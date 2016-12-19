



Иван Шилов ИА REGNUM

В ноябре-декабре 2016 года обсуждалась судьба двух архангельских часовен — Никольской в деревне Ракула и Георгия Победоносца в деревне Сакулинской Архангельской области и причастных к ним людей. В Ракуле часовня была незаконно обшита сайдингом, в Сакулинской покосившуюся звонницу часовни спилили. В первом случае чиновники от культуры требовали наказать людей за желание сохранить образ жизни и улучшить окружающую действительность, во втором случае людей, возможно, накажут за уничтожение образа жизни своих православных соседей и разорение окружающей действительности. Присоединил свой голос к другим с просьбой ввести дело Никольской часовни в правовое русло без уголовного дела, а по Сакулинской часовне возбудить его. К счастью для Ракулы, Архангельская областная прокуратура, руководствуясь законом в высшем его понимании, отказала в возбуждении уголовного дела, чем напомнила, что работает в интересах людей, а не чьих-то цеховых интересов.

Теперь перед прокуратурой задача посложнее — наказать виновных в судьбе Сакулинской: многие внимательно следят — как поведет она себя в этой ситуации. Одно дело — не начинать уголовное преследование пенсионеров Ракулы, другое дело — начинать преследование мужиков в Сакулинской, у которых даже при благоприятном решении суда не найдется денег на многотысячный штраф. Общественное мнение в России зачастую жестоко там, где надо быть гуманистом, и супергуманно там, где нужно наказать виновных. Мнение может оказаться на стороне виновных — вроде того, что спилили звонницу, «потому что могла рухнуть на детей». Мнение может ссылаться и на отказ в уголовном деле по Ракуле, хотя с точки зрения закона ясно, что мотивы действий противоположны — в одном спасти, в другом — уничтожить. Но когда дойдет до допросов, да с таким «мнением» — виновных станет жалко, и крайней окажется Церковь и часовня — «спилили и спилили, что теперь делать». Найдутся даже умники, которые «ради стабильности» посоветуют прокуратуре спустить дело на тормозах.

Но нельзя допустить прецедента безнаказанного уничтожения аварийной церкви, иначе пилить их на дрова будут по всей стране. Надо возбудить уголовное дело и найти виновных. По дальнейшему можно пофантазировать. Нельзя исключать, что виновные в благородном порыве захотят восстановить звонницу вместо спиленной аварийной. Ее конструкция проста — четыре столба с перекладинами и крышей, на многочисленных фотографиях она понятна. Что будет в этом чудесном случае? Я не юрист, но этим самым поменяется мотив совершенного — вместо уничтожения будет растянутое во времени спасение и ситуация станет напоминать ракульскую. Не знаю примет ли это во внимание следствие — возможно да, а возможно и нет. Но исключать такого развития событий нельзя. Виновные живут на одной улице с верующими соседями, возможно им станет стыдно, а цена восстановления — четыре бревна метров по 7, четыре бревна метра по 2 и несколько досок на крышу. Это образно, пусть добросовестные реставраторы не обижаются — выбор происходит между чем-то и ничем, и помочь бы вам деревенским.

Здесь есть позитив, потому что одно наказание виновных не вернет звонницу. Напомню, что для четырех ее столбов нужен проект специализированной проектной организации тысяч в 500 рублей, за меньшие деньги проектировщики даже не поедут в далекую деревню. Средства должен выделить областной бюджет, который не выделяет даже 100 тысяч чтобы спасти от возможного поджога дом основателей русского торгового флота Бажениных в Вавчуге. Потом областной бюджет должен выделить деньги на реставрацию — это еще минимум тысяч 500, если не миллион. Итого чтобы восстановить звонницу по существующему порядку потребуется 1−1,5 миллиона. То есть ее не будет, ибо не напасешься бюджетных денег на такую реставрацию.

Правда в случае ее самовольного восстановления поднимется крик некоторых специалистов, у кого монополия на памятники и тройные расценки на их работу выше интересов людей и государства, которому нужно спокойствие верующих и торжество справедливости, а не миллион, положенный кем-то в карман за четыре столба. А кто-то недобрый и в этом созидательном действии еще и найдет нарушение закона — большее, чем в разрушительном, ведь когда была затронута монополия реставрационного сообщества шум пошел на всю страну, а когда исчезла звонница не молчали пара человек.

В фантастическом варианте есть свои плюсы и минусы, но это маловероятное развитие событий, ведь требуется чья-то «политическая воля» с которой всегда проблемы. Правда, если фантастики не произойдет, то будет уголовное дело и штрафы малоимущим — на чьей стороне может оказаться общественное мнение, а уцелевшая часовня от обиды может и сгореть, или всем известные лица «не будут установлены», произойдет дискредитация закона и возникнет прецедент федерального значения. А, главное, уникальной звонницы не будет.