден. И пройден успешно: ни митингов, ни акций протеста. Только концерты да пламенные речи патриотов. Правда, без неприятных сюрпризов все же не обошлось.

Идеологи ОУН-УПА

Привет из прошлого

Весьма удивительная статья была опубликована в начале минувшей недели на портале novostiinform.org. Некий Андрей Манчук, занимаясь переводом документов Организации украинских националистов (украинская националистическая ультраправая политическая организация, действовавшая в 1920—1950 годы — ИА REGNUM ), обнаружил планы оуновцев относительно Казахстана.

«В первой фазе революции или, скорее, восстания, мы после освобождения этнографических земель, должны остановиться у Волги, а потом бросить все боеспособное к линии Могилев — Саратов и перевести войну в Казахстан, чтобы оказать помощь местным нашим колонистам и угрожать московским индустриальным центрам в Магнитогорске и Кузнецке. Освободившись, мы не можем оставить Казахстан на Божье произволение, или москалям. Он тесно связан с нашим освобождением. Так что восточные границы нашей державы должны опираться на Алтайские горы и Тян-Шау», — приводит Манчук выдержку из документов ОУН.

Отметим, что к публикации прикреплена ссылка на статью Александра Зайцева «Военная доктрина Михаила Колодзинского» (Колодзинский в середине 1920-х годов был ведущим членом Союза украинской националистической молодёжи, впоследствии вошедшего в состав ОУН — ИА REGNUM ), опубликованную на портале uamoderna.com: «Колодзинский скептически относился к способности казахов создать собственное государство: «В Казахстане нет никого, кто мог бы организовать какое-то государство. Если не будем там мы, то будет Москва. Но земли очень большие и сказочно богатые». Поэтому, считал он, Казахстан должен стать колонией Украины».

На сайте novorosinform.org в дополнение к открытию Андрея Манчука также были опубликованы выдержки из документов ОУН, касающиеся Казахстана. В частности в них говорилось, какой должна быть граница между Казахстаном и Украинской ССР: «Граница с Казах. ССР от Каспийского моря к республике немцев Поволжья или упрощенная. Упрощенная граница: Казахстан отдает Украине свою часть железной дороги Джанибек — Биж. Баскунчак, а получит район, который врезается в Казахстан внизу течения Волги», — отмечается в тех документах.

Кроме того, в них дается и наставление — как относиться к казахам: «Отношение к узбекам, казахам и другим народам. Предлагаем им как можно быстрее организовать союз среднеазиатских государств, признать украинское государство и украинскую федерацию во имя общей освободительной борьбы, добиваемся военной помощи для отпора России. Доказываем им, что настоящая независимость их государств возможна только в соседстве сильной Украины. Уверяем их в поддержке со стороны украинского населения, которое живет в их государствах. Казахам предлагаем подписать немедленный договор об упрощении границы», — указывается в документе.

Эти публикации были растиражированы в казахстанских СМИ. В социальных сетях началось массовое обсуждение планов украинских бандеровцев по захвату Казахстана и превращению его в колонию. Безусловно, планы эти — привет из прошлого, но ведь нет никаких гарантий, что эти мечтания никуда не делись…

Буквально в тот же день, 12 декабря, украинский политик, глава межфракционного объединения «Украине — Евроатлантическое пространство!» Ирина Фриз написала на своей странице в Facebook, что все эти документы ОУН — фальшивые и вся эта ситуация — происки России.

«Россия начала информационную спецоперацию на территории Республики Казахстан. Цель — ухудшение отношений между Украиной и Казахстаном и создание негативного имиджа Украины среди казахстанского общества. Реализация осуществляется через информационный пропагандистский ресурс «Новороссия». В материале содержатся якобы скан-копии документов, которые привлекают внимание тем, что набраны на печатной машинке и, похоже, относятся до 70−80 годов прошлого века. Мы видим яркий пример работы русской пропаганды. Берется исторический документ или фальшивки, а его содержание переносится на современность и ассоциируется с кем-то из общественного актива. Таким образом, мнение прошлого становятся современной политикой, которая привязывается к государству-жертве гибридной войны. К сожалению, в Казахстане активно цитируют этот материал. Кстати, похожие механизмы Россия сегодня применяет в Берлине, где раздает среди русских эмигрантов открытки, в которых утверждается, что за союзническими договорами 1945 года Кремль имеет право осуществлять руководство Германией. Поэтому, более внимательно следим за первоисточником всех резонансных новостей», — предупреждает Фриз своих читателей.

Между тем, как сообщает сайт Politeka, Ирина Фриз высказалась также и в адрес Андрея Манчука.

«Мне трудно понять мотивы людей, которые якобы занимают националистическую позицию, и в то же время играют по партитуре Кремля. Почему Андрея Манчука очень любят российские СМИ? Его гораздо лучше знают в Москве, чем в Киеве. Почему так? Думаю, ответ на этот вопрос должны найти соответствующие органы», — заявила политик.

Мы другой такой страны не знаем…

Впрочем, желание оуновцев подмять под себя Казахскую ССР и сделать из него колонию (при условии, конечно, что те документы — настоящие) вполне понятно. Богатые недра, огромная территория, степной простор,… что еще нужно сердцу для полного счастья?

Страна и сейчас выглядит привлекательной. Настолько, что в ней хочется жить. Именно так и называется статья, опубликованная на казахстанском информационном портале 24. kz, в которой заслуженный журналист Грузии Вадим Анастасиади вспоминает о своем знакомстве с Казахстаном.

«Вспоминаю свой первый визит в Казахстан, я приехал из Грузии, пережившей ужасы гражданской войны, не работал транспорт, очереди за хлебом, не работали заводы и фабрики. Первое впечатление — утром я вышел на 11 этаж и увидел картину, которая меня изумила. Я увидел улицы города, проспекты города, где двигались автобусы. Для меня в то время, приехавшего из Грузии, это необыкновенное, радостное впечатление. Значит, страна работала, страна жила. Утром я вышел на улицы Алма-Аты, и люди шли на работу. Это незабываемое зрелище. С тех пор прошло много времени, я приехал в Казахстан уже в 2011 году, то есть спустя 20 лет. И я увидел огромные освещенные улицы Астаны, города, выросшего в степи. Я восхищался городом, который стал символом нового возрождающегося Казахстана», — рассказывает Анастасиади.

Почему он это рассказал? Да потому что в Казахстане есть такая традиция — на каждый праздник, каждую юбилейную (и не только) дату независимости, публиковать мнения различных иностранцев — от простых тружеников до мировых знаменитостей — которые, захлебываясь от восторга, делятся своими впечатлениями о Казахстане.

Понятно, что накануне празднования 25-летия независимости эта традиция не могла быть нарушена. А потому свои оды стране пели политики, журналисты, послы, бизнесмены, писатели и деятели искусства — все те, до кого смогли дозвониться казахстанские журналисты.

К примеру, советский и азербайджанский эстрадный певец, актер, композитор, педагог, доктор искусствоведения, профессор, посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы заявил, что «у Казахстана так много достижений, что в коротком интервью об этом не расскажешь».

«Я живой свидетель того, как из советской республики Казахстан превратился в государство с большим авторитетом во всем мире, страну самодостаточную и, действительно, стал страной суверенной, независимой, во главе с выдающимся лидером Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Надо сказать этому выдающемуся человеку огромное спасибо, что в самые тяжелые 90-е годы он провел свой народ, страну через множество испытаний, и сегодня Казахстан — это уверенно шагающая в будущее страна», — заявил Бюльбюль-оглы.

«Казахстан — это великое государство, и что его отличает — это мультикультурное общество, там проживают представители различных национальностей при взаимном уважении к культурам и традициям друг друга. В Казахстане великолепная природа и добрые люди. Я очень рада, что состоялось мое знакомство с этим великим государством, которое за эти 25 лет совершило колоссальный прыжок вперед. Я уверена, что правление уважаемого Нурсултана Назарбаева способствовало достижению Казахстаном высокого статуса на мировом уровне. У этой страны есть большие возможности, достойный народ и хорошее руководство», — заявила на презентации своей книги о Казахстане иорданская писательница Муна Фуад Махамрех.

«Я вспоминаю Казахстан, который накормил ту большую страну, которую мы потеряли, целинные земли, где я в солдатской форме в Кустанайской области трудился и собирал урожай. Когда мы были народными депутатами СССР, я определил самого перспективного политика Советского Союза Нурсултана Абишевича. И я был прав. Народ Казахстана очень толерантен и готов помочь любому страждущему. Все обращаются к гениальному руководителю Казахстана Нурсултану Абишевичу (я — дитя советского времени, и не побоюсь таких эпитетов), как к отцу», — а это уже заявил известный советский и российский эстрадный певец, педагог, народный артист СССР, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по культуре Иосиф Кобзон.

«В 25-летний юбилей Казахстана необходимо должным образом оценить все достижения, достигнутые за это время. На мой взгляд, основным достижением является то, что Казахстан установился не только, как страна и лидер региона, а как государство, имеющее влияние далеко за пределами своего региона, и которое в результате своей работы перешагнуло рубеж того, что можно было ожидать при образовании страны 25 лет назад», — полагает генеральный секретарь Европейской Энергетической хартии Урбан Руснак.

В общем, всех поздравляющих не перечесть, что, впрочем, вполне понятно: именинникам всегда говорят только хорошее, а о прочем предпочитают умалчивать, чтобы не портить праздник.

Впрочем, нашлись и те, кто готов нарушить традиции.

«Тот потенциал, который был построен за 70 лет советской власти, ни в какое сравнение не идет с тем потенциалом, который был реализован за годы независимости. То есть, по сути, если даже смотреть на уровень символов, Казахстан так же остался сырьевой республикой, уровень коррупции зашкалил за все возможные рамки. По сравнению с теми делами, о которых писали во время Перестройки, никакого сравнения, конечно, нет. С другой стороны, Казахстан никогда не имел опыта рыночной экономики, не имел опыта государственной независимости. Многие институты приходилось создавать с нуля — тот же МИД, систему управления фондовым рынком, управление валютой. Во многом достижения за 25 лет есть. С другой стороны, многие достижения основываются на тех же 70 годах советской власти», — это отрывок из интервью казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, опубликованного на портале «Русские в Казахстане».

К слову, о советской власти. Еще одной неожиданностью на минувшей неделе стало интервью первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, в котором он допустил возможность появления нового союзного государства в былых границах одной шестой части суши.

«Я считаю, что Союз новый может быть. В прежних границах и с тем же составом, добровольно», — заявил Михаил Сергеевич.

А директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько убежден, что этот процесс уже запущен. Такое мнение политолог высказал в интервью порталу «Свободная пресса».

«Восстановление союза на других началах уже происходит. Противодействие противодействием, но Евразийский экономический союз развивается. Возникают общие рынки, принимается наднациональное законодательство. Поэтому интеграция на постсоветском пространстве в форме экономического союза — это реальность. За тесным экономическим союзом вполне может последовать и какая-то форма политической интеграции. Это будет не Советский Союз в том виде, в котором он существовал. Но шансы на то, что некоторые постсоветские республики образуют новый союз, есть, и они достаточно высоки. Тем более что эти страны и так зависят друг от друга экономически», — считает Пилько.

А вот ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов, напротив, уверен, что новый союз — это утопия.

«Совершенно понятно, что ни Советского Союза, ни другого союзного образования в прежних границах уже не будет. Дело не только в противодействии этой интеграции со стороны внешних сил, особенно США и их европейских союзников. В рамках самого постсоветского пространства все эти два с половиной десятилетия после распада СССР сосуществовали интеграционные и дезинтеграционные тенденции. Причем преобладающими были и остаются именно тенденции к дезинтеграции», — говорит эксперт.

Не скрывают своего скепсиса в отношении ЕАЭС и белорусы. Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге планируется принятие Таможенного кодекса ЕАЭС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе потребовал от правительства дать ему объективную оценку, взвесить все «за» и «против», просчитать последствия и возможные риски для страны от подписания этого Кодекса. Вот и решили белорусские эксперты высказаться по этому поводу.

По мнению кандидата экономических наук Леонида Заико, в Таможенном кодексе прежде всего заложены интересы России.

«Россия над ним хорошо поработала, российский бизнес пролоббировал свои интересы. Поэтому российские интересы будут доминировать. В целом любая интеграция есть хорошо, т.к. она увеличивает возможности для бизнеса, рынки сбыта, и прочее, и прочее. Но зачастую руководители, проводящие интеграцию, забывают про интересы каждой отдельной страны, и тогда происходит Брексит. Выход Британии из ЕС связан с тем, что Евросоюз взял на себя слишком много полномочий. С ЕАЭС происходит то же самое — Россия берет на себя слишком много полномочий, и Лукашенко все труднее работать в таких условиях. Поэтому ЕАЭС тоже ждет Брексит», — уверен Заико.

Франко-Австрийская кампания

Но все же самыми неприятными сюрпризами лично для Нурсултана Назарбаева оказались вести из Франции и Австрии.

Напомним, 9 декабря стало известно, что во Франции из тюрьмы был освобожден беглый казахстанский олигарх Мухтар Аблязов, которого отказались экстрадировать в Россию. Аблязов, выйдя на свободу, тут же стал раздавать интервью. Первым в его списке оказалась французская газета Libération. Журналист издания Вероника Дорман, в первую очередь, естественно, поинтересовалась, почему Россия требовала его экстрадиции.

«Владимир Путин занимается восстановлением Советского Союза, и Казахстан является его главным союзником. Две страны имеют 7 тыс. км общих границ. На территории Казахстана расположен космодром Байконур, существуют нефтяные контракты, политический и военный альянс. Все эти процессы усилились после 2010 года. До 2012 года я успешно защищал свои интересы в России и отбивал атаки. Но как только Путин и Назарбаев заключили окончательный политический договор, все, что я имел в России, было подвергнуто обыску и уничтожено. Лицензия моего московского банка была отозвана по личной просьбе Дмитрия Медведева, который в ходе встречи с Назарбаевым позвонил председателю Центробанка России и попросил «сделать что-нибудь для наших казахских друзей». Мы знаем также, что российские суды получили указания принимать решения в пользу казахской стороны», — ответил Аблязов.

Он также рассказал, что революция в Киргизии в 2005 году свершилась при его непосредственном участии.

«Между 2003 и 2005 годом я жил в Москве и вел диссидентскую деятельность. В начале 2005 года я финансировал оппозицию, с тем чтобы она обрушила режим в Киргизии. Для меня было важно, чтобы в одной из постсоветских республик был запущен процесс, чтобы они перешли к правильным реформам. Чтобы это стало примером для Казахстана», — заявил опальный банкир.

Это откровение Аблязова для Киргизии стало настоящей информационной бомбой. Генеральная прокуратура республики уже поручила Государственному комитету национальной безопасности проверить слова Аблязова. Вполне возможно, что в скором времени список стран, преследующих Мухтара Аблязова, пополнится еще и Киргизией.

Но вернемся к интервью.

«Самое выгодное для Казахстана — если бы я был ликвидирован в России. Безусловно, Назарбаев на этом не остановится. Об этом уже было объявлено в казахских социальных сетях, и я уже получил угрозы в «Фейсбуке». Я у них на линии прицеливания, но сегодня уже стало сложнее меня ликвидировать, потому что все пути ведут к режиму. Наша страна не должна больше являться президентским режимом, поскольку наше общество всегда было тоталитарным. Мы должны реформировать систему в парламентскую республику со свободными выборами. Назарбаев внес поправки в закон, чтобы он мог переизбираться до бесконечности. Центральная избирательная комиссия фальсифицирует все выборы. Эта власть может быть изменена только насильственным путем, Назарбаев не отступится от нее добровольно», — отметил Аблязов.

К слову, 16 декабря — в день, когда в Казахстане отмечается День независимости, Аблязов дал еще одно интервью. Оно было опубликовано на видеопортале Youtube. Ссылку на него Аблязов разместил на своей странице в Facebook. Совпадение или нет, но сразу же после этого в Казахстане были заблокированы Facebook, Youtube, Instagram и другие популярные веб-ресурсы. Полный доступ был восстановлен только ближе к вечеру следующего дня. Справедливости ради, следует отметить, что есть еще одна версия блокировки сайтов — мол, власть пошла на это, чтобы не допустить митингов или массовых акций памяти по случаю 30-летия декабрьских событий в Алма-Ате. Остается добавить, что цель не допустить митинги была достигнута, в отличие от цели не дать гражданам ознакомиться с откровениями Аблязова. Благодаря заблокированному доступу интерес пользователей к этому интервью вырос в разы, и сегодня в стране, пожалуй, не осталось человека, который бы его не посмотрел.

Второй неприятный сюрприз преподнесла Австрия. 12 декабря в Вене состоялась пресс-конференция, организованная адвокатами Отто Дитрихом, а также Клаусом и Манфредом Айнедтерами, которые были официальными представителями и защитниками бывшего зятя президента Казахстана, оппозиционера Рахата Алиева, который 24 февраля 2015 года был найден повешенным в венской тюрьме.

Так вот, на пресс-конференции публике был представлен немецкий судмедэксперт Бернд Бринкман, который заявил, что причиной смерти Рахата Алиева является не суицид, а убийство. По его мнению, Рахат Алиев не повесился в тюремной камере, а был подвергнут так называемому «насильственному удушению».

Как сообщает Deutsche Welle, немецкий эксперт сделал свой вывод, основываясь на двух экспертизах, проведенных по заказу австрийских властей, а также по фотографиям трупа Алиева.

«Издание kurier. at приводит слова судмедэксперта из Граца Петера Грабушнига о том, что институты, осуществлявшие первые две экспертизы (в Вене и в Санкт-Галлене), пользуются высокой репутацией, а следы убийства путем сдавливания грудной клетки обнаружил бы любой студент. Грабушниг также обратил внимание на то, что, в отличие от Бернда Бринкмана, работавшего только с документами и фотографиями (что, впрочем, еще не означает, что из-за этого к его экспертизе нет доверия), специалисты в Вене и в Санкт-Галлене имели доступ к телу Алиева», — говорится в другой статье Deutsche Welle.

Из всего этого можно сделать вывод, что, если австрийские власти примут во внимание оценку немецкого эксперта, то дело Рахата Алиева может быть пересмотрено. И органам следствия придется искать ответ на вопрос: кто заказал убийство Рахата Алиева?

Впрочем, казахстанскую публику занимает и другой немаловажный вопрос — какова судьба наследства Рахата Алиева? Как оказалось, денег у покойного было не просто много, а очень много.

«Распоряжается «наследством» Алиева его вдова, гражданка Австрии Эльнара Шораз. В частности, по данным Die Furche, ей удалось перевести средства мужа с Кипра на счет открытой ей на Британских Виргинских островах фирмы Zirtovia и пользоваться этим счетом в Австрии. Однако и ее доступ к деньгам Алиева оказался ограничен. Например, на Кипре в ноябре суд наложил арест на 33 миллиона евро из этого «наследства», о чем 30 ноября сообщила местная газета Phileleftheros», — говорится в еще одной статье Deutsche Welle.

В ней также сообщается, что, по данным руководителя Загранбюро казахстанской оппозиции в Дрездене Серика Медетбекова, в Греции заморожено еще около 200 миллионов евро, принадлежащих Алиеву.

«По нашим сведениям, на сегодняшний день открыты активы на общую сумму около 400 миллионов евро в разных странах. Но есть другая оценка, что это около миллиарда евро. Опасно то, что люди, которые принимали непосредственное участие в построении режима в Казахстане и, будучи во власти, укравшие там большие деньги, впав в немилость, бежали на Запад, где пытаются выдать себя за оппозицию режиму, чтобы получить здесь себе защиту. И тут проблема для Запада в том, что деньги, которые с этими людьми приходят из Казахстана — а по подсчетам международных организаций, из республики выведено более 100 миллиардов долларов — не являются инвестиционными. Они, в первую очередь, используются для коррумпирования местных чиновников», — заявил Медетбеков немецкому изданию.

Остается добавить, что экспертиза, проведенная немецким экспертом, была оплачена из Алиевских денег уже после его смерти.

В тройке лидеров

Еще одним неприятным сюрпризом для казахстанского президента накануне праздника стала публикация в журнале Time. Издание составило рейтинг «5 наций, которыми руководят диктаторы».

Первое место Time отдал президенту Кубы Раулю Кастро. На второй позиции закрепился белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Белоруссии удалось сохранить большую часть своей советской эпохи — экономической модели с тотальным государственным контролем и опорой на российскую экономику. Политическая система остается также под контролем; на самом деле президент Александр Лукашенко является более влиятельным, чем его предшественники советской эпохи. Кондолиза Райс не была неправа, когда она однажды назвала Белоруссию «последней диктатурой Европы», — дается в журнале характеристика белорусскому президенту.

Третье место, увы, досталось 76-летнему Елбасы (в переводе с казахского — лидер нации) Нурсултану Назарбаеву.

«Казахстаном в настоящее время управляет Нурсултан Назарбаев, который занимает пост президента с 1991 года. Он победил на выборах 2015 года с 98 процентами голосов. Посчастливилось иметь значительные природные богатства; 21 процент экономики страны обеспечивается за счет нефти. Ведущие отрасли промышленности страны остаются под сильным прямым и косвенным государственным контролем. Когда придет время, лидеры страны следующего поколения будут изо всех сил пытаться уйти от нефтяной зависимости, чтобы удовлетворить высокие общественные ожидания. Мы знаем, что преемником не будет зять Назарбаева, которого очень боятся, Рахат Алиев. Он, по сообщениям, совершил самоубийство в австрийском исправительном учреждении в прошлом году. Но дочь Назарбаева Дарига и ее сын Нурали Алиев остаются главными претендентами», — говорится в публикации.

Остается добавить, что четвертое место в рейтинге занимает 92-летний лидер Зимбабве Роберт Мугабе, а замыкает пятерку диктаторов руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын.

Впрочем, сам глава Казахстана себя диктатором не считает, а все заявления на этот счет называет «чепухой».

«Говорят, что у нас диктаторская или автократическая власть. Это полная чепуха. Ее говорят те, кто не знает наших условий, не знает нашей жизни и вообще ничего не знает. Наша власть для нашей страны на сегодня — нормальная», — заявил Назарбаев в эксклюзивном интервью для праздничного документального фильма «25KZ — Новейшая история».

Он также отметил, что, когда развалился СССР, у Запада была надежда, что все постсоветские страны, включая Казахстан, сразу же станут демократическими.

«Но мы не Запад. Совсем. Мы — восточная культура. У нас взаимоотношения другие, чем у вас. Мы не может это сделать одномоментно. Скажи человеку: делай, что хочешь, и он будет делать, что хочет. А ведь демократия — это жесткое подчинение закону. А у нас одностороннее понимание: я свободен — буду делать, что хочу, и говорить, что хочу. Никакой независимости до сегодняшнего дня в Казахстане не было бы, если бы мы пошли по их советам. С каждым поколением приходит понимание интересов собственной страны и понимание, что интересы этой страны — это твои интересы», — отметил глава государства.

…Пожалуй, на этом список неприятных сюрпризов, которые по странному стечению обстоятельств совпали с празднованием 25-летия Независимости Казахстана, закончился. Но это относительно минувшей недели. И, вполне вероятно, что впереди Казахстан ждет еще много неприятных моментов. Поскольку еще неизвестно, чем закончится история с «убийством» Рахата Алиева, да и от Мухтара Аблязова ждать чего-то хорошего тоже не приходится.