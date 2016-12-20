В Анкаре совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова, передает газета Hürriyet. Теракт был совершен в Центре современного искусства в Анкаре на открытии художественной выставки. Подошедший к трибуне для того, чтобы выступить с речью, российский посол был тяжело ранен и доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Иван Шилов ИА REGNUM Посол России в Турции Андрей Карлов

«Россия и Турция непременно отомстят за убийство российского посла Андрея Карлова», — заявил в эфире телеканала NTV мэр Анкары Ибрахим Мелих Гёкчек. «Мы непременно потребуем отчета от тех, кто совершил это подлое убийство. Мы, я имею в виду и Турцию, и Россию, жестоко отомстим за это подлое нападение тем, кто это сделал. Российский посол будет отомщен», — сказал он.

Как сообщают турецкие телеканалы со ссылкой на показания очевидцев, террорист был одет в полицейскую форму, что позволило ему свободно пройти в помещение Галереи современного искусства в Анкаре. В дипломата стреляли со спины из пистолета, когда он заканчивал выступление, после выстрела он упал. Очевидцы сообщают, что нападавший прокричал: «Убирайтесь!».

После нападения полицейские вступили в перестрелку с террористом, в результате которой он был ликвидирован. Ранения получили еще несколько человек. Сообщается о трех пострадавших. Турецкие СМИ уточняют, что убийца российского посла на самом деле был сотрудником местной полиции, а не просто преступником с удостоверением полицейского. Имя террориста — Мерт Алтынташ.

Конечно, версий, раскрывающих технические детали покушения, будет множество. Детали теракта уточняет глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Что касается политической оценки ситуации, то официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ближайшее время Смоленская площадь опубликует заявление. При этом Захарова обратилась с просьбой «ориентироваться на официальную информацию, которая будет поступать от МИД либо от посольства в Турции». Россия квалифицирует убийство своего посла в Турции как теракт, вопрос будет поставлен перед СБ ООН, заявила официальный представитель МИД РФ.

В последние дни Турция стала подвергаться системной террористической атаке. С июля 2015 года жертвами терактов, совершенных в Турции, стали в общей сложности 289 человек. Больше всего жизней унесло нападение, которое произошло в Анкаре 10 октября 2015 года. Тогда погибли 102 человека, еще 400 получили ранения. Да и в последние дни после теракта в Кайсери многие эксперты, включая и турецких, жили предчувствием каких-то тревожных событий. Официальная Анкара выступала с предостережением о возможном покушении на депутатов от прокурдской Демократической партии народов (ДПН), глав муниципалитетов некоторых крупных городов, на шиитов с целью дестабилизации ситуации в стране.

Активно циркулировались и слухи о готовящемся покушении на президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана. Когда был совершен теракт в Кайсери, то известный турецкий политолог Хасан Октай стал предрекать «начало новой эры в Турции». Президент Эрдоган призвал граждан к мобилизации для борьбы со всеми террористическими организациями, независимо от их названий, идеологий и методов, перечислил организации, с которыми следует бороться в первую очередь. Но после Кайсери удар пришелся по послу России в Турции. Почему?

В этой связи бросаются в глаза некоторые сопутствующие обстоятельства. Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу выступил с опровержением брошенной в западные и в некоторые турецкие СМИ информации о том, что якобы «между Турцией и Россией была заключена секретная сделка по Сирии». По словам Чавушоглу, «русские предложили Турции, России и Ирану объединиться, особенно в том, что касается вопроса с Алеппо, чтобы, возможно, в дальнейшем это распространилось и на другие части Сирии». Более того, на 20 декабря в Москве намечена встреча глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана, на которой планируется обсудить ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Не исключено, что теракт в Анкаре против посла России связан с попыткой сорвать этот диалог и подорвать турецко-российские отношения. ИА REGNUM продолжает следить за развитием ситуации в Турции.