Дороги

Конец года — время не только подведения итогов, но и ярких обещаний. Вице-премьер Украины Владимир Кистион пообещал украинским автомобилистам сказочный подарок и без помощи Деда Мороза тут не обойтись: «В Украине 170 тысяч километров дорог государственного значения. 9% из них нуждались в ремонте. Однако мы подошли к этому вопросу системно и взяли на себя обязательства привести украинские дороги к нормальному техническому состоянию. Этот процесс завершится ориентировочно в 2017—2018 году», — заявил чиновник в эфире «24 канала». Ему вторит и президент Украины Пётр Порошенко, который утверждает, что 2016−2017 годы станут периодом масштабного дорожного строительства и обещает выделить на эти цели 15−20 млрд грн.

Следует отметить, что 9% нуждавшихся в ремонте дорог — скажем так, упрощение ситуации. 9% — это дороги, необходимость ремонта которых была настолько очевидна, что камуфлировать её обтекаемыми фразами было более невозможно. Как например, ремонт трассы Одесса-Рени, контролировать работы на которой выезжал лично экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили (кстати, в декабре её вовсе закрыли для движения из-за капремонта моста). Или ремонт дороги Николаев-Днепропетровск, для начала которого министр инфраструктуры Владимир Омелян, по его же собственному признанию, был вынужден пообщаться с представителями криминалитета Николаевской области. Он же всего месяц назад дал иную оценку состоянию украинских дорог: 90% из них, а не 9% требуют ремонта. И чтобы выйти на нормальный уровень, министр считает необходимым инвестировать по 50 млрд грн в течение 10 лет.

Ранее мы сообщали о том, что правительство Украины расторгло контракт с итальянской компанией Todini Internazionale из-за неоднократных срывов графика ремонта (всего срок сдачи трассы в Харьковской области переносился 6 раз в течение 3 лет). После этого почётный консул Украины в Италии Марко Тосон заявил, что его страна хочет исправиться. «Италия хочет восстановить доверие к итальянским компаниям, уровень которого существенно снизился после досадного инцидента относительно невыполнения своих контрактных обязательств одной из итальянских компаний в Украине», — слова консула приводит государственная компания «Укрдоринвест». Восстанавливать доверие будет группа неназванных итальянских компаний, специализирующихся на ремонте и строительстве дорог. Впрочем, фронт работ им пока не поручен.

Вероятная причина энтузиазма итальянских дорожных строителей — надежда на строительство платных дорог на Украине. Несмотря на скепсис экспертов относительно перспектив этого вида дорожного строительства на Украине, Мининфраструктуры и ЕБРР продолжают двигаться в этом направлении. Об этом порталу «Столичная недвижимость» поведал первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов: «У нас сейчас на стадии разработки совместно с ЕБРР новый закон о концессии, и если с ЕБРР все пройдет быстро, то, надеюсь, его удастся принять до конца весны следующего года. Механизм концессии, который будет прописан в этом законе, можно будет использовать в разных сферах, касающихся концессии — в том числе и при строительстве дорог, пользование которыми будет платным».

Столичные дорожные строители раскрыли секрет плохого качества дорог на Украине. Виновата, оказывается погода. Вернее её частая смена, из-за чего дорожное полотно быстрее изнашивается. Вероятно, сотрудники Киевавтодора никогда не выезжали в соседние государства — в Польшу, Белоруссию или Россию, где погодные условия в целом сопоставимы с украинскими.

Владимир Омелян в интервью информагентству УНН объяснил причины, по которым ликвидация «Укравтодора» (государственная служба, занимающаяся проблемами автотранспорта и автодорог) была отменена: «На самом деле у нас 170 тыс. км дорог. Их нужно содержать и даже вот во время зимы должным образом чистить. Пока нет частных компаний, которые готовы это взять на себя в полноценном режиме. Поэтому мы решили прекратить ликвидацию компании, перестроить ее работу». Впрочем, он уточнил, что это не отменяет решения о децентрализации компании, в ходе которой судьбу региональных подразделений придётся решать местным общинам. Просто эту революцию решили немного подзатянуть.

Железная дорога

У главы Мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна наконец-то дошли руки заняться проблемами металлургов. «Расследованием [того, кто виноват в том, что у меткомбината ArcelorMittalSteel-Кривой Рог возникли проблемы с вывозом продукции на экспорт — Ред] занимается Юрий Лавренюк [замминистра — Ред]. Мы об этом еще на прошлой неделе сообщили правоохранительным органам, провел отдельный разговор по этому поводу с Войцехом Балчуном [глава «Укрзализници» — Ред], что такие вещи недопустимы, и вся вертикаль, которая имеет к этому отношение, должна быть немедленно уволена», — грозно заявил чиновник.

Ситуация у меткомбината стандартна и гендиректор предприятия Парамжит Калон во время пресс-конференции описал её буквально в двух словах: «Мы наибольший клиент «Укрзализныци», у нас есть договор с «Укрзализныцей», но они говорят, что не имеют вагонов. В то же время какие-то мелкие частные компании и лица нам предлагают вагоны с маржой 5−20%». Кроме того, как утверждает представитель компании, только прямые убытки от такого «предпринимательства» железнодорожников достигли 217 млн грн. за январь-июнь. Не говоря уж о том, что из-за неуверенности в стабильности поставок компания вынуждена заказывать известняк в ОАЭ, хотя могла бы покупать его на Западной Украине.

Напомним, о проблемах металлургов стало известно примерно во второй половине лета текущего года. Криворожский комбинат, собственником которого является индийский бизнесмен Лакшми Миттал, заявил о трудностях, которые начались немного позже — осенью. Их причина хорошо нам известна — хронический дефицит вагонов у «Укрзализници», достигший в октябре 10 тыс. штук. Тендер, на котором правительство должно было закупить 10% от этого дефицита, не состоялся — издержки инструментов по борьбе с коррупцией.

«Мы понимаем, что есть коррупция на местном уровне и ведем борьбу с ней. Сейчас мы меняем систему распределения вагонов», — так прокомментировал ситуацию Балчун порталу UAprom. Частично система, по его словам, заработает уже 28 декабря, но до 100% работоспособности придётся запастись терпением (сентябрь 2017 г.).

Впрочем, мешает не только новизна механизма распределения вагонов: «Новоназначенные руководители [«Укрзализници] столкнулись с реальными угрозами физической силы. Эти угрозы исходят от конкретных лиц, очевидно, аффилированных с чиновниками из высоких властных кабинетов. Наша попытка навести порядок в сфере распределения пустых вагонов столкнулась с жестким противодействием старой системы. В ход пошли угрозы, хакерские атаки на наши серверы и системы, в эти минуты заблокирована работа официального сайта «Укрзализныци». Все это является свидетельством того, что система не собирается сдаваться и не побрезгует никакими средствами, чтобы сохранить существующее положение вещей», — жалуется Балчун.

Директор консалтинговой компании William invest expert Виктор Медведь в эфире радио «Голос столицы» подверг критике предварительный отчёт главы Укрзализници» о том, что по итогами года компания выйдет на 300 млн грн. прибыли: «Вопрос заключается в том, что искусственно корректировались показатели прибыли. За последние, допустим, два года, 15 миллиардов убытков железной дороги — это чисто неэффективная работа сотрудников финансового отдела, которые не реструктуризировали долговые обязательства в гривну по соответствующему курсу доллара. И получается, железная дорога приняла на себя обязательства заплатить 15 миллиардов переплаты по кредитам, фактически. То есть взяли в три раза меньше — заплатили в три раза больше. Все предприятия реструктуризировали, кроме железной дороги. А что касательно других показателей, которые есть, они фиктивны, то есть занижается прибыль предприятий. Реально это предприятие свободно генерирует 10−15 миллиардов гривен, не напрягаясь, ежегодно. Поэтому 300 миллионов — это смешно». Помимо этого эксперт указывает и на иные, в общем известные, методы «корректировки» прибыли: цепочки посредников на тендерах, теневое функционирование инфраструктуры вокзалов, необоснованное предоставление монопольных преференций.

Своеобразным ответом на все эти упрёки служат «реформы». Если ранее они заключались в отмене занавесок, то теперь — в изменении текста объявлений подачи поездов на посадку. «Мнoгим пaссaжирaм былo слoжнo oпрeдeлить: гдe «гoлoвa», a гдe «хвoст» пoeздa. Oсoбeннo тeм, ктo нe чaстo путeшeствуeт. Нeдaвнo был измeнён фoрмaт oбъявлeний, и тeпeрь нумeрaция нaчинaeтся «с вoстoкa» или «с зaпaдa», — информирует замначальника департамента по пассажирским перевозкам дальних маршрутов «Украинской зализныци» Александр Красноштан. Теперь действительно немного легче, главное — не забывать носить с собой компас.

19 декабря Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали четыре соглашения о предоставлении Киеву финансовой помощи на общую сумму 600 млн евро. В том числе подписан документ о финансировании «Проекта модернизации украинской железной дороги» на 150 млн евро.

Аэропорты

Евгений Кравцов в интервью журналу «Фокус» подтвердил, что аэропорты Киева и Львова ведут переговоры с лоукостером Ryanair, который, как сообщалось ранее, планировал зайти на Украину во второй половине 2017 года. Однако о деталях этих переговоров ничего неизвестно, т.к. по требованию представителей лоукостера они ведутся в конфиденциальном режиме.

Пресс-служба Государственной авиационной службы Украины сообщает, что за январь-ноябрь 2016 года украинские аэропорты обслужили 11,843 млн пассажиров. Евгений Кравцов уточняет, что уровень авиаперевозок в среднем по стране вырос на 15%. Министр инфраструктуры отметил, что в этом году некоторые украинские аэропорты побили результаты 2012 года: тогда Украина принимала европейский чемпионат по футболу и результаты авиаперевозок за тот год долго оставались непревзойдёнными.

Как уже отмечалось, прирост пассажиропотока даёт в основном авиатранзит. И вот тут украинские аэропорты пока что пробуксовывают. Автор общественной инициативы #NoVisaToUkraine Богдан Логвиненко в своём Facebook изложил два курьёзных случая, связанные с работой консульских центров аэропорта «Киев». В первом — группа граждан Австралии была вынуждена ночевать в аэропорту, поскольку они прилетели поздно и центр уже не работал — некому было поставить им визу. Второй — и вовсе тянет на анекдот. Ещё одного гражданина Австралии отправили за визой в аэропорт «Борисполь», однако не на такси, а самолётом через Дубай. В МИД Украины правда отрицают, что такая глупость могла произойти, однако активист настаивает на своём.

Ещё об одном курьёзе рассказала адвокат Татьяна Монтян. По её словам, сотрудники аэропорта «Киев» изобрели нехитрый способ заработка на пассажирах: «…[для прохождения паспортного контроля] работает только проход «В», в результате чего собирается очередь из пары сотен пассажиров, часть из которых уже опаздывает на свои рейсы. За небольшую плату — 200 гривен за взрослого и 100 гривен за ребенка — можно пройти через проход «С» почти без очереди».

Директор украинского государственного проектно-технологического и научно-исследовательского института гражданской авиации «Украэропроект» Кирилл Новиков в интервью информагентству УНН объяснил, какие условия (кроме круглосуточно работающих визовых центров в аэропортах) привлекают путешественников, а соответственно, и перевозчиков: «Лоукостерам нужны быстроработающие аэропорты с низкими тарифами на топливо, на обслуживание. Также должно быть уменьшено время на обслуживание. Ему нужно до часа времени — разгрузиться, загрузиться, обслужиться и полететь. Если это будет обеспечено и будет спрос со стороны пассажиров, то лоукостеры зайдут. Если брать те лоукостеры, которые распространены в Европе, которые летают на Боинг-737 и его модификациях, на Airbus А-320 и на эмбраерах, а все эти самолеты примерно одинаковые, то у нас готовых под эксплуатацию аэропортов найдется 7−8».

Порты

Морской порт «Черноморск» (бывш. «Ильичёвск», Одесская область) и мировой портовый оператор Hutchison Port заключили меморандум о взаимопонимании. «Соединив транзитный потенциал Украины с современными технологиями Hutchison Port, порт «Черноморск» может стать одним из важных международных грузовых хабов», — отметил исполнительный директор компании Hutchison Port Клеменс Чен во время подписания соглашения. Согласно пунктам соглашения, Hutchison Port станет оператором порта «Черноморск» уже в следующем году. Кроме того, стоит ожидать постепенной смены профиля работы порта (или по крайней мере диверсификации направлений): Hutchison Port специализируется на контейнерных перевозках (13% всех контейнерных перевозок мира). Контейнерные перевозки в портах Украины в январе-ноябре 2016 года составили 547 тыс TEU, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Скандальная история вокруг дноуглубления в порту «Южный» продолжается. В декабре в неё вмешалась даже Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое провело обыски в офисе компании «Ян Де Нул Украина» (компания выиграла тендер на проведение дноуглубления, выигрыш затем был опротестован, а решение тендерного комитета отозвано). «Действия НАБУ указывают на непосредственную коммерческую заинтересованность отдельных сотрудников НАБУ в пользу наших конкурентов, так как мы являемся наиболее подготовленными к предстоящим тендерам. Видимо, заказчики считают, что обыски серьёзно затруднят дальнейший процесс подготовки компании из-за отсутствия оригиналов документов, изьятых НАБУ. К сожалению, НАБУ является инструментом у всё тех же коррупционеров, которым подходит настоящее положение дел, и они не заинтересованы в том, чтобы в Украину заходил один из мировых лидеров в дноуглублении», — отбивается от обвинений НАБУ директор «Ян Де Нул Украина» Андрей Розов. Напомним, по мнению экспертов работы по дноуглублению в порту «Южный» стоимостью около 1,5 млрд грн. не нужны в принципе, т.к. порт не принимал и в ближайшее время и не будет принимать корабли с тоннажем свыше 100−150 тыс тонн.

К слову, оказалось, что дноуглубление было лишь ниточкой, потянув за которую журналисты и общественность получили очередную «перемогу». Собственником 55% компании «Ян Де Нул Украина» через несколько офшоров является Сергей Файермарк (народный депутат от партии «Народный фронт» Арсения Яценюка). Представители стивидорных компаний и агрохолдингов в один голос утверждают, что без визы этого человека Ассоциация морских портов Украины не утверждает частные инвестиционные проекты в портах. Они же утверждают, что «откаты», которые Файермарк требует за это «согласование», превышают таковые даже во времена Виктора Януковича.

Украина в декабре нарастила экспорт зерновых до уровня 635 тыс. тонн в неделю. Неплохо, однако всё ещё недостаточно для того, чтобы выйти на запланированный уровень экспорта в размере 40 млн тонн за 2016/2017 м.г. Для этого средняя недельная отгрузка должна достигать 770−800 тыс. тонн. Впрочем, учитывая проблемы с ж/д перевозками, нужно признать неожиданным и текущий показатель. Дело в том, что по словам директора «Укрзализници» Ильи Левицкого, экспорт зерновых обеспечивают 12 тыс. зерновозов, тогда как потребность — 18−19 тыс. Всего с начала маркетингового года (1 июля 2016 года) экспортёры успели вывезти 18.8 млн тонн зерна. Но даже такие темпы не удовлетворяют зернотрейдеров. «Уже в январе 2017 года на мировой рынок выйдут поставщики зерна из США, что фактически выбьет украинское зерно из этой ниши, поскольку американский продукт является более качественным, а его цена не будет сильно отличаться от украинской», — объяснил изданию Hubs президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

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