Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 11 — 18 декабря стали: папа Франциск просит молитв о спокойной старости; Ватикан предупредил ОБСЕ о росте в Европе нетерпимости и преступлений на почве ненависти к христианам; Донецк посетил апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти; турецкие власти запретили Рождество в немецкой школе; община коптских христиан в Египте снова попала под прицел террористов; поляки в Белоруссии все еще ждут оттепели и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Молитесь о том, чтобы моя старость была спокойной, религиозной и плодотворной, а также радостной». Такими словами Папа Римский Франциск, цитируя Гельдерлина, поблагодарил сослуживших ему кардиналов в день рождения понтифика, передает Radio Vaticana (Ватикан). Папа отметил, что вот уже несколько дней он много думает о старости, и подарок, полученный им на 80-летие от одного монсеньора — трактат «О старости» Цицерона — еще больше напомнил ему об этом. Мысли о возрасте пугают, отметил Франциск, но этот период жизни может принести «и радость, и надежду, человек начинает жить заново». Чтобы идти вперед, необходимо помнить. Память присуща любви: именно любовь побуждает нас помнить о полученном благе, именно любовь побуждает смотреть на нашу историю, на наше происхождение и на предков, на пройденный духовный путь.

Теплые слова понтифику направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Примите мои самые сердечные поздравления по случаю Вашего 80-летия, — пишет предстоятель РПЦ. — Жизненный путь Вашего Святейшества всецело связан со служением Богу и Церкви. С юных лет, следуя пастырскому призванию, Вы посвятили все свои таланты и устремления проповеди Слова Божия и деятельной любви к ближнему. Зная, насколько нелегок крест самоотверженного пастырского служения, убежден, что Ваш путь был непростым, но благодатным, нес духовное утешение и радость Вашей пастве. Вы заслуженно пользовались уважением и любовью у себя на родине, где стали архиепископом Буэнос-Айресским и примасом Аргентины. Промыслом Божиим Вы были избраны на кафедру епископа Рима и предстоятеля Римско-Католической Церкви. За несколько лет служения, отмеченного миротворческими усилиями, проповедью любви Христовой, помощью бедным и содействием делу христианского единства, Вы стяжали уважение во всем мире. Хочу с радостью отметить высокую степень взаимопонимания, которой достигли двусторонние отношения между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью в последнее время, в том числе и благодаря позиции Вашего Святейшества. Незабываемой останется для меня наша встреча в Гаване в феврале этого года, давшая новый импульс доброжелательному диалогу и сотрудничеству между нашими Церквами ради мира, справедливости, укрепления в обществе нравственных ценностей и преодоления разногласий между христианами. Желаю Вашему Святейшеству доброго здравия, долголетия, духовных сил и всеукрепляющей помощи Божией в Вашем высоком служении. Ad multos annos! На многая и благая лета!».

На днях в Вене состоялась Конференция по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, инициатором которой выступила ОБСЕ. На трех рабочих сессиях выступил постоянный наблюдатель от Святого престола монсеньор Януш Урбанчик. Ватиканский прелат напомнил, что хотя в Европе и не наблюдается жестоких преследований христиан, как в других частях мира, к сожалению, вызывает тревогу рост нетерпимости и преступлений на почве ненависти к христианам, причем СМИ предпочитают не замечать этого явления. В наши дни очевидна агрессивность некоторых клеветнических кампаний против христиан, обвиняемых в фанатизме и нетерпимости, потому что их взгляды не совпадают с господствующей идеологией наших дней. В связи с этим Святой престол призывает к созданию «соответствующих законов», подобных тем, которые были приняты в 2014 году Советом министров ОБСЕ в Базеле по борьбе с антисемитизмом. По словам монсеньора, «Святой престол твердо убежден, что именно воспитание является важнейшим инструментом для построения мостов мира и стабильности, способных сделать из нашей молодежи миротворцев и инициаторов подлинной толерантности и недискриминации». Для этого также необходимо продвижение конструктивного диалога в общественных дебатах, включая межрелигиозный диалог в качестве полезного инструмента для содействия пониманию и росту взаимного доверия. Монсеньор Урбанчик призвал правительства, верующих разных религий и общественных деятелей выступить в защиту толерантности и открыть для себя заново «культуру встречи», к которой неоднократно призывал папа Франциск.

Накануне размещения в Прибалтике дополнительного контингента войск НАТО местные католики разделились по вопросу, насколько Россия представляет угрозу для малых народов, которые вновь обрели независимость поколение назад, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Опасения, что избранный президент Дональд Трамп может быть не захочет защитить их, усилили нервозность. «Я думаю, что многое преувеличено, но поскольку так трудно найти объективную истину, неудивительно, что люди путаются, — отмечает отец Пауль Клявиньш из рижского собора Святого Иакова. — Информацией манипулируют все время как крупные медиа, так и по неофициальным каналам. Но я не вижу какую-то новую неуверенность среди католиков в повседневной жизни». Клявиньш считает, что разговоры о российской агрессии в настоящее время раздуты западными правительствами и средствами массовой информации. По его словам, «возможно, военные знают больше, но у нас нет особых осложнений с Россией». В Литве же потенциальную опасность воспринимают более серьезно: литовский архиепископ Гинтарас Грушас говорит, что граждане его страны обеспокоены военной угрозой со стороны соседней России, но поддержка со стороны Европы и США помогает людям успокоиться.

В субботу, 17 декабря, приход святого Иосифа в Донецке посетил апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти и епископ-помощник Харьковско-Запорожской епархии Ян Собило, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). «Второй раз за этот год, несмотря на все трудности и опасности, они смогли к нам приехать. Искренне выражаем благодарность от всех прихожан! Папский нунций Клаудио передал нам приветствие и благословение папы Франциска с праздником Рождества Иисуса Христа, — говорится в сообщении сообщества «Католики Донецка». — Такие сильные слова проповеди вдохновили, успокоили и дали нам надежду на мир! Было такое ощущение, что Бог взял нас на руки и успокоил. Милосердие мы почувствовали все. Мы также имели возможность передать наши сердечные поздравления Папе Римскому Франциску с юбилеем!»

В Вене создана первая немецкоязычная православная община, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Митрополит Арсений (Константинопольский патриархат) возложил руководство ею на священника Николауса Рэпперта. Отец Николаус объяснил потребность в создании немецкоязычного прихода тем, что это будет привлекать к Православной церкви тех австрийцев, которые не понимают службу на греческом языке. Особенно это важно в случае смешанных браков между православными христианами разных национальностей, когда один из супругов — немецкоязычный, и потому у семьи часто нет возможности посещать совместно такое богослужение, в котором оба понимают литургический язык. Новая немецкоязычная православная община принадлежит канонически к греческой православной митрополии Австрии и родительскому Константинопольскому патриархату.

Турецкие власти запретили Рождество в немецкой школе, передает Kath.net (Линц, Австрия). В пресс-релизе стамбульской гимназии Lisesi говорится, что в ней запрещено обсуждать рождественскую тематику на занятиях. Кроме того, ученикам закрыта возможность выступить с традиционным концертом в немецком генеральном консульстве в Стамбуле. Издание связывает это с консервативным исламским курсом правящей турецкой партии «Справедливость и развитие» и президента Турции Реджепа Эрдогана в отношении светских школ. KATHPRESS сообщает, что решение турецких властей раскритиковал заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Франц Йозеф Юнг. По его словам, поскольку Берлин финансировал обучение в гимназии, то он имеет право тоже определять содержание обучения. «Рождество присуще немецкой и христианской культуре, запрет наших традиций совершенно неприемлем», — подчеркнул политик. По данным портала Католицький Оглядач, протест выразило МИД Германии. «Мы не понимаем неожиданного решения руководства Lisesi, — заявили в немецком внешнеполитическом ведомстве. — Очень жаль, что добрая традиция предрождественского межкультурного обмена в этом году прервалась».

После относительного спокойствия община коптских христиан в Египте снова попала под прицел террористов, пишет Vatican insider (Турин, Италия). Из последнего — взрыв в церкви святых апостолов Петра и Павла в Каире, который привел к гибели 25 человек, в основном женщин и детей. О том, что стоит за этой новой дикой вспышкой насилия, говорит журналист Мина Файек. По его словам, напряженность очень высока, наблюдаются спонтанные демонстрации, где звучат призывы к отставке президента и министра внутренних дел. До сих пор церковная иерархия коптского сообщества, обеспокоенная возможностью возвращения к власти «братьев-мусульман», была очень лояльна властям. Но сейчас возникает разочарование: копты поддерживали правительство, копты сохраняли спокойствие, однако ничего не получили взамен. Кроме того, копты обычно считаются гражданами «второго сорта», утверждает журналист, никто из них не может претендовать на места в правительстве, органах управления, полиции, армии. Выражение их недовольства — это новый фактор в египетской политике, считает Файек.

Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако выступил с обращением к иракским христианам, пишет Agenzia Fides (Ватикан). В нем он призвал христиан в этой чрезвычайной ситуации, с которой сталкивается весь иракский народ, не действовать разрозненно, в случайном порядке, на уровне каждой церковной общины. Вместо этого следует выражать единую позицию в отношении политических и социальных процессов, происходящих в Ираке. Патриарх напомнил о тысячелетней идентичности иракских христиан и попросил «не тратить время на споры» вокруг этой идентичности. Ранее Сако выражал сожаление о том, что «сейчас, увы, можно слышать, как люди говорят: «Я больше армянин, чем христианин, больше ассириец, чем христианин, больше халдей, чем христианин». Это сохранение «племенного менталитета», по его словам, приводит к тому, что христианство в Ираке угасает.

С 26 по 30 декабря в Пекине состоится Девятое национальное собрание китайских католиков, отмечает AsiaNews (Рим, Италия). Это самый авторитетный сбор официальной Католической церкви в Китае. Ассамблея объединяет десятки епископов, признанных Пекином — тех, кто имеет легитимность в Ватикане, и тех, кто не имеет, и кого даже отлучили. К ним присоединятся делегаты официальной Патриотической католической ассоциации, целый ряд священников, монахинь и мирян. Пока неизвестно, какие конкретно темы будут рассмотрены на предстоящем собрании. Но многие священники официальной и подпольной Католической церкви Китая видят в общении друг с другом на нем то, что называется «смешать рис и песок», встречу признанных властью иерархов и признанных Ватиканом, которые будут присутствовать, как равные, и едино участвовать в таинствах. Несколько священников подпольной Церкви, не участвующие в делах Патриотической католической ассоциации, поражены молчанием Ватикана. Однако Святой престол и Пекин в настоящее время ведут сложные переговоры по признанию Ватикана в Китае, восстановлению дипломатических связей. Одна из проблем, которую нужно преодолеть — это все более очевидный раскол между МИД КНР и министерством по делам религии. Первые предпочитают более спокойные отношения со Святым престолом, что позволит Китаю иметь более достойный и приемлемый статус в международном сообществе; другие видят в Ватикане и его запросе на свободу угрозу своей власти.

Пришло время положить конец принуждению тех, кто признает брак как союз одного мужчины и одной женщины, говорится в заявлении группы религиозных лидеров. Об этом сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). В тексте в частности сказано: «Как американцы, мы ценим свободу мирно выражать наши религиозные, философские и политические убеждения, жить в соответствие с ними, а не просто исповедовать их в частном порядке… Мы считаем, что крайне важно, чтобы наш народ сохранил свободу говорить, учить и жить этими истинами в общественной жизни, не опасаясь судебных исков или государственной цензуры». Авторы заявления, которое подписало более 75 католических, протестантских, православных церковных представителей и лидеров общественных организаций, отмечают, что «в последние годы мы видели, как законы используются правительством в попытке принудить граждан пожертвовать своими самыми глубокими убеждениями по вопросу брака и того, что значит быть мужчиной и женщиной», между тем, каждый человек «создан по образу и подобию Бога и к нему, как к таковому, следует относиться с любовью, состраданием и уважением», при этом понимая, что «люди созданы мужчинами и женщинами», это основа семьи и брачного союза.

Поляки в Белоруссии все еще ждут оттепели, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). В субботу, 10 декабря, в Гродно состоялся IX съезд Союза поляков в Белоруссии — признанный Варшавой, но не Минском. Президентом организации избрана Анжелика Борис. Фундаментальный вопрос: что дальше? Будет ли «перезагрузка» в двусторонних отношениях Белоруссии и Польши также влиять на положение двух Союзов поляков в Белоруссии, признанного Варшавой и признанного Минском? Большая проблема связана с нерешенностью претензий двух организаций на материальные активы, что создает тупиковую ситуацию в переговорах с белорусскими властями. Представители польского государства по понятным причинам не могут поддерживать Союз, признанный Минском, иначе Варшава потеряет лицо. Белорусские власти, в свою очередь, хотят остаться верными «своим» полякам и не подрывать их авторитет путем уступок. Все эти обстоятельства делают сложной ситуацию, выход из которой может быть легализация Минском Союза поляков в Белоруссии, лояльного Польше, в обмен на отказ того от претензий на собственность. Минск может также узаконить раздел имущества. Является ли это правильным путем — покажет время.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.