Число погибших в результате отравления спиртосодержащим лосьоном «Боярышник» в Иркутске в течение дня увеличилось более чем на 30 человек. В городе объявлен режим ЧС. Подробности — весь день в ленте новостей ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

К середине дня 19 декабря число погибших в результате отравления спиртосодержащей жидкостью в Иркутске возросло до 15 человек. За последние семь часов скончались еще семеро. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Иркутской области.

В полиции сказали, что знают о 15 умерших. Однако не уточнили, сколько всего жителей областного центра были госпитализированы из-за отравления алкоголем.

В результате было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи назначили судебно-медицинские, судебно-химические экспертизы по делу.

Читайте подробнее: Источник: из-за отравления «Боярышником» в Иркутске скончались 15 человек

Жертвами массового отравления спиртосодержащей жидкостью в Иркутске стали 17 человек, еще 20 человек находятся в больницах города. Такие данные приводятся 19 декабря на сайте прокуратуры Иркутской области.

Обстоятельства происшествия проверяет прокуратура Ленинского района Иркутска. По данным на 18 декабря, в районные больницы с алкогольным отравлением поступили 18 человек, 8 из которых скончались. На утро 19 декабря число госпитализированных возросло до 37 человек, 17 из которых умерли. Предположительно, все пострадавшие принимали парфюмерное косметическое средство «Боярышник».

Читайте подробнее: В Иркутске число погибших от отравления выросло до 17 человек

В связи с массовым отравлением жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью проводит проверку прокуратура. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, по состоянию на утро 19 декабря число доставленных в больницы города достигло 37 человек, из них скончались 17 человек.

По предварительным данным, все пострадавшие употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник».

Напомним, 18 декабря в медицинские учреждения Ленинского района Иркутска с диагнозом отравление алкоголем поступило более 18 человек, ранее сообщалось о восьми погибших, затем — о 15. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Читайте подробнее: В Иркутске растет число жертв отравления «Боярышником»

Число отравившихся насмерть в результате употребления спиртосодержащего парфюмерного косметического средства «Боярышник» в Иркутске достигло 17 человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

«На утро 19 декабря число доставленных в больницы города достигло 37 человек, из них скончалось — 17 человек», — сообщили в пресс-службе. Прокуратура Ленинского района Иркутска проводит проверку.

Читайте подробнее: Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 17

В Иркутской области продолжают выяснять обстоятельства массового отравления «Боярышником».

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, место производства алкогольного суррогата уже обнаружено. Управление Роспотребнадзора и полиция проверяют торговые точки, чтобы выявить и изъять опасную продукцию. С 18 декабря оповещением жителей о недопустимости употребления подобных спиртосодержащих жидкостей занимаются сотрудники МЧС.

По словам первого заместителя губернатора региона Александра Битарова, «предприняты меры реагирования по прекращению дальнейшего распространения отравлений». Медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие, обеспечены всем необходимым: «Однако медики констатируют высокий процент летальности при употреблении данного средства».

Вопрос о массовом отравлении иркутян рассмотрят на заседании правительства региона под руководством губернатора Сергея Левченко.

Читайте подробнее: В Иркутске обнаружили место производства смертельного «Боярышника»

В Иркутской области задержали двоих распространителей средства, употребление которого привело к массовой гибели людей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 декабря, в Следственном комитете РФ.

Расследование уголовного дела по факту гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки продолжается. Следователи уже установили, что жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн «Боярышник». При этом на этикетке было предупреждение о том, что употреблять вещество внутрь нельзя. Но, несмотря на предупреждение, люди употребили эту продукцию как алкогольную. В средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового.

Сейчас следователи и сотрудники полиции проводят обыски на торговых рынках, где предварительно приобреталась эта жидкость. Установлено свыше 100 мест реализации спиртного. За нарушения правил торговли сотрудники полиции составили несколько десятков административных протоколов. Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также выявлены точки реализации косметического средства «Боярышник». Также изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объемом более 500 литров.

На сегодняшний день в медучреждения поступили 42 человека, из них 25 скончались. Пострадавших, которые находятся в стабильном состоянии, допрашивают следователи.

Читайте подробнее: Отравление «Боярышником» в Иркутске: 25 смертей, распространители задержаны

На Среднем Урале региональный координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев призвал свердловчан сообщать информацию о появлениях в городах и посёлках региона автоматов по продаже спиртосодержащих лосьонов «Боярышник», а также ни в коем случае их не употреблять. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии «Единая Россия» корреспонденту ИА REGNUM.

«Под «Боярышником» скрывается очень много типов настоек, в данном случае речь шла о концентрате для принятия ванн. На упаковке данного средства написано, что оно предназначено только для наружного употребления. Таким образом, производители «Боярышника» стремятся себя обезопасить. Но я надеюсь, что этот вопиющий случай станет толчком для принятия радикальных мер по отношению к таким предпринимателям и ускорит принятие закона, запрещающего продажу спиртосодержащих лосьонов», — сообщил Дмитрий Чукреев.

Читайте подробнее: «Отравление «боярышником» в Иркутске — толчок к радикальным мерам»

В Госдуме настаивают на том, чтобы приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции и продавать ее в маленьких емкостях в случае реализации в аптеках, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Необходимо на настойку боярышника поднять акцизы, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия»), комментируя инцидент с отравлением настойкой «Боярышник», содержащей метиловый спирт, в Иркутске. «Если эта продукция продается в аптеках,

продавать в маленьких емкостях (10−15 мл, а не по 100−150 мл)», — считает парламентарий.

«Все эти меры — акцизы, запрет продажи в «алкоматах» и рекламы в соцсетях — не являются абсолютными, меры с алкоголизмом, с пьянством должны вестись комплексно», — полагает он.

Читайте подробнее: В Госдуме настаивают на повышении акциза для настойки боярышника

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства 19 декабря, прокомментировал трагедию в Иркутске, где в результате отравления суррогатной, содержащей алкоголь настойкой пострадали более 40 человек.

Заседание правительства началось с разбора ситуации в Иркутске. По последним данным, 33 человека скончались. По словам Медведева, незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей необходимо прекратить, ведь это уже бизнес, который вытесняет с рынка легальный алкоголь.

Кроме того, зачастую якобы медицинские препараты фасуются в довольно значительные емкости и продаются через автоматы, сказал Медведев. Глава правительства также призвал привлекать к ответственности тех, кто реализует такую продукцию через автоматы, поскольку это происходит полулегально.

«Лица, которые занимаются реализацией такой продукции, тем более если это происходит полулегально, должны привлекаться к ответственности», — заявил Медведев. «Это полное безобразие!»

При этом он отметил необходимость изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли, после того как соответствующими законами будет ограничен их оборот.

Читайте подробнее: Медведев о продаже «Боярышника»: Это «полное безобразие»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что главе государства доложили о трагедии в Иркутске, где в результате употребления суррогатного косметического средства «Боярышник» отравились более сорока человек.

По его словам, «этот пласт проблем» хорошо известен. «Президенту о нём докладывалось. Это требует самого-самого пристального внимания и принятия мер», — сказал Песков.

Читайте подробнее: Песков: О трагедии в Иркутске с отравлением алкоголем Путину доложено

В Иркутске введен режим ЧС в связи с массовыми отравлениями спиртосодержащими жидкостями. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 декабря, в мэрии.

Уточняется, что решение о введении режима ЧС приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Также комиссия объявила о полном запрете на реализацию непищевой несертифицированной спиртосодержащей продукции до выяснения причин отравления.

«Необходимо принять все меры по информированию населения для недопущения дальнейших отравлений, продолжить проверку всех торговых объектов на предмет продажи данной продукции. Виновные должны быть выявлены и наказаны», — заявил градоначальник.

По данным руководителя Роспотребнадзора по региону Алексея Пережогина, в ходе специальных рейдов на оптовых рынках Ленинского района изъято 23 ящика спиртосодержащей продукции «Боярышник». Проверки продолжаются.

Замначальника МУ МВД России «Иркутское» Герман Братчиков рассказал, что в одном из гаражных боксов Ленинского округа изъято около 1 тыс. 300 литров несертифицированной спиртосодержащей продукции. В одном из дачных кооперативов обнаружили подпольный цех по розливу суррогата, в том числе «Боярышника».

Читайте подробнее: После массового отравления «Боярышником» в Иркутске ввели режим ЧС

Уголовное дело по факту гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки в Иркутской области передано в Главное следственное управление СК России для проведения наиболее полного и объективного расследования. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 декабря, с Следственном комитет РФ.

Уточняется, что дело передано по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. В Иркутск направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

По последним данным, из 57 человек, доставленных в медицинские учреждения после употребления концентрата «Боярышника», скончался 41. Пока в числе фигурантов уголовного дела два распространителя ИА REGNUM опасной продукции.

Допросы пострадавших, находящихся в стабильном состоянии, продолжаются. Также допрашиваются их родственники. Изъято свыше 2 тыс. емкостей концентрата общим объемом более 500 литров.

Читайте подробнее: Отравление «Боярышником» в Иркутской области: погибли более 40 человек

Инициатива по ужесточению контроля за оборотом спиртосодержащей продукции вряд ли приведет к ожидаемым результатам, считает адвокат Олег Сухов. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложения по ужесточению контроля за оборотом спиртосодержащей продукции, вновь зазвучавшие после массового отравления «Боярышником» в Иркутске.

«Во-первых, без усовершенствования правоприменительной практики эта мера не приведет к сколь либо ощутимым результатам. Во-вторых, в случае исчезновения соответствующих видов суррогатов из широкого доступа маргиналы, вероятнее, просто найдут другую альтернативу средствам, оборот которых будет обеспечен большим контролем. В то же время пострадают законопослушные бизнесмены — производители БАДов и парфюмерии», — полагает адвокат.

По его мнению, реально решить проблему употребления суррогатов можно лишь путем комплексного воздействия на целевую аудиторию покупателей этой группы товаров, включающего, в том числе, меры по их социальной реабилитации.

«Также необходимо понимать, что в условиях последовательного снижения реальных доходов населения, продолжающегося в течение более чем 24 месяцев, любые меры, построенные на ужесточении контроля или наказания, априори будут неэффективны», — добавил Сухов.

Читайте подробнее: Страшная статистика: решат ли в РФ проблему употребления суррогатов

В Иркутске обнаружен нелегальный цех, в котором разливали смертоносный «Боярышник», сообщают «Известия».

Цех находился в одном из садоводств возле с микрорайона Ново-Ленино, где отмечались самые массовые случаи отравления. Там было изъято 47 канистр с жидкостью, аналогичной той, которой отравились 57 жителей Иркутска. Задержаны два частных предпринимателя, которым принадлежал указанный цех.

Стоит отметить, что от отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» умер уже 41 человек из 57 отравившихся. Эта жидкость содержала метиловый спирт и антифриз, смертельно опасные при употреблении внутрь.

Как ранее сообщало, жители одного из микрорайонов Иркутска приобретали и употребляли как алкоголь спиртосодержащее средство «Боярышник», хотя на этикетке присутствовало предупреждение о запрете его внутреннего употребления.

Читайте подробнее: В Иркутске обнаружен цех по производству смертельного «Боярышника»

Число погибших в результате отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 49 человек. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщают местные СМИ.

По последним данным общее число пострадавших составляет 57 человек. 49 из них погибли. Состояние оставшихся оценивается, как крайне тяжелое.

Напомним, все пострадавшие отравились метиловым спиртом, который входил в состав концентрата «Боярышник», предназначенного для принятия ванн.

Полиция уже обнаружила подпольный цех, где разливали этот «Боярышник». Он находится в садоводстве имени Шестой пятилетки в Ленинском районе Иркутска. Также поддельный алкоголь разливали в бутылки со следующими этикетками: «Белая береза», «Царская водка», «Финское серебро», «Пшеничная». Задержаны два частных предпринимателя, которым принадлежал указанный цех.

Читайте подробнее: Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 49 человек