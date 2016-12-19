Как сообщил глава пресс-службы администрации президента Ирана Пярвиз Исмаили, президент Ирана Хасан Рухани таки совершит 21 декабря визит в Армению, после чего отправится в Казахстан и Киргизию. По словам Исмаили, в рамках однодневного визита Рухани встретится с президентом Армении и проведет переговоры по углублению двухсторонних связей. Ожидается подписание соглашений по сотрудничеству, а также проведение бизнес-форума. Аналогичная программа намечена и для Казахстана и Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Есть ряд важных особенностей. Визит президента Ирана анонсировался на более ранний срок — сначала сентябрь, потом ноябрь, первые числа декабря. Баку негативно реагировал на эти сообщения, Тегеран выжидал. Тем более что со дня избрания президентом в 2013 году Рухани ни разу не посещал Армению, однако дважды побывал в Азербайджане. Последний раз в августе, когда в Баку состоялся саммит президентов Азербайджана, Ирана и России, после чего официальные бакинские «голоса» громко рассуждали о том, что «президент Алиев меняет карту мира», что «создается новый формат сотрудничества», в котором «Баку играет растущую роль», а «три страны — Россию, Азербайджан и Иран — объединяет готовность координировать подходы по широкому кругу региональных и глобальных вопросов», так что они станут «источником обеспечения безопасности и стабильности в регионе, налаживая в будущем политические связи».

Теперь становится очевидным, что Баку пытался конвертировать свое видение в то, чтобы воздействовать на политику Ирана в отношении Армении, а Тегеран — на политику Азербайджана в отношении Израиля. Не случайно между Ираном и Азербайджаном шел информационный спор, в котором Баку предъявлял Тегерану обвинения в «проармянской» политике, но сам же первым сделал антииранский ход. Когда появились сообщения о визите в Баку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, некоторые эксперты стали высказывать предположения, что «Израиль все чаще поглядывает в сторону мусульманских государств вообще и стран с многочисленным шиитским населением», а президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы готовится «навести мосты между Израилем и Ираном» в свете «заинтересованности Тегерана в продаже своего газа в Европу, используя Азербайджан как транзитную территорию».

В Тегеране ждали, что Алиев после встречи или во время встречи с Нетаньяху публично выскажется по этому поводу. Но азербайджанский президент промолчал, а некоторые израильские эксперты заговорили об «общей истории», которая якобы «пронизывает современные азербайджано-израильские отношения». Но у современного Азербайджана общая история с Персидской и Российской империями, никак не с Израилем. К тому же визит Нетаньяху в Баку почти хронологически совпал с продлением США действия санкций в отношении Ирана под предлогом «нарушения ядерного соглашения», что, кстати, по данным МАГАТЭ, не соответствует действительности. В этой связи американское издание World Policy Journal, указывая на то, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе избирательной компании говорил о неприятии соглашения по иранской ядерной программе, заключенном президентом Бараком Обамой, считает, что «первый выстрел в сторону Ирана сделал из Баку именно Нетаньяху, главный противник ядерной сделки с Тегераном». Свое отношение он выразил в программе «60 минут», рассуждая о плане изоляции Ирана, не исключая даже фактор применения против него силы.

Все начинает обнажаться. «Вторгаясь в Ирак и свергнув Саддама Хусейна, президент Джордж Буш рассматривал этот шаг в качестве плацдарма к более важному действию — смене режима в Иране, который представляет собой более жирный куш для нефтяной промышленности, — пишет издания. — План провалился. Вместо этого поддерживаемые Ираном вооруженные формирования и политические партии стали доминировать в государстве с шиитским большинством. Иран даже получил широкий доступ к иракской нефти, построив нефтепровод от месторождений в районе Басры к иранскому нефтеперерабатывающему заводу в Абадане. Так что вместо использования Ирака для подчинения Ирана США открыли Ирак иранскому влиянию. Трамп критикует этот результат, по понятным причинам».

Вот почему Тегеран усматривает в визите Нетаньяху в Баку и некоторую закрытую политическую составляющую, что вынуждает его действовать. Ведь видно, как Израиль начинает новую «игру» против Ирана, пытаясь заручиться поддержкой Азербайджана. При этом Иран, Россия, а сейчас и Турция завязаны на сирийском кризисе, составной частью которого остается курдский вопрос, подходы к которому у Анкары, союзника Азербайджана, и Израиля разнятся, тогда как интересы Турция и Тегерана на этом направлении имеют много общего. Иран, в свою очередь, может провести контригру: в противовес альянсу Баку с Израилем начать выстраивать стратегические отношения с Арменией и Нагорным Карабахом, исходя из собственной безопасности, выходя через это «окно» напрямую к Евразийскому экономическому союзу, что важно в ситуации санкций в отношении Ирана. Объективно как минимум это укрепит региональные позиции сторонников сохранения статус-кво в Нагорно-Карабахском конфликте. Так что Рухани во время визита в Ереван может преподнести своему азербайджанскому коллеге серьезный политический сюрприз, заявляя о готовности свернуть проводимые им с Азербайджаном масштабные проекты. В итоге новые политические и геополитические обстоятельства в Закавказье потребуют и новых решений в ситуации нарушения баланса сил в регионе.