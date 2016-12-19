



Иван Шилов ИА REGNUM Крыса

В выходные украинские власти все-таки объявили о национализации крупнейшего финансового учреждения страны — «Приват-банка», который контролируется олигархом Игорем Коломойским (45%) и его коллегами. По официальной версии, национализация нужна, чтобы выполнить требования МВФ и получить очередной кредит.

А фактически государство записывает на свой счет «убытки» Коломойского. Удивительным образом банк, клиентами и вкладчиками которого являются половина граждан страны, работал с многомиллиардными «дырами». Дефицит капитала — 148 млрд гривен, объем долгов — 19 млрд.

Как образовались эти долги? Отраслевые эксперты считают, что все дело в многолетних финансовых махинациях. Коломойский «кредитовал» свои собственные компании, они не возвращали кредиты, образовывалась задолженность. Параллельно деньги выводились в офшоры.

Почему же регулятор не обращал внимание на все это — тем более, что требование МВФ об оздоровлении «Приват-банка» появилось отнюдь не вчера? Есть две основные версии. Первая — непрофессионализм руководителей Нацбанка. Вторая — личная заинтересованность первых лиц государства.

Главным активом Игоря Коломойского является не «Приват-банк», а многочисленные влиятельные медиаресурсы во главе с каналом 1+1. Как показали оба майдана, национальные телеканалы могут вносить решающий вклад в победу госпереворота. В последнее время медиаресурсы Коломойского были настроены в отношении действующей власти очень критически. Если заключен договор — это может измениться.

Таким образом, Коломойский избавится от ненужного актива, который его стараниями давно уже стал пассивом. Порошенко получит улучшение информационного фона. Кто же заплатит за весь этот праздник жизни? Разумеется, граждане Украины. Ведь, чтобы покрыть дефициты «Приват-банка», придется печатать деньги, то есть разгонять инфляцию и снижать реальные доходы и накопления населения.

Таково «основное тело» этой истории. Теперь — о пенях, бонусах и прочих процентах.

Большим плюсом для Игоря Коломойского является само заключение мирового соглашения. С этого момента украинское государство подписывается под тем, что не имеет к нему претензий и не намерено изучать финансовые махинации его компаний, в том числе и с государственными деньгами.

С другой стороны, за этот успешный выход в кэш Коломойский платит снижением своего политического веса. Когда ты контролируешь влиятельные СМИ плюс крупнейший банк страны, с тобой обязаны считаться все. Без банка ситуация меняется. Канал 1+1 в крайнем случае можно закрыть — например, за московскую пропаганду, как это теперь модно. У власти, скорее всего, стало одним влиятельным (самым влиятельным) противником меньше.

Третье следствие вытекает из второго. После национализации «Приват-банка» фактически весь финансовый рынок Украины оказывается под контролем государства. В этом есть и свои плюсы: к примеру, будет легче отслеживать теневые экономические операции (а в тени, по разным оценкам, пребывает от половины до 90% экономики страны). Это хороший инструмент частного давления на конкретные компании. Вместе с тем собирание всех яиц в одну корзину имеет и очевидные минусы. Потому что «накрыться» может сразу все.

Четвертое следствие — финансовое. В результате печатания денег вырастет инфляция, а вместе с ней и госдолг страны, который и так находится в непосредственной близости от 100% ВВП. Теневая и закредитованная МВФ экономика страны, в которой идет гражданская война, а власти помогают олигархам, настолько хрупка, что может обвалиться в любой момент. Например, сейчас.

Наконец, очевидно, что украинское государство продолжает самоубийственную политику приватизации госприбылей и национализации частных убытков. Каждая такая сделка в отдельности — выгодна ее благополучателям и тем, с кем «распиливают» прибыль. Но критическая масса подобных сделок в конце концов похоронят всю систему.

В последние пару лет Коломойский обещал вкладчикам высокие проценты и собрал у себя значительный объем депозитов. Выполнять его обещания теперь должно государство. Может ли оно вместо этого обанкротить «Приват-банк»? Совсем недавно это казалось невероятным. Но почти столь же невероятным казалась и его национализация.

И последнее: желание Коломойского выйти в кэш и избавиться от украинских финансовых активов — это очень плохой знак для экономики страны. Мошенник такого масштаба чаще всего уходит с рынка накануне его падения.